Tras su eliminación en el repechaje, que le impidió seguir peleando por el título del torneo Apertura 2022, Chivas anunció ayer la salida del director deportivo Ricardo Peláez, quien estaba por cumplir tres años en el cargo.

Con el exjugador en la dirección deportiva, el Rebaño fue eliminado en tres repechajes y nunca calificó dentro de los primeros cuatro puestos de la tabla general. “Tiene que haber un cambio de rumbo. Mover tres o cuatro jugadores y el entrenador no basta”, dijo Peláez en su despedida.

“Hubo muchas fallas mías, de todas las partes. Yo llegué y prometí muchas cosas. No me arrepiento”.

Previo a su comparecencia, el propio club le dio las gracias y no precisó cuándo dará a conocer al reemplazo.

“Hablé de títulos y campeonatos y nos acercamos, pero no lo logramos. Esta es la realidad de Chivas, nos mantuvimos entre zona de repechaje y una semifinal. La persona que me venga a sustituir tendrá ese reto”, manifestó Peláez, quien también declaró que antes de su llegada el Rebaño tenía tres torneos sin avanzar a liguilla.

La gestión de Peláez estuvo marcada por las polémicas, entre ellas las constantes indisciplinas de jugadores, que en su momento costaron la baja de cuatro elementos, además de las cuestionables decisiones para nombrar entrenadores.

En el paso del exgoleador, fueron cuatro los hombres encargados del banquillo rojiblanco.

Peláez se despide del Guadalajara sin haber cumplido la promesa de lograr títulos. IMAGO7

Finalmente dice adiós

Se fue y será recordado por ser un directivo que acumuló más fracasos que logros deportivos. Ricardo Peláez se despidió del Club Deportivo Guadalajara, en donde estuvo como director deportivo por espacio de tres años. Tras la eliminación en el repechaje ante el Puebla, la gestión del exfutbolista ya no dio para más y se va luego de la decisión tomada por Amaury Vergara y el consejo directivo del Rebaño.

A punto del llanto, con respiración entrecortada y con un semblante serio, honesto y dándole un énfasis extra en sus frases, Peláez le agradeció al club, a la afición, a la prensa y a su familia, ésa de la que estuvo alejado los últimos meses y que le apoyó para sacar adelante un proyecto deportivo en el Guadalajara que nunca navegó en los primeros planos y que se quedó muy lejos de lo que prometió a su llegada a finales de 2019.

En una conferencia de prensa en la que sus argumentos tuvieron más tintes egocéntricos que informativos, Peláez dijo que irse “es una decisión que compartía totalmente” con la directiva rojiblanca. “Porque mover al técnico o mover a tres o cuatro jugadores no alcanza en esta institución, tiene que haber un cambio de rumbo y dicho por ellos. (Dejé) un equipo estabilizado, con una continuidad en algunos temas; hubo muchas fallas mías y fracasos de todas las partes, pero sobre todo mías, porque prometí muchas cosas y no me arrepiento y lo seguiré haciendo”, señaló Peláez Linares.

Los refuerzos fallidos, cuerpos técnicos sin experiencia, algunos con polémica incluida, o entrenadores con problemas para conformar un buen plantel, fueron la constante en la gestión de Ricardo Peláez, quien aceptó que Chivas es uno de los equipos más complejos del futbol mexicano.

“Chivas es un equipo difícil y ya lo sabía, pero resultó más difícil de lo que creía. Me trajeron a solucionar, no para aprender, por eso me voy, porque no solucioné nada. Es un reto apasionante Chivas, porque es demostrar que el mexicano puede, y hay que saber escoger bien y no lo supe hacer y me faltó mucho y le deseo todo el éxito del mundo a quien llegue”, comentó.

Los aciertos

Despedir a cuatro jugadores por indisciplina

Calificar a Chivas a semifinales en 2020

La contratación de algunos jugadores que sobresalen

El regreso de elementos rojiblancos a la Selección Nacional

Los errores

Prometió liguillas y se calificó a dos

La contratación de Santiago Ormeño

La llegada de Alan Mozo

Las eliminaciones a manos de Atlas y Puebla

Las decisiones con respecto a los entrenadores

Los resultados del Tapatío

No poder contratar futbolistas con amplio cartel

Sobre finales de 2019, Ricardo Peláez llegó a ilusionar al Rebaño, pero tres años después todo terminó en decepción. IMAGO7

Así llegó Ricardo Peláez al Rebaño Sagrado

Ricardo Peláez se marcha del Rebaño tras el fracaso del Apertura 2022, donde el equipo llegó al repechaje, pero en esa instancia fue eliminado por el Puebla en tanda de penaltis, lo que detonó el despido del también exdirectivo del América y Cruz Azul.

Hace tres años tomó el puesto

Fue en octubre de 2019, el día 21, cuando la dirigencia de Chivas contactó a Ricardo Peláez para ocupar el cargo de director deportivo.

Tenía poco tiempo de haber salido de Cruz Azul (septiembre de 2019), cuando Amaury Vergara tomó la decisión de llevar a Peláez en busca de revertir los malos resultados por los que atravesaba entonces el club.

Su llegada se dio con unas contundentes palabras, que no se cumplieron y que hasta hoy en su despido están presentes: “A partir de ahora se va a hablar de campeonatos, de liguillas. Se acabó el tema de cociente, se acabó el tema de los últimos lugares”.

Pero esto no pasó, el equipo lo más lejos que llegó fue a semifinales en 2020.

Los DTs de Chivas en la era Peláez

Al mando del banquillo, durante la permanencia de Peláez, pasaron nombres como Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich, Marcelo Michel Leaño y por último, Ricardo Cadena.

SUN

Ricardo Cadena (izq.) fue el último entrenador que recibió el voto de confianza de Ricardo Peláez y ahora su futuro está en el aire. IMAGO7

El último gran fracaso

Si bien fueron varios los fracasos de Ricardo Peláez al frente del Guadalajara, el más reciente fue hace tan solo unos días.

Chivas se cayó sobre la recta final del Apertura 2022, al tropezar en seis ocasiones, con cinco derrotas entre juegos de liga y amistosos, además de sumar un empate, el cual significó la eliminación en el campeonato otra vez a manos del Puebla y de nueva cuenta en un repechaje.

De los seis torneos en los que la dirección deportiva del Guadalajara estuvo en las manos de Ricardo Peláez, el Rebaño solamente en dos se metió a la liguilla, quedándose en semifinales en el Guard1anes 2020 y en cuartos de final en el Clausura 2022.

En tres de esos certámenes resultó eliminado en el repechaje, todas en calidad de visitante, siendo la más reciente en este Apertura 2022 contra Puebla en penales.

En el Clausura 2020 el equipo marchaba en quinta posición cuando se suspendió el campeonato.

Numeralia

106 partidos totales entre Fase Regular y Fase Final disputados

37 ganados

40 empatados

29 perdidos

135 puntos obtenidos de 285 posibles en encuentros de fase regular