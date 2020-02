Alistan foros para impulsar las jornadas laborales de siete horas

Con el objetivo de mejorar la calidad laboral en la Entidad, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio Pérez, propone someter a consulta la reducción de la jornada de ocho horas. Mediante foros, adelanta que en abril próximo planea reunir a diputados federales, locales, cúpulas empresariales y trabajadores para analizar el tema. “Y si es necesario, que surja de Jalisco la iniciativa para que en el Congreso de la Unión se valore. No tener miedo a los cambios, el empresariado necesita tener un capital humano más eficaz y eficiente. Estoy seguro que, con la reducción a siete horas al día, puede ser suficiente para generar buenos resultados”.

Considera que la disminución del tiempo dedicado al empleo puede detonar una mayor convivencia familiar. Incluso, sostiene que la acción podría contribuir a bajar los riesgos psicosociales que estipula la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018.

“La gente ya no responde igual en una dinámica tan arcaica. Si reducen al menos una hora la jornada laboral habrá más eficiencia. Debemos poner a debate la jornada de ocho horas, me parece que es un tema importante a nivel nacional y mundial”.

Aunque México es de los países con más carga de trabajo en el mundo, acentúa, eso no se traduce en una mayor producción, por lo que es necesario valorar este esquema.

“No es sencillo hacer los cambios, la gente piensa que en siete horas no resuelve lo que podría hacer en ocho”; sin embargo, es una tendencia que comienza a tomar fuerza en países de Europa. Remarca que en Estados Unidos no ocurre así, pero la diferencia con México es que en la nación norteamericana pagan por horas y no por día.

El secretario del Trabajo en Jalisco indica que otros asuntos importantes que se abordarán este año son temas como legitimar contratos colectivos y la subcontratación. Además de propiciar empleos de mejor calidad y fomentar las capacitaciones al interior de las compañías. “Que una persona con un solo trabajo pueda satisfacer sus necesidades económicas, que no tenga que buscar dos o más trabajos y, con ello, sacrificar familia y su tiempo de descanso. Festejo y celebro los seis mil 500 pesos como mínimo. Creo que los empresarios pueden llegar a una dinámica de valorar y no les afectaría en el esquema financiero”.

En noviembre pasado se dio a conocer la iniciativa “Empresas por el Bienestar”, con la que invitan a otras para que se sumen y sus colaboradores ganen por lo menos seis mil 500 pesos mensuales. Participan más de 100 compañías de la Entidad y de México.

El secretario Marco Valerio impulsa que las jornadas de trabajo diarias sean de siete horas. EL INFORMAODR/F. Atilano

Celebra generación de empleos

Marco Valerio celebra que 2019 terminó con 51 mil 699 nuevos empleos, lo que representa un 20% más que 2018. Asevera que son trabajos con percepciones por arriba de los dos salarios mínimos.

“A pesar de haber iniciado un año con problemas de combustible, que provocaba esta dinámica de evitar la logística y la distribución de muchos productos o la llegada de materia prima, son buenos resultados”.

Sostiene que además hay una mayor coordinación entre la Secretaría del Trabajo con Desarrollo Económico, Turismo, Desarrollo Rural e Innovación.

“Nos reunimos para vincularnos en el esquema de crecimiento económico, pero en el fortalecimiento de cada una de las áreas”.

Apunta que alrededor de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 existen muchos mitos. Por ejemplo, algunas compañías pensaban que se trataba de tener psicólogos al interior. “Lo que viene a dar es la obligación de tener métodos de prevención, que sea la punta de lanza para comenzar a privilegiar el capital humano”.

Esta norma describe que la política de prevención de riesgos psicosociales es la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral para la promoción de un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno o decente.

Según el documento, un entorno social favorable es aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de tareas encomendadas, la definición precisa de las responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo, la participación proactiva y comunicación entre trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas regulares como marca la Ley Federal del Trabajo, así como la evaluación y reconocimiento del desempeño.

Añade que buscarán que las Ferias del Empleo sean más eficientes, por lo que presentarán un software de vinculación.

Esta herramienta permitirá que los empleadores y posibles trabajadores puedan conectarse de una forma más precisa, además de dar preferencia a trabajos ubicados en domicilios más cercanos a los interesados.

“Porque trabajar cerca de tu domicilio también es calidad de vida. Estamos por pulirlo. Vamos a mantener las ferias… y las ferias del empleo virtual permanentes”.

Recomienda aumentar las capacitaciones

El secretario remarca que una de las claves en el desempeño de los trabajadores es impulsar las capacitaciones al interior de los centros de trabajo. Considera que el empleador que no pone en primera agenda la capacitación va a tener mucha rotación de personal, porque el trabajador que no recibe una capacitación no se siente en una dinámica de crecimiento. Destaca que el fortalecimiento del capital humano de una empresa genera mayor producción y una mejor eficacia en los productos y servicios que se generan.

“Privilegiar la capacitación para evitar tanto cambio en la plantilla laboral, tanta rotación y, por supuesto, todo lo que representa la legitimación de los contratos. Hay un gran diálogo entre las cúpulas empresariales, las centrales obreras y todos los sindicatos. Entender que la democracia sindical va en razón de poner en el centro de la política laboral al trabajador. Antes era poner en el centro al contrato colectivo, o ellos no sabían las condiciones sobre las cuales estaban trabajando”.

