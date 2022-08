El pasado 5 de marzo de 2022, algo en el futbol mexicano se rompió. Con el Estadio La Corregidora como escenario, el partido entre Querétaro y Atlas correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2022 se convirtió en una tragedia imborrable para la Liga MX.

A continuación, te presentamos un recuento cronológico de los hechos suscitados en el partido entre los Gallos Blancos y los Rojinegros.

5 de marzo

Se desata la pelea en las gradas

Pasadas las 6:00 pm del sábado 5 de marzo, corría el minuto 60 del partido entre Querétaro y Atlas cuando el árbitro tuvo que suspender momentáneamente el encuentro debido a que en las gradas, miembros de las porras de ambos equipos comenzaron a pelearse.

Las imágenes en televisión mostraban a familias con niños corriendo hacia dentro del terreno de juego, mientras en las gradas la violencia no paraba. Momentos más tarde la batalla campal siguió dentro de la misma cancha y las autoridades no hacían algo al respecto.

En redes sociales minutos más tarde se comprobó que la pelea no solo era dentro del inmueble y es que afuera del mismo, aficionados del Querétaro golpearon con brutalidad a los rojinegros.

Gente tirada inmóvil en el suelo. Charcos de sangre. Niños llorando. Padres de familia abrazando a sus hijos entre el llanto y el miedo. Un hombre cubriendo a su mujer de los golpes. Personas con armas prefabricadas atormentando a todo aquel que se cruzaba a su paso. Autoridades que preferían voltearse a otro lado. Jugadores tratando de calmar la situación sin éxito alguno. Aficionados del Atlas quitándose la playera para poder salir del Estadio. Fanáticos del Querétaro regalando sus playeras para proteger a mujeres y niños de la brutalidad.

Fueron más de 26 personas heridas, algunos de ellos de gravedad y aunque en un inicio se especuló con que había muertos, la versión oficial de las autoridades correspondientes es que no hubo ningún fallecido por los hechos.

Todo esto sucedió un 5 de marzo de 2022, en plena tarde de un sábado de futbol. El día en que las autoridades fueron ineficientes en su labor de salvaguardar a los aficionados en un partido de alto riesgo.

Reacción del Gobierno de Jalisco y Querétaro

A través de sus redes sociales, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri condenó los hechos y aseguró que no habría impunidad tras la violencia que se registró en el recinto de los Gallos. Además, dijo, se aplicaría la la ley con todas sus consecuencias, responsabilizando de lo sucedido a la empresa propietaria del conjunto queretano.

Por su parte, el Gobernador de Jalisco señaló en sus redes sociales que reprobaba la sucedido en el Estadio de los Gallos e informó que estaba trabajando y en comunicación directa con Mauricio Kuri para que todos los afectados fueran atendidos y además que los aficionados que hicieron el viaje a Querétaro pudieran regresar a salvo a Guadalajara.

Reacción del Querétaro

Tres horas pasaron para que los Gallos Blancos emitieran una postura sobre lo sucedido en el Estadio La Corregidora. "Condenamos rotundamente los hechos. Estamos en plena comunicación y coordinación con las autoridades para que se actúe enérgicamente en contra de cualquier responsable".

La condena llegó luego de que primero se pronunciaran la Liga MX, el propietario del Atlas, Alejandro Irarragorri, los Rojinegros y los gobernadores de Querétaro y Jalisco, entre otros.

Mikel Arriola promete sanciones ejemplares

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola condenó de manera enérgica los hechos violentos que se presentaron durante el Querétaro vs Atlas y aseguró que habría sanciones ejemplares.

Unos días después, las sanciones estuvieron lejos de ser ejemplares y fueron un refrito de otras sanciones aplicadas anteriormente en el futbol mexicano en hechos similares.

Aficionados asisten al Jalisco; Gobernador promete ayudar

Durante la noche del 5 de marzo y la madrugada del 6, aficionados se reunieron en la explanada del Estadio Jalisco para orar por lo sucedido en La Corregidora. El Gobernador se dio cita también en el inmueble para tratar de calmar a la afición ante la ola de desinformación y prometió ayudar para que las investigaciones fueran a fondo.

6 de marzo

Regresan a Guadalajara aficionados del Atlas

Los autobuses con aficionados del Atlas procedentes de Querétaro llegaron a Guadalajara la madrugada del domingo 6 de marzo resguardados por autoridades de Jalisco, en un ambiente tenso y con el recuerdo muy fresco de lo sucedido.

Fuerza pública fue insuficiente, reconoce Mauricio Kuri

Mauricio Kuri admitió que en el partido entre Querétaro y Atlas el estado de fuerza pública fue insuficiente y no actuó con la prontitud que ameritaba. Por ello, aseguró, harían las investigaciones correspondientes para proceder con sanciones.

Vetan a las porras visitantes de los Estadios

La primera sanción que emitió la Liga MX a través de Mikel Arriola, fue la prohibición de las porras visitantes en los Estadios de la Liga MX.

