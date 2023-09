Arte y tequila, la mezcla perfecta

La plástica y el tequila son una experiencia sin igual, son una mezcla que al unirse generan proyectos interesantes como el que están impulsando el galerista Héctor Díaz y la tequilera El Patriota Agave Spirits: una galería de arte contemporáneo orgullosamente jalisciense, ubicada dentro de esta destilería, en el municipio de El Salto y que lleva por nombre HECTOR DIAZ Gallery.

Según comparte el director de la galería, en entrevista con EL INFORMADOR, ahora mismo son la primera y única tequilera-galería del mundo, donde la intención es convertirse en un destino de identidad jalisciense y arte, aportando a la comunidad un recinto cultural único. La galería está especializada en pintura del mercado primario, con una marcada vocación internacional. El proyecto nace gracias a la alianza del empresario tequilero, el señor Armero, y justamente Héctor Díaz.

“Yo desde el 2020 di un giro, me dedicaba a hacer documentales y biografías, así que en ese año inicié con una galería de arte, la cual lleva mi nombre. Pero este 2023 hicimos una alianza con esta destilería, volviéndonos la primera tequilera-galería en el mundo. No estoy diciendo que no haya exposiciones o que no se vayan a hacer exposiciones en tequileras, pero estas tienen fecha de inicio y de fin, pero como tal, una galería de arte hospedada en una tequilera, es lo que no existe”, al menos en Jalisco, externa.

Este espacio se especializa en arte contemporáneo. CORTESÍA

“Nos volvimos una de las más grandes galerías en el Occidente del país porque tenemos cuatro salas de exposición. Prácticamente es como llevar un museo, pero con la administración de una galería”.

Comparte además que ésta se encuentra a cinco minutos del aeropuerto, “somos una de las pocas tequileras que están dentro de la zona metropolitana, lo cual tiene un potencial tremendo, porque al estar cerca del aeropuerto, nosotros quisiéramos volverlo un destino turístico y de arte para la comunidad, pero también para los extranjeros”.

Sobre la alianza, recuerda Héctor que el señor Armero, además de tequilero, es coleccionista de arte y él era cliente de la galería. Así que le compartió a Díaz que estaba desarrollando la idea de llenar de arte la tequilera: “Le vimos un potencial tremendo de fusionar la pasión por el tequila y la pasión por el arte; el lugar es bellísimo”. Anteriormente la galería de Héctor se ubicaba por Valle Real. “Así que llegar a una destilería, fue adaptar todo; se ha vuelto toda una experiencia, porque las tequileras tienen su encanto, puedes conocer los procesos de la fabricación de la bebida, pero sumado a esto, que puedas encontrar salas de calidad museo con mucho arte, es algo bellísimo”.

Dispone de cuatro salas de exposiciones, caracterizadas por su calidad museística. CORTESÍA

Reiterando la vocación, Díaz expresa que son una galería especializada en pintura, la cual se caracteriza por representar a artistas internacionales, “el 80 o 90% de nuestros artistas no son mexicanos”. Confiesa que han sido cuestionados en el sentido de ser un proyecto tapatío y no tener comúnmente a artistas locales: “Claro que sí los tenemos, somos orgullosamente una galería jalisciense, pero nuestra propuesta es que la gente también pueda ver arte de Europa, de África, de Latinoamérica y Norteamérica, porque la mayoría de las otras galerías se enfocan sólo en Jalisco y nosotros queremos volver a Guadalajara un punto de encuentro internacional para artistas, para amantes del arte y para el coleccionismo”.

Expresa además que cada exhibición se caracteriza por contar con una importante curaduría y museografía. Las exposiciones actuales dentro de la destilería-galería son cuatro; dos individuales llamadas “Avanza” de Cesar Plascencia y “La oscuridad” de Vanesa Castillo, más otras dos colectivas: “Arte ¿pasión u obsesión?” y “Tomadores de riesgo”.

Entre los artistas representados que tiene la galería, además de César Plascencia y Vanesa Castillo, están: Javier Arizabalo, Stefano Puleo, Christian Allison, Johnny Palacios, Duma Arantes, Miguel Escobar, Francisco Correa, Gustavo Bustos, y Valeria Reyna.

Se exponen alrededor de 80 pinturas de diversos países. CORTESÍA

Héctor señala que tener estas figuras en la galería es un gran reto, porque hay que ganarse la confianza de ellos. “Los artistas internacionales de buen nivel ya tienen representaciones, ya están con galerías. Entonces, presentarles el proyecto de una en una tequilera, es muy complicado, pero al final del día lo que busca el artista no es colaborar con una galería, sino que ésta lo represente, y en eso somos muy buenos. Porque hay una diferencia entre galería y tienda de arte, que es algo de lo que padece Jalisco en la industria, hay muchas tiendas que colaboran con artistas, pero galerías que los representen, casi no hay”.

En ese sentido, externa que cuando el artista trabaja con una tienda de arte, ésta se preocupa por vender las piezas que le haya consignado. “Y una galería, obviamente tiene que vender las piezas, pero más que preocuparnos por lo que nos dieron, nos preocupamos por el artista, qué vamos a hacer por él en el largo plazo, porque hay que hacerle sus exposiciones individuales y colectivas y hay que meterlo en subastas internacionales y medios de comunicación”.

Sin duda, Héctor Díaz, a través de este proyecto, está marcando un precedente: “Estamos poniendo en alto a Jalisco como punto de encuentro. Queremos ser una galería operando orgullosamente en el Estado, pero volvernos un jugador importante en la escena. Además, queremos tener algún premio o concurso para artistas jaliscienses en donde el jurado esté conformado por artistas internacionales”. También, refrenda que como parte de la vocación que se tiene como galería es promover el humanismo y los discursos universales con obras donde se reflejen valores.

La imagen de un agave muestra la esencia de este espacio de arte. CORTESÍA

Doble visita

La galería de momento puede visitarse los fines de semana, que es cuando también la destilería está abierta al público. Los sábados por las mañanas o por las tardes: “Es un plan familiar, vas y descubres los procesos del tequila, y a la par disfrutas de las salas de exhibición con calidad de museo, con sus discursos”. La entrada no tiene costo, señala Héctor, quien pide a los interesados estar atentos a las redes sociales y al sitio web de la galería para más información: www.hectordiaz.art.

Finalmente, Liliana Leyva, directora de la tequilera, comparte que esta fusión que se hizo está encaminada a refrendar que el tequila también es un arte, “el cual se ha hecho desde hace muchos años y ha tenido muchos avances. Así que ha sido una industria muy bien manejada en el sentido de que tenemos los mejores controles de calidad para ir a todas partes del mundo”. El Patriota Agave Spirits maquila marcas para el extranjero y tiene otros proyectos en puerta.

TOMA NOTA

Ubicación a detalle

El Patriota Agave Spirits se encuentra en Parque Industrial El Salto, Calle A, Lote 12 B, Mz 1. Col. Parque Industrial.