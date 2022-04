Alistan plan de seguridad para alumnas de UdeG

El Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara (UdeG) emitieron un mensaje para dar a conocer un “nuevo protocolo de vigilancia” para la comunidad universitaria, ante las denuncias de agresiones contra alumnas afuera de los planteles.

A pesar de los conflictos entre el Gobierno y la UdeG por temas presupuestales, cerraron filas a favor de la seguridad, estableciendo una agenda de trabajo de carácter operativo para hoy, en donde participarán la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana y el resto de áreas relacionadas del Gobierno para definir la estrategia.

El pasado miércoles, directivos y estudiantes de la Universidad marcharon hacia Palacio de Gobierno para exigir una respuesta inmediata ante el alza de la violencia contra alumnas, ya que en los últimos tres días se habían documentado siete reportes: seis tentativas de privación de la libertad, además de un caso de abuso sexual. Y las agresiones fueron principalmente contra menores de edad que cursan la preparatoria.

“Con la Universidad de Guadalajara siempre tiene que haber una relación de trabajo y de cooperación. Por eso, ante la preocupación expresada por el rector (Ricardo Villanueva), nos reunimos para intercambiar información muy importante”, subrayó el gobernador.

Si bien se reconoció que circula información falsa en las redes sociales y que existen denuncias penales en las que hay datos poco precisos, se reconoció el problema.

El rector agradeció que el Gobierno atienda las denuncias: “Es una gran cantidad de información falsa la que hay en redes sociales, sí hay alguien queriendo generar pánico con estas estrategias. Pero distinguir entre los casos reales y los falsos es un trabajo que juntos podemos hacer. Hay que darles tranquilidad a las y los jaliscienses para que no se genere un pánico innecesario, para que la gente se cuide y nos cuidemos entre todos”.

Hasta el momento, suman tres denuncias penales de alumnas agredidas.

Añadió que el compromiso de la UdeG se enfoca en comunicar al Gobierno para distinguir los casos reales, “que el Estado nos dé tranquilidad y que juntos nos coordinemos”.

EL DATO

Reportan 10 casos en una semana

De acuerdo con el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Javier Armenta Araiza, son un total de 10 los casos de violencia de género que las alumnas de la Universidad de Guadalajara han denunciado en la primera semana de regreso a clases.

Descartan plagio de mujeres

El fiscal Luis Joaquín Méndez puntualizó que son falsos los audios que se comparten en redes sociales, los cuales sustentan que hay plagio de mujeres en la Entidad, por lo que la ciudadanía no debe caer en un estado de alarma.

Méndez aseguró que asistirá a la reunión que sostendrá el gobernador del Estado; el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva y las demás autoridades de seguridad en Jalisco, a fin de establecer un nuevo protocolo de vigilancia para salvaguardar a la comunidad estudiantil.

En una primera etapa se capacitará al personal de los establecimientos para que aprendan a detectar la señal internacional de socorro. EL INFORMADOR/Archivo

En restaurantes y bares impulsan estrategia de protección a mujeres

Con la finalidad de brindar apoyo a mujeres que se encuentren en riesgo, restauranteros y asociados de bares, en conjunto con la empresa Soft Restaurant, lanzaron la estrategia “Aquí estas segura”, que consiste en capacitación sobre la señal de auxilio, y posteriormente la instalación de botones de pánico para alertar a las autoridades que alguna persona está en peligro de ser violentada.

La intención es que el programa opere en los más de 37 mil restaurantes que cuentan con el sistema de comandas Soft Restaurant. La vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Jalisco, Verónica Álvarez, adelantó que en una primera etapa se capacitará a todo el personal de estos establecimientos para que aprendan a detectar la señal internacional de socorro, que consiste en mostrar la palma de la mano, meter el pulgar en la palma y bajar los dedos sobre ella (como para atrapar el pulgar), la cual permite avisar de algún peligro, sin que el agresor se dé cuenta. Álvarez dijo que se presentará la información en las pantallas de los establecimientos y se colocará en los ingresos del lugar.

La directora de Occidente de Soft Restaurant, Iris Zamudio, explicó que en la segunda etapa se establecerá un botón de pánico que los meseros podrán activar desde sus comanderos electrónicos para enviar una señal al C5, y si se confirma alguna situación de riesgo, se mandará una patrulla a brindar el auxilio en un lapso de tres a cinco minutos de respuesta, según la disponibilidad de las autoridades policiales.

El presidente de la Canirac en Jalisco, Mario Ávalos, indicó que el objetivo es “poner el granito de arena” para frenar la violencia contra las mujeres, y señaló que la estrategia estará disponible no solamente para las clientas que acudan a los restaurantes y los bares de la Canirac y aquellos que cuentan con Soft Restaurant, sino para cualquier mujer que en la calle se sienta en peligro. “Con salvar a una sola mujer esto valdría la pena”, añadió. “También necesitamos el respaldo de las autoridades porque nosotros somos personal de servicio, no de seguridad”, expresó.

