Ayuntamientos invierten en espacios recreativos y duplican los usuarios

Las inversiones de Guadalajara y Zapopan durante los últimos años han detonado la atracción de usuarios en unidades deportivas y parques públicos, tras el confinamiento por la pandemia. Un ejemplo es el Parque Torremolinos en Zapopan, que estaba en el abandono, pero ahora decenas de jóvenes practican ahí deportes hasta en la noche.

El Ayuntamiento y el Consejo Municipal del Deporte (Comude) de Zapopan confirma que más de 424 mil usuarios formaron parte de las ligas deportivas en el 2019. Si bien el año pasado bajó por el cierre de las instalaciones, se duplicó la afluencia a 828 mil participantes en la presente anualidad.

Gustavo Santoscoy, director del Comude, acentúa que en los últimos seis años se han invertido 485 millones de pesos (MDP) en 33 espacios, como en la alberca y toda la Unidad Deportiva de Tabachines.

En el Oriente de la ciudad, las unidades “Cuauhtémoc” y Jorge “Chorejas” Bravo, los parques de bolsillo en las colonias Santa Teresita y Salvador Quevedo, así como el parque lineal en Avenida Artesanos, son otros ejemplos de las mejoras en estas áreas en Guadalajara. En ese municipio se invirtieron 75 MDP para espacios deportivos y 100 MDP para áreas públicas y parques entre 2020 y este año. La Dirección de Comunicación Social responde que el año pasado asistieron un millón de personas a las unidades deportivas y espacios de recreación del Comude, pero en este año se duplicó la afluencia a dos millones de personas.

En junio de 2018, una fuerte tormenta derribó más de 200 árboles en la zona Oriente de la ciudad. Además, causó destrozos en la Unidad Deportiva “Cuauhtémoc”, ubicada en la Colonia Talpita de Guadalajara.

Las rehabilitaciones en este espacio, en la Unidad Deportiva Jorge “Chorejas” Bravo, en los parques de bolsillo en Santa Teresita y Salvador Quevedo, en el parque lineal en Artesanos, la restauración de los arcos del parque Silvano Barba o la creación de un parque nuevo en Miravalle, fueron algunas de las acciones realizadas en materia de espacios públicos deportivos en los últimos dos años, informa Francisco Ontiveros Balcázar, director de Obras Públicas tapatío.

“En 2020 y 2021 aprovechamos que la pandemia estaba en su esplendor para poder intervenir esos espacios públicos… nos dimos a la tarea en todas las zonas, con un gran monto de inversión: 75 millones para espacios deportivos y 100 millones para espacios públicos y parques”.

Remarca que el impulso deportivo es fundamental en la agenda del presidente municipal, Pablo Lemus. Por eso, para el siguiente año aumentará la inversión.

“Estimamos para 2022, como mínimo, 80 millones en cada rubro (parques y unidades deportivas). Lo que se hizo en dos años, se hará prácticamente en uno. Esta política pública es bastante importante”.

Aunque el presupuesto ya fue aprobado de forma general, se tendrá que realizar la etapa de socialización para decidir cuáles proyectos harán con esa bolsa.

“Falta definir cuáles proyectos serán. Los que más urgencia tengan. En toda la ciudad se deben intervenir de manera integral. En la tercera semana de enero, cuando tengamos socializado el plan de obra anual, estaremos avisando y comenzarán las obras. La inversión es imprescindible y urgente”.

Subraya que actualmente están terminando la plazoleta de Tetlán.

Y se hacen trabajos de rehabilitación de la Unidad Deportiva Ladrón de Guevara, el Jardín de Francia en la Colonia Providencia, así como módulos lúdicos en el Jardín Botánico frente al Hospital Civil.

“La inversión en infraestructura deportiva es primordial para el Gobierno de Guadalajara, para poder, desde el espacio público y el deporte, cambiar la vida de las personas”.

GUADALAJARA

Impulsan “100 Parques”

El Gobierno tapatío cuenta con el programa “100 Parques”, que tiene como objetivo fundamental la recuperación de espacios públicos para el desarrollo social de las comunidades y se trata de que los vecinos y servidores públicos realicen acciones conjuntas de limpieza, remozamiento y mantenimiento para rescatarlos y rehabilitarlos, logrando que éstos sean atractivos y funcionales para la comunidad y la sociedad en general.

En el Informe del Gobierno de Guadalajara en 2021, se dio a conocer que durante el último año, se han intervenido más de 167 mil metros cuadrados de espacios rehabilitados, pero también se plantaron más de cuatro mil plantas.

