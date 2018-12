Arranca AMLO con 25 proyectos estratégicos

Luego de 12 años de contender por el puesto público de mayor rango en el país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibe hoy el título de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se despide de la banda presidencial y la cede al político tabasqueño que derrotó en las elecciones de 2012.

Desde el proceso electoral, López Obrador y su equipo construyeron un plan de acciones estratégicas que contempla obras para Jalisco como la construcción de una cuarta línea del Tren Ligero, un proyecto de saneamiento del Río Santiago y una nueva universidad con sedes en Ayotlán, Tomatlán, Tuxpan y Tecolotlán.

La Entidad podría recibir 21 mil millones de pesos para el próximo año, según el plan que esbozó la nueva administración federal durante el periodo de transición.

También se prometió inversión para resolver el abasto de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y apoyos sociales como el aumento de pensiones a los adultos mayores, el programa de jóvenes aprendices o las becas para estudiantes y población indígena.

El nuevo Gobierno de la República arranca con un plan de 25 programas prioritarios nacionales para impulsar el desarrollo de México. Para el sector agropecuario se plantearon créditos a la palabra en especie y sin intereses para productores, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. En estados del Sureste se prometió la siembra de árboles frutales, maderables y cultivos básicos.

En materia de salud se proyectó un programa de medicamentos gratuitos en el sistema público y se consideró la creación de un mecanismo de coordinación entre Liconsa y Diconsa para abastecer con productos básicos (y a precios bajos) a personas en situación de pobreza.

Además, se destacó un plan de atención a colonias marginadas con rehabilitación de viviendas y mejora de servicios públicos. Esta acción se emprenderá en la Ciudad de México, ciudades fronterizas y zonas turísticas.

Estas medidas son la base de lo que López Obrador ha calificado como la “Cuarta Transformación” del país, y para tal efecto tomó en cuenta el desarrollo de zonas como el Istmo de Tehuantepec, la construcción del “Tren Maya”, garantizar cobertura de internet en todo el país, duplicar la pensión de los adultos mayores, apoyar a los cultivos para que no se compre más frijol, maíz y arroz al extranjero y modernizar las refinerías.

López Obrador en 2006, como "presidente legítimo" del país. Luego de tres elecciones presidenciales, finalmente será investido como Presidente de la República. SUN

Seguridad, economía y combate a la corrupción, los retos de AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se convierte hoy en el Presidente número 63 de los Estados Unidos Mexicanos, y llega arropado por altos niveles de aceptación, pues no sólo derrotó a sus rivales en la elección de julio con una amplia mayoría, sino que ha sido el candidato más votado en la historia del país.

Pero AMLO también llega al primer cargo de elección popular con un reto enorme: reducir los niveles de inseguridad, combatir la corrupción y procurar la estabilidad económica del país. Esas, coinciden especialistas, son las tareas prioritarias que debe atender y mejorar en el corto plazo.

Jorge Rocha Quintero, integrante del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), destacó que es en las medidas relacionadas con seguridad donde hay una amplia expectativa, pues muchos esperan que el país empiece a pacificarse. En lo referente al combate a la corrupción, el académico comentó que debe ser inmediata la aplicación de medidas para erradicar esas malas prácticas.

“Si la política que se aplica es la correcta, los resultados empezarán a llegar en el mediano plazo. Donde se puede avanzar más es en el asunto de corrupción, pues depende completamente de las decisiones de Gobierno; allí podría dar pasos más rápidos”, comentó.

El doctor Armando Zacarías Castillo, titular del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), coincidió en que frenar el crecimiento de la corrupción, la impunidad e inseguridad son las primeras pruebas para la nueva administración.

Añadió que, además, tendrán que lidiar con la adaptación y el tiempo que les lleve asumir las riendas de toda la estructura del aparato de Gobierno.

“Va a iniciar una alternancia que prometió un escenario más sólido de combate a la corrupción, bajar la impunidad y mejorar la seguridad con una política de pacificación efectiva. De ese nivel son las expectativas de resultados”, subrayó.

En materia económica, el investigador Luis Ignacio Román Morales, de la Escuela de Negocios del ITESO, explicó que la nueva administración tiene la tarea de conciliar entre los intereses de los inversionistas y el viraje al gasto social que pretenda aplicar.

“Si el Gobierno busca fundamentalmente estar bien con los inversionistas, lo que va a ocurrir es que no habrá un cambio significativo. Si, por lo contrario, se apuesta por el interés público sobre el privado, seguramente habrá una reacción muy fuerte como la que ya está viendo en la Bolsa de Valores o en la paridad de la moneda; habrá inversionistas que prefieran irse si se afecta su rentabilidad”, explicó.

Agregó que si la administración de AMLO apuesta por mantener la confianza de los inversionistas, se alejará de su discurso de carácter social y no debe dar bandazos con propuestas como suprimir las comisiones bancarias o nacionalizar el sistema de ahorro para el retiro.

Toma de protesta

11:00 Ceremonia de transición de mando en el Poder Ejecutivo Federal en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

13:00 Traslado de Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, rumbo a Palacio Nacional.

13:30 Recepción de jefes de Estado en Palacio Nacional.

14:30 Festejo cultural por el inicio de la “Cuarta Transformación” en la Plaza de la Constitución.

17:00 Mensaje a la Nación del nuevo Presidente en el balcón central de Palacio Nacional.

18:00 Andrés Manuel López Obrador recibe el bastón de mando de parte de los representantes de los pueblos indígenas de México.

21:00 Cierre de la celebración cultural.