Subraya que desde la Secretaría hay un esquema para premiar a las empresas que se enfocan en atender estos rubros.

“Debemos certificar y reconocer a quienes tienen políticas públicas importantes al interior de las fuentes de empleo; es decir, condiciones reales, sanas y seguras para el trabajador. Es una dinámica que no se veía en el pasado”.

También aplaude la propuesta empresarial de buscar que el salario mínimo en México sea de seis mil 500 pesos mensuales. “Muchos empresarios cuando analizan el tema financiero observarán que no les afecta realmente en la dinámica económica. Dan mayor ingreso, capacitación, descanso y evitan que estos problemas psicosociales reduzcan la eficiencia del trabajo”.

Apuestan por la conciliación

Marco Valerio prioriza la conciliación y los convenios como una política para mejorar la justicia laboral en Jalisco.

Según datos brindados por la dependencia, mientras en 2018 cerraron con 11 mil 766 demandas solucionadas por estas vías, la cifra aumentó a 15 mil 044 hasta el corte de noviembre de 2019.

Adelanta que pretenden una mejor organización mediante tribunales específicos, la desaparición paulatina de las Juntas, la creación del tema de conciliación para evitar que todo se judicialice y que la justicia pueda darse en la primera instancia.

“Nadie está exento de que existan diferencias entre el empleador y el empleado, pero eso no quiere decir que se tenga que resolver con un laudo, se puede resolver con una conciliación, puede haber una incorrecta apreciación o interpretación, que al momento que la autoridad forme parte de esta dinámica de conciliación se evite”.

Recuerda que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) dejará de recibir demandas en el año 2022. Esto no quiere decir que se concluyan los procesos, ya que tendrá que desahogar los miles de expedientes que están pendientes.

Para ello, buscarán homologar los criterios en el entendido de que hay demandas que, aunque no les dieron seguimiento, siguen contando al interior de la Junta de Conciliación.

“La ley establece procedimientos para que puedan, en su caso, caducarse o prescribir, según la institución que corresponda… y como consecuencia poder reducirlas”.

Presume que también se está capacitado al personal en materia de resolución de conflictos, normas oficiales mexicanas o acciones de inspección, entre otros asuntos.

“Y esa dinámica por supuesto que en el corto, mediano y largo plazos da buenos resultados; es decir, capacitar al personal representa tenerlos al día no solamente en circunstancias jurídicas, sino en protocolos y procedimientos”.

Durante 2019, en la Secretaría brindaron 40 mil 887 asesorías a trabajadores y sindicatos en materia laboral; otras 34 mil 832 a usuarios interesados para procurar justicia en el Estado, así como mil 108 asesorías y consultas médicas a usuarios y personal.

Los servicios de asesoría gratuita y citas conciliatorias no solamente se ofrecen a la persona empleadora, sino también a los trabajadores y sindicatos, en coordinación con la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo.

Usarán tecnología contra corrupción

La presente administración reforzó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con vehículos, computadoras e impresoras. Y presentarán un programa tecnológico para evitar señalamientos de corrupción en audiencias y seguimientos.

“El software va a otorgar la fecha, sin que se presente de manera discrecional. El mismo sistema nos va a dar la oportunidad de acelerar los procesos con independencia. En cuanto avance el proceso también estamos privilegiando la conciliación en todos los momentos”.

Lamenta que en el pasado existieran conductas incorrectas. Por un lado, de trabajadores que emitieron hasta 20 demandas en un año, pero con declaraciones falsas. Y, por el otro, abogados que diseñan una ruta para adquirir ingresos económicos de esa forma, sin que estos mecanismos propicien la justicia laboral.

Presentarán un programa tecnológico para evitar señalamientos de corrupción en audiencias y seguimientos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. EL INFORMAODR/Archivo

Advierte que alistan una demanda, en conjunto con la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción, para señalar responsabilidades al respecto.

“Me refiero a los abogados que utilizaron la figura de la demanda laboral para engañar y extorsionar a empleadores, y también a trabajadores que se dejaron llevar por esta mala asesoría y utilizaron el tema de la demanda. Abusaban que en el pasado no había un sistema sino que habían libros de Gobierno… no había la forma de poder vincular o hacer el cruce de información”.

Dice que estas denuncias involucran a funcionarios que hicieron mal uso de sus facultades, por lo que integrarán las investigaciones correspondientes.

“Estamos a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción, en este caso, integre las carpetas de investigación. Y si así lo considera prudente, detener las responsabilidades de funcionarios que en el pasado le han hecho mucho daño a la Junta”.

GUÍA

Preparan denuncias

La Secretaría del Trabajo presentará denuncias contra los abogados “coyotes” que operan en Jalisco. Una de estas será ante el Municipio de Guadalajara porque no se pueden realizar actividades en espacios abiertos sin los permisos o licencias correspondientes.

