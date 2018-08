Parlamento de Colonias, "vivales" y "mezquinos": Ibarra

El presidente municipal interino de Guadalajara, Enrique Ibarra Pedroza, señaló que la suspensión definitiva que deja sin efecto los planes parciales en el Distrito 2 Minerva le hace daño a la ciudad. Indicó que al Parlamento de Colonias lo mueven intereses mezquinos y los calificó como un "grupo de vivales".

"No se vale que un grupo de vivales perjudiquen a la ciudad de Guadalajara"

"Es una resolución que no compartimos, le hacen un enorme daño a la ciudad. Le hacen un perjuicio porque dominan los intereses personales e individuales. Por supuesto que seguiremos con toda determinación combatiendo a esa resolución".

Ibarra Pedroza consideró que los promoventes del juicio de amparo, el Parlamento de Colonias, tienen "intereses mezquinos" que vician los procesos y provocan un retraso en el desarrollo urbano que no beneficia a la ciudad.



"Vamos a combatir porque no podemos aceptar ni resignarnos a que actitudes personales mezquinas alteren la vida y el desarrollo de la ciudad de Guadalajara", señaló.



El primer edil defendió el proceso de actualización de los planes parciales al señalar que se realizó un gran trabajo de consulta. Aseguró que los instrumentos no exponen a los mantos freáticos de la zona a un posible daño.



"Por supuesto que no hay. Todo está debidamente construido en los planes parciales que fueron largamente consensuados: se consultó debidamente a la ciudadanía, a diversas expresiones involucradas en el tema y a los vecinos".





El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa concedió una suspensión definitiva a favor del Parlamento de Colonias que deja sin efecto los planes parciales en el Distrito 2 Minerva de Guadalajara al señalar un posible daño al medio ambiente por la construcción de desarrollos verticales.



En el polígono que comprende Colomos Providencia, Country, Jardines del Country- Atemajac, Colinas de San Javier, Circunvalación-Vallarta, Arcos-Ladrón de Guevara, Chapalita, Jardines del Bosque y Bosques de la Victoria regresarán a los instrumentos de planeación anteriores de 2003 hasta que se emita sentencia el juicio de amparo.



Los alcances de la suspensión impiden que se otorguen licencias de construcción, dictámenes de trazos, cambios de uso de suelo y certificados de habitabilidad según los lineamientos de los planes vigentes desde 2017.

AC