La muerte de Xavier López “Chabelo” puso fin a una larga y prolífica carrera en el medio artístico. Y la mejor manera de resumir el hecho es con las palabras que pronunció su hijo Xavier López Miranda, cuando se dirigió a los medios para detallar las circunstancias del deceso: “Ya no está con nosotros, pero ‘Chabelo’ es eterno”.

De acuerdo con su familia, “Chabelo (1935-2023) presentó ayer por la madrugada complicaciones abdominales que lo llevaron al hospital y, poco después, un shock séptico le causó la muerte. El gremio artístico, en redes sociales, lamentó la noticia. Aunque no se ha confirmado, se habla de que en los próximos días se hará un homenaje póstumo para el “amigo de todos los niños”.

Nació en Estados Unidos, estudió medicina en la UNAM y destacó como practicante de lucha grecorromana y motociclista. Como actor, productor, comediante y conductor forjó una trayectoria que se recordará como una de las más célebres de la televisión mexicana, sobre todo por sus más de cuatro décadas al frente del programa dominical En familia con “Chabelo”, por lo que recibió reconocimientos internacionales.

Con Xavier López se va también parte del patrimonio simbólico nacional, la figura señera de quien traspasó épocas y dio la impresión, a las nuevas generaciones, de que nunca moriría. Para otros, se va un ícono de la cultura popular, un personaje irrepetible para el cine y la televisión nacionales, el creador del neologismo “catafixia”.

Xavier López. El actor, comediante y presentador de televisión nació el 17 de febrero de 1935, en Chicago, Estados Unidos. SUN/Archivo

“Chabelo”, ahora es eterno

Ayer sábado 25 de marzo murió “Chabelo” y miles de familias que lo dejaron “entrar” a sus hogares por décadas están de luto; generaciones de niños crecieron con él y aprendieron a negociar con la “Catafixia”, mientras se saludaban entre ellos con un: “¿Qué pasó, cuate?”.

Con su fallecimiento, a los 88 años, la vida le puso una “espantosa equis” y hoy su canción “Adiós Superman… Bye, bye, bye, bye” tiene más sentido que nunca.

La noticia del deceso del célebre actor, productor, comediante y conductor televisivo Xavier López “Chabelo” fue dada a conocer por su familia en redes sociales.

“Chabelo” fue una figura histórica para la televisión en México por más de seis décadas y, gracias a su personalidad multifacética participó en cine, radio y televisión; además, realizó doblaje de voz, fue escritor y hasta músico.

Para generaciones recientes, claro, se había convertido en un meme y tendencia en redes sociales debido a su asociación con la “inmortalidad”, pues cada vez que alguna personalidad fallecía, “Chabelo” se volvía tendencia por sobrevivirle. Así, Xavier López deja una larga trayectoria que incluye películas, series televisivas de comedia, algunas producciones discográficas pero, ante todo, el muy exitoso y duradero programa “En familia con Chabelo”, que fue transmitido de 1967 a 2015.

Una larga trayectoria

Conocido como “el amigo de todos los niños”, Xavier López inició su carrera en la década de los cincuenta como asistente de Ramiro Gamboa -el famoso “Tío Gamboín”- para Televicentro, y su ascenso vino desde abajo en la televisión, donde empezó con puestos como camarógrafo y floor manager.

Con el tiempo se convirtió en actor de manera casi fortuita; estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su debut televisivo fue en el programa “Carrusel musical” al que se sumaron participaciones en programas de comedia como: “El show del Loco Valdés” (1971), “La carabina de Ambrosio” (1978), “La Güereja y algo más” (1998) y “La escuelita VIP” (2004). También hizo telenovelas, como “Carita de ángel” (2000) y “Amarte es mi pecado” (2004).

Hombre récord

Gracias a su vasta trayectoria en la pantalla chica, en 2012 Xavier López fue galardonado con dos certificados oficiales de Récord Guinness; uno por cumplir, en ese entonces, 44 años como conductor infantil en su programa de TV (que al final duró en total 48 años de transmisiones); el segundo fue por representar a “Chabelo” durante más de 57 años, recordado que este alias inició con un chiste que contó en el programa de Ramiro Gamboa, en la década de los cincuenta. Cuando “Chabelo” recibió ambos Récord Guinness, el conductor también develó una placa por las 2 mil 300 transmisiones de su programa dominical que culminó en 2015.

