Aprobación del T-MEC blindaría a México de golpeo político en EU 

De aprobarse este año el Tratado comercial entre México, Estados Unidos (EU) y Canadá (conocido como T-MEC), el país se vería blindado de golpeteos políticos frente a las próximas elecciones estadounidenses en 2020. Así lo advirtió el economista Santiago Levy en el foro “Economía mundial. Desafíos y oportunidades para México”, desarrollado en el V Seminario Internacional Aspen-FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Lo anterior, acentuó, se debe a que el tratado sería aprobado a partir de las peticiones del presidente Donald Trump, por lo cual dejaría de presionar a México desde lo económico.

“Esto no quita que en la campaña electoral Trump diga, por ejemplo, que los mexicanos son la fuente del narcotráfico en Estados Unidos. Puede amenazar desde otro frente… Sin embargo, esto no sería tan novedoso”.

Refirió que, en caso de que esto llegara a ocurrir, el golpeteo debe entenderse como un conflicto político interno de EU, situación que probablemente represente un riesgo menor para la imagen del país frente al resto del mundo, disminuyendo también el peligro económico ante las inversiones extranjeras.

Enrique Berruga, director ejecutivo de The Aspen Institute México, subrayó que no debe olvidarse que México es socio comercial directo de 38 de los 50 Estados del vecino país, por lo cual tampoco les convendría abandonar el acuerdo.

En otro foro, el embajador estadounidense en México, Christopher Landau, dijo que el T-MEC podría sufrir cambios antes de ser ratificado por la Cámara de Representantes de EU.

Prevén más cambios en el T-MEC en Estados Unidos

El nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría sufrir más cambios previo a ser ratificado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, destacó el embajador estadounidense en nuestro país, Christopher Landau.

“Es un proceso de negociación dentro de nuestro Gobierno entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, supongo que son posibles algunos cambios. Y creo que México y Canadá están siempre al pendiente de los cambios que se han pedido”, comentó el funcionario al participar en un conversatorio del V Seminario Aspen-FIL.

"Hemos pasado por momentos difíciles y mucha incertidumbre, por eso espero que cuando se ratifique el tratado se abran las puertas más a la inversión". Christopher Landau, embajador estadounidense en México

Reconoció que es necesario que los tres países acepten las modificaciones que se realicen. “Y en eso estamos. Es complicado porque cada lado tiene sus propias instrucciones y su marco de interés, pero realmente es un gran tratado. No hay que subestimar el esfuerzo”.

Apuntó que es optimista sobre el T-MEC. Aunque esperaba que éste fuese ratificado antes del pasado 28 de noviembre (Día de Acción de Gracias), confió en que se apruebe previo a la Navidad.

Explicó que tanto Andrés Manuel López Obrador como Donald Trump han decidido que el nuevo acuerdo comercial ayude a las economías de ambos países. “Hemos pasado por momentos difíciles y mucha incertidumbre, por eso espero que cuando se ratifique el tratado se abran las puertas más a la inversión en ambos lados”.

Además, remarcó que es necesario tomar en cuenta las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. “Me parece un momento muy oportuno para fortalecer los vínculos económicos y comerciales en América del Norte, que realmente juntos somos un bloque comercial muy potente en el mundo”.

Para México en especial, dijo, hay oportunidades importantes. “Sería una lástima que no se aprovecharan y que la incertidumbre del tratado continuara”.

A tres meses de asumir el cargo como embajador, puntualizó que sus tres prioridades son la seguridad, la migración y la economía.

Sobre el tema migratorio comentó que ambos países deben establecer una nueva manera de abordarlo. Y aclaró que mientras se mantenga la colaboración actual, no se presentará un problema de aumento de aranceles.

En seguridad, insistió en que la destrucción de los grupos del crimen organizado les conviene a los dos países. “Es imprescindible no perder la consciencia de que estamos juntos en esta lucha contra los narcotraficantes y contra el crimen organizado”.

Reforma al régimen fiscal es clave para mejorar

Desde hace más de 20 años que México quedó estancado en la productividad, situación que impide que crezca económicamente a un mediano plazo porque no se han analizado y enfrentado las causas que lo llevaron a tener este freno. Así lo explicó el economista Santiago Levy, en el Foro “Economía mundial. Desafíos y oportunidades para México”, el cual fue moderado por Enrique Berruga.

Indicó que los países crecen por tres razones: porque su fuerza de trabajo aumenta, porque se invierte más en las empresas y porque el capital que tiene se vuelve más productivo.

