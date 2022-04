Trata de personas en bares de Guadalajara

Una grave situación está ocurriendo desde hace tiempo en bares y antros de Guadalajara, que la autoridad no ha atendido como debería hacerlo: se trata de serias denuncias de abusos y trata de personas, especialmente mujeres, a quienes se agrede sexualmente después de darles bebidas adulteradas. Las denuncias no son nuevas, pero las que se presentaron públicamente la semana pesada ofrecen detalles de los modos de operación de las redes que cometen estos abusos e incluso precisaron los lugares donde están ocurriendo estos hechos terribles.

Fernanda Lattuada, colega de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara (UdeG), recogió el testimonio de Estefanía, quien reportó que adulteraron su bebida en el antro llamado Maca en el centro comercial Punto Sao Paulo, en Guadalajara.

Estefanía relató en la pieza de Lattuada que luego de dejar apenas un momento su vaso solo en la mesa, diez minutos después comenzó a sentir mareos, náuseas y pérdida del control de su cuerpo: “Era como espumita blanca lo que yo estaba vomitando, yo no podía moverme, me intentaron parar, intentaba ayudarlos a intentar pararme, para ese entonces ya no podía hablar, no podía decirles ‘Hey, esto no está bien, llévenme a un hospital’. No podía hacer nada”, dijo.

Debido a esto que le ocurrió, con valentía Estefanía decidió hacer público la denuncia con la clara adulteración de su bebida en ese antro. Tras hacer pública su denuncia, Estefanía recibió testimonios de otras chicas que reportaron episodios semejantes.

En su reporte para Canal 44, Lattuada incluyó testimonios de otras víctimas. Una mujer señaló que “no recuerda nada después de, repentinamente, tener un ataque epiléptico en una fiesta dentro del Salón La Sauceda. Posteriormente un neurólogo le confirmó que su bebida había sido adulterada”.

Estefanía explicó sus motivos para compartir su testimonio: “Esta es una denuncia pública para Maca Punto Sao Paulo, y esto no puede seguir así porque al parecer es algo bastante común en ese establecimiento. No es la primera vez que pasa una situación idéntica, similar y alguna otra cosa bastante perturbadora. No es posible que lleven años haciendo esto y me duele pensar en todas las chicas que sí se llevaron o que sí violaron”.

La suma de los testimonios de las mujeres abusadas en antros y bares de Guadalajara, y en otros puntos del país, parecen indicar que no son hechos aislados sino casos de un patrón de abusos sistemático y organizado que lleva a pensar en una trama criminal de mayor envergadura con el objetivo de cometer trata de personas.

Los detalles de operación de este mecanismo de trata son sumamente graves e indignantes, pues se habla de selección de chicas por parte de varones abusadores a quienes los operadores de los antros se las ponen a disposición para cometer los abusos.

Así lo explicó en su reporte Lattuada: “Las denuncias anónimas aseguran que incluso existe un mecanismo de trata de personas exprés, pues llegas con el encargado y dices ‘me gustó la chica de vestido blanco de tal mesa’ y por cierta cantidad de dinero le ponen drogas. Te la entregan en el baño o en algún lugar del antro, inconsciente. Otra persona declaró que al pedir bebidas en la barra para alguna mujer, le han preguntado que si lo quieren especial ‘para que afloje’ por mil pesos adicionales a lo que cuesta la bebida”.

Como puede entenderse de todos los testimonios que se han hecho públicos en este reporte, así como en otras ocasiones, hablamos de un esquema organizado de trata de personas que debe ser investigado con celeridad y a profundidad para desarticular este mecanismo de trata de personas.

Lamentablemente esto no solo ocurre en Guadalajara. Apenas el pasado 9 de abril se reportó la muerte de Sofía, una chica de 17 años quien asistió a un bar en la Cuidad de México en la fiesta de graduación de su generación de la Preparatoria 4 de la UNAM. A Sofía y otras chicas les dieron bebidas adulteradas en el bar. Al sentirse mal, se pidió auxilio a los servicios médicos de urgencia. Lamentablemente Sofía murió antes de que pudiera ser llevada al hospital. En la Riviera Maya se reporta también la operación de sicarios que elijen a la chica que quieran en los antros de Cancún o Tulum sin que los encargados de los bares hagan algo para impedirlo.

No puede permitirse que por ejercer su derecho a divertirse libremente en el lugar que elijan, algunas mujeres puedan sufrir acosos, o abusos más graves como la violación sexual o la desaparición de personas. Deben detenerse de inmediato estos abusos en Guadalajara y en todo el país.

rubenmartinmartin@gmail.com / @rmartinmar