Ante baja de usuarios, recortan unidades de transporte público

Para ir al hospital donde trabaja, Gabriela toma el camión 136-A (ahora ruta C-06). Antes del aislamiento que sugirió el Gobierno del Estado, ella salía de su casa, en la Colonia Las Huertas, de Tlaquepaque, a las 19:30 horas para llegar a su empleo una hora y cuarto después. Hoy debe anticiparse 30 minutos para alcanzar a llegar.

Debido a la contingencia, y a que hay menos usuarios en las calles, Gabriela percibe que los camiones tardan más tiempo en pasar. Y los que sí pasan “se van muy lento para poder levantar más pasaje”.

Kevin, por su parte, toma la ruta 622 de la Colonia Jardines del Country hasta Oblatos. Él también debe salir antes para llegar a tiempo porque “aunque el camión es constante, se va muy lento. Apenas vamos como 10 personas, cuando antes la gente iba hasta de pie”.

El miércoles, el gobernador de Jalisco informó que, durante los primeros cinco días de resguardo, la afluencia de pasajeros en la metrópoli se redujo a la mitad. Y ante esa baja, los transportistas decidieron recortar unidades para “ahorrar recursos”.

Arnoldo Licea, secretario general del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado (SATAEJ), afirmó que al no haber pasajeros no sólo hay unidades prescindibles, sino que el pago de los pasajes no es suficiente para invertir en combustible.

Refirió que actualmente ninguna ruta opera con todas sus unidades, y que hay algunas en donde sólo se trabaja a 40 por ciento. “Los intervalos de paso se abrieron un poco más, pero les pedimos que no se desesperen, que tengan paciencia porque el servicio se sigue prestando con sus medidas de precaución y limpieza”.

“La baja de pasajeros afectó a los transportistas, por eso disminuyó la frecuencia de paso, ya que el aforo no es suficiente y traer todas las unidades trabajando no sería suficiente recurso para poner diésel y pagarle a los conductores”

INICIA EL LUNES

Reactivan entrega de apoyo económico para transporte

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Estado reactivó la entrega de boletos Mi Pasaje a estudiantes inscritos en el programa, quienes podrán acudir a los módulos establecidos desde el lunes próximo y hasta el 18 de abril. Hubo mil 976 que realizaron su cita durante el periodo de contingencia y no pudieron recoger el apoyo, por lo que recibirán una notificación electrónica invitándoles a acudir con su cita impresa.

Suben precios en la canasta básica

La naranja, el frijol, el jitomate y la cebolla son algunos de los artículos que subieron de precio en la Entidad durante este periodo de contingencia. Y de acuerdo con el investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Héctor Iván del Toro Ríos, esto ocurrió debido a las compras de pánico.

Según el experto, esto se debe a que mucha gente ha acaparado productos, lo que propicia que éstos sean más escasos y el precio de los que sí hay en existencia aumente, a veces “de manera desproporcional”.

“El miedo a la pandemia ocasiona una disminución de suministros en los mercados. Por lo tanto, aumentan los precios de los productos”.

Explicó que durante el periodo de contingencia, el kilo de naranja subió casi tres pesos, el limón agrio escaló casi cinco pesos y el del frijol lo hizo en más de nueve pesos. “Pero el más significativo ha sido el jitomate, que a principios de febrero costaba 22 pesos y actualmente se vende en 59; la cebolla tuvo un incremento de 71%, se vende ahora en 35.34; el pollo entero, cuyo precio era de 39 pesos, ahora se consigue en 49.50”.

Y el escenario, abundó, puede empeorar. “Las personas están empezando a adquirir bienes y servicios que no se tenían contemplados en la canasta básica”. Por ello recomendó comprar sólo lo necesario e incluso animó a la población a tratar de producir sus propios alimentos.

Empleados de aseo público evaden medidas de higiene

Blindados. Al trabajar siempre en medio de residuos orgánicos, los trabajadores de aseo público se dicen “inmunes” a enfermedades. EL INFORMADOR• F. Atilano

“¿Pues qué más infección queremos que con la basura? Creo que es mayor infección ésta que el coronavirus”, comentó Raúl, un empleado de Aseo Público de Tlaquepaque, quien ayer recolectaba residuos sólidos sin protección alguna, como guantes y cubrebocas, pese al riesgo al que se exponen por la contingencia del COVID-19.

En un sondeo realizado por este medio, se constató que si bien algunos empleados de aseo en Guadalajara y Tlaquepaque utilizan cubrebocas, la mayoría labora sin medidas de protección.

Raúl se justificó: el contacto con perros muertos, alimento echado a perder y demás residuos lo ha dotado de una inmunidad superior. “Muy rara vez que nos enfermamos. Ya ves que hubo el dengue, todo ese tipo de infecciones, y la verdad no nos hemos enfermado”.

Un recolector de otra ruta en Tlaquepaque, Miguel, reconoció que sí les dan cubrebocas, guantes y hasta gel antibacterial, además de que les toman la temperatura. “Pero estamos acostumbrados a trabajar así. Nos estorba el cubrebocas”.

