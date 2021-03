COVID-19: Apuestan a vacunas chinas; llegan más a Guadalajara

El Gobierno del Estado confirmó la llegada de otro lote de 108 mil vacunas contra el COVID-19. Según el Plan Nacional de Vacunación, serán para Jalisco, Aguascalientes y Michoacán.

Los biológicos del laboratorio Pfizer arribaron al aeropuerto tapatío, por lo que el Gobierno federal precisará en las siguientes horas la cantidad exacta para cada Entidad.

Se destacó que las dosis para Jalisco serán repartidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), por lo que se añadiría otro municipio distinto a Tlaquepaque, que hoy enfrenta su tercer día del proceso de vacunación en sus 26 centros de atención.

Los inmunizantes se aplicarán principalmente a los adultos mayores, que son el sector poblacional con más riesgo (detrás del personal que atiende la pandemia).

Apenas el lunes pasado se dio a conocer que Jalisco había recibido otras 50 mil vacunas para las regiones sanitarias de Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos y La Barca, luego de que el Gobierno federal remarcó que iniciarían las entregas de lotes en ciudades grandes y medias en el país.

Las dosis adicionales para Jalisco se notificaron luego del anuncio del Gobierno federal, que reveló el arribo de más biológicos procedentes de Bruselas, Bélgica, con destino a Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Querétaro.

En el último corte de información, la Secretaría de Salud federal acentuó que se han recibido 5.2 millones de vacunas de farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, que han incrementado las llegadas de inmunizantes al país.

Ayer, el canciller Marcelo Ebrard destacó la apuesta y otro convenio para ampliar la recepción de 22 millones de vacunas del laboratorio chino Sinovac, con la intención de aumentar el ritmo de las inyecciones en las zonas metropolitanas.

Anoche, la Secretaría de Salud informó sobre 866 nuevos fallecimientos ligados al nuevo coronavirus, con lo que el total de víctimas mortales se elevó a 191 mil 789 en el país.

El Gobierno federal prevé acelerar el plan de vacunación tras los convenios con Sinovac y otros laboratorios internacionales. EL INFORMADOR/F. Atilano

Acuerdan aumentar la compra de las vacunas chinas contra el virus

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, adelantó que se logró un acuerdo para ampliar a 22 millones de vacunas del laboratorio Sinovac, lo que incrementará el ritmo de la inmunización en México. Los biológicos adicionales deberán entregarse entre mayo y julio próximos, fortaleciendo el plan pactado con las farmacéuticas de Pfizer, AstraZeneca, Cansino y la iniciativa Covax (de la Organización Mundial de la Salud).

Sobre los nuevos arribos de vacunas, el canciller explicó que ayer se recibieron 600 mil dosis más de la vacuna de Pfizer. Y el 16 de marzo serán 667 mil más.

En las ciudades de Pachuca, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Cuautla, Tlaquepaque y Ciudad Victoria se realizó ayer otra jornada de aplicación de miles de dosis, pero en algunos casos se registraron aglomeraciones.

En la capital de Hidalgo, la logística implementada resultó insuficiente, lo que generó confusión y hacinamiento entre los adultos mayores. Cientos de personas llegaron a las instalaciones de la Feria del Municipio desde las cuatro de la mañana, aunque personal de la Secretaría del Bienestar informó que la inoculación se aplicaría según el apellido de las personas.

En cada uno de los puntos de aplicación se esperan alrededor de mil 200 personas diarias.

Por otra parte, el sector privado anunció que participará con el Gobierno federal en el programa nacional de vacunación, al prestar infraestructura y apoyar con la capacidad logística, confirma el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Afirmó que en Toluca, Estado de México, el sector privado prestará el estadio “Nemesio Diez”, además de que otras empresas participarán en lo que será un plan piloto.

Entre las empresas que colaborarán en el programa de vacunación están el Consejo Mexicano de Negocios, el Deportivo Toluca Fútbol Club, Bimbo, Grupo Lala y Funsalud, entre otros.

