Carecen independientes de propuestas

Aunque cada aspirante presidencial independiente requiere 866 mil firmas para lograr su registro como candidato, sólo 12 de los 40 han realizado alguna propuesta, o presentado una plataforma o proyecto de lo que harían si ganaran las elecciones de 2018.

Tras una revisión de los perfiles que recibieron la constancia del Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar el apoyo ciudadano, se constató que la mayoría ni siquiera aprovecha las redes sociales para darse a conocer.

Algunos muestran fotografías del documento que los avala como precandidatos, además grabaron videos para anunciarlo y solicitar firmas; sin embargo, no hablan de acciones de Gobierno. Incluso algunas de las propuestas o intenciones para generar un cambio resultan poco viables y otras ya han generado burlas.

Edgar Portillo es académico de la Universidad Autónoma del Estado de México y, en su currículum, se destaca que elaboró el Plan Social de Desarrollo del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. A través de un video se compromete a que la Selección Mexicana sea campeona del mundo en 2022.

Rodolfo Eduardo Santos, que fue diputado por el PAN en Tamaulipas, aunque omite sus antecedentes partidistas, realiza algunas propuestas en materia de educación y seguridad sin ser claro en éstas. Antonio Zavala Mancillas, también de Tamaulipas, reporta en un video que quiere recuperar la grandeza del país, la cual se perdió hace 500 años. Para ello, dice, se requiere quitar “la modorra”.

Gustavo Javier Jiménez Pons Mejía, empresario y quien fuera candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, propone que el enriquecimiento ilícito sea considerado traición a la patria y se castigue con fusilamiento. En 2010 fue detenido por un presunto fraude.

Carlos Antonio Mimenza Novelo, otro empresario, propone instaurar la pena de muerte a políticos corruptos. Recientemente anunció la creación de un grupo de autodefensas en Quintana Roo.

La expanista Margarita Zavala, el senador Armando Ríos Piter y el periodista Pedro Ferriz sí cuentan con páginas para informar sobre sus proyectos y se mantienen activos en las redes sociales. Coinciden en retirar privilegios a la clase política y combatir la corrupción e impunidad.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, utiliza sus redes sociales; sin embargo, mezcla información de Gobierno con sus peticiones para recabar firmas.

A una semana del inicio de la recaudación de firmas, Margarita Zavala encabeza el acopio de apoyos con 13 mil 33 respaldos, seguida de la zapatista María de Jesús Patricio, con cuatro mil 734 firmas y Armando Ríos Piter, con dos mil 899.

La lista de los 40 aspirantes presidenciales independientes:

Aischa Vallejo Utrilla, Alejandro Daniel Garza Montes de Oca, Alfonso Trujano Sánchez, Ángel Martínez Juárez, Antonio Zavala Mancillas, Armando Ríos Piter, Carlos Antonio Mimenza Novelo, Dante Figueroa Galeana, Edgar Ulises Portillo Figueroa, Eduardo Santos Dávila, Esteban Salinas Treviño, Fernando Eduardo Jalili Lira, Francisco Javier Becerril López, Francisco Javier Rodríguez Espejel, Gabriel Salgado Aguilar, Gerardo Dueñas Bedolla, Gerardo Mojica Neria, Gonzalo Navor Lanche, Gustavo Javier Jiménez Pons, Jaime Rodríguez, Jorge Cruz Gómez, José Antonio Jaime Reynoso, José Francisco Flores, Luis Modesto Ponce de León, Manuel Antonio Romo Aguirre, Marco Ferrara Villarreal, Margarita Zavala, María Concepción Ibarra, María de Jesús Patricio Martínez, María Elena Rodríguez Campia, Mario Fabián Gómez Pérez, Mauricio Ávila Medina, Pablo Jaime Delgado Orea, Pedro Ferriz de Con, Pedro Sergio Peñaloza Pérez, Porfirio Moreno Jiménez, Ricardo Azuela Espinoza, Roque López Mendoza, Silvestre Fernández Barajas, Wendolín Gutiérrez Mejía.

Arrastra con pasado político 1 de cada 4 independientes

Trece de los 40 que recibieron una constancia como aspirantes a la candidatura por la Presidencia han pertenecido a partidos políticos. En la foto, Rodolfo Eduardo Santos (PAN) y Armando Ríos Piter (PRD). TWITTER/rodolfosantosda

Al menos 13 de los 40 aspirantes que recibieron constancia para recabar firmas ciudadanas que les permitan registrarse como candidatos independientes a la Presidencia de la República en 2018 han pertenecido a un partido político o tienen algún vínculo con éstos. Esto, debido a que la ley no prohíbe que los ciudadanos que hayan militado en alguna institución política sean candidatos por esta vía, ni marca un plazo para renunciar a partidos previo a manifestar su aspiración a un cargo federal.

