Aumenta cinco veces el número de las candidatas a presidencias

Gracias al principio de paridad horizontal, en Jalisco se registraron 296 mujeres para competir por una presidencia municipal en la próxima elección. La cifra es inédita, pues en la última elección de 2015 apenas fueron 64 candidatas. En otras palabras, creció el número cinco veces.

Por primera vez, los partidos están obligados a que el 50% de sus candidaturas a las alcaldías sea para mujeres, para dar cumplimiento a la paridad horizontal que se contempló en la reforma electoral aprobada el año pasado, con el objetivo de que más mujeres puedan ser alcaldesas.

El único partido que en este proceso registró candidatos en los 125 municipios, como en el anterior, fue el Revolucionario Institucional (PRI), por lo que se tienen 63 candidatas. Sin embargo, hay partidos que debido a las alianzas registraron menos candidatos que en las elecciones de 2012, por lo tanto, los espacios para también mujeres son menos. Por ejemplo, en el proceso pasado, Movimiento Ciudadano (MC) registró un total de 121 candidatos. Si en esta elección hubiese repetido el total de municipios, serían alrededor de 61 candidatas, pero la coalición con PAN y PRD provocó que, para 2018, se registraran menos: sólo se cuenta con 42 mujeres que aspiran a las alcaldías.

Por Acción Nacional (PAN) competirán 37 mujeres para obtener las presidencias municipales.

Javier Soto Morales, académico de la Universidad Panamericana, comenta que las coaliciones parciales han generado algunos desajustes.

Aclara que además del tema de equidad se genera otro problema con los perfiles que son elegidos como candidatos, “el reto está en que los partidos, hacia dentro, realmente postulen cuadros, realmente postulen perfiles que sean apoyos para ocupar esos cargos públicos, u oferten a la ciudadanía perfiles que vengan a desempeñar con toda cabalidad y con un perfil técnico, los cuerpos que demanda el sector público en sus diferentes niveles”.

“Compañeras de otros partidos no están contentas”

“Esas coaliciones nos están quitando espacios a las mujeres, y te lo puedo decir incluso de compañeras de otros partidos, pues no están contentas. No llegamos al objetivo de lo que es la ley… por lo que tanto luchamos”, señala Sofía García, del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Jalisco, al referirse sobre los efectos de la última reforma electoral en Jalisco.

Asegura que en el tricolor sí prevaleció la paridad antes que la reelección de los presidentes municipales o los diputados locales, la cual aplica también a partir de este proceso electoral, “porque nosotros como partidos, 62 municipios los tenemos actualmente gobernados por el PRI: dos son mujeres y 60 hombres, y pues de esos 60 hombres prevaleció la paridad sobre la reelección”.

La titular del organismo comenta que se buscan las oportunidades para competir en igualdad.

Afirman que son las mejores

A pesar de las críticas que se realizan a los partidos políticos y que provocaron la salida de algunos cuadros para incorporarse a otros institutos ante la falta de oportunidades, los dirigentes partidistas aseguran que las candidatas fueron elegidas de acuerdo con su experiencia y la capacitación que han recibido en los últimos años en materia de género. Afirman que son las mejores para representarlos.

Fredy Medina Sánchez, dirigente del Partido Acción Nacional, destaca que la mayoría de las candidatas que promovieron tiene formación hacia el interior del partido, “les ha tocado ser parte importante en los órganos de gobierno, pero también los perfiles que tenemos son de ex regidoras o ex candidatas en algunos momentos de su vida”. Por ello, dice, se eligieron a ex presidentas, ex diputadas, funcionarias de gobiernos municipales, estatales y federales.

Por su parte, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Guillermo Medrano, acentúa que desde hace varios años reconocieron que la paridad era un tema prioritario, pues en el pasado proceso fue sólo en diputaciones y regidurías.

Indica que se llevó a cabo un trabajo intenso, en donde se generó conciencia sobre el tema, “es verdad que el machismo prevalece; inclusive, mujeres comentaban que no iban a votar por una mujer en su municipio por el machismo que prevalece”.

Considera que Movimiento Ciudadano tiene cuadros importantes, entre éstos, el de la actual alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, quien busca la reelección, así como la diputada con licencia María Elena de Anda, que va por la alcaldía de Tepatitlán, o María del Rosario Copado, en Villa Corona, “es una infinidad de cuadros que, creemos, van a dar la sorpresa como nuestra síndico con licencia Alba Angélica, de Zacoalco de Torres”.

El dirigente del PRD, Víctor Hugo Prado, recuerda que el partido cuenta con 40 candidaturas en total, de las cuales, la mitad son mujeres. Todas, afirma, son perfiles altamente competitivos, como la candidata a la diputación local Natalia Juárez, actual secretaria general del partido.

