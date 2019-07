Choques lamineros rebasan a peritos itinerantes

Desde la pasada administración, la Secretaría de Movilidad de Jalisco lanzó el Operativo Especial de Peritos Itinerantes, con la intención de agilizar los choques lamineros que se registran en la metrópoli; es decir, los percances con daños leves en los vehículos y sin lesionados. Sin embargo, entre enero y abril del presente año se registraron cuatro mil 830 accidentes y los peritos solamente atendieron 934 siniestros.

Luis Gabriel Rodríguez, encargado de la Jefatura de Accidentes, Peritos, Toxicología y Libertad de Vehículos de la ahora Secretaría de Transporte, responde que hay un esfuerzo para aumentar el número de expertos que atienden este tipo de percances, por lo que hay 20 y proyectan otros 25 peritos en los siguientes meses, cada uno con sus respectivos vehículos de reacción.

El anillo periférico en la mayoría de sus intersecciones persiste como la vialidad con más accidentes, pero se suman otros puntos como López Mateos y Jesús García, Inglaterra y López Mateos, Alcalde y Guanajuato, Laureles y Pino Suárez, Carretera a Tesistán y Los Robles, Américas y avenida México, así como Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, entre otros, de acuerdo con la autoridad.

Los percances lamineros más comunes son cuando un conductor impacta por detrás a otro; también durante el cambio de carriles. Y los principales motivos que entorpecen la resolución de estos conflictos viales son tres: que los conductores no tengan una póliza de seguro (por lo menos contra daños a terceros), que sus documentos no estén en regla o porque no llegaron a un acuerdo entre los involucrados en el accidente.

Lo anterior es lo que detona caos vial en las principales arterias de la metrópoli, por eso expertos piden a la autoridad que se apliquen mecanismos para exigir que todo el parque vehicular cuente, de entrada, con una póliza de seguro (de acuerdo con empresas en el ramo, apenas tres de cada 10 propietarios tienen contratado un seguro).

Peritos itinerantes agilizan los choques “lamineros”

De acuerdo con el jefe de Accidentes, Peritos, Toxicología y Libertad de Vehículos de la Secretaría de Transporte, Luis Gabriel Rodríguez, además de aumentar el número de choques atendidos y de conciliar los siniestros, el trabajo de los expertos logró disminuir los tiempos de resolución de los accidentes para despejar la vialidad.

Si en un choque “laminero” todos los vehículos involucrados tienen una póliza de seguro, explicó, el siniestro puede quedar resuelto en menos de una hora; sin embargo, cuando una de las unidades no cuenta con un seguro, la negociación puede no concluir en el punto del choque, sino que debe continuar en la Unidad de Peritos que se encuentra dentro de las instalaciones de la Secretaría de Transporte (en Alcalde y Circunvalación); incluso, llegar hasta el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades (los vehículos permanecen en el “corralón”).

Los expertos, acentuó, además de contar con la certificación y basar los peritajes en un manual de deslinde, tienen una capacitación por parte del Instituto de Justicia Alternativa para fungir como mediadores y buscar conciliar en el punto.

Remarcó que, cuando fue lanzada la estrategia, los peritos permanecían en un punto, en espera de ser llamados para la atención de algún choque, pero actualmente “patrullan” en las zonas asignadas para atender cualquier percance “laminero” sin la necesidad de esperar a que algún agente lo solicite. Esto permite agilizar el tráfico en cualquier punto, debido a que en ocasiones tardan en llegar las unidades viales. Esta estrategia, subrayó, fue elegida en lugar de contar con dos módulos itinerantes, pues afirmó que tienen mayor alcance y movilidad.

Cruces con mayor número de choques

López Mateos y Jesús García.

Inglaterra y López Mateos.

Alcalde y Guanajuato.

Laureles y Fernando Aranguren.

Hidalgo y Contreras Medellín.

Laureles y Pino Suárez.

Carretera a Tesistán y Los Robles.

Américas y Avenida México.

Lázaro Cárdenas y Mariano Otero.

Acueducto y Real Acueducto.

Fuente: Secretaría de Transporte.

