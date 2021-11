Borran programas para las empresas afectadas por la crisis para 2022

Ante la baja de casos del COVID-19, las estrategias de apoyos de los Gobiernos federal y estatal se enfocarán en otorgar subsidios a las personas vulnerables, por lo que bajarán los beneficios para los comercios o empresas.

Por el lado federal, los programas “Microcréditos para el Bienestar” y “Apoyo Financiero para Microempresas Familiares fueron borrados del Proyecto de Presupuesto de la Federación para 2022.

En el Gobierno estatal, para este año contemplaron los programas “Reinicia para nómina y capital de trabajo” y “Reactiva”, así como los proyectos de la Secretaría de Igualdad como “Empresarias de Alto Impacto” y “Fuerza Mujeres”, pero para 2022 sólo mantienen la ayuda a las mujeres.

Karen Chávez, de “Piel del Alma”, fue apoyada con el programa “Fuerza Mujeres”. ESPECIAL

Con apoyo gubernamental, saca adelante negocio de cosméticos

Karen Chávez inició su negocio de cosmética natural “Piel del Alma” seis meses antes de que comenzara la pandemia, pero sus ventas se volvieron inestables.

“Es un tema ambiental, ya existen muchas marcas de cosmética industrial, pero son de las más contaminantes. Los productos difícilmente se reutilizan y se hacen con ingredientes poco sustentables”.

Sus productos se venden en espacios compartidos. Uno de éstos es Aliciente Colectivo, un proyecto ubicado en avenida La Paz 1994, donde distintas marcas de emprendedores exhiben sus piezas. Además, acude a distintos bazares.

“Sí se vendía, pero lo que noté mucho es que la gente estaba preocupada, era más complicado para las entregas, la gente no quería salir. Quería que le llevaras todo a sus casas. En los bazares no había mucha afluencia”.

Cuenta que en septiembre del año pasado decidió recurrir al programa “Fuerza Mujeres”, convocado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva, lo que contribuyó en que siga con su negocio.

“Fue muy sencillo, lo único que solicitaban era si ya tenías tu negocio. A partir de allí contestabas ciertas preguntas. Un año anterior lo hice, pero te pedían más requisitos. Después de cierto tiempo, me avisaron que había sido beneficiada, fueron 20 mil pesos a mi tarjeta del banco y de allí seguía los pasos, como facturar con RFC o subir los tickets de compra… y así era como comprobamos que los gastos se iban para el negocio”.

Explica que algunos meses eran exitosos, pero “lo que me ayudó a que el negocio se mantuviera fueron esos 20 mil pesos. Ayudaron a pequeños emprendimientos que estaban comenzando”.

Indica que ese apoyo a fondo perdido le ayudó a comprar materia prima para muchos meses. “Antes compraba cada semana lo que iba necesitando, con esto me hice de una lista para comprar la materia prima y eso me duró meses. Eso me permitió empezar a ahorrar en mi negocio”.

Remarca que aprovechó su formación como química farmacobióloga para combinar el tema del cuidado personal con sus valores de cuidado al medio ambiente. “Y tratar de ayudar a que las personas hagan esos pequeños cambios sin sufrir, con productos personales que les gusten y que disminuyan el impacto ambiental”.

Sus principales productos son champú o acondicionador sólido para las diferentes necesidades de las personas, como cabello graso o débil, así como desodorantes naturales, jabones corporales o sueros faciales. “Tengo clientas desde cuando empecé, que me siguen comprando de manera cotidiana”.

TESTIMONIO

Comercio informal, con pocos beneficios

A diferencia del comercio formal, vendedoras de ropa en negocios informales, como tianguis, recibieron pocos apoyos, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, cuando había poca clientela.

“Sí nos dejaron ponernos algunos días, pero la venta se vino muy abajo”, cuenta Lorena Díaz, quien recibió el apoyo como parte del programa estatal emergente de “Protección al Ingreso”, aunque solamente le depositaron recursos para un mes.

“Fuimos varios del tianguis, pero aunque los cinco mil pesos sí ayudaron, tampoco nos sacaron de las deudas. Fue muy pesado y muchos todavía seguimos arrastrando la crisis”.

Comenta que cuando se decretó que era más seguro para las personas estar en espacios abiertos que cerrados, tuvieron mejores meses y las personas acudían más a comprar.

“Pero ahora que todo regresó a la normalidad, las ventas están muy bajas. Incluso, mucha gente que tenía varios años vendiendo se salió porque ya no es negocio, se fueron a buscar otras cosas”.

Añade que en las pasadas elecciones muchos candidatos fueron a visitarlos y les prometieron apoyos, pero muchos no se relacionaban con lo que se necesita.

Aunque la crisis persiste, los Gobiernos recortarán los apoyos a las empresas y emprendedores el siguiente año. ESPECIAL

JALISCO

Aumentan recursos para subsidios

El Gobierno estatal anunció que el presupuesto de la Secretaría de Asistencia Social del siguiente año incluye un incremento en programas directos del 8.8% con respecto al 2021.

“Para el ejercicio 2022, se prevé cubrir 50% del costo total del programa Recrea Mochilas, Zapatos, Útiles y Uniformes con recursos estatales, y el 50% restante con recursos municipales”, anunció.

