Alza en gasto para seguridad no frena violencia

Los gobiernos de Jalisco y los nueve Ayuntamientos lanzaron un nuevo plan de seguridad a través de la Policía Metropolitana. Sin embargo, en los últimos siete años el Ejecutivo estatal gastó un promedio de 15.4 millones de pesos diarios en la materia y la violencia no cesa.

El presupuesto de 2019 y lo ejercido entre 2013 y 2018 suman 39 mil 568 millones para tareas operativas y ministeriales en Jalisco.

Pese al incremento anual del presupuesto, no se ha visto una contención del delito. Según la incidencia delictiva del fuero común reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras de enero a julio de 2015 se abrieron 51 mil 740 carpetas de investigación en Jalisco, en el mismo periodo de este año hubo 95 mil 410.

En todo el lapso en análisis, la Entidad registró un alza en homicidios, lesiones, fraudes, violencia familiar y robos, según el Secretariado. Aunque se destaca que, en el caso de los robos, en 2019 hay una disminución en comparación con el primer semestre de 2018.

Anuar García, presidente de SOS México Capítulo Jalisco, señala que los resultados no son los esperados porque los recursos no han sido suficientes, y lo más grave es que no se han asignado de manera adecuada porque se privilegia la burocracia al crear “superestructuras” (como la pasada Fiscalía General).

En 2013, de acuerdo con lo reportado en el presupuesto dinámico del Gobierno, Jalisco gastó tres mil 556 millones de pesos en seguridad (policía operativa y ministerial), mientras que en 2018 el gasto fue de cinco mil 955 millones. Y para este año se tienen etiquetados siete mil 041 millones.

Además del incremento presupuestal, las reformas tampoco han dado frutos. Aristóteles Sandoval fusionó la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad en una Fiscalía General, mientras que Enrique Alfaro volvió a separar a las corporaciones, aunque con un Ministerio Público con mayor autonomía.

Jorge Tejada, académico del ITESO, subrayó que el gasto se debe orientar al aumento de sueldos de policías, infraestructura para redes de inteligencia, prevención de adicciones e inversión con los municipios de mayor impacto, lo que podría ocurrir con la Policía Metropolitana.

Mientras las presentes administraciones reportan reducciones en los delitos patrimoniales, persiste la alta incidencia de homicidios dolosos. EL INFORMADOR/Archivo

Presupuesto en seguridad Año Inicial Ejercido 2013* 5 mil 289 millones 719 mil 978 3 mil 556 millones 011 mil 2014** 6 mil 556 millones 235 mil 262 5 mil 391 millones 351 mil 476 2015** 6 mil 829 millones 805 mil 183 5 mil 745 millones 007 mil 207 2016** 5 mil 407 millones 808 mil 385 5 mil 406 millones 983 mil 592 2017** 6 mil 473 millones 344 mil961 6 mil 472 millones 394 mil 348 2018** 6 mil 779 millones 072 mil 748 5 mil 955 millones 007 mil 965 2019*** 7 mil 041 millones 282 mil 250 En proceso

* Se destinó en los primeros meses a la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad. Luego, el presupuesto lo ejerció la nueva Fiscalía General.

** Fiscalía General impulsada por Aristóteles Sandoval.

*** Fiscalía (Ministerio Público), Secretaría de Seguridad y Coordinación Estratégica de Seguridad.

Fuente: Presupuesto Dinámico de Gobierno del Estado.

Reportan subejercicio

Durante el año pasado, en Jalisco se tuvo un subejercicio que superó los 824 millones de pesos en materia de seguridad, de acuerdo con el presupuesto aprobado y lo que finalmente se gastó.

Destaca que la autoridad estatal publica diferentes cifras sobre los recursos etiquetados por el Congreso de Jalisco y los que se ejercieron en 2018, tanto en su presupuesto dinámico como en la cuenta pública de este año. Por ejemplo, en el presupuesto dinámico del Gobierno que reporta en su página de internet, que es la plataforma a través de la cual se puede dar seguimiento al ejercicio fiscal, durante el año pasado, la Fiscalía General tuvo un presupuesto de seis mil 779 millones de pesos, de los cuales sólo se ejercieron cinco mil 955 millones.

“Eso es lo peor que se puede hacer, quedarnos con un subejercicio. Hay una afectación patrimonial por el Estado por la falta de utilización de esos recursos... y lo podemos ver también en materia de justicia, con los niveles de impunidad que se han generado, la falta de capacitación y lo poco que se ha invertido en la prevención del delito”, señala Anuar García, presidente de SOS México en Jalisco. Añade que el subejercicio es uno de los temas más graves entre las fallas de la estrategia para atacar los problemas de inseguridad, lo que deja claro por qué están tan atrasados en la prevención del delito y en la persecución criminal.

