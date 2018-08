Amparo contra planes parciales deja a la ciudad en manos del TAE: Guadalajara

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa concedió una suspensión definitiva a favor del Parlamento de Colonias, que deja sin efecto los nuevos Planes Parciales de Desarrollo Urbano en el Distrito 2 Minerva de Guadalajara (hasta que se resuelva de fondo el conflicto), al señalar un posible daño al medio ambiente por la construcción de desarrollos verticales. Sin embargo, esta determinación causó la inconformidad del Ayuntamiento, constructores y representantes de colonias.

Tras justificar que los nuevos planes parciales aprobados en diciembre pasado fueron apegados a derecho y sumaron la participación de la ciudadanía en general a través de los foros de consulta, el municipio advirtió que, al aplicar los instrumentos anteriores de 2003 con esa suspensión, se dejaría a la ciudad en manos del Tribunal de lo Administrativo de Jalisco (TAE), instancia que podría autorizar edificaciones en alturas incluso mayores a las permitidas en los últimos planes autorizados, sin cumplir con las normas de control establecidas.

En 2016 se remarcaron las denuncias del entonces alcalde Enrique Alfaro y representantes de colonias, quienes advirtieron sobre las anomalías detectadas en 36 afirmativas fictas autorizadas por la Sexta Sala del TAE para diversas licencias de construcción y comerciales. Por eso la alerta de que personas sin conocimientos técnicos en desarrollo urbano tomen decisiones que afectan a la cuidad.

Javier Pelayo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), señaló que este tipo de recursos jurídicos afectan al desarrollo urbano. Explicó que suman 15 años en los que el Parlamento no permite actualizar los instrumentos de planeación. “La suspensión ahuyentará a la inversión privada y pública”.

CLAVES

Las prioridades

• Los nuevos planes parciales priorizan la redensificación de polígonos claves para recuperar habitantes en zonas con poca población.

• Si bien la actualización de los instrumentos que definirán la visión de la ciudad levantaron algunas dudas, se impulsa un crecimiento ordenado con viviendas a costos accesibles.

• Para atraer a la población que ha abandonado el municipio, los nuevos planes abren la posibilidad de redensificar dos mil hectáreas en las inmediaciones de los corredores de transporte masivo, que son las tres líneas del Tren Ligero y el Macrobús.

• De acuerdo con la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad, el mayor potencial de edificación para desarrollos verticales y usos mixtos se concentra en los polígonos ubicados a 800 metros de los corredores del transporte.

• El potencial edificable sería apenas del 2.36% mayor con respecto a los instrumentos urbanos vigentes, y 19% menor en comparación con los planes parciales de 2015 que se encuentran suspendidos por conflictos legales con algunos vecinos.

• Para volver atractiva la construcción de vivienda y frenar el despoblamiento, se prevén incentivos como la exención de cajones de estacionamiento a todos los desarrollos ubicados frente a los corredores de transporte masivo, así como descuentos en el valor del Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) y el Incremento del Coeficiente (ICUS) a las viviendas que no rebasen el millón y medio de pesos y que se encuentren en los polígonos prioritarios.

Suspenden los nuevos planes parciales de la zona Minerva

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa concedió una suspensión definitiva a favor del Parlamento de Colonias, que deja sin efecto los nuevos planes parciales en el Distrito 2 Minerva de Guadalajara, al señalar un posible daño al medio ambiente por la construcción de desarrollos verticales.

En el polígono que comprende es de los Colomos Providencia, Country, Jardines del Country-Atemajac, Colinas de San Javier, Circunvalación-Vallarta, Arcos-Ladrón de Guevara, Chapalita, Jardines del Bosque y Bosques de la Victoria, que regresarán a los instrumentos de planeación anteriores de 2003, hasta que se emita la sentencia final del juicio de amparo.

Alejandro Cárdenas Enríquez, abogado de los inconformes, explicó que lograron acreditar un posible daño a los mantos freáticos de la zona mediante tres estudios hidrológicos: uno de éstos fue elaborado por el investigador Arturo Gleason, mientras otro por Guadalupe Jiménez.

“El incremento de la densidad de población y empezar a construir las torres generará afectaciones a los mantos freáticos. El plan parcial por sí sólo no causa los daños, lo que afectaría es cada vez que se otorgue una licencia de construcción y se empiece a perforar el subsuelo”.

Señaló que los alcances de la suspensión impiden que se otorguen licencias de construcción, dictámenes de trazos, cambios de uso de suelo y certificados de habitabilidad según los lineamientos de los planes vigentes desde 2017.

“Las licencias que ya se otorgaron en el plazo que no hubo suspensión, esas ya están otorgadas. Lo que no les pueden dar mientras siga vigente la suspensión es el certificado de habitabilidad para que pudieran ingresar a hacer usos de las torres o de los comercios”.

