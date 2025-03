Ante el mal momento que atraviesa Chivas en la actualidad, la paciencia por parte de la afición comienza a terminarse ante la falta de resultados, así como los múltiples cambios en la parte directiva y deportiva, además del mal momento que viven algunos futbolistas.

En entrevista para EL INFORMADOR, el ex capitán de Chivas, Jair Pereira, aseguró que ante la crisis que vive el equipo rojiblanco, se necesita regresar a las bases con un proyecto serio y mayor respaldo a sus jugadore. Esto con la finalidad volver a los primeros puestos.

“La gente de arriba decide, uno como jugador y lo que te puede estabilizar es tener un proyecto donde les den tiempo. Nos tocó con Matías que no en el primer torneo, ni en el segundo fuimos campeones. Pero en base a irnos conociendo, saber el sistema de juego, confías, empiezas a mentalizarte que puedes ganar. Las cosas se pueden hacer, siempre y cuando haya un proyecto serio, un proyecto que le dé respaldo a los jugadores que van saliendo y tratando de armar un equipo que sea competitivo en la liga”, señaló.

Ante el momento que vive el equipo, enfatizó en que los futbolistas tienen que creer en su entrenador. Tiene que existir un convencimiento del grupo en la búsqueda del campeonato para trabajar en la misma línea, tal y como sucedió en su pasó por Chivas con Matías Almeyda.

“A Matías le fue bastante bien porque creyó en su grupo y supo hacer una gestión perfecta. Hoy en día puedes tener a un entrenador que es bastante bueno tácticamente, en trabajos. Pero si el grupo no te cree, no jala parejo, para poder competir en la Liga MX está plagado de extranjeros los equipos. Siempre se habla que Chivas debe tener los mejores mexicanos, tiene gran talento, jugadores que van saliendo. Hoy en día, quizás no todos tienen ese bagaje o madurez, solo el tiempo lo dará. Si todos creen en un proyecto y todos jalan parejo, es la única forma que puedes competir y puedes aspirar a un título. Si no crees en tu entrenador o en el trabajo, difícilmente puedes ser campeón”, agregó.

De igual manera, mencionó que entiende los abucheos que viven algunos referentes del equipo. Expresó que la gente se cansa por la falta de resultados y reiteró que tiene que existir un cambio por parte de los jugadores.

“Es normal los abucheos, la afición lo primero que quiere ver es verlo en primero planos, que trate a aspirar a un campeonato. De pronto no tener resultados con los delanteros que viven del gol, es normal que la gente les recrimine. La gente siempre se cansa de ver refuerzos que quizás no puedan encajar o dar resultados. Como futbolista lo primero que tienes que hacer es armarte de resiliencia, la mentalidad y no caerte, tratar de pelar. Pero a veces la gente no tiene mucha paciencia”, añadió.

Al final reveló que tiene dudas sobre si a Chivas le alcance para conseguir la clasificación, sin embargo, señaló que espera que el Guadalajara esté en la fase final del campeonato, ya que le hace bien al futbol mexicano.

“No lo sé si le alcance. Por momentos mejoró Chivas este último partido, pero sabemos que quedan cuatro fechas importantes. Hay que ver porque no son fáciles los partidos que quedan, hay que competir para poderse meter al Play-In. Espero de corazón porque al futbol mexicano siempre le hace bien que esté dentro Chivas”, concluyó.

