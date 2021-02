COVID-19: Aun sin cita, vacunan a mayores de 60 en Jalisco

Sin registro oficial, decenas de adultos mayores acudieron a vacunarse al Centro de Salud de Etzatlán, donde ayer arrancó en Jalisco la segunda etapa de vacunación contra el nuevo coronavirus.

A unos se les buscó por teléfono y otros contaban sólo con registro.

Sin embargo, personas sin registro llegaron desde temprano para alcanzar un turno, como María Martha Vacio, quien fue la primera adulta mayor de ese municipio jalisciense en recibir la dosis.

“Nadie me registró (en la plataforma federal), no estaba inscrita ni nada. Yo madrugué, llegué a las seis de la mañana y nada más me pidieron la CURP (Clave Única de Registro de Población) y mi credencial para votar”, compartió.

A las 12:00 horas, la fila ya superaba las 50 personas “sin sana distancia”. Uno de los servidores de la Nación les pidió paciencia y les dijo que, en caso de que no los inocularan, se les daría una cita hoy.

En el caso de la Ciudad de México, se les solicitó que acudieran según la letra principal de su apellido paterno, algo que no se observó en Etzatlán.

La vocería de enlace de la Federación explicó que la estrategia fue llamar a las personas para confirmar su hora de asistencia, pero al recibir al resto se decidió no dejar a nadie sin el biológico.

Para la segunda etapa de vacunación en la Entidad se distribuyeron 58 mil 690 dosis en 29 centros de salud y hospitales de 23 municipios con mayor marginación.

En la primera sólo se contempló a médicos y enfermeras que atienden a contagiados de COVID-19. La mayoría aún espera la última inyección.

El delegado en Jalisco de los Programas para el Desarrollo de la Federación, Armando Zazueta, indicó que han contactado a 500 mil adultos mayores por teléfono para consultarles si desean aplicarse la vacuna (10% dijo no estar interesado o quiere esperarse).

Sobre la plataforma van otros 100 mil jaliscienses registrados para la inmunización (por las dos vías, ya aceptó la vacuna más de la mitad de este sector en el Estado).

Hasta marzo, vacunación de adultos mayores en zonas urbanas: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que, a principios de marzo, comenzará la vacunación contra el COVID-19 para los adultos mayores en las zonas urbanas o ciudades, con el biológico de Pfizer. “Para principios de marzo vienen más de 800 mil vacunas que son para el programa de adultos mayores en las ciudades, en las zonas urbanas. Esa se tiene que aplicar en las ciudades, a diferencia de la vacuna de AstraZeneca”. Por lo momento, la distribución está concentrada en los municipios con mayor pobreza y alejados.

Recordó que ya se tienen contratos y se garantizarán las vacunas para todos. “Tenemos aseguradas estas dosis, se han otorgado anticipos, llevamos seis meses preparándonos para obtenerlas”.

Dijo que plantearán ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que exista equidad en el acceso de las dosis, porque México tiene que traer los biológicos de Europa, ya que en Estados Unidos las plantas sólo producen para ese país. “Son las cosas que queremos ver en la ONU para que haya equidad, sin acaparamiento en las vacunas”.

Ayer, casi un mes después de que la farmacéutica Pfizer suspendió la entrega de sus biológicos a México, aterrizó en la Ciudad de México un nuevo cargamento, que servirá para inmunizar a distintos sectores de la población.

A las 13:16 horas aterrizó una aeronave, proveniente de Cincinnati, donde se registró un retraso en el despegue debido a las malas condiciones climatológicas en Estados Unidos.

Hasta ahora, México recibió 491 mil vacunas de Pfizer, de las cuales una parte llegó a la capital y otra a Monterrey.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acudió al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir el nuevo cargamento. “Las vacunas de Pfizer serán para los trabajadores de la salud, en la segunda dosis. Casi medio millón llegaron ya a la Ciudad de México y Monterrey conforme a lo previsto. Este plan de vacunación sigue su curso”. Hizo un llamado al personal médico para que no esté preocupado por la aplicación de su segunda vacuna, pues ahora se tienen los insumos necesarios para cumplir la meta.

Zoé Robledo, director del IMSS, remarcó al sector médico que “todos serán vacunados. Particularmente, los procedimientos que iniciaron el 13 de enero estarán seguros de recibir la segunda dosis”.

Destaca que el número de muertos en México llegó a los 175 mil 986 por el virus. Y más de dos millones de enfermos.