Xavier López fue amante de los deportes, los cuales practicó hasta que el ejército estadounidense lo reclutó por tres meses durante la Guerra de Corea, por haber nacido en Estados Unidos (1935, Chicago, Illinois). Se casó con la actriz y bailarina cubana Teresita Miranda, con quien tuvo tres hijos. Fue amante de las motocicletas, en las que llegaba siempre cuando grababa en Televisa.

En 2008 fue atropellado, hecho que le dejó dos costillas fracturadas y un esguince cervical, por lo que se mantuvo alejado unas semanas del set, cosa que lamentaba.

Cuando alguien le preguntaba sobre los memes que se realizaban con su rostro, para denostar su edad, lo tomaba con filosofía, diciendo: “Yo no soy eterno, soy un ser humano”.

Xavier López Miranda. El productor e hijo de “Chabelo” ofreció una rueda de prensa donde dio detalles de la muerte del conductor. SUN/C. Mejía

“Gracias a Dios no sufrió”

Un choque séptico, provocado por un problema abdominal, fue lo que le quitó la vida la mañana de ayer a Xavier López “Chabelo”.

Su hijo, el productor Xavier López Miranda, indicó que todo comenzó cuando temprano presentó dificultades para respirar, por lo que fue llevado a un hospital del sur de la capital.

“Su doctor de cabecera lo atendió y se descubrió que su problema no era pulmonar ni respiratorio, sino abdominal, presentando un cuadro de abdomen agudo y más adelante un choque séptico que le quitó la vida”, explicó López Miranda.

Un choque séptico es provocado por una infección generalizada que ocasiona insuficiencia orgánica y caída de la presión sanguínea.

Ayer, López Miranda ofreció, desde la agencia funeraria donde se encuentra su padre, una conferencia de seis minutos.

“Chabelo” cumplió 88 años el mes pasado y se encontraba en su hogar cuando comenzó a sentirse mal. Ahí estuvo acompañado por su familia.

“Fue súbito, inesperado, muy rápido y gracias a Dios no sufrió”, precisó López Miranda, a lo que agregó: “Xavier López ya no está con nosotros, pero ‘Chabelo’ es eterno, siempre su idea fue ir hacia adelante”.

Indicó que por ahora no se tiene conocimiento de algún homenaje, pues todo ha sido muy rápido y no es algo que le competa.

Pidió a todos que respeten la paz de la familia, pues desean tener algo íntimo.

“Se dio entero a su público, entregó toda su vida al trabajo y creo a mi padre le hubiera gustado eso, que tuviéramos un momento para la familia. Tal vez más adelante se hará algo, se tendría que hacer algo, pero eso no está en mis manos”, subrayó.

Escena de la cinta “Pepito y la lámpara maravillosa”. ESPECIAL

TOMA NOTA

Realizarán transmisión especial en honor a “Chabelo”

“Chabelo” estará hoy, todo el día, en el Canal de las Estrellas de Televisa. Por medio de su twitter, Emilio Azcárraga informó que desde las 6:00 de la mañana habrá programación con producciones en las que participó Xavier López, quien falleció ayer por un choque séptico tras complicaciones abdominales.

“Sabemos todos lo que ‘el amigo de todos los niños’ significó para muchos de nosotros”, escribió el presidente de la compañía.

El empresario destacó la retransmisión de “En familia con Chabelo”, a las 8:00 de la mañana, programa que condujo el actor durante 48 años y vio su cierre en 2015.

En el tuit, usuarios le han recordado al empresario que desde que se terminó la emisión, no ha existido algo de esa calidad para los niños en fin de semana.

Cabe señalar que “Pepito y la lámpara maravillosa”, donde López interpreta al genio y “Chabelo y Pepito detectives” son películas que serán exhibidas en el canal de TV abierta, al igual que episodios de “La carabina de Ambrosio”, que durante la década de los 80 dominaba la escena nocturna en la pantalla chica. También habrá episodios de “Escuela VIP”, “La Hora Pico” y “La familia P. Luche”, en los cuales colaboró.

Niños llegan a la funeraria donde está siendo velado el cuerpo de Xavier López. SUN/C. Mejía

Despiden a Xavier López

La inesperada partida de Xavier López “Chabelo”, indiscutible personalidad de la televisión nacional, marcó el mundo del espectáculo y prueba de ello son las incontables manifestaciones de duelo y expresiones de solidad o recuerdos vinculados a su figura que han expresado artistas de diferentes disciplinas y gente de la farándula; así como de la política y la vida nacional.