El Consejo Coordinador Empresarial acentuó que se trata del primer esfuerzo de vacunación en el que participan el sector privado y los tres niveles de Gobierno, aunque se considera una prueba piloto que surgió del diálogo que inició hace unas semanas entre todas las partes.

Eso se hace a través del Comité de la Nueva Normalidad, integrado por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, representada por su presidente Patrick Devlyn.

Llegan más biológicos

Más de 600 mil vacunas llegaron ayer a México, procedentes de Bélgica, en lo que es el décimo embarque de dosis contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer.

El lote arribó en cuatro vuelos provenientes de Bruselas, Bélgica, con destino a Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México y Querétaro.

En Guadalajara se entregaron 108 mil dosis en el Aeropuerto Internacional “Miguel Hidalgo ”. En el Aeropuerto Internacional de Monterrey dispersaron mil 150 dosis. Y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 275 mil vacunas. En el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, 144 mil 300 dosis fueron entregadas, informó la Secretaría de Salud.

México ya recibió cinco millones 292 mil dosis de vacunas.

México trabaja en su propio biológico

Además de los múltiples acuerdos con las farmacéuticas internacionales, México trabaja en sus propios proyectos de vacuna, que desarrollan varias universidades y según la sugerencia de las autoridades podría llamarse “Patria”.

Con recursos limitados y avances más lentos, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), entre otras, avanzan en sus investigaciones.

Las dos primeras tienen como objetivo llegar a la vacuna. Y la tercera asegura contar con la misma. Las tres instituciones tienen un propósito común: ofrecer una vacuna de bajo costo.

En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo también trabaja en el desarrollo de una vacuna. El profesor investigador del Centro Multidisciplinario de Estudios de Biotecnología, Alejandro Bravo Patiño, recordó que son necesarias las experimentaciones y el desarrollo que se debe cumplir.

Explicó que la vacuna es de las llamadas tipo “mosaico”, las cuales se conforman por diferentes fragmentos de las distintas proteínas que forman al virus. “Nosotros esperamos tener, a finales del año, el prototipo con el escalamiento industrial para comenzar los estudios de las fases 1, 2 y 3 exigidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)”.

Reconoció que tanto su universidad, como la UNAM o la Universidad Autónoma de Querétaro, “están haciendo un esfuerzo gigantesco” para obtener una vacuna nacional. Y aunque saldrá muchos meses después de las actuales, “México no llega tarde al escenario del desarrollo de las vacunas. El virus llegó para quedarse y están surgiendo nuevas variantes que están poniendo desafíos interesantes a las vacunas que ya están probándose”.

Ayer llegaron al aeropuerto de Guadalajara más de 108 mil vacunas. Se repartirán en la metrópoli y Estados vecinos. EL INFORMADOR/R. Rivas

Prevén que los contagios aumenten en la primavera

Tras una reciente investigación realizada por expertos de los centros especializados se descubrió que el COVID-19 y el polen en el aire se correlacionan para aumentar las tasas de infección por el virus.

De acuerdo con el trabajo de especialistas de la Universidad Técnica de Múnich, del Instituto Meteorológico de Finlandia y de la Universidad de Rutgers-New Brunswick, las altas concentraciones de polen de la primavera tienen un efecto negativo en la salud, pues debilita la inmunidad de las personas contra algunos virus que afectan el sistema respiratorio.

Los resultados fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y se incluyeron datos en torno a las tasas de infección del SARS-CoV-2, el polen, la humedad, la temperatura y otros aspectos.

“Nuestros resultados revelan que la exposición simultánea al virus y al polen en el aire puede, en condiciones climáticas favorables, promover la infección viral”, sostiene el estudio.

Para realizar la investigación se estudiaron 130 sitios de 31 países en los cinco continentes del mundo, luego que el polen es una sustancia a la cual es imposible escapar.

