La falta de infraestructura eléctrica en Jalisco mantiene en suspenso 12 proyectos de inversión privada. Empresas de los sectores de manufactura, electrónica, alimentos, automotriz y vidriera son las más afectadas, ante el desinterés de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Tan sólo en el corredor industrial de El Salto hay seis mil nuevos empleos atorados por falta de más energía, mientras otros 10 mil están proyectados por la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente, pero enfrentan el mismo problema.

Según un estudio de las necesidades de infraestructura eléctrica de Jalisco, la potencial demanda de energía es de mil 193 megawatts (MW) en seis zonas industriales. Para abastecer esta demanda, se requiere de una inversión de 482.3 millones de dólares que debe realizar el Gobierno federal.

Antonio Lancaster Jones González, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), explica que el principal problema es la falta de distribución de alta tensión en los grandes corredores industriales. “Nos están pidiendo (desde el Gobierno federal) que cada empresa pague esa inversión. Y lo que nosotros estamos proponiendo es que se haga la inversión entre muchas empresas”.

Indica que la alerta es que el fenómeno del nearshoring (la transferencia de las actividades de empresas a países cercanos geográficamente) detonará la llegada de más inversiones y la necesidad de más energía eléctrica. “Las empresas no pueden estar planeando sus inversiones futuras si no aseguran esa energía para dos, tres o cuatro años”.

De acuerdo con el estudio en referencia, el consumo de energía en Jalisco es de 13 mil 192 gigawatts-hora, pero solamente se generan 10 mil 109. Para satisfacer la demanda se tiene que importar energía de otros Estados.

Los representantes de la Asociación de Industriales de El Salto y del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación coinciden en su preocupación por esta situación y piden a la CFE una solución al problema.

Industriales de Jalisco piden el apoyo federal

La Asociación de Industriales de El Salto anunció hace unos días que este año prevé captar inversiones por más de 600 millones de dólares y la generación de, por lo menos, seis mil nuevos empleos, pero está condicionado a la solución de varios problemas como el de distribución de energía en la zona.

En El Salto hay una potencial demanda de energía de 209 megawatts para lo que se requiere una inversión superior a los 48 millones de dólares por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Raúl Güitrón Robles, presidente de la (ASIAC), explicó que para alcanzar las proyecciones de empleo e inversión para este año es necesario invertir en infraestructura para la transmisión de energía porque está provocando que se incrementen los costos de operación de las nuevas empresas.

“Los nuevos parques y las nuevas inversiones que se están haciendo en la relación a la creación de nuevas plantas productivas requieren energía eléctrica, y a lo que nos estamos enfrentando es que hay un límite en cuanto a la cantidad de energía disponible tanto de la que usamos en los corredores de El Salto y otros municipios y tiene que ir a la Comisión Federal de Electricidad, cómo van a recibir energía, y uno de los principales problemas es la transmisión y no hay suficientes líneas para llevarlas”, explicó Héctor Tiscareño, vicepresidente de la asociación.

Aunque el corredor industrial de El Salto el año pasado recibió una inversión de 500 millones de dólares por parte de diversas empresas que aprovechan el nearshoring; no hay garantías de que la CFE vaya a proporcionar la energía necesaria para desarrollar los proyectos.

El año pasado la CFE avisó que no hay planes de crecimiento.

Ante esta situación las empresas tienen que realizar sus propias inversiones, Güitrón Robles señala que a las empresas se les permite producir hasta cinco megawatts, mientras las necesidades de las grandes fábricas pueden ser hasta diez veces mayores.

El presidente de la Asociación de Industriales de El Salto consideró que hay riesgo verdadero de que se ralenticen o pierdan inversiones si no se toma con seriedad el reto de generar más electricidad y de modernizar la infraestructura para distribuirla.

Planta de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. EL INFORMADOR/A. Navarro

Ven como principal inhibidor de inversión la falta de energía

La Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de Occidente (Index), prevé que este año las empresas del sector invertirán, por lo menos, 350 millones de dólares y generarán más de 10 mil empleos en Jalisco, pero el principal inhibidor es la falta de energía de alta tensión, lo que podría frenar los planes.

Guillermo del Río Ochoa, presidente de Index Occidente, explicó que este año las empresas del sector serán cautelosas en sus inversiones por la falta de energía, de mano de obra y el proceso electoral.

“La energía no la tenemos asegurada, muchas empresas estamos buscando incrementar nuestra capacidad de energía y las inversiones que nos están solicitando por parte del Gobierno federal, para poner infraestructura y poder transmitir la energía que necesitamos, son muy costosas”, explicó, y añadió que las empresas plantearon al Gobierno el poder tener la energía donde se requiere, pero las inversiones que solicita para instalar la infraestructura de transmisión energética “son muy costosas”. Incluso las empresas ya establecidas buscan incrementar su capacidad de energía.

Agencia Estatal ve cuello de botella por falta de infraestructura

La Agencia Estatal de Energía de Jalisco reconoce que la falta de inversión en infraestructura para transmisión y conexión de alta tensión será un cuello de botella para la llegada de nuevas inversiones.

“Hay cuestiones de infraestructura que no se han atendido, estamos hablando que desde hace décadas el sistema eléctrico nacional no ha desarrollado sus redes de transmisión y esto ha llevado que existan limitaciones importantes para poder llevar la energía a usuarios finales y esto se agrava todavía más por el nearshoring, debido a que la demanda industrial es tan alta que es necesario hacer inversiones muy sustanciosas para poder hacer un refuerzo necesario en la red eléctrica que permitan conectar estos centros”, dijo Víctor Cervantes, director de la agencia, y detalló que Jalisco no es una de las zonas más caras para la generación de energía, pero sí podría ser un problema: “Sigue siendo un cuello de botella el hecho de que no se haya invertido en la red de transmisión. Puede haber generación, sin embargo, la red de transmisión es la que tenemos desde hace décadas y no está actualizada”.