Rafael Caro Quintero, uno de los hombres más buscados por Estados Unidos (EU) por el asesinato de un agente federal en 1985, fue detenido ayer en Sinaloa por la Secretaría de Marina (Semar), nueve años después de salir de la cárcel debido a un aparente error judicial.

El capo tiene dos órdenes de aprehensión en México y una de extradición a EU.

Caro Quintero fue liberado por las autoridades mexicanas en 2013 tras pasar 28 años en prisión por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

Una corte de apelaciones emitió una orden de libertad y, aunque posteriormente la resolución fue revertida, ya era demasiado tarde: el capo se evaporó a bordo de un vehículo nada más poner el pie fuera de la cárcel.

La captura de Caro Quintero supone el mayor golpe al narcotráfico del actual gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde que asumió el poder en diciembre de 2018 optó por una estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos”, es decir, basada en no luchar frontalmente contra los cárteles sino en atajar las causas que hacen que la gente opte por dedicarse a esa actividad. Esta política ha sido duramente criticada porque la violencia en el país no ha cesado.

La detención de Caro Quintero, considerado uno de los grandes “padrinos” del narcotráfico en México, ocurrió apenas unos días después de que López Obrador se reuniera con el presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, celebró la captura como una prueba de la “determinación de México de llevar ante la justicia a alguien que aterrorizó y desestabilizó México” y que estuvo implicado en la tortura y asesinato del agente estadounidense. “La justicia no tiene fecha de caducidad”, agregó.

Agradece EU a México captura de Caro Quintero; busca extradición

Estados Unidos agradeció a México la captura de Rafael Caro Quintero anunciada ayer, dijo el Fiscal general Merrick B. Garland en un comunicado en el que adelanta que buscarán la extradición inmediata a ese país del capo.

“No hay escondite para nadie que secuestre, tortura y asesine a las fuerzas del orden estadounidenses. Estamos profundamente agradecidos con las autoridades mexicanas por la captura y arresto de Rafael Caro Quintero”, declaró el fiscal general Merrick B. Garland.

Indicó en un comunicado que “el arresto de hoy (viernes) es la culminación del trabajo incansable de la DEA y sus socios mexicanos para llevar a Caro Quintero ante la justicia por sus presuntos delitos, incluida la tortura y ejecución del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena”.

“Estaremos buscando su extradición inmediata a los Estados Unidos para que pueda ser juzgado por estos crímenes en el mismo sistema de justicia que el agente especial Camarena murió defendiendo”.

Rafael Caro Quintero es uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI y era buscado por su presunta participación en el secuestro y asesinato del agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

Cae helicóptero con 14 marinos

En el comunicado también se mencionó: “Nos unimos al duelo por los 14 militares mexicanos que dieron su vida al servicio de su país y expresamos nuestras condolencias a los seres queridos que dejaron atrás”.

Catorce personas murieron ayer en un accidente de helicóptero de la Marina de México en el estado de Sinaloa.

La Marina dijo que la aeronave se desplomó mientras realizaba actividades operativas pero no especificó cuáles.

“Se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas que pudieron provocar el accidente de dicha aeronave”, añadió.

La dependencia aclaró que el accidente no está relacionado con el operativo en el que se detuvo al histórico narcotraficante Rafael Caro Quintero ayer en Sinaloa.

Tras la liberación del capo, el gobierno de Estados Unidos demandó su captura con fines de extradición, bajo cargos de secuestro y asesinato de un agente federal, crímenes violentos, posesión y distribución de cocaína y mariguana, entre otros.

Según informó la Semar, Caro Quintero fue localizado entre matorrales por un perro entrenado llamado "Max" durante un operativo en San Simón, cerca de Chihuahua. ESPECIAL

PERFIL

¿Quién es Rafael Caro Quintero?

Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos”, es recordado por ser uno de los fundadores del llamado Cártel de Guadalajara junto con su compadre, Miguel Ángel Félix Gallardo, “El jefe de Jefes” y su amigo del alma, Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, este último tío de Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”.