“Encontramos que el polen en el aire, a veces relacionado con la humedad y la temperatura, explicaba en promedio el 44% de la variabilidad de la tasa de infección. Esto aumentó después de las concentraciones más altas de polen con mayor frecuencia durante los cuatro días anteriores”.

Así, el trabajo sugiere que el polen podría aumentar entre 10% y 30% las tasas de infección por el nuevo coronavirus, por lo que los expertos destacan la importancia de usar cubrebocas con filtros de partículas ante la llegada de la primavera.

El coronavirus lleva alrededor del mundo más de un año, luego que la primera vez que se habló de éste fue en una ciudad China, de la cual se le dio el nombre del “virus de Wuhan”, el cual se ha sospechado que de los murciélagos saltó a la humanidad.

Hasta la fecha, en el mundo la cifra de muertos asciende a más de 2.6 millones. Tan sólo en México, más de 191 mil personas han perdido la vida debido a la infección del nuevo coronavirus.

Nuevas dosis, menos contagios y una marcha sin violencia…

Durante la conferencia de ayer en Palacio Nacional se presentaron las cifras de vacunación y ocupación hospitalaria en México, así como las nuevas vacunas en el Pulso de la Salud. Además, Andrés Manuel López Obrador destacó la participación de las fuerzas policiales y la puesta del muro contra las manifestaciones realizadas el 8 de marzo.

En cuanto a la presentación del Pulso de la Salud, Jorge Alcocer, secretario de Salud, afirmó que 2021 es el “año de la esperanza” debido a las vacunas. Con siete semanas consecutivas, hay una disminución de los casos estimados activos del 16% y 604 mil 339 esquemas completos de vacunación.

La ocupación hospitalaria se encuentra al 27% a nivel nacional, mientras suman dos millones 849 mil dosis aplicadas.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, destacó la ampliación de hasta 22 millones de dosis de Sinovac y una nueva vacuna llamada Sinopharm de manufactura china. Esta nueva dosis autorizada en Argentina, China, Emiratos Árabes, Hungría y Perú, espera ahora la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en México, pero se compraron 12 millones de biológicos de adelanto.

López Obrador celebró las nuevas noticias del esquema de vacunación en México, así como la disminución de los contagios del COVID-19.

En México se han aplicado dos millones 849 mil vacunas. EL INFORMADOR/F. Atilano

“El Gobierno es incorruptible”

Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno es “incorruptible” y “cero impune” a la hora de adquirir medicamentos para la población.

Afirmó que las farmacéuticas y los diferentes grupos de interés tenían “secuestrada” a la Cofepris, por lo que fue necesario cambiar al titular de dicho organismo.

“Tenían secuestrado a la Cofepris, tenían sus representantes de las farmacéuticas, quienes manejaban y decidían si se usaba un medicamento o no. Todo eso lo estamos moviendo, acabamos de cambiar al director. Ahora Alejandro Svarch (el nuevo responsable), que es incorruptible, ahí ni vayan los políticos a verlo… es más, no los va a recibir”.

Afirmó que su Gobierno garantizará los medicamentos que se requieran en todo el país. Enfatizó que, debido a la pandemia, la atención de las autoridades se ha centrado en la mitigación del virus, pero no se dejó de lado el fortalecimiento del sistema de salud. “Tenemos que garantizar que no falte el medicamento, ahí vamos y con la pandemia nos detuvimos, pero no hemos dejado de trabajar… con una mano atendemos la pandemia y con la otra fortalecemos el sector salud. Espero que, con la vacuna, podamos dar más atención al sistema de salud y dejar un buen sistema de salud pública”.

Desde Palacio Nacional, el Presidente comentó que hace un año no se creía posible que los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales de tercer nivel ofrecieran servicios gratuitos, pero resaltó que a la fecha esto es una realidad. “Ya es posible, hay gratuidad. No se cobra la atención y esto lo queremos extender a todo el país”.

