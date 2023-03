Cuando la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio a conocer sus nominados para los Premios Oscar 2023 -que se entregarán el próximo domingo-, no fue sorpresa que figuraran Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón.

En ese sentido, Pepe Ruiloba, crítico de cine y programador de festivales, destaca la presencia nacional en los Oscar, pues la Academia Mexicana “lleva inscribiendo películas casi desde que el premio nació”.

Sin embargo, se obtuvo el galardón en lengua no inglesa hasta que llegó “Roma”, de Cuarón, quien con Del Toro y González Iñárritu se distinguen “por hacer su carrera en el extranjero”.

José Ramón Mikelajáuregui Villegas, quien es jefe del Departamento de Imagen y Sonido del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), recuerda que el Oscar “es un premio que responde principalmente a los intereses de la industria norteamericana, pues si se consumen películas mexicanas, el mercado que más crece es el que ellos llaman latino”.

Por otra parte, pese a que no fueron nominados Diego Calva ni Tenoch Huerta por sus trabajos en las cintas “Babylon” y “Black Panther: Wakanda Forever”, respectivamente, su impacto ha sido notorio, al igual que el de Emmanuel Lubezki, Rodrigo Prieto, Eugenio Caballero, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés Navarrete.

Jalisco, tierra de talento cinematográfico

Sin duda un personaje jalisciense clave y relevante en la industria fílmica internacional es Guillermo del Toro, tapatío que ha puesto en el reflector a nuestro Estado, y continuamente está apoyando a los talentos emergentes que buscan su oportunidad en el cine a través de proyectos como la Beca Jenkins Del Toro.

En 2007, su película “El Laberinto del Fauno” ganó tres premios Oscar, como Mejor diseño de producción para Eugenio Caballero y Pilar Revuelta, Mejor fotografía para Guillermo Navarro y Mejor maquillaje y peinado para Montse Ribé y David Martí.

Sin embargo, el gran momento para Guillermo ocurrió en 2018 cuando ganó el Oscar como Mejor director por “La Forma del Agua”, filme que también se coronó como Mejor película al obtener la estatuilla dorada. Y este domingo todo apunta a que el director, productor y guionista se bañará de gloria nuevamente con “Pinocho”, nominada como Mejor película de animación.

Además de Del Toro, hay otras figuras jaliscienses relevantes en la historia del cine internacional, como la gran diva de la Época de Oro del Cine Mexicano, Katy Jurado, quien nació en Guadalajara un 16 de enero de 1924. Fue la primera actriz mexicana, pero también latinoamericana en ganar un Globo de Oro por su actuación en la cinta “High Noon” en 1953. Además, también fue la primera actriz mexicana en estar nominada al Oscar por la cinta “Broken Lance” en 1955 como Mejor actriz de reparto.

También destaca Gael García, quien ha participado en películas de los directores más importantes como: Alejandro González Iñárritu, Pedro Almodóvar y M. Night Shyamalan, por mencionar algunos. Gael ganó en el 2016 el Globo de Oro como Mejor actor de una serie por “Mozart In The Jungle”.

Manuel García-Rulfo es otro actor tapatío que está de lleno en la meca de Hollywood, recientemente protagonizó con Tom Hanks y Mariana Treviño la cinta “Un vecino gruñón”.

Otro nombre que destaca es el del realizador tapatío Manolo Caro, quien después de haberse desarrollado en la filmografía mexicana y el teatro, su oportunidad de oro llegó con la serie “La Casa De Las Flores”.

“Los tres amigos” acudirán al Oscar

El pasado 24 de enero la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio a conocer a sus nominados para los Premios Oscar 2023, los cuales se entregarán este 12 de marzo, en el célebre Dolby Theatre de Los Ángeles, California, y no fue ninguna sorpresa que entre los nominados se encontrara el tapatío Guillermo del Toro, aunque también en esa lista aparecen directa e indirectamente los nombres de Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, ambos invitados habituales a esta fiesta del cine.

Sin duda el que tiene más posibilidades de ganar el galardón a Mejor película de animación es Guillermo del Toro, director y guionista que con la cinta “Pinocho” ha conquistado a la crítica y diversas premiaciones en todo el mundo.

Por otra parte, la nominación de este año para el director de “Children of Men” —Alfonso Cuarón— puede bien considerarse una sorpresa, pero no importa cuán inesperado ha sido, muchos mexicanos lo celebran y la producción titulada “Le Pupille” competirá en la categoría de Mejor cortometraje.

Este filme explora temas como la rebeldía, el cuestionamiento al statu quo y la búsqueda de un propósito propio, lo cual gira en torno a la protagonista: una niña huérfana.