La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), reconoce a Caro Quintero como el verdadero líder del cártel de Sinaloa después de Miguel Ángel Félix Gallardo “El jefe de jefes” y tras la caída de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La DEA ve al “Narco de Narcos” como el único que puede conciliar a los jefes del narcotráfico en México, pues junto con Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, fueron forjadores de la estirpe del tráfico de drogas en México.

Los servicios de inteligencia estadounidenses ubicaban a los operadores de Rafael Caro Quintero en Phoenix, Arizona, entidad ubicada al centro de los Estados Unidos y desde donde se coordina la distribución de drogas a todo Norteamérica.

“Yo dejé de ser narcotraficante en 1984 y nunca lo volveré a ser. No quiero nada que ver con el tráfico de drogas”, acotó meses después de haber abandonado la cárcel.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos nunca le perdonará el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena y del piloto, Alfredo Zavala Avela, ocurrido febrero de 1985. Y tan lo quiere, que el Buró de Investigación Federal (FBI, por sus siglas en inglés) ofreció 20 millones de dólares por información que lleve a su captura.

CRONOLOGÍA

La caída del "narco de narcos"

Reportan la desaparición del agente de la DEA y de un piloto

12 de febrero de 1985. Enrique Camarena Salazar fue secuestrado en pleno centro de Guadalajara por un comando. Según la DEA, el agente fue brutalmente torturado y asesinado dos días después del plagio, pero su cuerpo fue hallado hasta el 5 de marzo de ese mismo año.

El Consulado de EU ofrece 50 mil dólares por información del agente

12 de febrero de 1985. El Consulado General de Estados Unidos ofreció una recompensa para quien diera datos del paradero del agente de la DEA, quien fue visto por última vez en el cruce de las calle Libertad y Progreso, en el entonces Sector Juárez.

Se lleva a cabo un megaoperativo para dar con los desaparecidos

13 de febrero de 1985. Cien agentes de la Policía Judicial Federal acudieron a la ciudad para realizar la búsqueda de los desaparecidos, estaban a cargo del comandante Armando Pavón. Participaron también ocho agentes de la DEA para dar con el paradero de Enrique Camarena.

Autoridades federales detuvieron a tres implicados en el secuestro

14 de febrero de 1985. El comandante Armando Pavón informó que ya tenían identificados a tres probables implicados y se dieron a la tarea de capturarlos en los estados de Sinaloa, Baja California y Sonora. El operativo e investigaciones se extendieron a otros Estados de la República.

Hallaron los cuerpos de “Kiki” y del piloto, en Vista Hermosa, en Michoacán

7 de marzo de 1985. El cuerpo de Enrique Camarena, agente de la DEA, fue encontrado tras casi un mes de secuestro en Guadalajara, Jalisco, el 7 de febrero. El agente fue torturado y asesinado de un balazo en la cabeza, los criminales colocaron su cadáver en bolsas de plástico y lo tiraron en el rancho La Angostura.

Detuvieron a Rafael Caro Quintero en Costa Rica, preparan la extradición

5 de abril de 1985. Rafael Caro Quintero fue detenido el 4 de abril de 1985 en Costa Rica junto con cuatro guardaespaldas. En el lugar se encontraba Sara Cristina Cosío Vidaurri Martínez, quien aseguró que estaba en contra de su voluntad. Autoriades mexicanas acudieron hasta esa región.

Caro Quintero recibe una sentencia de 40 años de prisión por el homicidio

21 de diciembre de 1989. En diciembre de 1989, Caro Quintero fue sentenciado a 40 años de cárcel por el plagio y homicidio del agente antidrogas de Estados Unidos. Pasó los primeros años en el Cefereso del Altiplano, antes conocido como Almoloya, en el Estado de México.