Él justificó que, como en su camión no separan basura, tiene contacto mínimo con los residuos, a diferencia de quienes sí reciclan y buscan entre los desechos. Añadió que todos sus compañeros trabajan igual, salvo los mayores de 50 años o con enfermedades.

En Guadalajara, otro empleado (quien solicitó no revelar su nombre) dijo que allí les dan hasta lentes, pero ni él ni su compañero los usaban. “Traemos todo pero sí estorban. Esto (guantes) para agarrar las bolsas no te sirve. Supuestamente es para protegernos, pero no nos sirve porque están muy gruesos”.

Sin ocupación, cierran hoteles

Casi una decena de hoteles en la Zona Metropolitana de Guadalajara frenará operaciones durante un mes por el desplome en la ocupación, derivado de la pandemia de coronavirus, informó la Asociación de Hoteles de Guadalajara.

Entre los afectados están el Riu, Alborata, Villaganz, Guadalajara Plaza Expo, Country Plaza, Celta, Wyndham Garden, Gamma del Centro Histórico, One y Fiesta Inn Aeropuerto. A éstos se sumarán otros en los próximos días.

Todos generaban alrededor de 600 empleos, entre directos e indirectos.

Juan Carlos Mondragón, representante de los hoteleros en Guadalajara, explicó que entre el 16 y el 24 de marzo no se ocupó ni una quinta parte de los cuartos. “Iba a ser el mejor marzo de los últimos años; íbamos a estar cerca de 90% de ocupación y ahora traemos un 18 por ciento”.

Otra consecuencia es que en la ciudad se han pospuesto 18 eventos, mismos que contemplaban la asistencia de 137 mil 750 personas, sólo en marzo. “Esto representa que 96 mil 650 cuartos no se vendieran, lo que implica una afectación directa a la derrama hotelera de 175 millones de pesos y de mil 550 millones de pesos para la ciudad, que no llegaron”.

Añadió que se llega a acuerdos con los empleados para que tomen sus días a cuenta de vacaciones y días para ausentarse sin goce de sueldo. En la metrópoli operan alrededor de 300 hoteles, que generan más de 20 mil empleos directos.

CLAVES

Van por 600 pruebas rápidas diarias

Meta

Como parte del Plan COVID-19, el Gobierno de Jalisco informó que, una vez que lleguen las pruebas rápidas (Xpert y Antígenos Anticuerpos) aplicarán 600 diarias en Jalisco, al menos durante un mes.

La coordinadora de Gestión Estratégica de Desarrollo Social, Anna Bárbara Casillas, informó que se esperan 20 mil y costaron 20 millones 697 mil 880 pesos. Mil 035 pesos cada una.

Trabas

Precisó que éstas se encuentran retenidas en aduanas. Sin embargo, acotó que las que se busca aplicar en Jalisco cumplirán con la aprobación de organismos internacionales como la Unión Europea o la FDA (Food and Drug Administration). Añadió que detectan un antígeno que permite saber si el paciente tiene o no coronavirus.

Factores

No todos serán candidatos. Se aplicarán a probables portadores que hayan viajado al extranjero en los últimos 14 días y presenten síntomas (incluso leves). Las embarazadas, personas mayores de 60 años y con enfermedades como diabetes e hipertensión, entre otras, tendrán prioridad.

Regla

Si una persona estuvo en contacto con un caso confirmado, incluso si no presenta síntoma alguno, también se someterá a la prueba. Y si la prueba es positiva, seguirá el protocolo hasta ser comprobada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE).

Canceladas

En una entrevista radiofónica nacional, el gobernador de Jalisco informó que “han pasado cosas raras” con las pruebas, pues las órdenes de compra que ya se tenían aprobadas “de repente fueron canceladas, de repente no llegaron las medicinas, nos habían dicho que se habían atorado en aduanas, luego ya no nos contestaban el teléfono”. Dijo que se buscan alternativas en distintos laboratorios.

Urgen transparencia en uso de recursos durante pandemia

— Ante la emergencia mundial por el COVID-19, es de vital importancia que las autoridades garanticen el uso adecuado de los recursos públicos disponibles, advirtió la organización Transparencia Internacional (TI). Subrayó que la situación propicia la manipulación de información y genera las condiciones para el uso inadecuado de fondos y fideicomisos de emergencia o presupuestos extraordinarios.

— Transparencia Internacional expuso que la corrupción en emergencias aumenta su impacto hacia la sociedad. Insistió en el llamado a la transparencia en las compras y contrataciones públicas para evitar el mal uso de recursos que cueste vidas.

— “Es necesario que los presupuestos extraordinarios sean revisados bajo medidas extraordinarias que garanticen la eficiencia e integridad en su uso”, expone la organización en su informe del análisis sobre los riesgos de corrupción identificados y estrategias preventivas claves, para asegurar que las compras y contrataciones directas que hacen los Estados se usen en la crisis sanitaria.

— La agrupación destaca la necesidad de que haya reglas claras en el manejo de gastos extraordinarios por la contingencia. En la elaboración del estudio trabajaron especialistas de 13 países latinoamericanos, quienes colaboraron en identificar riesgos en contrataciones públicas y emitir recomendaciones para mitigarlos.

JL