Un ejemplo es Margarita Zavala, quien una semana antes de registrarse como aspirante renunció a su militancia panista de más de 30 años, periodo en el que la esposa del ex Presidente Felipe Calderón fue diputada local y federal.

En el grupo de ex panistas se encuentran Gabriel Salgado Aguilar, dos veces candidato a la gubernatura de Colima; Rodolfo Santos Dávila, que fue diputado en Tamaulipas; Jorge Cruz, precandidato a jefe delegacional de Benito Juárez; la activista Wendolín Gutiérrez Mejía, militante por varios años, y el empresario de Nuevo León, Eustacio Esteban Salinas, quien en 2006 fue suplente de un candidato a diputado.

Otros de los que tienen historial partidista y posibilidades de lograr el registro son el senador Armando Ríos Piter, quien en febrero pasado renunció al PRD; Jaime Rodríguez “El Bronco”, actual gobernador de Nuevo León, quien antes de buscar la gubernatura por la vía independiente, renunció a más de 33 años de militancia en el Revolucionario Institucional.

Entre los aspirantes con pasado priista se encuentran: Aischa Vallejo Utrilla, quien fue presidenta nacional de México Próspero y de Transformación (Meta), organización ligada a Erika Hernández, sobrina de la maestra Elba Esther Gordillo; Silvestre Fernández Barajas, quien fue diputado y precandidato al Gobierno de la Ciudad de México.

Por su parte, Gerardo Dueñas fue precandidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido del Trabajo y candidato a la gubernatura por el Partido Humanista; y Antonio Jaime Reynoso fue candidato a alcalde de Tlajomulco por Morena.

El resto de los aspirantes dicen pertenecer a alguna asociación política, son abogados y activistas, entre otras profesiones. Quien también podría encontrar respaldo social en este proceso es el periodista Pedro Ferriz.

Por otra parte, en el caso de los 24 aspirantes de Jalisco que pretenden diputaciones y senadurías, al menos tres tienen un historial político: Elizabeth González fue candidata a diputada por el tricolor; Mónica Abarca, aspirante a diputada por el Partido Vede, y Juan Carlos Pérez, candidato a diputado por el Partido del Trabajo (PT).

El actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, tiene un pasado priista, pero ahora se postula como independiente por la Presidencia. En la foto, saluda a Julio César Chávez. SUN/Archivo

Proponen analizar las trayectorias

Alberto Bayardo Pérez, coordinador de la maestría en Política y Gestión Pública del ITESO, destaca que se deberán revisar “muy bien” todas las propuestas de aspirantes, pues muchas de éstas pueden ser inviables, incluso, violatorias de derechos humanos. “Con tal de atraer la atención y atraer votos, lo harán”.

Recordó que en las elecciones pasadas, el Partido Verde propuso pena de muerte a asesinos, aunque legalmente no era viable, “mucha gente se tragó el cuento”.

Por su parte, Javier Soto Morales, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, reconoció que haber pertenecido a algún partido político no debe ser un estigma, y por ello se debe analizar la trayectoria, “pudiera pasar que muchos de esos candidatos independientes sean candidatos satélites de partidos que conocemos institucionalmente”.

En días pasados, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, declinó a sus aspiraciones, pues señaló que no sería funcional a los intereses del PRI.

El diputado independiente con licencia, Pedro Kumamoto, reconoció que son muchos los que se inscribieron para lograr una candidatura independiente (280 aspirantes), pero los ciudadanos deberán analizar a quién darán su apoyo.

“Lo que debemos de observar en todo caso es la trayectoria, y si alguien de partido hizo bien su trabajo, no tiene nada de malo, pero también, hay que decirlo, habrá quien se quiera disfrazar con piel de cordero, y ser en realidad alguien que practica los mismos vicios de la política convencional”.

Comentó que en el caso de los aspirantes de Jalisco, sólo conoce a Pablo Montaño, Alberto Valencia y Rodrigo Cerda Cornejo, quienes buscan una candidatura a una diputación. Este último va por el Distrito 10 del municipio de Zapopan, el cual ganó Kumamoto en 2015. Este distrito es pretendido por cuatro aspirantes.

Kumamoto comparte una plataforma con los otros tres jóvenes que pertenecen a Wikipolítica. En la página solicitan las firmas de apoyo, “estamos haciendo lo posible para demostrar que la política puede ser distinta”.