Entre éstos, el historiador y director de la revista “Letras Libres”, Enrique Krauze (@EnriqueKrauze), recordó a través de una publicación de twitter cuando su hijo Daniel le pidió lo llevara al conocido programa de TV de “Chabelo”: “Hace más de tres décadas. Lo llevé, concursó, perdió, y fue absolutamente feliz”.

Por otra parte, la cantante y actriz Lucero emitió desde su representación de prensa la siguiente declaración: “La tristísima partida de Javier Lopez ‘Chabelo’ deja un enorme hueco en mi corazón. Como tantos millones de personas, sentí siempre como si fuera mi familia. Descansa en paz adorable Xavier, no hay palabras para despedirte. Aplausos de pie, alegra el cielo desde hoy y por siempre. Luz para ti y los tuyos”.

También a través de su cuenta de Twitter, la periodista Adela Micha (@Adela_Micha) dejó por escrito un mensaje al actor: “El hombre que nos llenó de risas, el que juntaba a las familias frente al televisor para compartir la alegría. Mi querido ‘Chabelo’, gracias por hacer que tantas generaciones recordaran al niño que todos llevamos dentro”.

En una entrevista televisiva, el actor y cantante César Costa aseguró que la muerte de Xavier López representa “una pérdida lamentable para México y Latinoamérica”.

El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) se unió al coro de celebridades que extrañan ya al “amigo de todos los niños” pues, desde su cuenta de Twitter dijo que “se va con una etapa de millones de personas que crecimos con él. Un abrazo con todo mi cariño a sus hijos y familia”.

La cantante Fey (@officialfey) recordó también al conductor en redes sociales: “El niño eterno de la televisión. ¡Gracias por acompañar nuestra infancia y llevar tanta alegría a cada hogar Mexicano!”.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también envió sus condolencias a la familia de Xavier López: “Abrazo a familiares y amigos por el fallecimiento de Xavier López ‘Chabelo’”, escribió en su perfil oficial de Twitter.

El empresario, exprotagonista del programa “Shark Tank”, Arturo Elías Ayub escribió: “Se nos fue el ‘amigo de todos los niños’. Gracias por todo querido ‘Chabelo’”.

Cabe señalar que la cuenta de Twitter “Chabelo vivió más que...” también se despidió del conductor: “Hace cinco años, @rotch y yo iniciamos esta cuenta. Nació como chiste, pero poco a poco se volvió serio. Conocimos personajes, anunciamos partidas históricas y, a ratos, sentimos el cansancio de reportar muertes casi a diario. Hoy se acaba ‘Chabelo vivió más que’. Fue un placer”, se lee en la publicación.

Por su parte, Jorge Alberto Aguilera, el copresentador de “En familia con Chabelo”, reaccionó al fallecimiento de su amigo y compañero, con quien trabajó por más de 26 años: “Trabajábamos los sábados y los domingos, fueron muchos años, yo estaba muy chiquillo y él se portó muy bien conmigo y bueno, qué te puedo decir, me duele mucho… Me siento con un impacto muy grande, porque aparte, a pesar de todos esos detalles y de que todos sabíamos su edad, yo acababa de hablar con él, lo sentí muy lúcido, muy cordial y teníamos la intención de vernos”, externó.

El programa “En familia con Chabelo” estuvo 48 años al aire en el canal Las Estrellas. ESPECIAL

El programa que marcó la historia de la televisión

Xavier López llegó a los hogares de miles de familias durante 48 años con su programa “En familia con Chabelo”; religiosamente, cada domingo lo transmitió hasta el 20 de diciembre de 2015, momento en el que concluyó e incluso, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, le mandó una carta de reconocimiento.

Cabe recordar que cuando llegó el turno de despedirse, en ese último programa, “Chabelo” agradeció a su público, el cual durante largos años estuvo sintonizándolo, para posteriormente entre lágrimas apagar distintas partes del estudio y dirigirse a la parte trasera del escenario, donde dio su último adiós a la televisión.

En su mejor momento, “En familia con Chabelo” fue un programa que acaparó los ratings de los domingo por la mañana, un programa de concursos con el patrocinio de empresas del ramo mobiliario y de juguetes que, por temporadas -la Navidad o el Día del Niño- generaba dividendos a la empresa Televisa.

Asimismo, por décadas fue una plataforma que permitía la promoción de diferentes artistas musicales por medio de su participación musical en los dos segmentos con que contaba el programa, aunque el último de ellos solía reservarse para el propio Xavier López, quien despedía sus transmisiones con alguna de sus canciones más conocidas.

