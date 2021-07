COVID-19: Faltan ventiladores donados al Ángel Leaño

Luego de una revisión entre las donaciones para equipar el Hospital Ángel Leaño publicadas en la página Coronavirus Jalisco y la base de datos compartida por el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud, se observan faltantes. Por ejemplo, se indica que se recibió un ventilador Minray, con costo de 725 mil pesos, pero no viene en el inventario de los artículos recuperados.

Una fundación otorgó 12 ventiladores, que suman 16.4 millones de pesos (MDP), pero no aparecen entre los equipos recibidos.

De acuerdo con el apartado de donaciones, se destinaron 35 ventiladores al hospital, pero sólo documentan nueve en existencia.

Otros 10 que un banco donó al Ángel Leaño y al Hospital General de Occidente tampoco aparecen; sin embargo, no se precisa cuántos se destinaron a cada institución.

Desde abril pasado, el hospital privado dejó de atender a los infectados de COVID-19. Se le invirtieron 262 MDP: 177 del Gobierno del Estado y 85 de donaciones privadas.

Según el contrato de comodato, el Gobierno se comprometió a realizar las reparaciones del inmueble de la Universidad Autónoma de Guadalajara(UAG) para atender a los enfermos, pero sería propietario de los bienes y equipos instalados.

Se solicitó entrevista con el secretario de Salud, Fernando Petersen, y con los responsables del OPD, pero no respondieron. Por escrito contestaron, pero se evadió hablar sobre los ventiladores y se remarcó que: “Los artículos donados al OPD se encuentran en el sitio web Coronavirus Jalisco”, pero no están los ventiladores referidos. Sobre toda la información de los bienes adquiridos y recuperados, el organismo argumentó que “continúa la redistribución del equipamiento a las unidades hospitalarias (en todo el Estado). Todos los bienes quedaron bajo resguardo” del OPD.

La iniciativa “Jalisco Vamos Juntos” (integrada por Corporativa de Fundaciones, la sociedad civil, la UAG y el Gobierno estatal) recolectó fondos para equipar al Ángel Leaño. David Pérez Rulfo, director de Corporativa de Fundaciones, añadió que ya solicitó información, pero está atento a la entrega de bienes porque todavía continúa el proceso.

Entre el Gobierno estatal y las donaciones se destinaron 262 millones al hospital. ESPECIAL

Informan a medias sobre recuperación de los bienes del Hospital Ángel Leaño

La operación del Hospital Ángel Leaño como una unidad exclusiva para atender a los pacientes contagiados con el nuevo coronavirus requirió de remodelaciones y equipamiento. Éste pasaría a ser parte de los bienes inmuebles propiedad del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud del Gobierno de Jalisco.

Al respecto, el organismo contestó por Transparencia que recibió dos mil 859 artículos para repartir entre sus unidades hospitalarias, de los cuales ya entregó mil 265, mil 540 bienes están en su poder y 54 fueron dados de baja. Sin embargo, no respondió sobre el precio unitario de los 78 diferentes tipos de instrumentos o equipos adquiridos.

Los artículos más comprados fueron camas clínicas, botes para basura tipo municipal, mesas tipo puente y tripiés porta sueros. Otros objetos fueron literas, anaqueles, monitores de signos vitales, bases para monitor, camas eléctricas, carros de curación, negatoscopios, computadoras, tabletas, escritorios, sillas y sillas de ruedas. Además de nueve respiradores, cuatro túneles de descontaminación biológica y dos plantas de luz para las emergencias.

Aunque se invirtieron 262 millones de pesos para la operación del inmueble, el OPD omite informar cuánto se destinó al equipamiento y cuánto para otras actividades, como la remodelación o el remozamiento del espacio privado.

El pasado 30 de junio se cumplió la vigencia del comodato entre el Gobierno del Estado y los dueños del hospital, por lo que debían desinstalar los equipos. Se compartió que el proceso de repartición sigue abierto.