Dijo que será en los próximos días cuando los restauranteros y socios de bares comiencen a establecer dicha estrategia, pues si bien ya está listo el software, falta establecer la fecha de arranque para que sea instalado en el sistema de comandas.

Al ser cuestionado por la estrategia que se sigue para identificar presuntos nexos entre meseros y clientes que “colocan drogas en las bebidas de las mujeres”, según han denunciado en redes sociales, pidió a las víctimas poner su denuncia ante las autoridades para comenzar a proceder al respecto.

Regresa supervisión

La Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) reinició operativos de vigilancia a vehículos de plataforma digital y taxis en las principales zonas de afluencia de antros y bares en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con el objetivo de impedir agresiones de género, acoso, violencia y abuso sexual contra mujeres. En la primera jornada se revisaron 300 vehículos, de los cuales 15 fueron sancionados por traer vidrios polarizados no permitidos en el reglamento.

“Además de la supervisión, estamos dialogando también con los conductores para que se sepa que a partir de ahora va a haber una supervisión más estrecha y más constante con la intención de inhibir este tipo de riesgos particularmente a las mujeres que tienen la libertad de salir de noche, que pueden salir a algún lugar de esparcimiento”, explicó el Secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor.

El titular de la Setran resaltó que es prioridad que las jóvenes regresen seguras a casa y evitar situaciones de riesgo para las mujeres. “Que sepan que la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado va a estar de manera más estrecha trabajando con las empresas y también con los operadores recordándoles del buen servicio y respeto que deben de tener para ellas, y también identificando y retirando de circulación cualquier vehículo pirata”, destacó el funcionario.

Los operativos estarán de manera permanente cada semana, de miércoles a sábado.

Elementos de la Setran realizaron las inspecciones en Chapultepec, Providencia y Chapalita, entre otras zonas comerciales. ESPECIAL

Vidrios polarizados, principal señal de alarma entre usuarias

Los vidrios polarizados y la falta de placas en los taxis que se piden por aplicación son los principales factores de alarma que detectan las mujeres de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Hace poco me pasó que al llegar a mi casa, le dije que diera la vuelta y que me dejara atrás del carro azul (es el único en la cuadra), y en lugar de eso aceleró. Al instante intenté abrir la puerta y los seguros estaban puestos, por lo que le grité que se detuviera porque se había pasado. Fueron unos segundos y media cuadra que recorrió de más y se detuvo, pero me asusté mucho. Según él, se confundió de casa, pero esos segundos que aceleró fueron horribles”, compartió Alejandra, quien diario usa este tipo de transportes, principalmente en las noches.

No es la única con experiencias de este tipo. A Jazmín, hace tres años, un conductor le pidió su número y se ofreció a llevarla a “otro lado”.

Ante las experiencias y la sensación de inseguridad, sobre todo cuando viajan solas y de noche, las mujeres han decidido tomar medidas extras.

Por ejemplo, que alguien siempre las acompañe a que se suban al auto, poner código de seguridad para confirmar que es el mismo chofer, compartir su viaje en tiempo real por WhatsApp a contactos cercanos y antes de llegar a casa hablarle a alguien para que le abra la puerta y que el chofer escuche que alguien las espera. Además de cargar con un gas pimienta y traerlo al alcance durante el viaje. “Cuando algunos me quieren sacar plática lo que hago es marcarle a mi pareja para avisarle que ya salí, y curiosamente, cuando escuchan eso, dejan de hablar”, añadió Alejandra. Iris compartió que el miedo también aparece cuando el conductor no sigue el camino marcado por la aplicación.

“Una vez me sacó un susto el chófer cuando dio vuelta por querer tomar un ‘atajo’ pero el atajo estaba lleno de bodegas, sin alumbrado y solo”, agregó.

¿A dónde acudir?

Las denuncias por la desaparición de una persona se pueden presentar en las oficinas de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco, ubicadas en Calzada Independencia Norte No. 778, en la colonia La Perla

Para presentar un reporte de desaparición ante la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, se puede hacer en las oficinas ubicadas en Calzada de las Palmas No. 30, en la colonia La Aurora, en Guadalajara. También se pueden comunicar al 3315-14-54-22 (brinda atención las 24 horas del día).

Vía digital, el reporte se puede realizar en las páginas oficiales de la comisión en redes sociales o a través del correo oficial: comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx. La línea telefónica para seguimiento de casos se puede hacer en los números 3331-45-63-14 y 800-71-88-086.

En el caso de menores de edad, también se pueden realizar reportes ante Alerta Amber Jalisco: @AAMBER_JAL (Twitter); @AlertaAmberJalisco y al teléfono 3330304949.

Fuente: Gobierno de Jalisco.