En este sentido, para que crezcan la productividad y la economía de México es necesario que se invierta más en las pequeñas y medianas empresas (que actualmente representan la mayoría de las compañías del país), no sólo a través de la compra de recursos físicos (como maquinaria o infraestructura), sino también en el capital humano; sin embargo, es clave reestructurar o reformar el régimen fiscal.

Al respecto, el especialista en economía, Rodrigo Pacheco, refirió que la relevancia de la reestructura del régimen fiscal abonaría a que las empresas informales se vuelvan a la formalidad y que se eviten las malas prácticas que actualmente se traducen en la evasión de impuestos, “siempre y cuando la conformación de una nueva política pública se concentre en los beneficios que obtendría las pequeñas y medianas empresas, más que en la búsqueda de la recaudación”.

Acentuó que también debe repensarse el sistema de seguridad social, pues mientras exista una previsión de un tipo para los trabajadores formales y de otro para los informales, “nunca tendremos una verdadera inclusión fiscal”.

Pacheco agregó que, aunado a la reforma mencionada, es necesario modificar los sistemas de seguridad pública que se brindan a las empresas, pues el conocido “cobro de plaza” en muchas ocasiones hace que éstas desaparezcan, limitando así el crecimiento del país.

En la mesa “Norteamérica 2.0: El futuro de América del Norte” participaron Colin Robertson, Enrique Berruga, Alan Bersin y Andrés Rozental. EL INFORMADOR / G. Gallo

Mantienen cooperación con EU en seguridad

Al participar en el Conversatorio: Relaciones Diplomáticas México-Estados Unidos desarrollado en la FIL, el embajador estadounidense en nuestro país, Christopher Landau, destacó que no es correcto decir que hubo un rechazo incondicional del Gobierno mexicano a la oferta de cooperación realizada por el Presidente Donald Trump para combatir al crimen organizado.

"El hecho de que el Presidente y canciller mexicanos hablen de que no van a permitir la presencia de elementos de otro país es una de las falacias más grandes. Aquí lo han hecho durante muchísimos años" .Andrés Rozental, ex embajador mexicano.

“Hemos estado cooperando y vamos a tener que seguir cooperando. Hay un reconocimiento de ambos Gobiernos de que esto es imprescindible en esta materia”.

Resaltó que Estados Unidos está preocupado por los eventos violentos que suceden en muchas partes del mundo, pero recordó que el Presidente Trump está más interesado de lo que sucede en México porque son vecinos. “Es muy fácil perderse culpándose entre un país y otro. Mi trabajo como embajador es decir: ‘No nos culpemos, porque ninguno de los dos somos los malos. Los criminales son los malos y ellos existen en ambos países… no los vamos a vencer si nos estamos siempre peleando o recriminando entre nosotros’”.

Subrayó que la destrucción de los grupos del crimen organizado les conviene a los dos países. “Lo tenemos que hacer para nuestra sobrevivencia. Es un peligro muy grande y espero que eso se reconozca”.

Falta una “identidad norteamericana”

Durante el foro “Norteamérica 2.0: El futuro de América del Norte”, expertos en relaciones exteriores de México, Estados Unidos y Canadá analizaron distintos aspectos de la dinámica de los tres países y coincidieron en que se requiere fomentar una “identidad norteamericana”, con la cual se identifiquen los pueblos.

“América del Norte está viva y bien, y todos somos norteamericanos, no sólo los estadounidenses, mexicanos o canadienses, porque tenemos una visión que va más allá de los Gobiernos actuales”, señaló el ex zar fronterizo de Estados Unidos, Alan Bersin.

Apuntó que la relación entre los países de América del Norte es tan estrecha en el nivel económico y social, que va más allá de las acciones que pudieran emprender sus Gobiernos, por lo que personajes como el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “no importan” en el largo plazo. Sin embargo, el ex embajador mexicano, Andrés Rozental, difirió en este punto y afirmó que las decisiones tanto de Trump como de Andrés Manuel López Obrador pueden llegar a causar severos daños en la relación de los dos países. “Tenemos un Presidente que no viaja y la política exterior de México se ha concentrado en migración, con el comercio con Estados Unidos, con el muro, pero hasta ahí. Trump sí importa, sobre todo cuando uno de los gobernantes se dedica a denostar”.

"La dislocación en Estados Unidos es parte de una transición que se está dando a nivel global, de Chile a Hong Kong. En México hay un populista de izquierda y, en Estados Unidos, uno de derecha" . Alan Bersin, ex zar fronterizo de Estados Unidos.