Así mismo, el estreno de la cinta “Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades” en México fue primero en salas de cine, pocas semanas antes de que la programaran en plataformas. Así, la cinta protagonizada por Daniel Giménez Cacho y Ximena Lamadrid ha conseguido generar opiniones divididas entre la crítica y los espectadores.

La nueva producción de Iñárritu narra la historia de Silverio Gama, un reconocido periodista que radica en Los Ángeles pero que, tras varios años en el extranjero, regresa a México para recibir un premio; el largometraje representa, de esta forma, una visión íntima del director acerca de temas como la migración, la muerte y las pérdidas personales.

Por lo pronto, “Bardo” logró una nominación a los Premios Oscar 2023 en la categoría de Mejor fotografía, un reconocimiento que podría quedar en manos del iraní Darius Khondji.

Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, sostienen figuras de la cinta “Pinocho”. AFP

Compitieron por el Oscar

Películas mexicanas nominadas a Mejor película internacional

1960 “Macario” de Roberto Gavaldón.

de Roberto Gavaldón. 1961 “Ánimas Trujano” de Ismael Rodríguez.

de Ismael Rodríguez. 1962 “Tlayucan” de Luis Alcoriza.

de Luis Alcoriza. 1975 “Actas de Marusia” de Miguel Littín.

de Miguel Littín. 2000 “Amores perros” de Alejandro González Iñárritu.

de Alejandro González Iñárritu. 2002 “El crimen del padre Amaro” de Carlos Carrera.

de Carlos Carrera. 2010 “Biutiful” de Alejandro González Iñárritu (México y España).

de Alejandro González Iñárritu (México y España). 2018 “Roma” de Alfonso Cuarón (Ganadora).

Mexicanos que han ganado un Oscar

Desde directores hasta maquillaje

Alfonso Cuarón ganó tres premios Oscar en 2019: Mejor película extranjera, Mejor director y Mejor fotografía por “Roma”.

Guillermo del Toro ganó el Oscar a Mejor película y Mejor director por “La forma del agua”.

Alejandro González Iñárritu, ganador de cinco premios Oscar a Mejor película, Mejor dirección y Mejor guion original por “Birdman” (2015); a Mejor dirección por “The Revenant” (2016); y un Oscar especial por “Carne y arena” (2017).

Alfonso Cuarón, ganador de dos premios Oscar, a Mejor director y Mejor edición por “Gravity” (2014).

Anthony Quinn, ganador de dos premios Oscar a Mejor actor de reparto, por “¡Viva Zapata!” (1952) y por “Lust for Life” (1956).

Lupita Nyong'o ganadora del Oscar a Mejor actriz de reparto por “12 Years a Slave” (2013).

Emile Kuri, ganador de dos premios Oscar a Mejor diseño de producción, por “The Heiress” (1949) y por “Twenty Thousand Leagues Under the Sea” (1954).

Eugenio Caballero, ganador del Oscar a Mejor diseño de producción por “El laberinto del fauno” (2006).

Guillermo Navarro, ganador del Oscar a Mejor fotografía por “El laberinto del fauno” (2006).

Emmanuel Lubezki, ganador de tres premios Oscar a Mejor fotografía, por “Gravity” (2014), por “Birdman” (2015) y por “The Revenant” (2016).

Manuel Arango, ganador del Oscar a Mejor cortometraje documental y a Mejor cortometraje por “Centinelas del silencio”.

Beatrice De Alba, ganadora del Oscar a Mejor maquillaje por “Frida”, en 2002.

El 1974 el mexicano Gonzalo Gavira formó parte del equipo ganador del Oscar a Mejor sonido por “El exorcista”.



México y los Oscar, una historia a tres voces

EL INFORMADOR consultó a tres especialistas en cine para conocer cuál es la importancia que ha tenido la industria cinematográfica mexicana en la historia de los Oscar: “La historia de México en cuanto a la producción de cine siempre ha estado ligada a Estados Unidos, sobre todo a Hollywood. Pero que el Oscar o Hollywood sean la justa medida para calificar lo mejor del cine, no. Al final sí tiene una cierta hegemonía, un cierto poder en la industria y ha marcado pauta, pero no deberíamos pensar nosotros que es lo único para medir que una película tenga cierta calidad”, dice Gabriel Domínguez, licenciado en Comunicación y Creación Audiovisual de la Universidad Panamericana (UP).

“Sin embargo, por la conexión que tienen ambas industrias y la cercanía que ha tenido México en el Oscar, que inicia en 1960 con la primera cinta nacional nominada en la categoría de Mejor película internacional (“Macario”) ha estado esa asociación de los cineastas por trabajar en la industria de Hollywood. Y al pasar del tiempo ya no ha sido sólo la aspiración, sino la repercusión de grandes nombres que están trabajando y que han buscado esa inclusión de otro tipo de visiones dentro de Hollywood”.