Para Guadalajara, puntualiza, se optó por una mujer joven, “porque con el bono demográfico se detectó que la mayoría de la población son jóvenes que se pueden identificar con su candidatura”.

Por su parte, la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Jalisco, Sofía García, remarca que en los últimos tres años se fortalecieron los liderazgos para elegir a los mejores perfiles.

Apuestan por experiencia

Los primeros lugares de las planillas de los candidatos a las alcaldías, principalmente de Guadalajara y Zapopan, que fueron destinados a mujeres, corresponden en su mayoría a ex funcionarias y ex regidoras o algunos perfiles que han sido protegidos por las cúpulas partidistas desde administraciones pasadas, con experiencia.

De acuerdo con una revisión realizada a los listados del PRI, MC y Morena, se pudo observar que en las candidaturas de Guadalajara, el candidato de MC a la presidencia municipal, Ismael del Toro, apostó por ex funcionarias, como Rocío Aguilar Tejeda, quien se desempeñó como directora del programa Hecho en Mujeres en Guadalajara. Otro de los perfiles que obtuvieron uno de los primeros cinco espacios de la lista es Claudia Gabriela Salas, quien ha laborado en institutos de las mujeres.

El PRI prefirió los perfiles que recientemente se han desempeñado como regidoras en el Ayuntamiento tapatío. La segunda en la lista es Verónica Flores Pérez, quien ha formado parte del Cabildo en más de una ocasión, ha sido titular del DIF Guadalajara y cuenta con la confianza del candidato a la alcaldía, Eduardo Almaguer Ramírez.

Otra de las aspirantes a una regiduría es Janette Velázquez, también regidora en la actual administración tapatía.

Por su parte, la coalición Juntos Haremos Historia, en la cual lleva mano el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), eligió a una mujer como candidata a la alcaldía. Tras renunciar al PRI, Claudia Delgadillo obtuvo la candidatura que desde hace varios años buscó a través del tricolor, quien en esta elección se decidió de nuevo por un hombre.

La segunda en la lista es Eva Araceli Avilés Álvarez, integrante de la Asociación Grupo G 10 por Jalisco, quien previo a la designación de candidaturas trabajó para garantizar la paridad horizontal en el actual proceso.

En Zapopan, el tricolor propone a Laura Haro Ramírez, quien durante la administración antepasada fue regidora y posteriormente compitió para ser diputada por el Distrito 10. La segunda propietaria es Melania Leonor Orozco, ex directora del DIF.

La segunda en la lista de la fórmula de Movimiento Ciudadano encabezada por el alcalde con licencia, Pablo Lemus Navarro, es Graciela de Obaldía, quien ha sido asesora de regidores en ese municipio y anteriormente fue servidora pública en la administración de Enrique Alfaro, cuando fue alcalde de Tlajomulco.

En el caso de Morena, quien va en coalición con el Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo, los perfiles son poco conocidos, algo diferente a lo que ha sucedido a nivel nacional, en donde la mayoría de los contendientes gozan de cierta popularidad.

En el caso del Congreso, los partidos optaron también por ex funcionarios, pero a su vez, decidieron apoyar a quienes buscaban la reelección, principio que aplicará a partir de este proceso.

En las planillas del tricolor quienes buscan repetir en el cargo son Liliana Guadalupe Morones, quien va por el Distrito 13, y María de Lourdes Anguiano.

MC decidió dar sus primeros espacios a mujeres que han tenido cargos en las administraciones.

Los de Morena optaron de nuevo por perfiles poco conocidos, salvo el de Blanca Olivia Vargas Mendoza, quien fue directora del Centro de Observación para Menores del Estado.

TOP 5

Listas de candidatas a regidoras y trayectorias

Guadalajara

MC

• Rocío Aguilar Tejeda. Directora del programa Hecho en Mujeres en Guadalajara.

• Alicia Judith Castillo Zepeda. Asesora del Centro de Capacitación y Calidad del IMSS.

• Claudia Gabriela Salas Rodríguez. Ha trabajado en los institutos nacional y local de las mujeres.

• María Cristina Estrada Domínguez. Trabajó en el Gobierno de Alfonso Petersen en Guadalajara.

• Rosa Elena González Velasco. Coordinadora de servicios del DIF Guadalajara durante el Gobierno de Enrique Alfaro.

PRI

• Verónica Gabriela Flores Pérez. Ex regidora y ex titular de DIF Guadalajara.

• Marcela Michel López. Empresaria, hija de Enrique Michel Velasco.

• Janette Velázquez Sedano. Ex regidora de Guadalajara.