Destacó que “si tienen únicamente su dictamen de trazos, usos y destinos, no van a poder obtener la licencia de construcción. En el paso en el que se quedaron, ahí se van a quedar en tanto no se resuelva la constitucionalidad de los planes parciales que estamos controvirtiendo. El tema de fondo va a seguir en juicio: se van a desahogar pruebas, dar la oportunidad a la autoridad para que se defienda hasta que se emita la sentencia”.

Se trata de la tercera ocasión que se suspenden los planes parciales en Guadalajara, aunque en este caso sólo afecta al Distrito 2. En mayo pasado, el Parlamento obtuvo una suspensión provisional por tres semanas. Anteriormente dejó sin efecto los instrumentos de planeación del 2015 aprobados durante la administración de Ramiro Hernández.

Otro golpe

Carlos Romero, consultor en temas de desarrollo urbano, consideró que la suspensión definitiva a los planes parciales del Distrito 2 Minerva es otro golpe a la ciudad, al señalar que hay un retroceso.

“Volver al tema de las licencias de urbanización, de dictámenes, de edificación, de habitabilidades y licencias de giro de los planes anteriores tan antiguos, obsoletos y precarios, es una situación de alarma para toda la ciudadanía”.

Indicó que esta suspensión no sólo afecta a los grandes desarrollos inmobiliarios, sino a los pequeños propietarios que pretenden realizar ampliaciones a sus viviendas o hacer la subdivisión de una finca.

“Esta lógica de repoblamiento a pequeña escala se ve totalmente comprometida y alterada con estas definiciones. Además, esto nos puede postergar una vez más otros dos o tres años. Eso es insostenible para una ciudad que quiere ser puntera, modelo y exitosa. Con esto quedamos en ridículo respecto a la agenda urbana internacional”.

Consideró lamentable que sigan prevaleciendo visiones “obtusas y “caducas” de aferrarse a lo que ya no es. Acentuó que Guadalajara no es la misma ciudad que hace 15 años, por lo que es absurdo que en 2018 se plantee una normatividad de 2003.

“En la lógica económica de la ciudad, en la proyección, en la posibilidad de futuro… se ven mermadas. No nos distraigamos con que esto tiene que ver sólo para unos cuantos intereses, es un bien común (los nuevos planes)”.

Explicó que la ciudad está lejos de la legislación vigente en el país, como la Ley General de Asentamientos Humanos, y remarcó que los nuevos planes parciales se sujetaban a las tendencias mundiales en la materia.

De nueva cuenta, la actualización de los planes parciales se frenó por orden judicial. EL INFORMADOR/Archivo

Prodeur desconoce el tema

La Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco (Prodeur) contestó ayer que no hablará sobre la suspensión definitiva otorgada al Parlamento de Colonias hasta recibir información oficial, en respuesta a una petición de entrevista.

Sin embargo, la decisión de mantenerse al margen en el tema no siempre fue la decisión del organismo, pues en 2015 su entonces titular Gabriel Ibarra Félix representó a 17 vecinos que impugnaron los planes parciales aprobados durante la administración de Ramiro Hernández.

Ibarra Félix interpuso un juicio ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado contra los nuevos instrumentos. En su momento, argumentó que no había una fundamentación en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y que además se contraponían este Programa y el Plan de Centro de Población.

El 24 de marzo de ese año, la Cuarta Sala del TAE emitió la medida cautelar y suspendió todos los instrumentos urbanísticos.

La Prodeur fue criticada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pues señaló que la suspensión ponía en riesgo una inversión de cinco mil millones de pesos en subsidio para vivienda.

Más tarde, la Prodeur se desistió de la medida cautelar, aunque el litigio continuó. Pese a ello, en septiembre de ese año se otorgó la suspensión definitiva.

Espantan las inversiones

Francisco León, desarrollador de Grupo Marhnos, lamentó la suspensión definitiva de los planes parciales en el Distrito 2, pues explicó que esto genera incertidumbre y coloca en el limbo a algunas inversiones.

“Esta clase de elementos van en contra de la certeza jurídica que debiera de existir en la medida en la que se hacen las inversiones en la ciudad. Los planes parciales representan orden, certeza de qué se puede construir y que no. Lo que me parece más grave es que se vuelve a abrir la puerta a las resoluciones que se consiguen vía Tribunal de lo Administrativo, que finalmente no están en el fondo reguladas ni son públicas. Como ciudad, me parece que esta clase de acciones no suman al desarrollo ordenado de la ciudad”.

Acentuó que situaciones como esta tienden a espantar inversiones por la falta de certeza. Consideró que se pierde orden o control de parte del municipio sobre lo que se puede o no construir.