TESTIMONIOS

Ya pasamos lo peor”

Hace algunos meses, Rosario Llanos y su esposo, Aurelio Cervantes, se enfermaron del COVID-19. Ambos tienen 69 años, por lo cual tenían la precaución de no salir de su casa para evitar contagiarse, pero solían ser visitados por sus hijos y otros familiares, quienes al parecer llevaron el virus a su casa en Etzatlán. “Mis hijas entraban y salían… y de pronto nos dieron varios malestares. Yo me ahogaba mucho. Nos mandaron a Ameca para hacernos la prueba y salió que teníamos el virus”, contó Aurelio.

Sin la necesidad de utilizar oxígeno, pero con otros cuidados, ambos salieron de la enfermedad, por eso decidieron acudir a vacunarse ayer al centro de salud. “Ya pasamos lo peor, tuvimos otra oportunidad para que la sepamos aprovechar”, añadió Rosario.

María Felipa Aguirre es otra de las adultas mayores que acudió a vacunarse en Etzatlán, pues para ella es la mejor forma de protegerse. “Todavía queremos seguir viviendo como si fuéramos de 15 años. A las personas que tienen miedo de vacunarse les digo que se animen, no pasa nada”, añadió la mujer de 78 años.

“No me dio miedo vacunarme. Estoy dando testimonio de que no sentí nada… estoy contenta de recibir la vacuna”, añadió por su parte Alicia Díaz, otra beneficiaria.

Etzatlán. Ayer arrancó de manera oficial la segunda etapa de vacunación en Jalisco, tras la llegada de 58 mil 690 dosis. Serán distribuidas en 23 municipios con la mayor marginación. EL INFORMADOR/F. Atilano

INICIA PROGRAMA EN ETZATLÁN

“No le tengo miedo”

María Martha Vacio tiene 74 años. Llegó al Centro de Salud de Etzatlán a las 6:00 horas y fue la primera adulta mayor en recibir la vacuna contra el COVID-19 en este municipio, donde arrancó oficialmente la segunda etapa de la estrategia de vacunación federal.

María no se registró en la plataforma, llegó desde temprano al centro de salud, donde los servidores de la Nación anotaron su nombre, su CURP y le dieron el primer turno para inmunizarla.

Tras su aplicación permaneció algunos minutos en observación para garantizar que no presentara alguna reacción adversa.

María aseguró que no sintió dolor cuando recibió la vacuna y no tuvo miedo en recibirla porque “es una vacuna como cualquiera”, por lo cual motivó a todos los adultos mayores a que se registren o acudan para recibir la inmunización. “Yo pienso que todos debemos acudir por beneficio propio. Tenemos que ser cuidadosos y seguir contribuyendo a nuestra salud”.

Los servidores de la Nación le entregaron un papel en el que decía que recibiría su segunda dosis el 29 de mayo; sin embargo, María preguntó que si en el centro de salud sabían la fecha exacta y reconocieron que no. “Me pareció extraño, de hecho, todavía estoy esperando la respuesta”.

De acuerdo con el secretario de Salud, Fernando Petersen, de las 58 mil 690 dosis que llegaron a Jalisco el domingo pasado, tres mil 115 se enviaron al municipio de Etzatlán, con la finalidad de inmunizar al mismo número de adultos mayores.

“La Región de Ameca, que es donde nos encontramos, recibirá más de nueve mil vacunas para los municipios de esta región. Estaremos vacunando en 23 municipios. También hay algunas unidades médicas del IMSS que nos ayudarán a la vacunación en esta etapa de los adultos mayores”, expresó Petersen.

Tienen hasta dos meses para la segunda dosis

A diferencia de la vacuna de Pfizer que recibió el personal médico que atiende a los pacientes con COVID-19, los adultos mayores que comenzaron a ser inmunizados con la vacuna de AstraZeneca tienen hasta dos meses para recibir la segunda dosis.

“Esta vacuna tiene un rango mayor para su segunda aplicación y puede durar hasta dos meses; sin embargo, trataremos de acortar los tiempos dependiendo de las vacunas que nos lleguen por parte de la Federación”, explicó el secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen (con Pfizer el tiempo promedio son 20 días).

Otra de las diferencias que tiene la vacuna de AstraZeneca con la de Pfizer, es que puede permanecer en temperaturas de entre dos y ocho grados centígrados, y hasta seis meses fuera de congelación (la otra debe ser aplicada en menos de 72 horas, una vez que sale del proceso de ultra congelación).

Por este motivo, las dosis de AstraZeneca no se verán afectadas en caso de presentarse estragos por posibles “apagones” que lleguen a ocurrir en Jalisco, subrayó el secretario.

Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo dura la protección de la vacuna, pues no se ha cumplido un año de que comenzaron a aplicarse las distintas inmunizaciones. “La vacunación realmente masiva en el mundo se estima a partir de diciembre y tendremos que ver a los seis meses qué porcentajes de anticuerpos se tienen. No hay una seguridad de que esta vacuna, además de las dos dosis que se están aplicando, necesitará ser anual”.

Ayer arrancó de manera oficial la segunda etapa de vacunación de la estrategia establecida a nivel federal, luego que fueran distribuidas las 58 mil 690 dosis que llegaron a Jalisco (en los 29 centros de salud de 23 municipios con mayor marginación, según lo estableció el Gobierno federal).

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, en Jalisco hay 923 mil habitantes mayores de 60 años, por lo cual esas dosis sólo contemplarían al 6.3% de este sector poblacional.

Hasta ahora, dijo Petersen, se desconoce cuántos adultos mayores se han registrado en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx/, ni cuántos han sido convocados por medio de llamadas telefónicas, pues esa estadística la tiene la Federación.

A diferencia de la vacuna de Pfizer, la de AstraZeneca puede ser conservada a temperaturas de entre dos y ocho grados, y el plazo para la segunda dosis es de dos meses. EL INFORMADOR/F. Atilano

TELÓN DE FONDO

Médicos privados se sienten olvidados

Las vacunas que circulan en México son un privilegio que, por ahora, los doctores de clínicas privadas no pueden tener y eso genera una enorme preocupación en el gremio, tras los casos de contagios y pérdidas de familiares en los últimos meses.

“Nos estamos jugando la vida pudiendo estar protegidos”, lamentó el doctor Leobardo Castro, quien dirige una clínica privada en el Estado de México. “Es muy triste ver que hay jubilados, personas de la tercera edad, maestros o profesionales que no están en primera línea de atención y están vacunados. Y nosotros, que trabajamos a nivel privado y estamos en riesgo, no lo estamos”.

Leobardo es uno de los profesionales que trabajan en hospitales que no están considerados COVID-19, pero a diario atienden a pacientes sospechosos.

El 24 de diciembre de 2020, México puso en marcha su plan de vacunación, el cual fue destinado exclusivamente al personal en primera línea de atención de los hospitales públicos. En los primeros días de enero, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que el personal de salud de los hospitales privados también sería vacunado. Sin embargo, las quejas en las instituciones privadas se mantienen, mientras el Gobierno federal anunció el comienzo de la vacunación entre maestros de Campeche.

Apenas el pasado 10 de febrero, durante una sesión de la Academia Nacional de Medicina, López-Gatell aseguró que “la vacunación incluyó al personal en el sector privado”. Pero Castro responde que el funcionario mintió. “A nosotros no nos han considerado, no estamos en ninguna lista”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta 2019 había 14 mil 896 profesionales de la salud en la nómina de los hospitales privados, así como 76 mil médicos que no trabajan directamente para un hospital, pero brindan servicios sanitarios por los que pagan los pacientes.

En total, el país tiene comprometidos 34.4 millones de dosis de la estadounidense Pfizer, 79.4 millones de la británica AstraZeneca, otros 35 millones de la china CanSino, 22 millones de la rusa Sputnik, 10 millones de la china Sinovac y otros 51.4 millones de biológicos de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud.

Mario Aguilar es pediatra en una clínica de Amecameca, en el Estado de México, en la que trabajaba junto con su padre. Si bien el hospital no está dedicado a los pacientes con el COVID-19, un día su padre empezó con síntomas de la enfermedad.

A los 10 días murió.

Confirman contagio de cepa brasileña en Jalisco

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica confirmó la presencia de la variante brasileña 501Y.V3 del COVID-19 en el Estado. Se trata de una paciente del sexo femenino, quien viajó a dicho país del 10 al 27 de enero de 2021. La enferma presentó síntomas leves, como tos, dolor de cabeza, fiebre y evacuaciones diarreicas. Y se mantuvo en aislamiento domiciliario.

Tras 18 días desde el inicio de los síntomas, y cinco días sin presentar ninguna molestia, se le dio de alta. Ninguno de sus familiares se reporta contagiado.

Por otro lado, el Instituto también descartó una nueva “cepa mexicana” del virus en cuatro muestras identificadas por la Universidad de Guadalajara (UdeG). Confirmó que se trata de sólo la mutación denominada E484K.