• Alma Guadalupe Salas Montiel. Ex titular del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor.

• Daniela Monserrat Hernández Ramírez. Tiene trayectoria priista en Guadalajara. Es dirigente de la Red Juventud Popular.

Morena

• Claudia Delgadillo González. Ex regidora y ex diputada del PRI (va por la presidencia).

• Eva Araceli Áviles Álvarez. Integrante de la Asociación Grupo G 10 por Jalisco.

• Rosa Isela González Mendez. Sin cargos públicos importantes anteriormente.

• Cecilia Márquez. Ha trabajado en medios de comunicación y prensa del partido.

• Gabriela Medina Cárdenas. Sin cargos públicos importantes anteriormente.

Zapopan

MC

• Graciela de Obaldía Escalante. Asesora de regidor en Zapopan (2012-2015) y coordinadora en Tlajomulco (2010-2012).

• Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez. Ex regidora en Zapopan y analista de Dirección de Planeación y Evaluación en Guadalajara.

• Mónica Paola Magaña Mendoza. Titular del Instituto de la Juventud.

• Melina Alatorre Núñez. Delegada estatal de Jóvenes en Movimiento.

• María Gómez Rueda. Fue candidata en las elecciones de la UdeG para dirigir la FEU.

PRI

• Melania Leonor Orozco Llamas. Ex directora del Sistema DIF.

• Laura Lorena Haro Ramírez. Ex regidora de Zapopan y ex candidata por el Distrito 10.

• Jessica Torres Valenzuela. Presentó la renuncia a la candidatura, pero aún está por definir su situación.

• Consuelo Ruiz Sandoval. Realizó trabajos de gestión en algunos sectores de Zapopan.

• Noemí Fabiola Becerra Mora. Representante vecinal.

Morena

• Denisse Durán Gutiérrez. Sin cargos públicos importantes anteriormente.

• Wendy Sofía Ramírez Campos. Especializada en comercialización.

• Betzabé Amaral Rodríguez. Anteriormente estaba afiliada a Nueva Alianza.

• María de Jesús Alberici Cervantes. Sin cargos públicos importantes anteriormente.

• Estefanía Fuentes Aguilar. Integrante del colectivo #ConNosotras

FICHA

Coaliciones

Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Encuentro Social)

Compiten en alianza en 18 diputaciones y 122 Ayuntamientos.

Por Jalisco al Frente (PAN-PRD y Movimiento Ciudadano)

Van en alianza en 11 diputaciones, 67 Ayuntamientos a través de 3 partidos.

TOP 5

Lista de candidatas a diputadas locales

PRI

• Distrito 10. Mariana Fernández Ramírez. Ex titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres, ex diputada y actual secretaria general del PRI en Jalisco.

• Distrito 12. María de Lourdes Anguiano Ramírez. Actual diputada local, busca la reelección.

• Distrito 13. Liliana Guadalupe Morones Vargas. Actual diputada local, busca la reelección.

• Distrito 14. María de los Ángeles Arredondo Torres. Regidora de Guadalajara.

• Distrito 20. Venecia Castañeda Rodríguez. Presidenta de Vanguardia Juvenil Agrarista en Jalisco.



MC

• Distrito 3. Mara Robles Villaseñor. Ex titular de Educación en el Distrito Federal y ex rectora del CUAltos.

• Distrito 6. Mirza Flores Gómez. Ex consejera municipal del Instituto Electoral.

• Distrito 7. Rosa Alba Ramírez Nachis. Actual diputada federal.

• Distrito 14. Priscila Franco Barba. Directora del Instituto Municipal de la Juventud.

• Distrito 16. Marcela Guadalupe Aceves Sánchez. Coordinadora estatal de Alternativas Culturales del partido.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Operan bajo un grupo de cuates o de interés”

Javier Soto Morales (académico de la Universidad Panamericana)

Aunque son constitucionales las modificaciones para lograr la equidad de género en las contiendas electorales del Estado de Jalisco, el académico de la Universidad Panamericana recuerda que, al final de cuentas, los comités de los partidos políticos imponen a sus candidatos sin importar la formación de cuadros.

“Muchas veces son comités directivos que operan bajo un grupo de cuates o de interés, como lo hemos visto en muchos de los partidos. Lo que desde la Constitución se plantea con una buena intención, sobre la equidad, resulta que está muy lejos de la realidad, porque la realidad ha sobrepasado a los partidos políticos”.

Si los partidos no están a la altura de las exigencias ciudadanas más básicas, subraya, menos lo estarán en el tema de la equidad para la participación de mujeres y hombres en la política, en especial, en los procesos electorales.

Recuerda que se trata de un daño sistémico, “el sistema de los partidos políticos está obsoleto, por eso urge una reforma de fondo a la partidocracia o al sistema de partidos en nuestro país”.