Pepe Ruiloba, crítico de cine y programador de festivales de cine, resalta que históricamente México ha tenido mucha presencia en los Oscar, “en cuestión de que nuestra Academia Mexicana lleva inscribiendo películas casi que desde que el Oscar nació.

Estamos hablando de más de 50 películas, pero eso no se ha traducido a tantas nominaciones. Ahora, algo interesante es que nunca lo habíamos ganado hasta que llegó ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, un director que curiosamente con Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro -“Los tres amigos”- han hecho la mayor parte de su carrera en el extranjero”.

Emmanuel Lubezki, Rodrigo Prieto, Eugenio Caballero, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés Navarrete, son otros nombres relevantes en nominaciones y galardones.

Pepe acota también que el cine clásico mexicano es muy respetado en Estados Unidos (EU), “una de las películas clásicas por excelencia es ‘Macario’, la cual estuvo nominada al Oscar y hoy en día encabeza listas de las mejores cintas nacionales de todos los tiempos. Entonces, ‘Los tres amigos’ no son los únicos directores que podríamos mencionar, pero siendo un país vecino EU siempre ha habido mucho influencia, se bromea mucho de que los técnicos y todos los trabajadores mexicanos son mucho más eficientes que los de la industria fílmica en Estados Unidos y por ello es que muchas distribuidoras y productoras han venido a México a filmar películas como ‘Titanic’; sí, les salimos más baratos con la mano de obra, pero también somos muy eficientes, resolvemos todo tipo de problemas y por lo mismo México al estar tan cerca de Estados Unidos ha influido en la cinematografía de Hollywood”.

José Ramón Mikelajáuregui Villegas, jefe del Departamento de Imagen y Sonido del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), difiere de la opinión antes señalada y comenta que el Oscar básicamente es un premio que responde a los intereses de la industria norteamericana. Pero resalta que en realidad la influencia de la industria mexicana viene por el lado de los millones de mexicanos que ven ahí cine nacional “y que en un momento dado se vuelve una cosa presente en la cultura de EU porque sí se pasa mucho cine en español y mucho cine mexicano, el mercado que más crece es el que ellos llaman latino”.

Reitera que lo que Hollywood premia son las cintas más relevantes para su industria “aunque a veces se ponen un poco más exóticos porque también el Oscar es un premio que tiene una dimensión política, de pronto está de moda que gane alguna gente latina, oriental o de color, para que no digan que hay discriminación”.

Los tres especialistas coinciden en que ahora que La Academia tiene más votantes, muchos más jóvenes y de diferentes etnias, no sólo la filmografía mexicana tendrá mayor relevancia en los Oscar, también las otras culturas que están haciendo un trabajo igual de importante en la cinematografía.

La cinta “Macario”, compitió por el Oscar a Mejor película extranjera en 1960. ESPECIAL



Mexicanos que ganaron un Oscar a Mejor director

Alfonso Cuarón por “Gravity” (2014).

(2014). Alfonso Cuarón por “Roma” (2019).

(2019). Guillermo del Toro por “La forma del agua” (2017).

(2017). Alejandro González Iñárritu por “The Revenant” (2016).

(2016). Alejandro González Iñárritu por “Birdman” (2015).



El actor Leonardo DiCaprio, fue dirigido por Alejandro González Iñárritu en la cinta “The Revenant”. ESPECIAL

“‘Pinocho’ tiene el 90% de probabilidades de ganar”

En la carrera por el Oscar todo puede pasar, pero ya hay tendencias que dictan cuáles filmes podrían ser los triunfadores durante esta edición 2023. A propósito, el especialista en cine, Arturo Garibay, analiza cuáles son las películas que podrían bañarse de gloria el próximo 12 de marzo en las categorías de Mejor película, Mejor película internacional y Mejor película de animación.

“Las probabilidades se acaban de cerrar a favor de ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ porque ganó el premio del Sindicato de Productores, recordemos lo que pasó el año pasado cuando ‘CODA’ se llevó el mismo galardón y aunque no parecía la favorita para ganar (el Oscar), lo obtuvo. El Sindicato de Productores le atina a nueve de cada 10 veces a la ganadora de mejor película”.

En ese sentido, tomando este parámetro, acota Garibay que “Todo en todas partes al mismo tiempo” tiene el 90% de probabilidades de llevarse la estatuilla dorada, “pero también es verdad que con La Academia de Hollywood siempre hay sorpresas y giros de tuerca, no descartaría un escenario donde a lo mejor pudiera ganar una película como ‘Los espíritus de la isla’, pero hay que entender que el 10% de probabilidades se está repartiendo entre las otras nueve nominadas”.

