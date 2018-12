Peña se despide con firma del T-MEC; el acuerdo entra en fase de ratificación

El Presidente Enrique Peña Nieto firmó el Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) junto a los mandatarios de estos países, Donald Trump y Justin Trudeau.

Tras la cristalización del acuerdo, que se llevó a cabo durante la Cumbre del G-20, en Buenos Aires, Peña Nieto afirmó que las tres naciones están listas para iniciar una nueva etapa, pues se moderniza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La Secretaría de Economía indicó que el T-MEC hará al comercio regional más inclusivo y responsable al integrar capítulos como pequeñas y medianas empresas, medio ambiente, anticorrupción y trabajo.

Con esta acción, cierra la fase de negociación. La siguiente etapa consiste en la aprobación legislativa.

En el caso de México, el T-MEC será enviado por el titular del Ejecutivo al Senado de la República para su consideración. Los empresarios pidieron a la Cámara alta ratificarlo.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) precisó que el tratado traerá más oportunidades y disciplinas de inversión, fomentará la creación de empleo en el país y tiene el potencial de consolidar a Norteamérica como la región más competitiva del mundo.

En Twitter, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, escribió que la firma del T-MEC es un hito en la historia de América del Norte.

“Ahora, a enfrentar el desafío de su aprobación congresional”, celebró el líder empresarial.

Con el nuevo tratado se prevé alza de 30% en las exportaciones. AP

Ruta en el Legislativo

Con la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) inicia el proceso de ratificación en los tres países socios, cuyos gobiernos deberán enviar el texto jurídico a los respectivos congresos para su análisis y aprobación.

En México, solamente se requerirá del aval del Senado, no de la Cámara de Diputados, y serán los senadores los encargados de llevar a cabo foros de debate antes de su aprobación, la cual podría darse en cualquier momento.

En Estados Unidos, el Senado y la Cámara de Representantes deberán ratificarlo tal como se envíe por parte del Gobierno de Donald Trump, sin posibilidad de hacerle cambios, según lo marca la legislación estadounidense denominada Autoridad de Promoción Comercial, a menos que se acuerde realizar cartas paralelas que incluyan nuevas condiciones.

Además, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos deberá estudiar el acuerdo y analizar los efectos que pueda tener sobre la economía de ese país, para lo cual contará hasta con 105 días. Ese documento lo debe revisar el Congreso antes de votarlo.

En Canadá el proceso también debe pasar tanto por las dos cámaras del Congreso, y ambas instancias deberán realizar un análisis del texto que les entregará la administración del primer ministro, Justin Trudeau.

SUN

Renuevan compromiso ambiental

Canadá, Estados Unidos y México anunciaron la renovación de su compromiso con la cooperación ambiental de América del Norte, al haber convenido los términos de un nuevo Acuerdo de Cooperación Ambiental trilateral.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que a su entrada en vigor, este nuevo acuerdo sustituiría al Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte vigente desde el 1 de enero de 1994.

Lo anterior se dio a conocer en el marco de la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC).

La dependencia recordó que durante los 24 años de trabajo conjunto se han implementado 42 proyectos de cooperación de beneficio trilateral.

NOTIMEX

La iniciativa privada aprueba el T-MEC; pendiente resolver el arancel al acero

La firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) genera certeza y se prevé un alza de 30% en las exportaciones, pero los representantes de organismos empresariales lamentaron que los estadounidenses mantuvieron el arancel aplicado al acero y al aluminio.

“Hay ofertas que Estados Unidos ha hecho que no son competitivas, y no las hemos aceptado de momento; estamos haciendo las contrapropuestas”, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

Añadió que para que el T-MEC sea exitoso, deberá complementarse con más infraestructura, mayor seguridad e inversión.

Castañón exhortó al Senado “a analizar y ratificar el tratado, valorando las amplias oportunidades que traerá para México”, pues se espera un crecimiento de 30% del comercio.

Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del CCE, dijo que no comparten la visión de que la aprobación es un triunfo a medias. “Hay algunos pendientes. No estamos contentos por el acero, pero eso no quita todo lo que tiene el tratado. Sí tenemos libre comercio”.

Enrique Peña y Donald Trump muestran las rúbricas sobre el nuevo convenio. AFP/M. Bernetti

Para Juan Gallardo, negociador del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), “el tema de certidumbre ha estado en tela de juicio; hoy se fortalece y se aclara, eso es el gran elemento”.

El presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Eugenio Salinas, dijo que se trata de “un gran logro”, porque se da certidumbre a los mercados.

En un comunicado, la American Chamber México (AmCham), dijo que la firma del T-MEC “es un paso fundamental para garantizar el flujo de inversión de Norteamérica, consolidando a la región como una de las más competitivas del mundo”.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, dijo que se requiere “una política industrial globalmente productiva y competitiva”.

SUN

CLAVES

Esencia del acuerdo

Automotor. Con el T-MEC, 75% de las partes de un automóvil debe fabricarse en territorio estadounidense (un aumento respecto a 62.5% del TLCAN), y el 40-45% del vehículo debe ser fabricado por trabajadores que ganen por lo menos 16 dólares la hora. México también acordó seguir reconociendo los estándares de seguridad automotriz estadounidenses, a menos que los reguladores mexicanos concluyan que son inferiores a los suyos.

