Cinco momentos incómodos de Bárbara de Regil

3 Da consejos… a víctimas de violencia

Al terminar su rutina de ejercicios hace unas semanas se puso a interactuar con sus seguidores y compartió un consejo para combatir las agresiones contra las mujeres.

"He visto comerciales, en la televisión, donde hablan sobre la violencia de la mujer, las violencias que hay ahorita en las casas y en ese comercial dicen que una manera de relajarte y no entrar en ese enojo es que respires hasta diez. Tienen toda la razón".

"Si tú estás en una casa en donde vives violencia, gritos, golpes, te pido que a esa persona que te grita, te golpea, le pidas con todo tu corazón que te trate como le gustaría que ml traten. Te pido que te toques el alma y le digas "yo estoy en este mundo, yo estoy en esta tierra para vivir feliz y tranquila".

Algunos de los comentarios que recibió Bárbara señalaron que no invitara a las mujeres a denunciar maltrato.

Sin embargo, después de haber sido criticada, Bárbara se disculpó por lo que dijo.

"Igual reitero mi disculpa por haber hablado del tema de violencia, si ven el video completo ENTIENDEN PERFECTO. Y los q me conocen SABEN que si algo soy defensora es de los derechos de la mujer y el no a la violencia de género. Yo , mi hija , mi mamá etc...", escribió en su cuenta de Twitter.