Explica Arturo que además, muchas personalidades importantes de la industria, han hecho comentarios positivos de “Todo en todas partes al mismo tiempo” como el mismísimo Guillermo del Toro. “Él dice que esta es una película importante en la medida de que es una cinta generacional. Entonces, para los jóvenes o adultos jóvenes que vieron esta película en cines, será un filme que los va a acompañar en los años por venir como un contenido de su generación por la manera en la que se comunica, en la que está armada, filmada y los temas que aborda. Entonces, eso hará que cierto perfil de votantes sí se decante por ella, sobre todo ahora que a La Academia le ha dado por invitar a gente nueva (a votar)”.

Aunque todo indica que “Todo en todas partes al mismo tiempo”, ganaría, también podrían dar la sorpresa, reitera de nuevo Arturo, “Los espíritus de la isla” y también “Sin novedad en el frente”, pero a colación de esta, expresó el especialista, solamente porque se llevó el BAFTA a Mejor película “y quizá ‘Los Fabelman’ por ser una película de Steven Spielberg sobre la industria del cine, la cual se ha visto muy conmovida por la manera en la que el director retrata el sueño de llegar a Hollywood”.

En cuanto a la categoría de Mejor película internacional, Arturo externa: “La tendencia se cerró en los BAFTA porque ‘Sin novedad en el frente’ no sólo ganó como Mejor película, también como Mejor película internacional y esto le da un impulso. Una gran cantidad de miembros de La Academia Británica también son miembros de Hollywood. Entonces, difícilmente uno de estos miembros va a cambiar su tendencia de votación para el Oscar”. Es decir, que si ya votaron ellos para “Sin novedad en el frente”, todo ese bloque británico ya le hizo saber su opinión a la audiencia.

“Aunque ‘Sin novedad en el frente’ va de favorita, su rival más fuerte es ‘Argentina 1985’ y el caballo negro es ‘Close’. Pero hay que tomar en cuenta que ‘Sin novedad en el frente’ tiene algo que las otras cuatro (de la categoría) no. Y es que tiene múltiples nominaciones en múltiples categorías, así que ahí está una declaración de Hollywood, como decir, ‘esta nos gustó más que todas las demás’”. Pero con respecto a “Argentina, 1985”, Arturo también plantea un punto, al decir que ésta y también la favorita “Sin novedad en el frente” tienen una hechura muy americana, “se parecen a la forma de narrar de Hollywood”.

“Argentina 1985” es un drama legal cuya productora es Victoria Alonso, “una mujer muy conocida en Hollywood porque ha producido todas las cintas de Marvel. Entonces, qué mejor networking que ser la productora de las películas más taquilleras de los últimos años”.

Finalmente en la terna de Mejor película de animación, la que más destaca es “Pinocho” de Guillermo del Toro. “Dejando de lado que Del Toro ganó el Globo de Oro, hay que tomar en cuenta que acaba de ganar los Annie Awards que son los Oscar de la animación, y que ganó también el premio del Sindicato de Productores, y se vuelve a producir lo mismo que en la categoría de Mejor Película (con “Todo en todas partes al mismo tiempo”), tienes el 90% de probabilidad de ganar”, además “Pinocho” también ganó el BAFTA, así que no habría por qué no ganara “Pinocho” el Oscar, “es una película eterna e inolvidable”, concluye Arturo Garibay.

Va por el triunfo

“Pinocho”

Este filme dirigido por Guillermo del Toro va por la estatuilla a Mejor película de animación. En la cinta, el cineasta tapatío aborda temas como la pérdida, el duelo, la guerra, la vida y la muerte. A través de una animación en stop motion, se aventura a crear una fábula sombría, mística y reflexiva, dotando de personalidad -tanto estética como narrativa- a la historia del títere.

AFP

A la cabeza

“Todo en todas partes al mismo tiempo”

La película de “Los Daniels” (Daniel Kwan y Daniel Scheinert) tiene 11 candidaturas: Mejor película, Mejor dirección, Mejor guion original, Mejor actriz protagónica (Michelle Yeoh, que si gana será la primera actriz asiática en lograrlo en este rubro), Mejor actor de reparto (Ke Huy Quan), Mejor música original, Mejor canción (“This is a Life”), Mejor edición y Mejor diseño de vestuario.

ESPECIAL



La rival

“Sin novedad en el frente”

Esta cinta está nominada en diversas categorías, pero compite en dos de las principales: Mejor película y Mejor película internacional. El filme, según los expertos, presenta fortalezas en el guion y en la forma en como este se ejecutó. Así mismo, presenta la historia de unos jóvenes alemanes que terminan inmersos en la llamada “Gran Guerra” sin imaginar las consecuencias de su aventura.

CORTESÍA

CT