ZAPOPAN

Registran récord

En 15 años, el Parque Torremolinos, ubicado en Zapopan, nunca había tenido una rehabilitación. Con la renovación de las canchas en el espacio ubicado en la calle del mismo nombre, hay decenas de jóvenes que practican hasta en la noche. Una enorme lámpara brinda la luz necesaria para que realicen las actividades.

Gustavo Santoscoy, director del Consejo Municipal del Deporte (Comude) en Zapopan, destaca que en los últimos seis años se han invertido 485 millones de pesos en 33 espacios, lo que beneficia a 418 mil habitantes aledaños.

En los últimos años sobresalen los trabajos realizados en la alberca de la Unidad Deportiva Tabachines. “Es una alberca para recuperación de los deportistas, que ha generado un bienestar para la sociedad, ya que no contaba el municipio con una así. Tiene doctores de primer nivel, especialistas en medicina deportiva... es de los emblemas más importantes de la administración del Gobierno de Zapopan”.

Por otro lado, los trabajos en renovación de las unidades inciden en los usuarios de distintas ligas deportivas. Explica que antes tenían una oferta de 12 disciplinas de actividades deportivas, pero ahora suman 33.

“Incursionar una disciplina implica un salón, equipos especiales, equipos preparados. Tenemos escuelas como esgrima, yudo, karate… aquí no solamente se juega futbol”.

Detalla que, de momento, el proyecto es mantener esa oferta, sobre todo por el tema de la pandemia. “A más crecimiento debemos tener más cuidado, ahorita estamos en nuestra capacidad actual. Manejando al 100% los grupos. Cuando pase el año que entra podríamos pensar en crecer”.

También indica que la meta del presidente municipal, Juan José Frangie, es completar la remodelación de todos los espacios que hay en Zapopan.

“En enero arrancará la remodelación de ocho unidades. Tenemos tres en proceso. Y el compromiso y lo que se proyecta es que en tres años, en su totalidad, las 96 unidades se renueven, se mantengan en el estado óptimo, que todas las canchas estén en buena condición”.

Aunque la meta del siguiente año es rehabilitar ocho unidades, la cifra podría ser mayor en anualidades posteriores. “Por la intención de nuestro presidente municipal, vamos a empezar actos más contundentes en el arreglo de las unidades, para acelerar en los siguientes años”.

COMUDE

Crecen ligas

A través de Transparencia, el Comude de Zapopan compartió que 424 mil 224 usuarios formaron parte de las ligas en 2019, pero en 2020 bajó a 117 mil 360, ante la pandemia.

Gustavo Santoscoy confirmó que bajaron los participantes por todos los meses que estuvieron cerrados por la crisis sanitaria.

Pero actualmente ya suman 828 mil participantes; es decir, casi el doble que antes de la contingencia sanitaria.

“Es la misma necesidad del cuerpo, de la gente, de activarse. Porque estuvimos parados 11 meses y vemos todo un cambio de la activación física. Por ejemplo, hicimos una carrera de tres mil personas y en 25 minutos se llenó el cupo. Y sí nos cuidamos. Son números nunca vistos, porque es necesario el deporte”.

Explica que hay escuelas internas y externas del Comude.

“Hay una cuota mínima que nos exige la ley, y son convenios que se hacen dentro del Comude autorizadas por un consejo de ligas deportivas, que a su vez se asignan al organizador o al grupo. La mayoría de las ligas son organizadas por terceras personas, que durante muchos años se han dedicado a ello. Como Ayuntamiento, les damos todas las facilidades”.

Acerca de los protocolos por el COVID-19, indica que hay toma de temperatura, uso de cubrebocas, sana distancia y se pide a las personas atender las disposiciones de instructores, así como representantes de ligas.

“Aún no podemos aflojar ni dejar que la actividad física sea como antes, por eso existen protocolos que deben de cumplir, como es la aplicación de gel, el uso del cubrebocas… no permitimos porras y seguimos cuidando a la ciudadanía”.

TELÓN DE FONDO

Perciben menos áreas públicas

A diferencia de los espacios deportivos, el año pasado los municipios metropolitanos invirtieron 24 millones de pesos en espacios públicos, pero la gente percibe menos que hace 10 años, señaló Augusto Chacón, director ejecutivo del observatorio Jalisco Cómo Vamos.

En un ejercicio sobre los datos históricos de la “Encuesta Servicios y Espacios Públicos”, que realiza el observatorio desde el 2011, contrario a las expectativas, la gente no vio mejoras en el acceso a estos espacios, sino que empeoró.