Ley Seca

La mayor parte del país no tiene considerado aplicar la llamada Ley Seca, que consiste en la prohibición de venta de bebidas alcohólicas, a propósito del cambio de Gobierno en México. Sin embargo, hay lugares como Chiapas y Campeche que lo ordenaron. También hay municipios como Silao, en Guanajuato, y Reynosa, en Tamaulipas, que haciendo uso de su autonomía impidieron a los giros ofertar alcohol este día. El Gobierno de Nuevo León dijo que no aplicará la Ley Seca, pero sí indicó que cada municipio está en libertad de decretarla o no. El Estado de Jalisco no aplicará esa medida, confirmó ayer la Secretaría General de Gobierno.

Nuevo logotipo del Gobierno federal. SUN/C. Mejía

El nuevo logotipo del Gobierno federal desata polémica en redes sociales

La nueva iconografía del Gobierno de México, con las imágenes de personajes históricos y ex presidentes, fue presentada. Los logotipos, que generaron amplia polémica, presentan, de izquierda a derecha, a José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco Madero y Lázaro Cárdenas del Río.

Jesús Ramírez, vocero del nuevo Gobierno, precisó que el logotipo no excluye a mujeres trascendentes en la historia de México. “Los símbolos, porque son símbolos más que personas, no tienen género y en esa calidad es que están presentes”. Agregó que, año con año, los personajes cambiarán e incluirán a mujeres como Leona Vicario y Sor Juana Inés de la Cruz, entre otras.

GUÍA

La mira en Jalisco...

Durante su visita de agradecimiento a Guadalajara, en septiembre pasado, Andrés Manuel López Obrador anunció detalles de su programa de inversión y proyectos para el Estado, que implicaría una bolsa de 21 mil 179 millones de pesos en el presupuesto del próximo año. Estas son algunas de las estrategias que compartió en aquella ocasión:

Aumentar la pensión de adultos mayores (560 mil beneficiarios)-

Becas de 800 pesos a estudiantes de bachillerato (250 mil beneficiarios).

“Jóvenes Aprendices” con apoyo de tres mil 600 pesos mensuales (112 mil beneficiarios).

Apoyo a personas discapacitadas en condición de pobreza (67 mil beneficiarios).

Becas de dos mil 400 pesos a estudiantes universitarios (11 mil 257 beneficiarios).

Nueva universidad con sedes en Ayotlán, Tomatlán, Tuxpan y Tecolotlán.

Línea 4 del Tren Ligero.

Aumentar a cinco mil pesos el precio por tonelada de maíz.

Resolver el problema de desabasto de agua y sanear el Río Santiago.

Programa de atención y medicamentos gratuitos.

Creen que matizará posturas

Luego de 12 años de carrera por la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador asume las riendas de la administración federal hasta el año 2024 y algunos especialistas esperan que haga cambios en su discurso y matice posturas.

Luis Ignacio Román, por ejemplo, subrayó que en particular para la negociación con los inversionistas “nerviosos” con el relevo presidencial se requiere un manejo hábil del discurso político y enviar mensajes que permitan ir negociando el viraje al gasto social que se prometió.

Por otra parte, el académico Jorge Rocha Quintero planteó que un rubro que se matizará es el posible “perdón” a corruptos, por la exigencia social de castigo. Destacó que también se deberá comunicar que los resultados no serán inmediatos y tendrán que pasar uno o dos años para notarlos, sobre todo en temas clave como la seguridad.

En el ámbito político, dijo que se espera la evolución de la integración de equipos en la nueva estructura administrativa, afinar la coordinación en el aparato de Gobierno, la relación con el Poder Legislativo y el sector privado.

El PAN mantiene su rechazo

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, afirmó que los legisladores de esa fuerza política recibirán y escucharán con respeto al Presidente de México, pero no claudicarán en sus convicciones.

De cara a la ceremonia de toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los diputados federales y senadores del PAN asumirán con seriedad, deber ético y responsabilidad política su papel como primera fuerza de oposición.

Dijo que, desde el inicio del nuevo sexenio, el PAN estará en favor de las causas correctas, como el fortalecimiento de la democracia y las instituciones, la protección a la vida y la familia, las libertades y los derechos, los contrapesos de poder, la economía y la soberanía de estados y municipios.

“No lo haremos en temas como el de los superdelegados, la centralización del poder, la amnistía al crimen organizado ni en el desmantelamiento de las policías civiles; tampoco en la liberación irresponsable y sin controles del consumo de las drogas, ni en la promoción gubernamental del aborto”, aclaró.

Fue él quien se distanció de MC: Dante Delgado

Dante Delgado, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que AMLO es quien se ha distanciado del partido naranja y no al revés.

Según explicó, todo inició luego de que el gobernador electo, Enrique Alfaro, se negara a ayudarlo a conformar su proyecto de nuevo Gobierno. “Si ustedes ven la agenda es un vil fusil de la nuestra, y por cierto malhecho. Todas las ideas que presume fueron aportadas por MC”.

Los aciertos del gobierno de Peña Nieto fueron opacados por el aumento de la violencia y actos de corrupción. AFP/Presidencia de México

Un legado lleno de claroscuros

El sexenio de Enrique Peña Nieto cerró con más puntos obscuros que objetivos alcanzados, aseveró el doctor Armando Zacarías Castillo, titular del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH). En su opinión, el fracaso en disminuir los niveles de violencia en México marcará para la historia su administración.

No obstante, precisó que no todo fue negativo y en rubros como la macroeconomía hubo aspectos positivos que se vieron opacados.

El investigador Jorge Rocha planteó que se puede rescatar la Reforma en Telecomunicaciones, que trató de universalizar el derecho a internet, y que se apoyó el paso de las tecnologías análogas a las digitales.

Para el doctor Ignacio Román Morales, de la Escuela de Negocios del ITESO, la administración que termina deja un balance “negativo” por el aumento de la corrupción e ineficiencia y una pobre defensa de los derechos humanos y de la soberanía nacional.