La respuesta por escrito de la autoridad

A la Secretaría de Salud y al OPD se les solicitó entrevista para hablar sobre el tema, pero no se concedió. Luego se les turnaron preguntas por escrito sobre el inventario, los bienes entregados a otros hospitales, las omisiones en las solicitudes de Transparencia y los ventiladores donados que no aparecen en los reportes. La respuesta de la autoridad fue la siguiente ficha informativa, en donde evaden de nueva cuenta algunas preguntas:

"El Hospital Ángel Leaño (HAL) fue habilitado como parte del Plan de Reconversión y Escalamiento Hospitalario. La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), lo cedió en comodato al Gobierno de Jalisco.

El equipamiento es propiedad del Gobierno del Estado y está siendo entregado a hospitales del OPD. Los artículos donados al OPD se encuentran en el sitio web Coronavirus Jalisco.

El HAL quedó completamente liberado el pasado 30 de junio para que la UAG pueda hacer uso y disponer del inmueble en su totalidad. En estos momentos continúa la redistribución del equipamiento a las unidades hospitalarias. Todos los bienes quedaron bajo resguardo del OPD Servicios de Salud Jalisco.

La distribución de los equipos se define conforme a las necesidades de las 13 Regiones Sanitarias.

La desconversión es de manera paulatina, por ello se está realizando la redistribución de los bienes de manera escalonada".

El Gobierno de Jalisco no transparenta dónde está todo el equipo donado. EL INFORMADOR/Archivo

GUÍA

Entregan insumos a 32 instituciones de salud en el Estado

El Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Gobierno de Jalisco informó a través de su Unidad de Transparencia que, de los bienes del Hospital Ángel Leaño, cuenta con dos mil 859 artículos para repartir entre sus unidades hospitalarias; de los cuales ya entregó mil 265.

De acuerdo con la base de datos remitida, los objetos han sido entregados a 32 instituciones de salud en la Entidad.

En la zona metropolitana han otorgado equipo al Hospital General de Occidente, Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”, Hospital de la Mujer y el Dermatológico.

A nivel regional destacan las Unidades Especializadas para la Atención Obstétrica y Neonatal en Zapotlanejo, en Tala, San Miguel y Ocotlán, así como en los Hospitales Regionales de Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, Autlán, Ameca, Magdalena y Cocula. Además de los Hospitales Comunitarios en Colotlán, Huejuquilla, San Juan de los Lagos, Ojuelos, Teocaltiche, Encarnación de Díaz, La Huerta, Jocotepec, Mazamitla y Sayula, entre otros.

“Los bienes se han estado entregando a las unidades médicas y hospitalarias de los diferentes niveles de atención del OPD Servicios de Salud”, informa el organismo.

Por ejemplo, a la unidad materna de Zapotlanejo se le dio un tripié portasuero con ruedas y una cama clínica; al Hospital de la Mujer, equipo de ultrasonido, carro de curación sencillo, camilla de traslado, camas y literas. Y el Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” recibió un baumanómetro, vasos humedecedores, carro de curación sencillo, camilla de traslado de emergencia, anaqueles, litera metálica con colchón y estetoscopio.

Al Hospital General de Occidente se le otorgó una cama eléctrica, electrocardiógrafo y monitor de signos vitales, principalmente.

CONVENIO

Corporativa de Fundaciones da seguimiento

La iniciativa “Jalisco Vamos Juntos”, integrada por la Corporativa de Fundaciones, la sociedad civil, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y el Gobierno del Estado, recolectó fondos para equipar al Hospital Ángel Leaño y ampliar la capacidad de atender enfermos ante la crisis sanitaria.

David Pérez Rulfo, director de Corporativa de Fundaciones, resalta que uno de los intereses principales de la iniciativa privada fue que el equipo se pudiera utilizar posteriormente.

“Ayer (30 de junio) terminaron de sacar... los equipos están en bodegas de Salud y en el transcurso de este mes van a terminar de enviarlos. Nosotros estamos atentos y nos reportan cada caso. No he salido públicamente porque no han terminado el proceso”.

Pérez Rulfo destaca que han estado solicitando al Organismo Público Descentralizado los detalles de dónde terminarán los insumos.

Recuerda, por ejemplo, que se compraron 500 kits hospitalarios, equipamientos como termómetros y otra parte de consumibles. Además de que a los artículos permanentes les pusieron un código QR para identificarlos.