Por su parte, el ex diplomático canadiense Colin Robertson, señaló que se debe tener en cuenta que, al ser los tres países federaciones, se han establecido fuertes relaciones entre los Estados que los conforman y que funcionan con cierto nivel de independencia de las decisiones que se tomen a nivel federal.

Los tres comentaristas que participaron en el panel moderado por Enrique Berruga coincidieron en que se requieren instituciones de naturaleza regional que permitan coordinar mejor a los tres países en temas como seguridad y educación. Mencionaron que México es la nación más rezagada de los tres en estos temas, en particular en lo concerniente a la ciberseguridad, por lo que representa un eslabón débil que provoca poca colaboración.

También abordaron las relaciones de los tres países con China, ante el enorme desarrollo que ha experimentado el gigante asiático en las últimas dos décadas.

Rozental criticó la “cláusula anti-China”, que incluye el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que en el caso particular de México lo priva de una considerable oportunidad de hacer negocios.

También planteó que sería más eficiente una constante colaboración entre los tres países para verdaderamente funcionar como bloque, de manera que cada nación norteamericana pueda negociar para su beneficio con otras naciones.

Claves del tratado

Ratificación: A diferencia del optimismo del embajador estadounidense en México, Enrique Berruga consideró que el T-MEC no será ratificado este año. “Quedan pocos días (el Congreso cierra el 12 de diciembre). Creo que al vapor no lo aprobarán porque tienen que llevarlo a los diferentes comités. Ya lo han visto, lo conocen muchos, tan es así que han estado buscando enmiendas y correcciones”.

A diferencia del optimismo del embajador estadounidense en México, Enrique Berruga consideró que el T-MEC no será ratificado este año. “Quedan pocos días (el Congreso cierra el 12 de diciembre). Creo que al vapor no lo aprobarán porque tienen que llevarlo a los diferentes comités. Ya lo han visto, lo conocen muchos, tan es así que han estado buscando enmiendas y correcciones”. Panorama: Pese a esto, Enrique Berruga destacó que hay algunos signos positivos para lograr la ratificación. “La dirigente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que ahora sí están muy interesados en que las cosas avancen. Hubo reuniones esta semana en Ottawa y Washington entre los negociadores... y es un proceso más bien parlamentario”.

Pese a esto, Enrique Berruga destacó que hay algunos signos positivos para lograr la ratificación. “La dirigente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que ahora sí están muy interesados en que las cosas avancen. Hubo reuniones esta semana en Ottawa y Washington entre los negociadores... y es un proceso más bien parlamentario”. Cambio: Recuerda que el texto del T-MEC ya está listo, por lo que sólo es una cuestión parlamentaria que está sujeta a la política local de cada país. Por ejemplo, fue necesario esperar a que terminaran las elecciones en Canadá en octubre pasado, por lo que actualmente están sujetos al proceso del Congreso de los Estados Unidos. “Hay algunas presiones de las organizaciones laborales de Estados Unidos, vamos a ver qué sucede”.

Ayer fue presentado el libro “Esfuerzos mal recompensados”, del economista Santiago Levy, quien hace un recuento del crecimiento económico en México durante los últimos años. Remarcó que es el país de América Latina (con excepción de Venezuela) que menos creció en el último cuarto de siglo. Lo acompañó el rector Ricardo Villanueva. CORTESÍA



“El problema central es que la productividad crece lentamente”

Tras presentar un libro de su autoría y participar en una mesa del V Seminario Internacional Aspen-FIL, Santiago Levy, ex vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reconoció que los primeros años de Gobierno siempre son complicados en materia económica. “Independientemente de que si técnicamente se le llama recesión o no, en realidad es un poco secundario. El crecimiento del país ha sido lento… siempre en los primeros años de cada Gobierno, la tasa de crecimiento cae. Tampoco hay que ponerle un peso excesivo a esa situación”.

Lo importante, dijo, es ver si hay condiciones para que el crecimiento a mediano plazo sea más rápido, en un contexto internacional que da señales de una situación económica que se está complicando.

Por ello apuntó que es necesario plantear las acciones que puede emprender México para protegerse frente a un contexto internacional más desfavorable. “En el fondo, el país sólo va a crecer más rápidamente si la productividad aumenta”.

Acentuó que en muchas ocasiones se piensa que el problema de crecer más rápidamente consiste sólo en invertir más, en obtener una fuerza de trabajo más educada, con más escolaridad, “pero lo que mis investigaciones señalan es que, comparado con otros países de América Latina y del mundo, la razón principal por la que México no crece más rápidamente no es porque invertimos menos ni porque nuestra fuerza de trabajo no crece lo suficiente o no tiene suficiente escolaridad. El problema central es que la productividad crece muy lentamente”.