De acuerdo con la Evaluación de la Dinámica del Gasto Público en Seguridad en México (elaborada por la organización Causa Común), tras revisar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal en el periodo 2013-2017, se observa que el subejercicio es una constante en el país.

Lo preocupante es que 34.1% de ese subejercicio detectado se concentró en cinco Entidades, entre las que se encuentran Jalisco, Estado de México, Chihuahua, Veracruz y Guanajuato.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Uso irracional de los recursos”

Jorge Tejada Montaño (profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO)

Para Jorge Tejada Montaño, el presupuesto de Jalisco en los últimos años en materia de seguridad no ha sido suficiente, sobre todo porque se hace un uso “irracional de los recursos. Uno de cada tres pesos que se destina para seguridad se gasta en la prisión preventiva, en el mantenimiento de las prisiones y la cantidad de internos”.

Con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, recuerda, se preveía una disminución desde 30% hasta 70% de las personas que van a la prisión preventiva, con el objetivo de dotar de facultades a los fiscales y jueces para concluir las investigaciones, además para procesar y sentenciar a las personas imputadas de delitos sin tenerlas en los centros penitenciarios, lo que permitiría reducir el gasto que implica. “Pero fallaron porque los fiscales no distinguieron en qué casos se debe usar la prisión preventiva… y la están solicitando en muchos casos que no se debería”.

Una segunda falla, apunta, es que se olvidó otro componente importante como es la justicia alternativa, que sirve para solucionar los asuntos penales por la vía de la medición o la negociación, “que ha demostrado ser más rápida, más barata y más duradera, porque los protagonistas resuelven ese conflicto sin tener que recurrir al juicio completo”.

Además, señala, el gasto que no se destina a las prisiones se utiliza de manera desequilibrada y con un uso irracional.

En la última década, acentúa, se triplicó el presupuesto en materia de seguridad y se duplicó el número de personas en prisión preventiva, “pero nunca los ciudadanos se sintieron tres veces más seguros. Sobre todo en ese tiempo. Aunque aumentó el presupuesto, la incidencia delictiva se mantuvo”.

Una respuesta del por qué ocurre esto, explica, es que generalmente se está metiendo a la cárcel a los jóvenes que son llamados a participar en bandas de robos menores: casas y vehículos, entre otros, pero no se detiene al cabecilla de la banda, ni a los policías del sector o agentes del Ministerio Público que colaboran con éstos.

Por ello, subraya que se debe dar prioridad a las inversiones que impliquen el fortalecimiento de las unidades de investigación, tanto en infraestructura como en equipamiento. Y también mejorar las condiciones de los policías operativos.

Los Gobiernos estatal y municipales impulsan la reducción de los delitos a través de la Policía Metropolitana. EFE/Archivo

En cuatro años casi se triplican los asesinatos en Jalisco

El pasado 11 de febrero, a las 23:00 horas, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Alamedas de Zalatitán en Tonalá. Fue uno de los 17 homicidios dolosos o asesinatos que se registraron en sólo un día y medio en Jalisco.

En lo que va de 2019, en la Entidad son asesinadas ocho personas al día, en promedio. De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de este año se han registrado mil 608 víctimas en todo el Estado, lo que representa casi tres veces más de los 589 homicidios dolosos reportados en 2015 (en el mismo periodo mensual).

Incluso, la Entidad se ubica en el tercer lugar a nivel nacional, con el mayor número de personas asesinadas en los primeros siete meses del año, sólo por debajo de Guanajuato, en donde se registraron mil 980, y Baja California, con mil 885 víctimas.

En otra arista, durante el mes pasado, en Jalisco asesinaron a 281 personas, por arriba de las 194 que se reportaron en el mismo mes del año pasado. Esto, pese a que en julio pasado llegaron mil 865 elementos de la Guardia Nacional a la Entidad, como parte de la estrategia nacional para pacificar al país.

Para este año se estima que Jalisco contará con la presencia de tres mil 600 elementos de la Guardia, cifra que se proyecta duplicar para 2021, según el anuncio realizado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo, durante la visita que realizó esta semana a Guadalajara.

El funcionario federal estuvo presente en la toma de protesta de Arturo González García como titular de la Policía Metropolitana, la cual se creó precisamente para disminuir la incidencia delictiva que se presenta en la ciudad, trabajo que se realizará en conjunto con las Policías municipales, estatales y la Guardia Nacional.

Aunque tendrá un mes para presentar el plan de seguridad para la metrópoli, el comisario ya puede implementar operativos especiales coordinados.

Anuar García, presidente de la organización SOS México Capítulo Jalisco, señala que esta Policía especial le meterá presión al presupuesto en materia de seguridad que, para este año, cuenta con una bolsa estatal de siete mil 041 millones de pesos.