Ante la Delegación Jalisco del INE se inscribieron 18 aspirantes: tres presidenciables, de los cuales, dos obtuvieron constancia; cuatro para senadurías, de los que sólo dos obtuvieron constancia. Y 21 para diputados federales; de éstos, alrededor de siete tienen información o presencia en las redes sociales o páginas de internet.

Recolección de firmas concluye en febrero

El proceso de recolección de firmas para obtener el registro oficial de candidaturas independientes a cargos federales concluirá en febrero del próximo año, una vez que los aspirantes cumplan con la recolección de firmas que inició el pasado 12 de octubre.

Los aspirantes a obtener una candidatura a la Presidencia de la República contarán con 120 días para recabar el apoyo; quienes buscan una senaduría tendrán 90 días, y los aspirantes a diputaciones disponen de 60 días. Todos recaban los apoyos a través de una aplicación móvil, con la cual se sustituyó el método tradicional que era en papel.

El delegado del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez, informó que los gastos que realicen los aspirantes durante este proceso correrán por cuenta propia; sin embargo, tendrán un tope de gastos. Los aspirantes a la Presidencia no podrán rebasar los 33.6 millones de pesos; los que buscan el registro para contender por una diputación no deberán gastar más de 126 mil pesos, y quienes aspiran a ser candidatos para ocupar un lugar en el Senado no pueden erogar más de 2.1 millones de pesos.

Quienes buscan el registro para una candidatura a la Presidencia, deberán recabar 866 mil 593 firmas.

Una vez que concluya el proceso de recolección de firmas y que el INE valide quiénes cumplieron con los requisitos, el 29 de marzo de 2018 se darán a conocer las candidaturas independientes para las elecciones del próximo año.

Los aspirantes a obtener una candidatura a la Presidencia de la República cuentan con 120 días para recabar 866 mil 593 firmas. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

¿Cuál es el proceso de recolección de firmas?

La aplicación no es para uso de los ciudadanos. Sólo podrán usarla los aspirantes a candidatos y sus equipos de trabajo.

Quien acepte brindar apoyo se le mostrará una pantalla con el nombre del aspirante.

Tomarán una foto de su credencial de elector por ambos lados, y la persona auxiliar verificará que los datos captados por la app correspondan con los de la credencial.

Se podrá tomar una foto, como medida extra de validación.

Al final, deberán plasmar su firma autógrafa en la pantalla.

Sólo se puede dar un apoyo por cargo a elegir: Presidencia de la República, senadores y diputados federales.

La información no se almacena en el dispositivo utilizado, sino que viajarán de manera encriptada a los servidores del INE.

Kumamoto inició la semana pasada la recolección de firmas con miras al Senado. EL INFORMADOR/Archivo

Aplicación para recabar apoyos es poco práctica: Kumamoto

A pesar de que el proceso de recolección de firmas para apoyar sus aspiraciones a obtener una candidatura independiente al Senado no se ha visto entorpecido, el diputado local con licencia, Pedro Kumamoto, confesó que la aplicación desarrollada por el Instituto Electoral para recabar apoyos ciudadanos debería ser más ágil.

“Es poco práctica. Creo que no utilizaron todo el potencial de la tecnología para poder recabar las firmas de manera más fácil (…). No lee los códigos que todas las credenciales tienen, y hubiera sido más sencillo que teclear a mano toda la información que nos están disponiendo”. Sin embargo, reconoció que el proceso es más fácil con la app, si se compara con el método anterior en el que se utilizaba papel.

Las 115 mil 443 firmas de apoyo que requiere Kumamoto se recabarán a través de tres estrategias: con brigadas en Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepatitlán; se impulsará la creación de grupos de apoyo en los distritos, quienes a su vez, enseñarán a otros ciudadanos a utilizar la aplicación para que se conviertan en gestores; y tercero, se solicitará a las personas que tengan negocios pequeños u oficinas que presten sus instalaciones para que la gente pueda acudir a firmar.

El delegado del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez, comentó que la app le brinda mayor certeza al procedimiento, pero sobre todo facilita la tarea del cruce de datos. Además, permite una economía de tiempo en la recolección y validación de firmas, así como transparencia para que los aspirantes puedan monitorear el avance.

Recordó que con el papel se producían múltiples errores humanos, y a pesar de que aún está permitido el uso de éste en regiones vulnerables, subrayó que en Jalisco, la recolección de firmas por el método anterior será mínima.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

“Hay una efervescencia”

Alberto Bayardo Pérez (coordinador de la maestría en Política y Gestión Pública del ITESO)

Luego que en el proceso electoral de 2015 algunos candidatos independientes ganaran cargos importantes, actualmente hay una efervescencia para participar por esta vía, opinó el coordinador de la maestría en Política y Gestión Pública del ITESO.