En el proyecto de Asistencia Social contempla más de mil 568 millones de pesos para los programas: “Polos de Desarrollo Comunitario”, “Apoyo al Transporte para Estudiantes”, “Jalisco Te Reconoce”, “Jalisco Incluyente”, “Mi Pasaje para Estudiantes”, “Mi Pasaje para Personas Adultas Mayores”, así como “Recrea Mochilas, Zapatos, Útiles y Uniformes”, “Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil”, “Mi Pasaje para Personas con Discapacidad”, “Mi Pasaje para Mujeres”, “Fortalecimiento en la Operación de Acciones y Programas Sociales”, “Reconstrucción del Tejido Social”, “Impulso a Proyectos Productivos”, “Acceso a oportunidades de desarrollo social” y “Mujeres Líderes del Hogar”.

El Estado también remarcó que aumentará un 16.4% el presupuesto de la Coordinación Económica, que es el equivalente a tres mil 639 millones de pesos.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene un presupuesto de 214 millones 033 mil pesos para programas.

La carta “fuerte” federal

En Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 propone focalizar el gasto en 74 programas sociales, ejecutados en zonas con altas tasas de marginación y pobreza, con una asignación total de 781 mil millones de pesos, de acuerdo con un análisis realizado por la organización México Evalúa.

“Representaría el 15% del gasto programable y 11% del gasto neto total. De hecho, el presupuesto en programas de subsidios que se propone para 2022 es 16% mayor que el monto que se aprobó para tales programas en el Presupuesto 2021. Ni el gasto en salud aumentará tanto”.

Uno de los hallazgos más relevantes es que, aunque se consideran 74 proyectos, sólo 10 concentran el 83% del presupuesto.

El programa que contará con más recursos y que abarca el 30.5% de la bolsa total, es el de “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, seguido por “Subsidios para organismos descentralizados estatales”, con 12.8%.

También “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, con 9.9% del total.

Dentro de estos 10 programas, seis son alta prioridad: “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, “Beca para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez”, “Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez”, “Sembrando Vida”, “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Pensión para las Personas con Discapacidad Permanente”.

Una de las principales problemáticas exhibidas en un análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) o en los recientes informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es que los proyectos no cumplen con sus metas, o es difícil medir los resultados. Por ejemplo, en la revisión de 2020, la ASF detectó que los padrones mantienen deficiencias, principalmente en las estrategias de “Créditos para el Bienestar”, “Apoyo para Madres Trabajadoras” y “Personas con Discapacidad”.

DATO

Las deficiencias

De acuerdo con la organización México Evalúa, entre los programas y proyectos prioritarios de México hay algunos que destacan negativamente por las fallas en su planeación, la deficiente medición del impacto, el sobregasto y el otorgamiento indebido de recursos, según han documentado las auditorías y los órganos autónomos.

“A pesar de las críticas a la escasa viabilidad y eficiencia de estos programas, el Gobierno federal ha insistido en mantenerlos y agrandarlos”.

Los comerciantes del sector informal también se verán afectados en los programas oficiales en el siguiente año. EL INFORMADOR/G. Gallo

PROYECTO

Subirán impuesto a las empresas

Como parte del Plan Jalisco para la Reactivación Económica ante la pandemia se crearon diferentes programas de apoyo. Dos de éstos fueron ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Económico: “Reactiva” y “Reinicia para nómina y capital de trabajo”.

“Reinicia para nómina y capital de trabajo” fue un programa creado para las micro y pequeñas empresas, las cuales en muchos casos se vieron en complicaciones de liquidez para hacer frente al pago de nóminas y de seguridad social.

Según lo publicado el 13 de febrero de 2021, en el Periódico Oficial de Jalisco, durante el 2020, “Reinicia” contó con 180 millones de pesos para su operación, pero tal y como se especificaba en los lineamientos, fue posible hacer transferencias de recursos entre el programa “Reactiva” y “Reinicia”, ante una mayor demanda. Por eso, por acuerdo del Comité Interno de Validación, fueron transferidos nueve millones 610 mil pesos provenientes de “Reinicia”.

Los apoyos para dotar de liquidez a las pequeñas empresas para el capital de trabajo, “se convirtieron en un importante instrumento para propiciar la sobrevivencia y permanencia de las mismas. Por ende, la conservación de empleos", se publicó en el Periódico Oficial.

Pero a diferencia de ese entonces, para el siguiente año la propuesta será aumentar el Impuesto sobre la Nómina (ISN), con cargo a las empresas.

El Gobierno del Estado afirmó que este monto está entre los más bajos del país y aseguró que hubo un acuerdo con líderes empresariales. La intención es aumentar este gravamen para llegar al 3% en 2023.

El secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida, dijo que actualmente tienen un padrón de 130 mil empresas a las que aplicarían el ajuste. Recordó que la intención es destinar los fondos adicionales a un fideicomiso para las infraestructura educativa del Estado.

También se anunció la implementación de estrategias como “Jalisco Crece”, con 102 millones de pesos. Y “Desarrollo Empresarial MyPymes”, con 13 millones de pesos.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina de los apoyos del Gobierno ante la crisis?

Participa en Twitter en el debate del día @informador