A este compromiso, dice, se suma también la puesta en marcha de la Unidad de Inteligencia Financiera que operará en la Entidad, para la cual se buscarán recursos federales.

Los gastos adicionales para Jalisco, explica, crecen con la llegada de la Guardia Nacional, pues los Gobiernos locales también se hacen cargo de éstos. “El Estado está haciendo un esfuerzo mayúsculo (en apoyarlos)”.

Lamenta que la Federación recortó en 14% el gasto de seguridad nacional para este año, lo que provoca disminuciones en la llegada de recursos de fondos como el Fortaseg y Fortamun.

“El 20% de los delincuentes en todo el país comete 80% de los delitos. Si volteas y te das cuenta que aquí está el más poderoso y rico del país, te vas a dar cuenta por qué no puede el Gobierno estatal combatirlos”, indica García.

CLAVES

Nuevo proyecto

Estrategia. Con el propósito de fortalecer a las corporaciones municipales y estatales, y al mismo tiempo coordinarse con la Guardia Nacional para reducir la incidencia delictiva y la inseguridad, el martes pasado rindió protesta el general en retiro, Arturo González García, como comisario de la Policía Metropolitana de Guadalajara.

Plan. En un plazo no mayor a 30 días se presentará a los presidentes municipales el modelo operativo. Será diseñado a través de la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas internas y externas en materia de seguridad.

Modelo. La Región Laguna (Coahuila y Durango) es el ejemplo en México de la reducción de los delitos gracias a una estrategia de coordinación entre los tres niveles de Gobierno.

Postura. El alcalde tapatío, Ismael del Toro, aclaró que no será específicamente el modelo de coordinación de la Laguna (que es interestatal), sino que Guadalajara adoptará uno propio a sus necesidades. Por lo pronto, el comisario Arturo González ya tiene la facultad de organizar operativos coordinados entre las distintas corporaciones, los cuales se podrán hacer en cuadrantes sin importar los límites municipales. Sin embargo, la ruta de mando y la solicitud de elementos serán a través de los actuales comisarios municipales.

Avance. El alcalde tapatío explicó que las corporaciones tienen información en sus áreas de inteligencia sobre la incidencia delictiva en las colindancias de los municipios que será usada para un trabajo inicial de coordinación.

Unión. El gobernador Enrique Alfaro celebró el acuerdo, ya que se unió Tlaquepaque, que al principio se había manifestado en contra del plan.

GUÍA

Viene más apoyo federal

El secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo, recordó que en los primeros días de junio se comprometieron a desplegar tres mil 600 elementos de la Guardia Nacional en Jalisco.

Sin embargo, en menos de dos años, el número de agentes se duplicará. “Esperamos para 2021, una vez que cumplamos la meta de reclutamiento, tener en la Entidad un despliegue de siete mil 600 elementos sólo de la Guardia Nacional… adicionales a los que se encuentran de manera permanente desplegados por el Ejército Mexicano”.

A nivel nacional se han desplegado más de 58 mil agentes, pero se trazaron la meta de contar con 140 mil agentes para el próximo año y llegar a los 150 mil para 2021. “Por eso decimos que el reto que tenemos es en el corto plazo”.

Argumentó que, para la ampliación del estado de fuerza, se requiere del reclutamiento, entrenamiento y capacitación, fases que duran siete meses antes de poder desplegar más personal. Por eso se requiere de tiempo para fortalecer a la Guardia Nacional.

El secretario comparó las expectativas actuales con la Policía Federal (en proceso de incorporación a la Guardia Nacional), que tiene actualmente 36 mil elementos, pero que se incorporaron en casi 20 años. Por eso destacó la estrategia para fortalecer en corto tiempo a la Guardia.

Se espera que para 2021 haya siete mil 600 elementos de la Guardia Nacional operando en Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Julio, segundo mes más violento del año

Julio es el segundo mes más violento de 2019, al registrar tres mil 079 homicidios y feminicidios, apenas tres menos que en junio, en el que se contabilizaron tres mil 082, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Es el mes en el que comenzó a operar de manera oficial la Guardia Nacional en 150 coordinaciones territoriales concentradas en ocho Estados del país, considerados los más afectados por la violencia de la disputa entre los grupos criminales.

Entre diciembre de 2018 y julio de 2019 suman 23 mil 689 muertes violentas en el país, según las estadísticas actualizadas. En el acumulado de los ocho meses del actual Gobierno federal, los Estados con más asesinatos son Guanajuato (mil 980), Baja California (mil 685), Jalisco (mil 608), Chihuahua (mil 507), Ciudad de México (mil 047), Michoacán (990) y Veracruz (988). El feminicidio aumentó 4.94% en julio. Pasó de 81 en junio a 85 durante el mes pasado.

Sigue: #DebateInformador

¿Confía en que la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional reducirán la violencia?

Participa en Twitter en el debate del día @informador