Resuelven siniestro en menos de una hora

La Unidad de Peritos Itinerantes cuenta con 20 peritos y el mismo número de vehículos, que circulan en cinco cuadrantes de la metrópoli en búsqueda de deslindar responsabilidades en caso de que ocurra algún choque, pero sin lesionados y que los daños sean mínimos. Éstos pueden reducir el tiempo de espera de seis horas a menos de 60 minutos, en caso de que los vehículos involucrados cuenten con una póliza de seguro vigente.

El siguiente es un siniestro atendido en Periférico Norte en días pasados:

14:40 horas. Sobre la lateral de Periférico Norte, al cruce con Bosque de San Isidro, una camioneta que transportaba varillas chocó contra un camión de la Ruta 320-A, que llevaba a bordo a siete pasajeros, de los cuales ninguno resultó lesionado.

14:55 horas. Llegó al cruce la unidad de los Peritos Itinerantes de la Secretaría de Transporte, que identificó el choque a través de la aplicación móvil Waze.

Luego se solicitó una unidad de la Policía Vial.

15:00 horas. Arribó la unidad B224 para agilizar el tráfico en el punto, casi de manera simultánea llegó la aseguradora de la camioneta. Mientras tanto, el coordinador de Peritos Itinerantes comenzó la toma de fotografías y analizó la ubicación final de los vehículos.

15:10 horas. Movieron el camión y la camioneta para agilizar el tránsito. Llegó también la mutualidad del camión del transporte público.

15:15 horas. Ambos conductores rinden su declaración de los hechos ante el coordinador de peritos.

15:20 horas. El coordinador de peritos determina que la responsabilidad del choque fue del conductor de la camioneta, pues hizo un corte a la circulación del autobús sin precaución.

15:25 horas. Los conductores firman el acuerdo de conformidad. La mutualidad y el seguro acuerdan el pago de los daños.

15:30 horas. El coordinador de peritos firma el informe de datos sobre el siniestro, el cual es declarado “con arreglo”. Los peritos se retiran del punto.

Faltan más expertos

Desde la pasada administración, la entonces Secretaría de Movilidad lanzó el Operativo Especial de Peritos Itinerantes, con el cual se buscaba agilizar el proceso de resolución de los choques “lamineros”, conocidos así porque no hay personas lesionadas y los daños suelen ser menores.

Durante 2019, la ahora Secretaría de Transportes ha registrado un promedio de 40 accidentes ocurridos en el Área Metropolitana de Guadalajara por día. Aunque el número representa un descenso respecto a los siniestros que se registraron al cierre de 2018 (cuando ocurrieron 48 por día), la Unidad de Peritos Itinerantes atiende apenas dos de cada 10 siniestros que ocurren en la ciudad.

Mientras de enero a abril de este año se registraron cuatro mil 830 accidentes viales en la metrópoli, los peritos atendieron apenas 934 choques.

Al respecto, el encargado de la Jefatura de Accidentes, Peritos, Toxicología y Libertad de Vehículos de la Secretaría, Luis Gabriel Rodríguez, indicó que si bien hay un esfuerzo para aumentar el número de expertos que atienden este tipo de siniestros (pasaron de seis en 2018 a 20 en este año), se espera que en los próximos meses puedan contratarse al menos 25 más, con sus respectivas unidades de reacción.

Ignoran política nacional para homologar el uso de seguros

Carlos Jiménez, titular del área de Autos y Daños de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), indica que en el país sólo tres de cada 10 vehículos cuentan con alguna póliza de seguros, lo que representa que más de 22 millones de autos particulares no están asegurados, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al mes de abril de este año.

Lo anterior, explicó, es el resultado de la falta de una política pública a nivel nacional que obligue a que todos los vehículos cuenten con una póliza no solo para el vehículo como un bien del propietario, sino para la protección de los demás automovilistas con los que convive en la vía pública, así como los peatones.

Esto, lamentó, representa que los Estados deban buscar una legislación local, mediante la cual cada uno elabora por su cuenta las reglas de operación para garantizar que los vehículos tengan una póliza de seguro; sin embargo, únicamente en 15 Estados se ha abordado este tema desde alguna ley o reglamento.

