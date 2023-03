Claudia Sheinbaum convoca a que una mujer llegue a la Presidencia

El feminismo debe ser social y nunca olvidar las desigualdades que persisten con las mujeres, afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, durante el foro “Mujeres gobernando”, organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). Tras convocar y acentuar que el país está preparado para que “una mujer sea presidenta”, subrayó que no es menor la transformación que está viviendo México.

“Los derechos de las mujeres no solamente tienen que ver con romper el techo de cristal: una niña tiene que saber que tiene todos sus derechos; una joven también. Que una niña sueñe con ser lo que quiera ser, que nada lo impida”.

En su intervención, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, acentuó el avance con el cambio generacional y la mentalidad de niñas, niños y jóvenes, que han permitido romper los techos de cristal. Señaló que también se romperán para llegar a la Presidencia de la República.

La alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce Méndez, también participó y habló del acoso y el hostigamiento que enfrentan las mujeres en la política.

Zoé García, presidente de la FEU, aplaudió el trabajo de las tres conferencistas y el ejemplo que dan en cargos de poder.

En el foro participaron Zoé Robledo, Indira Vizcaíno, Claudia Sheinbaum y Geraldine Ponce, para compartir sus retos y experiencias al frente del pueblo. EL INFORMADOR/A. Camacho

VISITA AL CUCSH

Se declara “hija de la UdeG”

Claudia Sheinbaum se dijo feliz de estar en la casa de estudios, pues posee una vocación académica, pero también un cariño familiar. “Mi padre estudió en la UdeG, de alguna manera soy hija de la Universidad de Guadalajara también. Es un placer estar aquí porque soy universitaria e investigadora en la UNAM, y por muchos años docente en la Facultad de Ingeniería y de Ciencias”.

Explicó que el reto para llegar a su cargo fue arduo e inició desde la organización estudiantil en un contexto de autoritarismo y neoliberalismo. Y que como jefa de Gobierno ha impulsado la educación para las personas menos favorecidas.

En el foro, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno agradeció la lucha de las mujeres que en el pasado impulsaron el derecho a estudiar, votar y estar en espacios de toma de decisión.

“Sin embargo, aún se piensa que no tenemos la capacidad de llegar a estos espacios, ya sea porque somos incluso jóvenes o por estar ligados a un hombre. A los 25 años fui presidenta municipal de Cuauhtémoc y recuerdo que en la campaña asumían que yo no tenía el derecho de expresarme”.

Explicó que “la percepción fue cambiando pero todos estos procesos, son momentos que cada mujer ha vivido: el acoso, la duda por nuestra capacidad de crecer y avanzar, y la dificultad de que nos aperturen estos espacios”.

La alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce Méndez, indicó que “hay gente que no concibe que una mujer esté gobernando una ciudad capital como Tepic. Soy la primera mujer que llegó a este cargo por voto directo y la más joven. Esto me llena de orgullo y motivación de demostrar que podemos”.

Añadió: “estoy obligada a abrir más lugares a mujeres para que se sumen a esto. Fuimos la ciudad que sí cumplió la equidad con un gabinete paritario, hoy son más las mujeres que integran el gobierno de Tepic”.

Por su parte, la Presidenta de la FEU, Zoé García Romero, expresó que es importante este tipo de espacios de diálogos de mujeres que han luchado por alcanzar espacios de representación popular.

“La FEU tiene más de 30 años y por primera vez logramos que una mujer esté en la dirigencia de los y las estudiantes. Desde diferentes trinchera juntas y sin recetas estamos haciendo la revolución feminista que transformará a México, América Latina y el mundo”.

Para conocer las experiencias de las pioneras en acceder a los cargos de elección popular, la FEU realizó el foro “Mujeres gobernando” en la explanada del auditorio Salvador Allende del CUCSH. EL INFORMADOR/A. Camacho

Va por continuidad en seguridad; rechaza intervención de EU

La política de seguridad en el país será exitosa sólo si contempla darle oportunidades a los jóvenes y en brindar bienestar al pueblo de México, planteó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Respaldó a la Guardia Nacional y que trabaje en coordinación con las policías estatales y municipales.

“Se requiere una Guardia Nacional que cada vez sea más profesional, se requiere una Guardia Nacional que sea primera respondiente, se requiere una relación entre la Guardia Nacional las policías locales, tanto estatales como municipales; con las fiscalías locales y con la Fiscalía General de la República”, argumentó.

La morenista destacó la reducción de índices delictivos en la capital del país, dijo que han impulsado medidas para la profesionalización de la policía como el aumento de salarios. Sentenció que está en contra de cualquier intento de intervención por parte del Gobierno de Estados Unidos (EU) en materia de seguridad.

Al ser cuestionada sobre la situación de la desaparición de personas, planteó que se especifique que actualmente la desaparición forzada ya no viene desde el estado mexicano, afirmó que se debe pacificar al país y consideró que las actuales desapariciones están vinculadas al crimen organizado.

“Cuando hay desaparecidos lamentablemente están vinculados con la delincuencia organizada, en muchas ocasiones, evidentemente lo que hay que hacer es pacificar al país. Yo siempre digo que son los dos brazos, por un lado es la atención a las causas de la que tanto habla el presidente. La otra es cero impunidad, es decir que no haya un feminicidio, que no haya un homicidio, que no haya una desaparición que no sea investigada y llevada a sus últimas consecuencias”.

Sobre los feminicidios en el país, la morenista sugirió analizar si en realidad ahora hay más incidencia o si es que antes no se reconocían o se buscaba taparlos. Añadió que el país está preparado para que una mujer sea presidenta y dijo que una administración con perspectiva de género tiene un sentido de protección particular y se puede desdoblar diferentes formas.

En temas medioambientales, la jefa de Gobierno capitalino refirió que así como el río Santiago en Jalisco, en el país hay muchos ríos que siguen contaminados.

Comentó que debe hacerse un esfuerzo para garantizar el tratamiento de agua.