“Yo pedí el informe. El compromiso es que, cuando estén entregados, haré una visita aleatoria para ver si fue cierto. Yo tengo la obligación moral e institucional de darle seguimiento”.

Sobre su opinión por la operación del hospital, considera que fue mejor estar prevenidos ante cualquier escenario.

“En el mejor de los casos, el dinero invertido no vale lo que una vida de las 12 mil 500 que llevamos perdidas; sin embargo, la utilización del hospital era de reserva, que a veces la gente no lo ve así. En sus peores épocas estuvo en un 35% o 40% de ocupación. Por fortuna no se necesitó al 100%, por eso, previendo que era probable que fuera temporal”.

En el documento compartido por Pérez Rulfo, el donativo en especie de Corporativa de Fundaciones sumó 8.8 millones de pesos, y el equipo había sido remitido a 13 instituciones de salud.

La autoridad informó que se han recuperado 2 mil 859 artículos utilizados en el nosocomio, pero omite desglosar costos. EL INFORMADOR

Laboraron 568 personas; 44 adscritos a Salud

El OPD comparte por Transparencia que en el Hospital Ángel Leaño laboraron un total de 568 personas, entre personal eventual y de base.

De esos, 44 personas estaban adscritas a regiones sanitarias, principalmente de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, y fueron “comisionadas para laborar en el Hospital Ángel Leaño”.

Sin embargo, omitió compartir la información de cuánto se pagó a las personas que trabajaron.

En una solicitud previa, Salud indicó que los médicos eventuales contratados para atender la pandemia percibían desde los siete mil 951 pesos mensuales, en cargos como apoyo administrativo en el Hospital Regional de Tepatitlán, hasta 39 mil pesos mensuales en un contrato de médico especialista tipo A, en un nosocomio de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Pero lo que no respondió fue sobre cuántas personas habían pedido permisos o formaban parte de la población de riesgo, por lo que no podían acudir a trabajar.

Tampoco se transparentó el personal que se incapacitó por enfermedad durante la pandemia.

En enero de este año se publicó que en los hospitales que la Secretaría de Salud en Jalisco tiene a su cargo, y en cinco unidades especializadas, se reportaban mil 590 trabajadores en áreas COVID-19. De ellos, 546 laboraban por contrato temporal y mil 044 tenían base, según datos de Transparencia del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud; es decir, una tercera parte del personal que atiende la crisis sanitaria no tuvo garantizado su empleo ni las prestaciones que se otorgan a los de base. Y aunque existe el compromiso de basificar a toda la plantilla, esa meta se cumpliría hasta 2024.

TELÓN DE FONDO

El contrato y la operación

El Hospital Ángel Leaño comenzó a funcionar el 30 de junio de 2020 y atendió casi dos mil 500 casos graves hasta abril de 2021. Este medio publicó que se le invirtieron 262 millones de pesos: 177 millones del gobierno del Estado y 85 millones de donaciones de actores privados.

El Gobierno del Estado hizo las reparaciones preventivas y correctivas del inmueble, propiedad de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

En un anexo se detalló que las áreas comodatadas del inmueble no se encontraban adaptadas y actualizadas para las necesidades requeridas, y que tenían algunas afectaciones como desgastes naturales de las instalaciones fijas, “considerándose importante que se realice una rehabilitación integral de las áreas, se debe estimar la realización de trabajos en las instalaciones desmanteladas o fuera de servicio, como lo son las instalaciones eléctricas, iluminación, contactos, transformador, instalaciones hidráulicas, sanitarias, plafones, trabajos de carpintería, gases medicinales, herrería, bombas, plantas de tratamiento, impermeabilización, aires acondicionados, pintura, elevadores y limpieza fina en general”, se estipuló en el acuerdo.

La Universidad otorgó en comodato “las áreas del estacionamiento, la planta baja de la Torre Hospital, la planta nivel 1 de la Torre Hospital, la planta nivel 2 de la Torre Hospital, la planta nivel 3 de la Torre Hospital, la planta nivel 4 de la Torre Hospital, los quirófanos, el jardín, la zona de pasillos y consultorio medicina integradora con superficie, así como cuarto de máquinas con superficie”.