“Una de las principales recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud a los países, es que cuenten con una política pública para que todos los automovilistas hagan frente a los daños a las víctimas. Lamentablemente, México no es un país que tenga esta política. Y no basta con contar con una póliza, sino que la estrategia tenga el mecanismo adecuado para dar seguimiento”.

En el caso de Jalisco, la Ley de Movilidad y Transporte del Estado refiere que, para su registro dentro del padrón, todo vehículo debe contar con una constancia o póliza de seguro vigente que pueda garantizar el pago de daños y perjuicios a terceros, misma que es requerida para su circulación en la vía pública. El registro, tal como lo señala el Artículo 68 de la Ley de Movilidad, debe ser elaborado y actualizado incorporando información por medio de las respectivas unidades administrativas encargadas de la movilidad y vialidad, estatal y municipales. El problema es que actualmente sólo se vigila que los vehículos cuenten con una póliza cuando ocurre un accidente vial.

NUMERALIA

Parque vehicular

31.7 millones de vehículos particulares hay en circulación en México, según Inegi.

3 de cada 10 cuentan con alguna póliza de seguro, según la AMIS.

48 choques diarios en el Área Metropolitana de Guadalajara, en promedio, de acuerdo con la Secretaría de Transporte.

20 peritos itinerantes atienden los choques “lamineros”. Atienden apenas dos de cada 10 de estos siniestros, en promedio.

Rezago

Siete de cada 10 vehículos en Jalisco incumplen con una póliza de seguro; es decir, sólo 952 mil, de un padrón de tres millones 256 mil.

Preparan iniciativa para condicionar el refrendo vehicular

La omisión en la verificación del cumplimiento de la Ley de Movilidad para garantizar que todos los vehículos cuenten con una póliza de seguro, que garantice la protección de automovilistas y peatones, provocó que el diputado de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado, Jonadab Martínez, prepare una iniciativa sobre este tema.

Entre los puntos que se pretenden incluir en el dictamen se encuentran la obligación de la Secretaría de la Hacienda Pública para verificar al momento del pago del refrendo que todo vehículo cuente con una póliza de seguro; de lo contrario, no podrá realizarse dicho refrendo, tal como ocurre con el pago de las multas.

Sin embargo, también tendría que ser analizada para no permitir vacíos como los que actualmente existen, en los que un automovilista presenta una póliza que paga de manera mensual.

Otra de las opciones, refirió, es poder “premiar” a los conductores responsables que sí cuentan con una póliza de seguro. Explicó que, por ejemplo, si dos automovilistas chocan y uno de ellos no tiene la póliza de seguros, pero el otro sí, en caso de no conciliar solamente el vehículo que no tiene seguro iría al “corralón”, en lo que se resuelven los peritajes. Quien cumple con la ley no debe de correr con la misma suerte de quien no lo hace.

Además, dijo, es necesario establecer un monto mínimo de cobertura para cualquier tipo de daño, pues en ocasiones las coberturas actuales son justas para pagar los daños materiales, pero no alcanzan los costos médicos que en ocasiones pueden alcanzar cifras millonarias; sin embargo, dicho monto y los puntos que deberá cubrir la iniciativa de ley deberán ser discutidos con todas las instancias involucradas en el tema, como las aseguradoras, la Secretaría del Transporte, la Secretaría de la Hacienda Pública y académicos especializados.

Por su parte, la coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Ana Belén Vázquez, remarcó que ya trabajan con la Mesa Metropolitana de Movilidad del Instituto Metropolitano de Planeación para buscar que se exijan pólizas de seguro con coberturas más amplias a las actuales.

La Secretaría de Transporte proyecta duplicar el número de peritos para agilizar los choques “lamineros”. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Los pendientes

Con la intención de evitar los atorones viales por choques “lamineros” y que los ciudadanos cumplan con la responsabilidad de tener un seguro para reparar los daños en caso de accidente, en la pasada administración se convocó a diversas mesas con aseguradoras para desarrollar una póliza más económica.

La Ley de Movilidad establece la obligatoriedad de que los vehículos cuenten con un seguro, por lo menos, contra daños a terceros; sin embargo, siete de cada 10 unidades incumplen con este requerimiento.