El origen de la “catafixia”

Entre las divertidas dinámicas que realizaba “Chabelo” todas las mañanas de domingo, la que más se recuerda es la célebre “catafixia”, la sección con la que culminaba el programa pero, no obstante, no muchos saben lo que significa y de donde proviene este término que se hizo muy popular entre los mexicanos cuando al finalizar el programa, tres de los ganadores de concursos previos tenían la oportunidad de “cambiar” sus regalos por otros que estaban ocultos a la vista de los participantes, detrás de tres paneles diferentes y podían mejorar o empeorar su regalo de acuerdo con su suerte.

Así, el concepto de “catafixia” no tardó en convertirse en una palabra de uso popular entre los mexicanos y la influencia cultural del vocablo fue tanta que se incluyó en el “Diccionario de Mexicanismos” de la Academia Mexicana de la Lengua, bajo la definición de “intercambio de un objeto por otro, sin que necesariamente importe el valor de ambos”.

El término en sí, por otra parte —y tal como dijo el propio “Chabelo” en varias entrevistas—, la palabra “catafixia” significa una acción que implica un intercambio de objetos entre dos partes y aseguró que formaba parte del “Mautro”, una lengua inventada entre Germán Valdés “Tin Tan”, su hermano Manuel “El Loco” Valdés y el propio “Chabelo”, quien aportó “Catafixia” y otras palabras al peculiar idioma “marciano”, creado durante la filmación de la cinta “Los marcianos llegaron ya”, que dio origen a una famosa canción.

“Chabelo” era fan de coleccionar figuras de ranas. EL INFORMADOR/Archivo

Las pasiones de “Chabelo”

Una de las aficiones de Xavier López era la de coleccionar, entre su casa y oficina tenía alrededor de dos mil ranas, quienes compartían espacio con 10 guitarras, un pasatiempo que comenzó en 1993 sin ninguna razón aparente: “No sé por qué comencé a coleccionar ranas, me puse a pensar en eso y me preguntaba por qué, ya que no son un dechado de belleza. Quizá la razón es que su forma de desplazarse se parece un poco a la mía, las ranas nunca retroceden y siempre van para adelante”, explicó en 2001 durante una entrevista.

“Chabelo” explicó que su afición no se limitó a adquirir ranas, también se puso a investigar y estudiarlas, aprendiendo datos como que existen alrededor de dos mil 400 especies, de las cuales la gran mayoría se están extinguiendo por acción del hombre, también que hay de todo tipo tal como las de su colección, ya que tenía de porcelana, trapo, madera, vidrio y hasta la osamenta de una ranita que se le murió.

Además de las ranas, otra de las pasiones del actor eran las motocicletas, que también llegó a coleccionar, pero las dejó de usar conforme la edad fue avanzando; sin embargo, le gustaba dar paseos en ellas junto a su esposa Teresita Miranda, quien tuvo que perderles el miedo.

Cabe recordar que el “amigo de todos los niños” fue un fiel seguidor de los deportes, pues en sus programas se le veía usando frecuentemente playeras de beisbol. Además de esa pasión, fue seguidor del América.

El secreto: los pantaloncillos cortos

Xavier López “Chabelo” supo transformar en su más largo éxito lo que tanto odió en su vida: los pantalones cortos que usó durante toda su infancia. Su madre solía ponérselos, contaba el actor, porque no había otra cosa en su guardarropa.

Pero en realidad los detestaba porque sólo le generaban la burla de sus cuates. Sin embargo, cuando creó a “Chabelo”, un niño que empezó de ocho años y cumplió 13 a lo largo de 48 que dio vida al personaje en la pantalla, lo vistió justo con pantaloncillos cortos.

El también productor y comediante comprendió cuando creció que en aquella época sus padres: José Luis López Barba y Eulalia Rodríguez, no tenían una buena situación económica, por lo que su mamá recortaba los pantalones de su papá y se los ajustaba para aprovecharlos. Irónicamente, “Chabelo” hizo de los shorts ese distintivo del personaje que le daría trabajo para toda su vida. Se armó entonces de una enorme colección de cientos de pantaloncillos cortos porque casi no solía repetirlos en su programa dominical “En familia con…”, que comenzó en 1967.

Cada cierto periodo de tiempo removía de su clóset los shorts más desgastados, pues también los usaba en sus shows y demás participaciones del personaje. Guardó los más significativos para él, pero el resto los donó. El amigo de todos los niños (y sus pantaloncillos) sobrevivió a varias generaciones hasta que en 2015 se despidió de la televisión, derivado de la transformación que realizaba Televisa que miraba hacia nuevos públicos.