Rafael Caro Quintero sale de prisión

10 de agosto de 2013. Un juzgado federal consideró que un defecto de forma hizo que fuera acusado por el fuero federal en lugar del fuero común, y fue liberado. La polémica sentencia resultó invalidada, pero el narco ya se había hecho invisible. El jefe de la DEA tiene claro que ha vuelto al negocio.

La DEA ofrecía 20 millones de dólares de recompensa

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ofrecía 20 millones de dólares de recompensa, la suma más alta para un narcotraficante.

En su ficha, la DEA añadía que Caro Quintero va armado y es peligroso.

La DEA no le perdona a Caro Quintero haber ordenado el secuestro de uno de sus agentes, Enrique “Kiki” Camarena, quien descubrió en el rancho El Búfalo, del narcotraficante, más de 10 mil toneladas de marihuana que finalmente fueron destruidas.

Ya fugitivo, Caro Quintero afirmó en una entrevista que él ya había pagado su “deuda con la sociedad”, e insistió que no tuvo que ver con el secuestro, tortura y asesinato de Camarena y del piloto Alfredo Zavala Avelar.

La DEA comenzó a investigar, además, si hubo corrupción en la liberación de “El Príncipe”, como se conocía a Caro Quintero por su fascinación con los lujos.

por su fascinación con los lujos. La Fiscalía General de la República informó que Rafael Caro Quintero será internado el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde se le notificará el cumplimiento de la orden de detención provisional con fines de extradición, que emitió un juez federal.

que emitió un juez federal. El agente de la DEA tiene una semana en su honor, conocida como “Red Ribbon Week”, en la que jóvenes portan un listón rojo, símbolo de la lucha contra las drogas.

TELÓN DE FONDO

La muerte de “Kiki” Camarena

El 5 de marzo de 1985 el cuerpo de Enrique “Kiki” Camarena, un agente de la DEA, fue encontrado tras casi un mes de secuestro en Guadalajara, Jalisco, el 7 de febrero.

Antes de 1985, los mexicanos no escuchaban en las noticias reportes sobre balaceras, sembradíos de droga, ni ajustes de cuentas. Pero fue a partir del descubrimiento del cuerpo de “Kiki” en que los narcotraficantes salieron de la oscuridad para ocupar primeras planas.

No fue casualidad que el secuestro del agente de la DEA ocurriera en Guadalajara, pues justo en esa ciudad operaba el primer cártel del país, el de Guadalajara, encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Junto a él, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo eran los líderes.

Camarena logró documentar muchas operaciones de trasiego de drogas de dicho cártel, lo que derivó en golpes de las autoridades como el ocurrido en el rancho El Búfalo, en Chihuahua, donde se aseguró uno de los más grandes sembradíos de mariguana en la época, lo que sin embargo generó sospechas hacia su persona por parte de los líderes criminales.

El 7 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado en pleno centro de Guadalajara por un comando. Según la DEA, el agente fue brutalmente torturado y asesinado dos días después del plagio, pero su cuerpo fue hallado hasta el 5 de marzo de ese mismo año.

Captura de Caro Quintero es “una victoria”: Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló ayer que la captura del narcotraficante Caro Quintero en Sinaloa es “una victoria” en el marco del Entendimiento Bicentenario entre ambos países, tras asegurar que “la justicia siempre llega”.

El diplomático agradeció a la Secretaría de Marina y al Gobierno de México por la captura del capo, quien eludió a la justicia por una década.

“Este logro es un testimonio de la determinación de México para llevar ante la justicia a alguien que aterrorizó y desestabilizó a México durante su tiempo en el Cartel de Guadalajara; y está implicado en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA ‘Kiki’ Camarena”, manifestó.

Por ello, confió en que habrá una colaboración aún más estrecha con sus socios en México para lograr una seguridad compartida.

Además, Ken Salazar envió sus oraciones a los elementos de la Marina que perdieron la vida al desplomarse el helicóptero en el que viajaban.