En las mesas de trabajo se analizó una propuesta por parte de las aseguradoras de un seguro accesible, pero no se aterrizó el tema.

Un seguro con cobertura limitada contra robo y daños a terceros cuesta entre dos mil y dos mil 500 pesos, en promedio. Sin embargo, en la capital del país hay compañías que ofrecen una tarifa de 600 pesos exclusivamente para daños a terceros.

También surgió la propuesta de actualizar el Manual de Deslinde de Responsabilidad Vial, que pretendía agilizar la atención de los accidentes vehiculares y evitar que obstruyan por periodos prolongados las calles.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) consideró que las reglas deben ser claras cuando no hay lesionados o fallecidos. Si las dos partes están conscientes de cómo sucedió, lo mejor es desatorar el flujo vehicular, aunque los implicados no estén asegurados.

Desde 2015 existen protocolos que no se terminaron de definir. La recomendación de la AMIS es establecer que todos los deslindes de responsabilidad de accidentes se hagan con base en el manual que entró en vigor en 2015.

Desplazarse en vehículo por las vialidades de la metrópoli es toda una odisea porque en los últimos años se han incrementado los choques “lamineros” que colapsan la circulación.

“Desaparece” software para atender accidentes

En julio de 2015, la entonces Secretaría de Movilidad (Semov), ahora Secretaría de Transporte, firmó un convenio con la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), mediante el cual se le donó a la dependencia un software que sería utilizado por peritos, quienes enviarán en tiempo real imágenes y datos desde el lugar de un choque a una cabina habilitada, con la intención de integrar de forma oportuna las pruebas para el deslinde de responsabilidades.

El software permitía conocer la situación jurídica de los vehículos; incluso, OCRA capacitó a peritos para su aplicación, pero actualmente este sistema se encuentra perdido.

En mayo de 2017, el entonces director jurídico de la dependencia, José Luis Quiroz, señaló que el programa fue instalado en una computadora del área de choques de la Semov, aunque nunca se utilizó debido a que no había sido compatible con el sistema de la Secretaría.

Al respecto, el jefe de Accidentes, Peritos, Toxicología y Libertad de Vehículos, Luis Gabriel Rodríguez, indicó que este software no fue entregado a la Secretaría ni se informó de su existencia durante la fase de transición, por lo que desconoce dónde se encuentra.

De acuerdo con una solicitud de información hecha a la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, nunca se concretó la implementación de dicha cabina y tampoco se adquirió el software.

Por su parte, el coordinador de Peritos, Luis Ricardo Verdín, lamentó que el software donado por OCRA nunca hubiera sido puesto en operación.

Consideró que este sistema podría ayudarles a resolver los peritajes en un menor tiempo.

TELÓN DE FONDO

Pasan factura al erario estatal

Esta casa editorial publicó que, en 2017, las autoridades remitieron al “corralón” a cinco mil 322 vehículos tras algún choque en la metrópoli, de un total de 16 mil 353 accidentes viales. Lo anterior, porque los conductores no tenían seguro de daños a terceros, sus documentos no estaban en regla o no llegaron a un acuerdo entre los involucrados.

La autoridad tiene identificado que los percances más comunes son por alcance cuando un conductor impacta por detrás a otro. Le siguen los ocasionados por cambio de carril. Ambos son los conocidos como choques “lamineros”.

Aunque el ciudadano debe pagar el costo por día en el “corralón”, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social asumía el mantenimiento de los espacios, personal de vigilancia y renta, entre otros servicios básicos.

A estos gastos se suma el costo de la justicia cuando los particulares no llegan a un acuerdo. “Si un caso llega a sentencia ya costó 14 mil pesos la investigación y otros 18 mil por el proceso penal”, refirió Guillermo Zepeda, quien destacó que 3.5% de las sentencias penales dictadas en 2017 en Jalisco fueron por el delito de daño en la propiedad, principalmente por accidentes de tránsito.

El problema es que la mayoría de los autos no tiene seguro, por lo que especialistas llaman a cumplir con la obligación para reducir los costos al erario.

