El desabasto de medicamentos oncológicos se ha agudizado en Jalisco durante 2025. En lo que va del año, el Gobierno Federal sólo ha surtido el 13 por ciento de las claves de medicamentos contra el cáncer que debe entregar al estado, reveló el titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Héctor Raúl Pérez Gómez.

“No se ha regularizado el número de claves y el porcentaje de abasto de medicamentos que provienen de la Federación. Los fármacos que particularmente recibe el estado son oncológicos, tanto para la población infantil como para adultos”, señaló en entrevista.

Lidia Martínez, paciente con cáncer de colon originaria de Tuxpan, Jalisco, relató que nunca había tenido problemas para recibir sus tratamientos hasta este año, cuando por primera vez tuvo que buscar apoyo externo para acceder a sus medicamentos.

“Ahorita no tenemos medicinas, ya van dos veces que no me ponen mis quimioterapias. No había batallado, es la primera vez que estoy batallando. A veces nada más venimos en balde”, lamentó.

El pasado 9 de junio, este medio documentó el desabasto de medicamentos como Anastrozol, Exemestano, Letrozol, Capecitabina, Oxaliplatino y Temozolamida, claves esenciales para diversos tipos de cáncer.

A pesar de que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a regularizar el abasto de medicamentos durante julio, hasta ahora no se ha cumplido esa meta. “Poco a poco están llegando (…) en julio estaremos esperando que ya se normalice todo el abasto de medicamentos”, afirmó en una de sus conferencias matutinas. No obstante, a pocos días de que finalice el mes, el suministro sigue siendo irregular.

La organización civil Nariz Roja ha tenido que intervenir para cubrir las necesidades urgentes de los pacientes. Su fundador, Alejandro Barbosa, advirtió que suspender un tratamiento oncológico incluso por una semana puede poner en riesgo el protocolo médico y reducir significativamente las probabilidades de recuperación.

“Todos se han visto afectados por uno u otro medicamento. Han tenido que rentar equipo, comprar insumos médicos o buscar ayuda por fuera. Todos han hecho algún gasto extra”, explicó.

Barbosa exigió al Gobierno Federal que cumpla con su responsabilidad de abastecer los medicamentos y urgió al Gobierno de Jalisco a tener un plan B ante el incumplimiento. “Si no han llegado del Gobierno Federal, ¿qué vamos a hacer?”, cuestionó.

Ante esta situación, el Gobierno estatal ha destinado 200 millones de pesos de manera emergente para adquirir medicinas oncológicas y apoyar a asociaciones civiles en su distribución. De continuar el problema, no se descarta aumentar la inversión.

Por su parte, el subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud del Gobierno Federal, Eduardo Clark, aseguró el pasado 15 de julio que ya se había logrado la adquisición del 96 por ciento de los insumos médicos y del 98 por ciento de los medicamentos oncológicos necesarios para el sistema público de salud para los próximos dos años. Sin embargo, en Jalisco, la situación sigue sin resolverse.

Pacientes oncológicos y familiares han protestado varias ocasiones para exigir el abasto de medicamentos que les permitan continuar sus tratamientos sin interrupciones. EL INFORMADOR/Archivo

Pacientes enfrentan la falta de medicinas oncológicas

Pacientes con cáncer atendidos en hospitales públicos de Jalisco vuelven a enfrentar el desabasto de medicamentos oncológicos, situación que pone en riesgo sus tratamientos y genera incertidumbre entre ellos y sus familias.

El secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, reconoció que esta problemática afecta actualmente a cerca de mil 200 pacientes que reciben atención en instituciones estatales como el Instituto Jalisciense de Cancerología y el Hospital Civil de Guadalajara.

Una de las afectadas es Lidia Martínez, habitante de Tuxpan, Jalisco, quien padece cáncer de colon. Aunque anteriormente había tenido acceso regular a sus tratamientos, en las últimas semanas ha tenido que recurrir a donaciones para continuar con su protocolo.

“Ahorita no tenemos medicinas, ya van dos veces que no me ponen mis quimioterapias. Voy para tres años. No había batallado, es la primera vez que estoy batallando, no hay medicamento”, compartió en entrevista.

Con frustración, Lidia relató que hay ocasiones en las que viaja hasta Guadalajara para recibir tratamiento, pero regresa sin atención por falta de insumos. “Nada más venimos en balde. Venimos a ver si nos podían apoyar con medicamento”, dijo.

En condiciones similares se encuentra Karina Zaragoza, paciente del Instituto de Cancerología, quien también ha sufrido las consecuencias del desabasto. En su caso, ha tenido que buscar los medicamentos por su cuenta, con el impacto económico que ello representa.

“Afecta mucho porque el medicamento es caro. Vine a buscar apoyo porque ocupo quimioterapia y el medicamento es muy caro, yo ahorita no lo puedo comprar y no lo hallo en el hospital. Tengo más de un año de que el medicamento de control oncológico tampoco lo hay en el hospital”, expresó entre lágrimas.

Ambas pacientes lograron acceder a los medicamentos gracias al apoyo de la organización civil Nariz Roja, que trabaja desde hace años con pacientes con cáncer para cubrir tratamientos, medicamentos y otros insumos médicos.

Alejandro Barbosa, fundador de Nariz Roja A.C., aseguró que el desabasto es generalizado en el Estado y afecta a prácticamente todos los pacientes con cáncer atendidos en hospitales públicos.

“Todos se han visto afectados por uno u otro medicamento, porque hayan tenido que rentar equipo para alguna atención, comprar insumos médicos, todos han tenido que hacer algún gasto”, afirmó.