A pesar de considerar que la intención es buena en el tema de la paridad de género para obligar y garantizar una mayor participación de las mujeres en la vida política del Estado, también son necesarios más ajustes, “no es suficiente legislar con buenas intenciones o con actitudes populistas, como en algunos casos lo han venido haciendo desde el Congreso”.

Acentúa que urge una reforma que responda a las necesidades que reclama la sociedad.

Mañana arrancan campañas para munícipes y diputados

A partir de este domingo iniciarán de manera formal las campañas de los candidatos a las 125 alcaldías y diputaciones locales, en las que participarán un total de nueve mil 794 candidatos.

Durante este periodo electoral, los candidatos tendrán acceso a una bolsa de recursos tanto públicos como privados para llevar a cabo todas sus actividades. De acuerdo con lo aprobado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), el tope de gasto para la candidatura a la gubernatura será de 28 millones 588 mil pesos. Y en el caso de las candidaturas a diputaciones de mayoría relativa será de un millón 429 mil pesos.

Los topes de gastos de campaña por candidatura a las alcaldías, por ejemplo, de Guadalajara, será de seis millones 075 mil pesos; por su parte, en Zapopan será de cuatro millones 871 mil pesos; en Tlaquepaque, dos millones 244 mil pesos; en Tonalá, de un millón 596 mil pesos, y en Tlajomulco, un millón 578 mil pesos.

Sin embargo, los partidos que no recibirán financiamiento público para diputados debido a que en el pasado proceso no obtuvieron el 2% de la votación válida, son el Partido del Trabajo, Morena, el Partido Humanista y Encuentro Social.

Quienes son candidatos independientes recibirán un total de 858 mil 834 pesos.

LA CIFRA

9,794. Este domingo iniciarán las campañas de los candidatos a las 125 alcaldías (presidentes, síndicos y regidores) y diputaciones locales. Participarán un total de nueve mil 794 candidatos.

EL ANÁLISIS

Elecciones con aroma de mujer

Por Jaime Barrera

La batalla que por años libraron las activistas de grupos feministas y las propias mujeres dentro de los partidos políticos para buscar la igualdad de oportunidades en la participación política, se verá coronada en las próximas elecciones del 1 de julio, cuando estarán en las boletas electorales el mayor número de mujeres en la historia política de Jalisco y del país.

No se logró el número perfecto para cumplir a cabalidad la paridad de género en las candidaturas, pero estamos ante un avance histórico en este tema de equidad. Las alianzas electorales jugaron en contra y, por ejemplo en Jalisco, de las 370 candidaturas que correspondía registrar se alcanzaron 296. Sin embargo, el número de candidatas a presidencias municipales se quintuplicó en relación a las últimas elecciones de 2015, al pasar de 64 a 296.

Para esta evolución sin duda contribuyó el acuerdo que en noviembre pasado tomaron las consejeras y consejeros electorales para aprobar una serie de fórmulas para acabar con la simulación en el cumplimiento de la paridad de género.

Una primera conquista fue cuando en noviembre del año 2012, el Tribunal Electoral del Poder Judicial ordenó a los partidos políticos dar 40% de las candidaturas a las mujeres.

Ese fue el antecedente directo de la iniciativa que, un año después, en noviembre de 2013, cuando se conmemoraron los 60 años del voto de la mujer, envió el Presidente Enrique Peña al Legislativo para modificar el Artículo 41 de la Constitución, en el cual se garantizó por primera vez la paridad de candidaturas entre hombres y mujeres.

Pese a este avance indiscutible, debemos consignar que el machismo político que prevalece entre la clase política y gubernamental, que se resiste a este cambio, afloró en el actual proceso y la autoridad electoral tuvo que corregir las listas de las candidaturas que presentaron los partidos políticos, en las que buscaban evadir este equilibrio.

Pararon así los intentos de desvirtuar el espíritu de la reforma, y las candidaturas para mujeres además de igualdad en número, se dieron ahora en municipios de importancia y con posibilidades de triunfo. También se desterró, por fortuna, la absurda trampa de “Las Juanitas”, que luego de ganar los espacios, eran sustituidas por sus suplentes hombres, al obligar que esos espacios de suplencia fueran también para mujeres.

Sin duda esta feminización de la clase política nos vendrá bien a todos, en la búsqueda de mejorar el nivel del debate público, la agenda de propuestas y ojalá también los estilos y las decisiones de Gobierno.

Será pues una elección con tono y aroma de mujer.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de la forma en que los partidos seleccionaron a sus candidatas para la elección de julio?

Participa en Twitter en el debate del día @informador