El resto de las demandas será ante la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción y Profesiones del Estado. Esta última instancia deberá revisar si las personas realizan su actividad de forma correcta y ética. “Y que también los sancione, ya sea económicamente o inhabilitándolos de la actividad profesional”, señala Marco Valerio.

Recuerda que desde 2012 se obliga que se tenga el título de abogado para patrocinar o representar a particulares o empleadores en los juicios. “Estoy seguro que después de presentar las denuncias y actualizar los procesos, este mismo año estaremos reduciendo a cero esa actividad”.

Puntualiza que, aunque cada persona puede ofrecer sus servicios de manera libre, se deben ejecutar en condiciones que marcan los reglamentos y las leyes. “No engañando al ciudadano ni ofreciendo dinámicas de acelerar su proceso. El trabajador llega desesperado, con un ánimo bajo, y los pueden involucrar en una agenda complicada”.

Con el objetivo de alertar a los ciudadanos respecto a estas prácticas, destaca que cuentan con módulos informativos al exterior e interior de la Secretaría del Trabajo.

Previenen riesgos de trabajo

Otro asunto importante para la nueva gestión es la disminución de accidentes laborales. Marco Valerio indica que buscan mejorar el respeto a los protocolos y esquemas de seguridad.

“El riesgo de trabajo a nivel mundial representa 6% del PIB. Los accidentes cuestan dinero, no solamente vidas. Poder hacer una eficiencia en esa dinámica es un ganar-ganar”.

Remarca que han capacitado respecto a temas como protocolos de salidas, manejo de accidentes o la importancia de usar vestimenta de protección.

En el primer informe del Gobierno estatal se presumió que entre las acciones vinculadas con este tema está el desarrollo de un programa anual de capacitación especializado para impulsar mejores condiciones laborales y la prevención de riesgos de trabajo. Además de un nuevo esquema de inspecciones basado en brindarle confianza a los centros de trabajo, bajo el principio de la buena fe, “para que de manera espontánea acudan a cumplir con lo requerido en las inspecciones abiertas”.

Y se estableció el Protocolo de Procedimiento de Inspección dentro de la página de la Secretaría para que el público en general conozca el mecanismo de la inspección del trabajo desde el marco jurídico que lo regula, los tipos de inspecciones que se aplican, las personas autorizadas para realizar dichas inspecciones y los derechos y obligaciones de quienes son inspeccionados, así como dónde y cómo presentar quejas y denuncias.

Rescatan áreas olvidadas

El secretario Marco Valerio cuenta que tras el cambio de administración se dieron cuenta que algunas áreas no funcionaban. Por ejemplo, pidieron a la Contraloría del Estado que designara personal para la creación de un órgano interno de control.

Gracias a esa acción comenzaron los procedimientos contra personal. Afirma que también hay sanciones económicas y amonestaciones por posibles irregularidades. “Había muchas áreas de la Secretaría del Trabajo que no trabajaban, no existía una dinámica formal… hoy podemos dar buenos resultados”.

Tampoco había personal en el área de medicina del trabajo, por lo que no se emitieron dictámenes durante la pasada administración. Explica que la función de esta sección es valorar riesgos laborales, en conjunto con personal del Seguro Social o particulares.

“Como peritos, en materia de riesgos del trabajo, ¿qué sucedió y cómo sucedió? Y bajo esa dinámica poderle dar certeza jurídica al empleador y empleado. No existe ni un sólo dictamen en la anterior administración”.

También reforzaron la Procuraduría del Trabajo, con el objetivo de reducir el “coyotaje”. Además, remarcó que impulsará la profesionalización de la Junta, con la inclusión del software y buzones laborales para recibir notificaciones.

A pesar de la incertidumbre en México, Jalisco cerró 2019 con 51 mil 699 nuevos empleos (20% más que 2018). NOTIMEX/Archivo

CLAVES

Buscan especializar al Instituto del Trabajo

Proyecto. Marco Valerio anuncia que incrementó la Inversión Extranjera Directa en la Entidad. Las dinámicas mundiales ya no demandan títulos sino certificados en habilidades. “Las empresas que vienen a Jalisco en el tema de innovación piden personal con habilidades, ya sean técnicas o una licenciatura en materia de ingenierías… esa dinámica la estamos entendiendo”.

Dependencia. Por ese motivo buscan especializar al Instituto de Formación para el Trabajo del Estado; es decir, entender qué es lo que necesita el empleador y formar a los interesados bajo esos requerimientos. “Y por supuesto hacer más sencilla la vinculación entre el empleador y el empleado”.

TELÓN DE FONDO

Apoyarán a jornaleros con vivienda

Otro objetivo de la administración estatal es dignificar las condiciones laborales de los jornaleros. La Secretaría del Trabajo firmó un convenio de colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para impulsar un programa económico y que los jornaleros adquieran un lugar para residir.

Marco Valerio explica que, en Jalisco, 300 mil personas trabajan en el campo, pero muchas no alcanzan las semanas de cotización para obtener un crédito. Por ese motivo analizarán las fuentes de empleo que pueden ser susceptibles de financiamiento para la generación de vivienda.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina del primer año de gestión en la Secretaría del Trabajo?

Participa en Twitter en el debate del día @informador