Un ejemplo es el porcentaje de quienes no tienen acceso a los parques. La cifra de 2011 era del 18.4% y para la encuesta de 2020 aumentó a 30.4%. Lo mismo en el resto de espacios y servicios públicos.

“Nos habla del crecimiento desordenado de la ciudad. Hay más casas, más edificios, pero no aumentan los servicios de espacios públicos, lo cual impacta en la calidad de vida”.

Además, derivado de la encuesta de este año, concluyó que “la ciudad no propicia la igualdad”. Explicó que, por ejemplo, quienes respondieron la encuesta, en general, señalaron que están “muy insatisfechos” con los servicios públicos, lo que significa que “la ciudad no ofrece lo mínimo que requerimos para el tejido social. Y no se sopesa con la buena satisfacción del servicio de recolección de basura”.

Esto también se refleja en la sensación de igualdad, que es proporcional con los servicios como el alumbrado público. Detalló que quienes dijeron estar nada satisfechos con el alumbrado también perciben menor igualdad, lo mismo con quienes se dijeron más satisfechos. Pero, aún entre quienes están satisfechos, en la escala del 1 al 5, la calificación más alta fue 3.1.

Hay más afluencia

La Dirección de Comunicación Social del Gobierno de Guadalajara informa que en 2020 asistieron un millón de personas a las 89 unidades deportivas del Comude.

“En lo que va de este año (al 15 de diciembre), se tiene un estimado de afluencia de dos millones de personas. Se encuentran abiertos estos espacios deportivos y de esparcimiento”.

Recuerdan que el 17 de marzo del 2020 se cerraron todas las unidades deportivas y parques como medidas de restricción ante la aparición de la pandemia del COVID-19. Posteriormente, el 20 de septiembre del mismo año, se abrieron 15 unidades con acceso restringido, filtros sanitarios y restricciones en áreas comunes y ejercitadores al aire libre, con aforo del 30 por ciento.

El 20 de noviembre reactivaron las clases de natación para mayores de 13 años, en enero de 2021 reabrieron de forma parcial las unidades, con la instalación de filtros sanitarios y restricciones de áreas comunes y ejercitadores al aire libre.

“En febrero del 2021 se reactivaron las escuelas de iniciación deportiva con filtros sanitarios y en septiembre se abrieron en su totalidad las unidades deportivas”.

TLAQUEPAQUE

Preparan actividades itinerantes

Argel Omar Gómez Mayoral, director del Comude de San Pedro Tlaquepaque, informa que los proyectos deportivos para 2022 se enfocan en actividades itinerantes, principalmente. Una de las metas es incrementar las caravanas deportivas a una por semana.

“Estamos activando los espacios con actividades itinerantes que llegan a diferentes colonias, para que la gente se apropie del espacio. En activación física y deportiva se planean tener 40 nuevos activadores físicos, que nos representarían 80 escuelas gratuitas en todo el municipio, además de las que ya tenemos. Es un incremento importante para darle contenido y fortalecer a la Vía RecreActiva”.

También aumentarán de seis a 12 los eventos grandes, como carreras de atletismo de ruta, ciclismo o boxeo.

Explica que tras la pandemia, se recuperó la afluencia a las unidades y espacios deportivos.

En 2019 tenían un promedio de 10 mil usuarios por semana, pero el año pasado la cifra cayó con la pandemia.

“A partir de marzo que vino la pandemia, en los primeros meses se redujo a cero, por las indicaciones del momento. Hemos ido gradualmente recuperando actividades, primero con horarios restringidos y protocolos de salud para el acceso a los espacios, y de acuerdo con las indicaciones del Gobierno estatal vamos creando más actividades. En estos momentos estamos casi regresando a la normalidad. En el 2021 ya casi estamos en los 10 mil usuarios por semana”.

Sobre si ya regresaron a la normalidad, dice que tienen casi todas las actividades deportivas y recreativas organizadas en los espacios, pero con modalidades de protocolo; es decir, las escuelas deportivas actuales deben de tener un instructor por cada 10 personas, con una sana distancia, utilizando el cubrebocas cuando están cercanos y las actividades físicas con distancia suficiente. “Afortunadamente, la gente está regresando a realizar su ejercicio, con medidas sanitarias”.

Recuerda que durante la pandemia cerraron los espacios y algunos fueron vandalizados, por lo que este año crecieron el presupuesto para su mantenimiento. "Para recuperar los espacios y volver a ponerlos funcionales”.