Con el T-MEC, 75% de las partes de un automóvil debe fabricarse en territorio estadounidense (un aumento respecto a 62.5% del TLCAN), y el 40-45% del vehículo debe ser fabricado por trabajadores que ganen por lo menos 16 dólares la hora. México también acordó seguir reconociendo los estándares de seguridad automotriz estadounidenses, a menos que los reguladores mexicanos concluyan que son inferiores a los suyos. Arancel. El T-MEC excluye de aranceles a México y Canadá hasta un tope de 2.6 millones de vehículos al año, así como una cantidad no especificada de camiones ligeros y decenas de miles de millones de dólares en autopartes. El nuevo acuerdo no contempla, sin embargo, aranceles al acero y el aluminio impuestos por Estados Unidos a nivel mundial a principios de año, y a México y Canadá desde mayo.

El T-MEC excluye de aranceles a México y Canadá hasta un tope de 2.6 millones de vehículos al año, así como una cantidad no especificada de camiones ligeros y decenas de miles de millones de dólares en autopartes. El nuevo acuerdo no contempla, sin embargo, aranceles al acero y el aluminio impuestos por Estados Unidos a nivel mundial a principios de año, y a México y Canadá desde mayo. Lácteos. Canadá, que protege fuertemente su producción lechera, acordó en el T-MEC abrir un poco más sus fronteras en este sector, algo que Trump consideró decisivo para lograr un acuerdo. Canadá también permitirá mayores importaciones de pollo, huevos y pavo de Estados Unidos.

Canadá, que protege fuertemente su producción lechera, acordó en el T-MEC abrir un poco más sus fronteras en este sector, algo que Trump consideró decisivo para lograr un acuerdo. Canadá también permitirá mayores importaciones de pollo, huevos y pavo de Estados Unidos. Controversias. El nuevo pacto realiza algunos cambios a las potestades más polémicas de la “solución de controversias entre inversores y Estados”, que según los críticos permitieron la invalidación de leyes y fallos judiciales locales a través de un arbitraje irresponsable.

El nuevo pacto realiza algunos cambios a las potestades más polémicas de la “solución de controversias entre inversores y Estados”, que según los críticos permitieron la invalidación de leyes y fallos judiciales locales a través de un arbitraje irresponsable. Intelectual. Moderniza y aumenta los estándares sobre propiedad intelectual, otorgando fuerte protección a los innovadores farmacéuticos y agrícolas. Además, exige un trato igualitario de derechos de autor para escritores, compositores y otros.

Moderniza y aumenta los estándares sobre propiedad intelectual, otorgando fuerte protección a los innovadores farmacéuticos y agrícolas. Además, exige un trato igualitario de derechos de autor para escritores, compositores y otros. Software. Modernizar el comercio electrónico, que apenas existía cuando el TLCAN entró en vigor hace un cuarto de siglo, era un aspecto clave de la negociación. El T-MEC prohíbe los derechos aduaneros para productos distribuidos digitalmente, como software y juegos, libros electrónicos, música y películas.

Modernizar el comercio electrónico, que apenas existía cuando el TLCAN entró en vigor hace un cuarto de siglo, era un aspecto clave de la negociación. El T-MEC prohíbe los derechos aduaneros para productos distribuidos digitalmente, como software y juegos, libros electrónicos, música y películas. Vigencia. Tiene una vigencia de 16 años, pero se revisará cada seis. Si las partes deciden renovarlo, estaría vigente por otros 16. Pero si hay un problema, las partes tendrán otros 10 años para negociar y resolver sus diferencias antes de que el tratado expire.

AFP

Anunció GM cierre para adelantarse a la firma

El sindicato canadiense Unifor, que representa a los trabajadores del sector automotriz, dijo que General Motors (GM) anunció el lunes el cierre de cinco plantas en Estados Unidos y Canadá para adelantarse a la firma del nuevo acuerdo comercial (T-MEC).

El presidente de Unifor, Jerry Dias, afirmó mediante un comunicado que “el nuevo acuerdo tiene provisiones para empezar el proceso de igualar las condiciones en términos de la producción con bajos salarios en México”.

“Pero tardará años antes de que entre en efecto”, añadió Dias, quien se mostró muy crítico con el fabricante estadounidense GM, que el lunes anunció el cierre de cuatro plantas de producción en Estados Unidos y una en Canadá, situada en la localidad de Oshawa.

“GM está evitando el espíritu del acuerdo al cerrar Oshawa, una de las plantas más productivas de su cadena global, para aprovechar mano de obra barata de México antes de que entren en vigor las nuevas regulaciones”, añadió Dias.

Unifor también solicitó al Gobierno canadiense que desarrolle una estrategia conjunta con Estados Unidos para evitar el cierre de las cinco plantas de GM.

EFE

Peña condecora a Jared Kushner, yerno de Trump

AP/P. Martínez

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, condecoró con la Orden del Águila Azteca a Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el papel que desempeñó en la “exitosa negociación” del T-MEC. Kushner, quien formó parte del equipo de trabajo de Estados Unidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), agradeció la distinción en una breve ceremonia que fue presenciada por Trump. El acto se llevó a cabo un par de horas antes del inicio de la Cumbre del G-20 que se realiza hasta hoy en Buenos Aires.