En un giro en su carrera “Chabelo” y sus pantaloncillos volvieron al clóset del que no saldrían más. Xavier López, su creador, continuó con su carrera como actor en obras de teatro como “Aeroplanos” y preparaba el regreso del famoso personaje en una versión animada. “Chabelo” hasta el año pasado trabajó en el regreso de su personaje (con sus pantaloncillos cortos), ahora en una versión animada llena de aventuras a la que tentativamente él daría voz, y pensada para streaming.

También trabajaba en su bioserie, en la que abordaría su camino al éxito y el costo que habría pagado por él, como el deterioro de su garganta, tras casi cinco décadas de transformar su ronca voz en la de un niño eterno que ayer se apagó.

TOMA NOTA

Una vida en la pantalla

Programas de televisión

“En familia con Chabelo” (1967-2015).

“La criada bien criada” (1970).

“El show del Loco Valdés” (1971).

“El show de Alejandro Suárez” (1972).

“Detective de hotel” (1973-1974).

“La carabina de Ambrosio” (1978).

“La cuchufleta” (1995).

“La Güereja y algo más” (1998).

“La escuelita VIP” (2004).

“Los simuladores” (2009).

Películas

“Viaje a la Luna” (1958).

“Chistelandia” (1958).

“Nueva Chistelandia” (1958).

“Vuelve Chistelandia” (1958).

“El extra” (1962).

“Buenas noches año nuevo” (1964).

“Los reyes del volante” (1964).

“Escuela para solteras” (1965).

“Los dos rivales” (1966).

“Autopsia de un fantasma” (1968).

“La princesa hippie” (1968).

“El aviso inoportuno” (1968).

“Bang bang al hoyo” (1970).

“Pepito y la lámpara maravillosa” (1971).

“Chabelo y Pepito contra los monstruos” (1973).

“Chabelo y Pepito detectives” (1973).

“Los pepenadores de acá” (1982).

“Macho que ladra no muerde” (1984).

“Santo y Chabelo contra los malos de la catafixia” (1985).

“Agente 0013: Hermelinda Linda 2” (1986).

“La tumba de Matías” (1988).

“Dos machos que ladran no muerden” (1988).

“Mi fantasma y yo” (1988).

“Huevos de oro” (1993).

“Chilindrina en apuros” (1994).

“Club eutanasia” (2005).

“Chicken Little” (voz) (2005),

“Réquiem para Diana” (2006).

“Amar” (2009).

“Cartas a Elena” (2011).

“El Crimen del Cácaro Gumaro” (2014).

“Volando Bajo” (2014).

“Coco” (voz) (2017).

“El Complot Mongol” (2018).

Escena de la cinta “El Complot Mongol” (2018). ESPECIAL

Telenovelas

“Cuento de Navidad” (1999).

“Carita de ángel” (2000).

“Navidad sin fin” (2001).

“Amarte es mi pecado” (2004).

Para escuchar

“Chabelo” (1981).

“Vamos a la escuelita con Chabelo” (1981).

“Chabelo en Navidad” (1981).

“Chabelo En Familia” (1982).

“Yo soy Chabelo” (1985).

“Chabelo: Rock en familia” (1988).

“Chabelo en Rockilandia” (1988).

“Somos una fuerza” (1991).

“Rehilete” (2001).

“Feliz Navidad” (2004).

Compilatorios

“Tesoros de colección: Chabelo” (2006).

“Cri-Cri en los Sueños de Chabelo” (2012).

“Para los peques” (2014).

PARA FANS

Las famosas frases de “Chabelo”

A lo largo de su trayectoria “Chabelo” se hizo acreedor de diferentes frases que lo caracterizaron en su carrera.

“¿Qué pasó, cuate?”: era la forma en la que el actor se dirigía a su público y que incluso muchas personas adoptaron.

“Catafixia”: Esta una de las frases que al escucharla pensamos en “Chabelo”. Se utilizaba como una segunda opción al premio que se estaba ofreciendo en el programa.

“¿Quieres ruido o silencio?”: La expresión marcaba un momento súper divertido, pero también de tensión durante el concurso de “la escalera loca”.

“Espantosa equis”: La famosa frase que rompía corazones, pues significaba que los participantes habían elegido una casilla incorrecta y se iban con el premio de consolación.