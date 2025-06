No hay Anastrozol, Exemestano, Letrozol, Capecitabina, Oxaliplatino y Temozolamida. Pacientes denuncian nuevamente el desabasto de medicamentos oncológicos, insumos y antibióticos en diferentes hospitales públicos de la ciudad. Según las organizaciones civiles, hay una veintena de fármacos que no están disponibles en el Instituto Jalisciense de Cancerología y en el Hospital Civil.

Faltan Bleomicina, Dacarbazina, Axitinib, Cisplatino y Paclitaxel.

En un recorrido realizado en las inmediaciones del Instituto de Cancerología, enfermos confirmaron que en ocasiones han tenido que comprar medicamentos. “Yo vengo de Autlán y allá me lo regalaban, pero aquí tuve que comprarlo: me costó mil 070 pesos”, dijo Luz Guerrero.

La paciente María García confirmó: “Desde la pasada administración ya no hay para las quimioterapias. Las tenemos que comprar... y son medicinas de 10 mil pesos... cuando menos”.

También se requiere de Pazopanib, Cetuximab, Nivolumab, Pertuzumab y Tamoxifeno.

Alejandro Barbosa, presidente de la asociación Nariz Roja, lamentó que la población sea la más afectada. Explicó que no hay un número exacto de pacientes afectados. “Entendemos que hay un problema de abasto a nivel federal. Desafortunadamente, los esfuerzos del Gobierno de Jalisco, liderados por el gobernador Pablo Lemus, no han logrado cubrir la falta de medicamentos”, debido a los incumplimientos federales. Ante la escasez, los pacientes deben surtir sus medicamentos por su cuenta. “Estamos ayudando a los pacientes que no tienen recursos para comprar esos medicamentos, para pagar los estudios y la compra de insumos o la renta de equipamiento para intervenciones quirúrgicas”.

El secretario de Salud del Estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó que Jalisco recibiría los medicamentos oncológicos, pero la entrega por parte de la Federación se volvió a retrasar.

El director de los Servicios de Salud en Jalisco, Hugo Bravo, reconoció el desabasto y explicó que las medicinas adquiridas por el Gobierno del Estado ya se están agotando. “Esperábamos cubrir dos o tres meses, pero desafortunadamente se vuelve a caer la licitación federal y nos quedamos nuevamente descubiertos. Estamos trabajando en proyectos para que la gente, tanto niños como adultos, no se vean afectados con sus tratamientos oncológicos”.

Mientras tanto, los pacientes luchan para conseguir los medicamentos. “Los compramos y buscamos lo más barato”, agregó Alberto, quien trajo a su esposa para atención médica al Instituto de Cancerología.

Sandostatina, Eltrombopag, Hydrea, Dasatinib y Abiraterona, entre otros, se suman a la lista del desabasto en diferentes grados en hospitales.

Esperanza Robles, quien tuvo a su papá hospitalizado la semana pasada, explicó que gastó más de seis mil pesos en fármacos porque no había disponibles.

“En muchos casos se deja de atender al paciente porque no hay medicamento. Eso pone en riesgo la efectividad del protocolo médico y, lo más grave, la vida del paciente”, agregó Alejandro Barbosa, quien acentuó que el problema se resolverá cuando se logre el abasto nacional mediante una empresa proveedora mexicana, ya que actualmente la mayoría de los medicamentos son importados.

Claudia Sheinbaum anunció en abril pasado la compra emergente de medicamentos que serían distribuidos en los hospitales del IMSS-Bienestar, debido al retraso en la entrega causado por la venta a sobrecosto en Birmex.

Aseguró que a finales de mayo se resolvería el problema, pero persiste.