A pesar de que las porras visitantes fueron vetadas, el 29 de mayo en la Vuelta de la Final entre Pachuca y Atlas, la porra rojinegra se hizo presente en el inmueble de los Tuzos. Además, en otros partidos como el América vs Atlas y el Santos vs Monterrey del presente torneo, también hubo porras visitantes.

Suspenden Jornada 9

El resto de partidos que no se habían disputado hasta ese momento, fueron suspendidos y reprogramados como respuesta a la violencia suscitada en La Corregidora.

FIFA se pronuncia sobre la violencia

El máximo organismo rector del futbol mundial, emitió un comunicado en el que condenaron lo sucedido en el Estadio de Querétaro y aseguraron que trabajarían de la mano con la FMF para erradicar la violencia del futbol mexicano.

7 de marzo

AMLO rompe el silencio

Pasaron 36 horas para que el presidente Andrés Manuel López Obrador hablara sobre lo ocurrido en el partido entre Atlas y Querétaro.

"La enseñanza mayor que nos deja esto, es no dejar de moralizar a México, de insistir en que sólo siendo buenos podemos ser felices, de que la felicidad no es la riqueza o no sólo es eso sino estar bien con nosotros mismos y con el prójimo", dijo.

Gobernador de Jalisco asegura "no fue pleito entre porras"

El Gobernador admitió que desde su perspectiva no se trató de un pleito normal entre porras y aseguró que el gobierno de Querétaro era quien debía esclarecer el tema. "Lo que nosotros creemos es que sí tiene que haber una investigación que no encuentre salidas fáciles, porque lo que vimos sí da la impresión de que puede haber otras cosas detrás y creo que en ese sentido el gobierno de Querétaro y las autoridades correspondientes tienen una gran tarea por delante".

Misa solidaria y marcha

Más de mil aficionados al futbol, tanto de Atlas como de otros equipos, celebraron el 7 de marzo una misa en el Estadio Jalisco para orar por todas aquellas personas que fueron víctimas de la violencia en La Corregidora. Los colores quedaron de lado.

Asimismo, se realizó una marcha por las calles de Guadalajara en la que participaron aficionados de todos los equipos para protestar por lo ocurrido en La Corregidora.

8 de marzo

Liga MX anuncia sanciones

Tras previamente anunciar que las porras visitantes estarían vetadas de los Estadios del futbol mexicano, el 8 de marzo anunciaron todas las sanciones correspondientes entre las que se incluyeron:

Querétaro perderá el partido vs Atlas con marcador de 3-0

perderá el partido vs con marcador de 3-0 El equipo jugará 1 año a puerta cerrada todos los juegos de local en cualquier sede donde se encuentre el equipo

Serán acreedores a una multa de 1 millón 500 mil pesos

La porra de Gallos recibirá un veto de 3 años en sus partidos como local, más 1 año como visitante

Aquellos que resulten detenidos por su relación con la riña en el partido, serán vetados de por vida

Suspensión de cinco años a toda la directiva de Querétaro

El club vuelve a ser propiedad de Grupo Caliente, que debe venderlo

A cinco meses de lo sucedido, el club Querétaro no ha sido vendido y continúa disputando sus partidos como local en el Estadio La Corregidora.

Anuncian la implementación del Fan ID

La Liga MX anunció que el Fan ID sería una nueva medida de control para los aficionados que entran a los estadios.

El Clásico Tapatío de la Jornada 11 del Clausura 2022 fue el primer partido de los Rojinegros en el que se implementó esta medida.

de la Jornada 11 del Clausura 2022 fue el primer partido de los Rojinegros en el que se implementó esta medida. Desde entonces, solo Atlas y Santos cumplen con el requisito del Fan ID. Para los demás equipos y la propia Liga MX, ha quedado en el olvido.

Giran 26 órdenes de aprehensión

El 8 de marzo, la Fiscalía General de Querétaro informó que se giraron 26 órdenes de aprehensión. Asimismo, señalaron que seguían en busca de identificar a más participantes en la riña.

13 de Abril

Suman 34 detenidos

La Fiscalía de Querétaro informó que en total se cumplimentaron 34 órdenes de aprehensión de las 59 solicitadas por los hechos sucedidos en el partido entre Atlas y Querétaro.

18 de mayo

Detienen a tres de la porra del Atlas

Derivado de las investigaciones, la Fiscalía de Querétaro en conjunto con la Fiscalía de Jalisco lograron la aprehensión de 3 aficionados del Atlas que participaron en la riña del 5 de marzo.

Se trató de Jovany Daniel M. de 21 años, Daniel C. de 36 años y Luis Ángel V. de 21 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial de Querétaro para que continúe con la investigación iniciada por lo ocurrido en La Corregidora.

29 de mayo

Rompen el veto

Durante la Final de Vuelta disputada el 29 de mayo en la cancha del Estadio Hidalgo con el duelo entre Pachuca y Atlas, la porra de los Rojinegros hizo el viaje y pintó el sector visitante del inmueble pese a que la Liga MX lo había prohibido. Pese a ello, no se anunció ninguna sanción.

JL