Consideró a la medida como un retroceso para la ciudad, al señalar que frena la modernización. Hizo un llamado a que el juicio se resuelva en tribunales lo más pronto posible.

Los nuevos planes parciales aprobados en diciembre pasado fueron apegados a derecho y sumaron la participación de la ciudadanía. EL INFORMADOR/Archivo

Detienen el desarrollo

Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) capítulo Jalisco, consideró que la decisión del juzgado detiene el desarrollo de la ciudad.

“Este tipo de decisiones, donde lo más importante radica en los juzgados, definitivamente detiene el desarrollo de nuestra ciudad, impide la inversión y genera mucha incertidumbre para los desarrolladores y los constructores”.

Opinó que en casos donde se discute el desarrollo urbano debe prevalecer la parte técnica sobre la parte jurídica. Consideró que sería lamentable que, por intereses personales, no pueda crecer el área metropolitana como debe.

“Creo que el esfuerzo que se ha hecho respecto a los planes parciales, las convocatorias públicas que se han logrado, la manera en la que se ha socializado y todas las partes que han participado, ha sido un ejercicio muy próspero”.

Explicó que este tipo de decisiones en lugar de abonar “atoran” el desarrollo armónico que tanta falta le hace a la ciudad.

Sin precisar cifras, remarcó que la suspensión pondría en el limbo inversiones que ascienden a los miles de millones de pesos. “Esto es un retroceso. Es una medida desafortunada, genera mucha incertidumbre para los inversionistas y principalmente impide que exista armonía y calidad de vida para los ciudadanos. Estos planes parciales fueron consensuados con el principal objetivo de que el área metropolitana tenga orden, armonía y que sea una ciudad otra vez activa”.

En riesgo, la nueva visión de la ciudad

Para el coordinador de la organización Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, la suspensión de los planes parciales podría poner en riesgo la nueva visión de la ciudad que se ha buscado por más de 15 años.

Por este motivo, habrá de revisarse la validez de los estudios presentados por el Parlamento de Colonos, pues en un inicio el entonces alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro, ya había descalificado su postura. “Ahorita hay una suspensión; sin embargo falta la resolución definitiva, cuando nos digan si en verdad lo presentado por el Parlamento de Colonos y sus vecinos asociados tiene un fundamento técnico de que llega a ser una afectación que lleve a suspender los planes como estaban pensados”.

Explicó que los análisis presentados en su momento por las autoridades indicaron que se habían realizado de forma correcta.

“Aunque en buena medida el resto del municipio queda protegido, no logramos avanzar con esos planes parciales que son urgentes porque además la ciudad va cambiando y los planes justamente se tienen que ir adaptando al desarrollo ordenado y equilibrado”.

Dijo que la suspensión podría afectar a las constructoras que habían obtenido los permisos, pues si bien posiblemente puedan continuar con las obras, existe el riesgo de que pierdan el certificado de habitabilidad.

Para el coordinador es recomendable que se atiendan los argumentos de ambas partes (del municipio y de los vecinos que interpusieron el amparo) para comprobar la calidad de los estudios hechos por el Ayuntamiento y los especialistas que permitieron la aprobación de los planes parciales, pues los asuntos técnicos que se discuten afectan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos.

Encabezados por Alejandro Cárdenas, integrantes del Parlamento de Colonias interpusieron el juicio contra los nuevos instrumentos de desarrollo. ESPECIAL

Construcción vertical, una solución

Para el coordinador general del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel, la construcción vertical en la Zona Centro de Guadalajara podría ser una solución para la habitabilidad de la ciudad, según se ha comprobado a través de diversos estudios realizados por las diferentes Cámaras de la Construcción, motivo por el cual la suspensión de los planes parciales del Distrito 2 pone en riesgo el desarrollo de la vivienda.

“De la aprobación de los diferentes planes parciales depende el vocacionamiento de la ciudad… y con los años estos van cambiando. Esto muchas veces significa molestia para mucha gente, pero así son las ciudades, todas van cambiando los usos de suelo y por eso es importante que se revisen los planes parciales para atender y otorgar más servicios a las comunidades”.

Explicó que esta situación ya ocurrió en algunos puntos de la Ciudad de México y también fue el caso de la Colonia Providencia.

Remarcó que el hecho de que las ciudades continúen expandiéndose hacia las orillas representa un costo mayor para los Gobiernos, pues debe invertirse más presupuesto en vialidades y servicios públicos, como agua y electricidad, en lugar de aprovechar los recursos que ya se han invertido en la Zona Centro de Guadalajara.

“Guadalajara no es la misma ciudad de hace 20 años, hoy se otorgan más servicios, hotelería… la dinámica de los negocios requiere la atención de públicos exigentes de todo el mundo y Guadalajara se está convirtiendo en una ciudad cosmopolita que tiene que cambiar en algún momento”.