Recordó que hace tres años muchos consideraron esta figura como una trampa, por lo difícil que resultaba alcanzar una candidatura independiente. Sin embargo, personas como el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el diputado local Pedro Kumamoto y el diputado federal Manuel Clouthier Carrillo dejaron claro que no era imposible.

El académico consideró que tras presentarse ese éxito, muchos buscan repetirlo; sin embargo, aclara que algunos no entendieron de qué se trató, ya que los votos se buscan puerta por puerta: “Qué bueno que se abrió esta posibilidad, pero ahora en las próximas elecciones tal vez se le dará su verdadera dimensión. No es un asunto de ocurrencia”.

A esto, dijo, hay que sumar el que muchos políticos encontraron en esta vía una posibilidad para continuar sus aspiraciones, cuando las instituciones no les otorgan candidaturas, “estamos hablando de una imperfección de la propuesta, la verdad es que las candidaturas independientes era para ciudadanos que no han militado en partidos, pero que tuvieran una trayectoria, avanzar y hacer propuestas”.

Por ello, remarcó, es bueno que sea complicado obtener una candidatura independiente, porque así se depura la lista de quienes se inscriben sin contar con experiencia o un proyecto de trabajo.

“No nos encandilemos”

Javier Soto Morales (académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana)

Tras coincidir en que no hay un uso sino “un abuso” de las candidaturas independientes, por el elevado número de aspirantes registrados, el académico comentó que la ciudadanía no se debe dejar encandilar por este tipo de figuras.

Acentuó que se deberán analizar los perfiles, trayectorias, planes y programas de Gobierno. Puso como ejemplo el caso de Nuevo León, luego de que en 2015, “El Bronco” se convirtiera en el primer independiente en ganar una gubernatura.

“Es prácticamente nulo lo que ha podido hacer en el ejercicio de Gobierno, porque ni en su Congreso local, y mucho menos en el Congreso federal ha logrado establecer las alianzas, las negociaciones (que favorezcan) a Nuevo León; es decir, el señor está desarticulado y ha estado desarticulado, y ese es un riesgo que a veces no vemos en la figura de los candidatos independientes, en caso de llegar al poder”.

Agregó que en Jalisco se tiene el caso de Kumamoto, quien si bien ha demostrado frescura y una manera distinta de hacer las cosas, por su juventud y propuestas, “también es, hay que reconocerlo, muy limitado lo que Pedro ha podido hacer en esta Legislatura, hoy criticado por ser un ‘chapulín’”.

Elección federal

1 Presidente de la República

128 Senadores y 500 Diputados federales.

629 cargos federales se elegirán en 2018.

Procesos locales

9 Gobernadores (incluyendo Jalisco y Ciudad de México).

972 Diputaciones locales: 585 de mayoría relativa y 387 de representación proporcional.

16 Alcaldías y 160 concejales en la Ciudad de México.

Mil 596 Ayuntamientos (con 4,788 cargos).

El Proceso local inicia el próximo mes

De acuerdo con el calendario aprobado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, el proceso para la elección de candidatos independientes iniciará a partir del próximo mes. El Consejo General tiene como fecha límite el día 7 de noviembre para emitir la convocatoria.

Del 13 al 19 de noviembre, quienes aspiren a ocupar un cargo por esta vía deberán presentar la manifestación para postularse como candidatos independientes, y el día 22 será la fecha límite para que el instituto emita el dictamen sobre la calidad de los aspirantes.

El 9 de diciembre será la fecha de arranque para que los aspirantes a candidaturas independientes a la gubernatura comiencen a recabar el apoyo ciudadano. Los aspirantes a presidencias municipales y diputaciones iniciarán el 29 de diciembre. La fecha límite para recabar las firmas será el 6 de febrero de 2018.

Los tiempos para la solicitud de registro de candidatos a la gubernatura, munícipes y diputados será la misma tanto para independientes como para los partidos políticos. Para gobernador, se establecieron del 19 al 25 de febrero de 2018; en el caso de ediles será del 5 al 25 de marzo del próximo año, y de diputados del 5 a 18 del mismo mes.

El 29 de marzo, el Consejo General del Instituto resolverá la procedencia de las solicitudes de candidaturas a gubernaturas, y las campañas iniciarán un día después. Para diputados y munícipes la procedencia se resolverá el 28 de abril y las campañas iniciarán el 29 de ese mes.

Las campañas deberán concluir el próximo 27 de junio. El periodo de veda electoral será del 28 de junio al 1 de julio, día en que se desarrollará la jornada electoral.

A la fecha, sólo Salvador Cosío, quien formaba parte de Morena, ha manifestado su intención para postularse como candidato independiente a la gubernatura.