Levy analizó la situación del país en el periodo de 1996 a 2016. “Esto es sorprendente, pero cierto. La productividad del país no creció en dos décadas”.

Aclaró que no hay una explicación sencilla sobre por qué la economía no crece, pero en el fondo está relacionado a un conjunto de regulaciones en materia fiscal, laboral, de seguridad social y de cómo funciona el sistema de contratos en México que impide que las empresas crezcan, que provoca que muchas sean informales y que las personas trabajen por cuenta propia en lugar de estar en las compañías.

Precisó que 90% de las empresas en el país tiene menos de cinco trabajadores, por lo que el tamaño promedio viene a la baja. “Y las empresas muy chiquitas tienen dificultades en ser productivas en el país porque no hay economías de escala... son muy frágiles. En ese contexto es muy difícil aumentar la productividad en México”.

Recordó que este problema tiene más de 20 años, por lo que no es característico de este Gobierno ni del anterior, sino en realidad de los últimos seis o siete.

Lo que se requiere, indicó, es realizar primero un diagnóstico sobre el problema de la productividad que, si no se resuelve, no se logrará tener una sociedad próspera.

Sobre el trabajo realizado por la actual administración federal para atender este problema, subrayó que apenas tiene un año. “Entonces habría que ver más adelante si este conjunto de regulaciones se están abordando o no. Mi opinión es que, a menos de que hagamos eso (un estudio a profundidad), será muy difícil que crezcamos más rápidamente”.

México debe estar preparado ante una recesión mundial

Debido a que se vislumbra una desaceleración mundial, el director ejecutivo de The Aspen Institute México, Enrique Berruga, acentuó que México debe estar preparado para que los flujos de inversión lleguen al país. “Empezamos con este estudio desde principios de 2019. Mirando la economía mundial veíamos que había una serie de tendencias que apuntaban a esta desaceleración; por ejemplo, Alemania ya está en recesión oficial, que es el motor de la economía europea. Ya se puede uno imaginar cómo le irá a los demás”.

El objetivo es que las conclusiones y propuestas que se realizaron en el V Seminario Internacional Aspen-FIL, que se desarrolló ayer en el marco de la Feria Internacional del Libro, sumado al trabajo que se realiza durante todo el año en la materia, sean planteadas a los sectores privado y público para que conozcan las alternativas que tiene México para que “podamos salir mejor librados de esto”.

"Países que crecían al 9% ahora lo hacen al 6% (como China); es decir, hay un daño en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. Debemos ver dónde México puede tener oportunidades, no quedarnos simplemente esperando". Enrique Berruga, director ejecutivo de The Aspen Institute México.

“Necesitamos meter medidas, que se les llama contracíclicas; es decir, ahorita es cuando requerimos invertir, por ejemplo, en infraestructura productiva. Necesitamos diversificar rápidamente los mercados comerciales”.

Una de las propuestas es que el comercio de México deje de concentrarse sólo en el Oeste de Estados Unidos y que los productos lleguen cada vez más fuerte al Este, que es la zona más poblada del vecino país. “Estamos hablando desde Florida hasta Maine, toda esa zona la tenemos subexplotada como mercado para México. Por cierto, en esa región con Estados Unidos es donde menos competencia tenemos con los chinos”.

Otra de las propuestas es que los municipios tengan un régimen fiscal distinto para que sean autosuficientes y puedan mantenerse sin depender del Estado o de la Federación. “Es una cuestión muy importante porque de otra manera nunca vamos a tener un equilibrio regional”.

Resaltó que esto último debe realizarse aunque no se presente una recesión mundial porque es necesario que los municipios sean económicamente más fuertes. “En términos de seguridad, llevamos casi un año con el tema de los ‘huachicoleros’. Por ejemplo, los ductos de Pemex pasan por algún lado, pasan por algún municipio, pero no reciben nada a cambio, no se les paga predial. Si se les pagara, porque tienen derecho a reclamarlo, los propios municipios cuidarían el ducto. Si tú cuidas el ducto, yo te pago el predial (el Gobierno federal)… pero si lo perforan, no”.

Con esta medida, agregó, los Ayuntamientos tendrían un incentivo para cuidar el patrimonio nacional que cruza por sus territorios. “Ese tipo de cosas muy creativas estamos planteando, porque estamos fastidiados de que siempre viene una crisis y nos agarra como si no estuviéramos viendo qué viene”.

Los detalles