Barbosa advirtió que cuando un paciente interrumpe su tratamiento, aunque sea por pocos días, se pone en riesgo el éxito del protocolo médico. “Si una persona deja de consumir su medicamento por una semana, pone en riesgo el protocolo de atención y el éxito del tratamiento”, señaló.

Organizaciones como Nariz Roja continúan brindando apoyo, pero exigen a las autoridades una solución estructural que garantice el abasto permanente de medicinas oncológicas en Jalisco y en todo el país. La falta de medicamentos no solo representa una carga económica para las familias, sino también un riesgo de vida para quienes dependen de ellos día con día.

LA VOZ DEL EXPERTO

Llaman a contar con plan B ante desabasto

Alejandro Barbosa, fundador de la organización Nariz Roja AC.

El activista Alejandro Barbosa aseguró que todos los pacientes con cáncer que se atienden en instituciones públicas de Jalisco se han visto afectados por la problemática de desabasto de medicamentos oncológicos que se vive a nivel nacional desde hace años.

En primera instancia, exige al Gobierno Federal cumplir con el abasto de medicinas y cumplir con la promesa hecha en julio, de que habría suministro de medicamentos, planteamiento hecho por la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Salud federal.

Mientras que al Gobierno de Jalisco, tener un plan B en caso de que la Federación no regularice la entrega de medicinas oncológicas para pacientes en Jalisco.

“Si bien el Gobierno Federal no ha cumplido, hay que buscar las otras herramientas. Si no han llegado del Gobierno Federal, ¿qué vamos a hacer? Anteriormente teníamos un plan B, hoy no tenemos plan B”.

Por lo tanto, llamó a que haya mayor trabajo en equipo y comunicación para conocer las necesidades de los hospitales y pacientes.

Entre las peticiones está el llevar a cabo un censo estatal y federal actualizado de pacientes con cáncer:

“Se hizo un levantamiento del número de personas con cáncer, en la actual no lo conocemos y es un grave problema porque vamos a ciegas, y lo que no se mide no se puede evaluar. ¿Qué fue lo que hizo el Gobierno Federal? Prometió el censo de pacientes con cáncer en todo el país, y es fecha que no existe”.

Recordó que la problemática comenzó tras la desaparición del Seguro Popular y la falta de pago a proveedores de medicamentos. Además, señaló que se debe de reconstruir el sistema de salud, al considerar que “no existe, no hay una estructura base”.

Barbosa llamó al Gobierno de Jalisco a que transparenten el número de claves que deben recibir por parte del Gobierno Federal para determinar cuáles corresponden al Estado y cuáles a la Federación.

TELÓN DE FONDO

Aplazan adquisición de este año

El Gobierno Federal ha anunciado distintas estrategias para la adquisición de medicamentos en el país, entre ellos, oncológicos.

Desde finales de octubre, se informó de un nuevo sistema de compras consolidadas de medicamentos e insumos médicos del sector, para que haya una gestión eficiente de los costos.

Posteriormente, la empresa Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. (Birmex) anunció una licitación, pero aplazó la emisión de fallo de la compra de medicinas hasta el 13 de enero. La Secretaría de Salud federal había asegurado que el abasto de medicamentos 2025-2026 estaría garantizado y que las entregas comenzarían en marzo.

Posteriormente, se identificaron posibles indicios de corrupción en la compra consolidada de medicamentos 2025-2026 al adjudicar 175 claves de medicamentos a un sobreprecio cercano a los 13 mil millones de pesos.

Tras ello, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció en abril pasado la compra emergente de medicamentos que serían distribuidos en los hospitales del IMSS-Bienestar, debido al retraso en la entrega causado por la venta a sobrecosto en Birmex. Incluso, afirmó que a finales de mayo se resolvería el problema, pero el problema siguió.

Luego, la mandataria federal se comprometió a que en julio se iba a regularizar el abasto de medicinas en todo el país, en específico, de medicamentos oncológicos. “Poco a poco están llegando (…) en julio estaremos esperando que ya se normalice todo el abasto de medicamentos”, dijo en una de sus conferencias matutinas.

Debido a la problemática, el Gobierno estatal invirtió de forma emergente 200 millones de pesos para la compra de medicinas oncológicas, además del apoyo a asociaciones civiles para la adquisición de medicamentos e insumos. De seguir el problema, no descartan invertir más en compra de medicinas.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud del Gobierno Federal, informó el pasado 15 de julio en la conferencia matutina que se había logrado la adquisición del 96% de los insumos necesarios para el sistema público de salud, además del 98% de los medicamentos oncológicos requeridos para los siguientes dos años; por ello, garantiza el abasto a partir de la última semana de julio.

Desabasto pone en riesgo tratamientos y vidas en Jalisco

La interrupción en el suministro de medicamentos oncológicos puede tener consecuencias graves para los pacientes, como la progresión del cáncer, recaídas o la pérdida de efectividad en los tratamientos.

Según Nariz Roja, dejar de tomar el medicamento incluso por una semana puede alterar por completo el protocolo médico. Esto no solo disminuye las probabilidades de recuperación, sino que también aumenta el sufrimiento físico y emocional.

Además, obliga a muchos a buscar alternativas costosas o suspender su atención médica. La falta de continuidad en las terapias pone en riesgo vidas.

Compromete la eficacia de los tratamientos, expone a recaídas y eleva el riesgo de mortalidad. Incluso una semana sin terapia puede afectar el protocolo médico.