Contrario a lo que ha comentado su director técnico Diego Cocca sobre el mal estado físico de sus jugadores y que uno de los factores para que se tenga un mal inicio de torneo es la falta de vacaciones y pretemporada, el defensa del Atlas, José Javier Abella reiteró que hoy por hoy esa situación no les preocupa, ya que lo que ellos quieren es jugar y ganar.

"En el tema de la parte física se ha hablado mucho o se hace hincapié de que no tuvimos vacaciones, pero eso a nosotros no nos preocupa en ese sentido, sabemos lo que somos, tenemos claro el objetivo que tenemos, lo que queremos es jugar y ganar, seguir haciendo historia en el club, entonces la línea que tenemos que seguir es entrenar, demostrar y si no tenemos vacaciones es algo que tenemos que aceptar y asimilar, trabajar y poder revertir esta situación", platicó Abella.

Atlas ha perdido cuatro de los seis partidos que se han disputado en el Apertura 2022, en gran medida a causa del mal estado físico, según Diego Cocca, a tal grado, que ha experimentado con cambios en las alineaciones y en las formaciones, pasando de línea de cinco a línea de cuatro en el fondo, modificando la metodología que les llevó al bicampeonato.

"Creo que ha sido un cambio de formación, pero al final creo que todos en nuestra carrera, en la formación que se ha utilizado o manejado en todas las divisiones es con línea de cuatro, en ese sentido la conocemos bien, sabemos trabajar, no es nada nuevo, creo que la línea de cinco la veníamos trabajando hace mucho tiempo, pero creo que la línea de cuatro es otra opción más, que muchas veces en el transcurso del partido, por la situación, pro el rival o por el resultado, tal vez empecemos con línea de cinco y terminamos con cuatro, o al revés", expresó el lateral derecho.

