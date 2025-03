Chivas, un equipo desangelado, cae ante Cruz Azul

El Guadalajara simplemente no levanta. Ni con la llegada de Gerardo Espinoza, ni con la salida de los españoles, ni con la convocatoria de jugadores referentes, ni con el cambio de estadio, luego de que el Akron estaba castigado. Este equipo sigue transmitiendo poco o nada en la cancha, y la derrota de anoche ante Cruz Azul por 1-0 en el estadio Jalisco lo confirma.

El coloso de la calzada Independencia, además, presentó una cancha en malas condiciones, que presumió parches, pasto suelto y problemas para controlar el esférico debido a eventos ajenos al futbol.

Con un gol solitario de Ignacio Rivero al minuto 45+1 en un gran remate de cabeza ante la complacencia de los zagueros rojiblancos, los cementeros se llevaron los tres puntos en un partido donde Chivas tuvo llegadas, tuvo oportunidades, pero como ha sido costumbre en este torneo, se cansó de fallar. Luis Romo, Cade Cowell, Gilberto Sepúlveda, Roberto Alvarado y hasta el propio "Chicharito" Hernández desperdiciaron ocasiones claras. Los rojiblancos generaron, pero carecieron de contundencia, y ante un rival como Cruz Azul, eso se paga caro.

El partido fue parejo en el trámite, con llegadas en ambas áreas, pero donde las defensivas se impusieron. En el primer tiempo, la zaga de Chivas supo contener los embates cementeros, hasta que una desatención en los minutos finales permitió que Rivero rompiera el cero. Ya en el complemento, con la ventaja en la pizarra, Cruz Azul supo manejar el partido, se defendió con orden y no permitió que los tapatíos les arrebataran el triunfo.

Espinoza mandó toda la carne al asador en la parte final, buscando a la desesperada el empate. Sin embargo, ni Hugo Camberos, Teun Wilke, Érick Gutiérrez, Alan Mozo ni Isaac Brizuela fueron esa diferencia en el campo. Para colmo, el técnico rojiblanco dejó en la banca a un delantero con olfato goleador como Alan Pulido, una decisión que dejó muchas dudas.

La derrota confirma que Chivas es un equipo en picada, que más allá de los nombres, sigue sin rumbo. La ilusión de la afición se desmorona jornada tras jornada y el puesto en el play-in ahora está en peligro, con el equipo estancado en 16 puntos y con cuatro finales por delante ante Monterrey, Mazatlán, Puebla y Atlas.

En estos cuatro encuentros, Chivas se juega todas sus cartas, Gerardo Espinoza se juega el trabajo y la clasificación a la siguiente ronda ya dejó de ser una obligación para pasar a ser un anhelo.

El Rebaño, que había mantenido el invicto en casa en este torneo con victorias ante Santos, Tijuana y Pachuca, además de empates frente a Tigres, Querétaro y América, vio cortada esa racha. Pero más allá del resultado, lo preocupante es la sensación de impotencia que deja este equipo. Chivas no ilusiona, no emociona y, sobre todo, no gana.

Alineaciones Chivas Cruz Azul Portero 1.Raúl Rangel Defensas 54. Miguel Gómez

(76’ 2. A. Mozo)

33. Raúl Martínez

3. Gilberto Sepúlveda

50. Mateo Chávez Mediocampistas 20. Fernando Beltrán

(64’ 15. E. Gutiérrez)

5. Víctor Guzmán

(71’ 58. H. Camberos)

17. Luis Romo Delanteros 16. Cade Cowell

14. Javier Hernández

(76’ 35. T. Wilke)

25. Roberto Alvarado

(71’ 11. I. Brizuela) D.T. Gerardo Espinoza Portero 23. Kevin Mier Defensas 2. Jorge Sánchez

4. Willer Ditta

6. Érik Lira

33. Gonzalo Piovi Mediocampistas 15. Ignacio Rivero

(76’ 3. O. Campos)

8. Lorenzo Faravelli

(86’ 17. A. García)

14. Alexis Gutiérrez

7. Mateusz Bogusz

(86’ 32. L. Gutiérrez) Delanteros 18. Luka Romero

(66’ 210. B. Gamboa)

9. Ángel Sepúlveda

(66’ 21. G. Fernández) D.T. Vicente Sánchez

.