Chivas obtuvo un empate mortal ante Tigres

Guadalajara fue frío, sólido y calculador ante el equipo que mejor defiende esos conceptos.

“Destaco el funcionamiento, el equipo viene creciendo, es difícil entrar a la Liguilla, pero seguiremos luchando hasta el final. Destaco el funcionamiento, el hecho de que hayan hecho (SIC) un futbol competitivo”.

Supo convertir en virtudes esos calificativos y le alcanzó para empatar con el campeón Tigres en un 0-0 intenso, pero que dejó la sensación de quedarse corto respecto a las expectativas que habían generado ambas escuadras.

Con el empate, Chivas prácticamente firma su eliminación de torneo al quedarse con 12 puntos en la zona baja de la tabla, lejos de los puestos de Liguilla.

Intenso

Ante la ausencia de Alan Pulido, Matías Almeyda decidió que jugará Jesús Godínez en el eje del ataque y Eduardo López detrás de él, con Pizarro y Brizuela por las bandas.

El “Tuca” no se complicó con la ausencia de Gignac y puso en su lugar el ecuatoriano Enner Valencia.

Ante más de 37 mil aficionados, con al menos 15 mil de ellos partidarios de Tigres, el Guadalajara no fue el equipo desbocado que suele ser, sobre todo al inicio de los partidos.

Chivas mantuvo un orden, fue intenso para repartir la tenencia de la pelota en partes iguales, y tuvo poca llegada ante un rival que también se vio maniatado en la primera mitad.

En el complemento Chivas intentó ir más al frente y en ese intento se encontró con un par de descuidos donde Valencia, primero estrelló en el poste un disparo, y después falló ante marco abierto.

Lejos de dinamitar su equipo como suele hacerlo con los cambios, Almeyda mantuvo el esquema, pese a los ingresos de Macías y Sandoval.

Tuvo una sola oportunidad clara para ganar y Pizarro no pudo ponerla en las redes, pero lejos de regalar el juego en pos de ir por la victoria, el Rebaño se mantuvo frío, calculador y sólido.

Todo indica que demasiado tarde llegaron estas virtudes para el Guadalajara, pues resulta que está prácticamente eliminado del torneo.

Afición tigre sufre por la reventa

Se dicen la mejor afición de México y lo demuestran sin dudarlo. Manejar ocho horas desde Monterrey para ver a sus ídolos enfrentar al Rebaño Sagrado, pagar hotel y, sobre todo, pagar casi cinco mil pesos de entradas, es un claro ejemplo de amor por un equipo. Así es lo que vivió Raúl Leija, fanático de los Tigres y que llegó al Estadio Akron con toda su familia, siendo seis en total.

“Nos costó algo de trabajo y pues la reventa está a todo lo que da, no tengo palabras para decirlo, no sé de qué manera trabajen, siempre me ha tocado lo mismo, pero venimos a apoyar al equipo y mucha gente nos critica que los de Monterrey somos codos y eso, pero no, nosotros venimos a apoyar y pues a pagar lo que nos cueste el boleto, que fueron $800 pesos, incluida mi nena de dos años, que porque ya tiene la estatura suficiente”, platicó el aficionado de los felinos.

El señor Raúl no pudo asistir a la Final de hace casi un año, debido a que ya no encontró boletos ni en la reventa, sin embargo dijo que “cada año viajamos a este estadio. Siempre es una experiencia bonita, el comportamiento de la gente siempre es muy bueno, por eso asistimos todavía”.

MOMENTOS CLAVE

Poste salvador

Cuando llevaban 10 minutos de la reanudación, Enner Valencia hizo la diagonal de izquierda al centro y en el pico del área sacó disparo de derecha que encontró el desvío de Jair Pereira. Con el rebote Cota quedaba fuera de acción, pero el balón providencialmente se estrelló en el larguero.

Pecho frío

Diez minutos después del balón al poste, Chivas volvió a salvarse. Ahora por derecha Damm deja la marca del “Aris” y a la salida de Cota cede al centro para que Valencia sólo empuje el balón. Enner llega sin decisión y toca suave la pelota de manera defectuosa, para que la zaga saque muy lejos de la raya de gol.

Perdona

Fue un partido donde a Chivas le costó mucho trabajo llegar con peligro al arco rival. Al minuto 75 en una acción relampagueante Macías cede de espaldas a la entrada de Pizarro y Rodolfo decide tirar de zurda ante la marca de Ayala, apenas afuera del área chica. El tamaulipeco le pega mal y el balón escurre.

LA VOZ DEL EXPERTO

Chivas se aleja

Jaime García Elías (columnista)

Fue un buen partido, aunque le faltara la salsa del gol.

Gignac y Pulido fueron los grandes ausentes en la cancha.

El empate fue mejor resultado para los Tigres, que se acercan a la Liguilla, mientras las Chivas se alejan de la misma y siguen sin ganar en casa. Parecen condenadas a quedarse en el limbo.