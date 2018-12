Alfaro pide a AMLO construir nación desde lo local

Enrique Alfaro rindió protesta como gobernador para el periodo 2018-2024. En sesión solemne del Congreso del Estado dirigió su primer mensaje en el que lanzó un llamado a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para trabajar en conjunto.

Remarcó que AMLO cuenta con Jalisco para impulsar la transformación nacional. Aclaró que, aunque tengan diferencias en algunos temas, no son enemigos. Ofreció respeto y diálogo, pero subrayó que espera lo mismo para su Gobierno. “Habremos de levantar la voz cuando sea necesario para plantear desde aquí nuestra postura sobre los grandes temas de la patria. La agenda nacional debe también escribirse desde lo local. Tenemos la oportunidad de concretar, cada quién en su responsabilidad, la tarea que nos propusimos, transformar la tragedia nacional en esperanza”.

Aprovechó la presencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (en representación del Presidente), para pedirle que transmitiera sus mensajes y que intervenga a favor de Jalisco para que se asignen recursos a los proyectos estratégicos que acordaron: Línea 4 del Tren Ligero saneamiento del Río Santiago, libramiento Sur en Puerto Vallarta y Presa El Purgatorio.

Refrendó que trabajará con la Federación en las tareas de asistencia social y el Estado se sumará al programa nacional de apoyos para adultos mayores, personas con discapacidad o indígenas en condiciones de pobreza extrema.

Planteó los cuatro ejes con los que arranca su gestión: política social, crecimiento y desarrollo económico, desarrollo territorial y seguridad. Subrayó su proyecto de refundación, que consiste en que la realidad se base en el respeto al estado de derecho. Destacó que sus objetivos probablemente requieran una nueva Constitución local.

Una de sus apuestas será erradicar la impunidad: “Aquí no habrá ni acuerdo ni tregua con los delincuentes; aquí no habrá ni perdón ni olvido”. Y añadió que trabajará por la autonomía en la operación de la Fiscalía General, aunque acotó que será un proceso de varias etapas.

Adelantó que se supervisará el cumplimiento de las rutas troncales que cobran 9.50 pesos. Refrendó que el reordenamiento del transporte se concretará en el primer año.

Al acto asistieron los gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua, Durango. Michoacán, Yucatán, Hidalgo y Colima. También los exmandatarios de Jalisco: Guillermo Cosío, Carlos Rivera Aceves, Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González.

Los errores y momentos incómodos

Los nervios o las prisas le ganaron al gobernador Enrique Alfaro, que entró a toda prisa al salón de plenos del Congreso y se arrancó a rendir protesta, aunque la sesión estaba en receso. Salvador Caro, presidente de la Mesa Directiva, hizo como que no pasó nada, tocó la campana y reanudó la sesión para que ahora sí procediera la ceremonia.

Luego de la salida en falso al rendir protesta, siguieron los nervios. Cuando Alfaro saludó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, se derramó un vaso con agua sobre la exministra.

El protocolo traicionó a Salvador Caro, quien despidió del recinto al exgobernador Aristóteles Sandoval y hasta declaró receso para que una comisión de diputados lo acompañara a la salida. Caro tuvo que aclarar que el ahora exgobernador ya había pactado quedarse toda la sesión para escuchar el mensaje de Enrique Alfaro.

El recién estrenado dirigente nacional de MC, Clemente Castañeda, salió raspado en el posicionamiento de la bancada de Morena. El diputado Bruno Blancas usó parte de un discurso donde el senador naranja denunciaba los “mayoriteos” de Morena en lo federal y evidenciar que esos mismos “mayoriteos” son los que MC aplica en el Congreso de Jalisco.

Los posicionamientos de las fracciones parlamentarias destacaron por su poco contenido y recurrir a lugares comunes.

A un lado de gobernadores y en primera fila, el exrector Raúl Padilla jaló reflectores en la toma de protesta.

El piloto de Fórmula Uno, Sergio Pérez, tuvo que aguantar el Sol en el patio del Congreso, al igual que los invitados especiales que no alcanzaron lugar en el salón de sesiones.

El senador Dante Delgado dio un par de “cabeceadas” durante el posicionamiento de los partidos.

La también senadora Verónica Delgadillo llamó la atención por lucir una playera con la palabra “refundación”. Algunos gobernadores como Javier Corral de Chihuahua llegaron tarde y se fueron temprano.

“La gente espera mucho de nosotros”

Luego de rendir protesta en el Congreso, Alfaro dedicó un mensaje a la gente que se reunió en la Plaza de la Liberación. Tras varios minutos abriéndose paso entre la gente, agradeció a quienes lo apoyaron en las pasadas elecciones, cuando finalmente ganó la gubernatura de Jalisco.

“Ustedes no me dejaron sólo y eso lo voy a agradecer toda la vida”, se dirigió Alfaro a la ciudadanía luego de recordar su derrota en las elecciones de 2012 ante Aristóteles Sandoval, momento que describió como uno de tristeza y frustración. “Sé las expectativas que hay y que la gente espera mucho de nosotros. Voy a empeñar mi vida y hacer mi mejor esfuerzo para demostrar que se pueden hacer buenos Gobiernos”.

El político recordó su carrera, primero como alcalde de Tlajomulco de Zúñiga como candidato del PRD en 2010 y cuando venció en la Presidencia de Guadalajara. Sostuvo que durante ambos mandatos “salió por la puerta de enfrente y con la confianza de la gente”. Y prometió que la situación será igual al concluir su periodo como gobernador.

También prometió que visitaría todos los municipios para “dar la cara” y cumplir con las promesas de campaña. Posteriormente, se dirigió al Palacio de Gobierno para tener la primera reunión de seguridad del sexenio con el Consejo Estatal.

Piden resolver inseguridad y la corrupción

En la Plaza de la Liberación, las peticiones brotaron hacia el gobernador. En opinión de Gustavo López Flores, los problemas de más peso en Jalisco son la inseguridad y la corrupción, por eso espera que se vean avances en estos temas durante el sexenio.

Gustavo escuchó que habrá un recorte de ocho mil personas entre los trabajadores del Gobierno del Estado, por lo que dijo estar de acuerdo con adelgazar la nómina, pues “el dinero de la gente debe ser para la gente”. De la misma manera, manifestó su esperanza de que la nueva administración vuelva la mirada al campo, pues “hay décadas y décadas de rezago”. “Si cumple la mitad de lo que está proponiendo ya vamos de ganancia”.

Gustavo fue una de las cientos de personas que se congregaron en la Plaza de la Liberación para ver la toma de protesta de Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco.

Lidia García también se dio cita y expresó una opinión similar: la inseguridad que se experimenta en la Entidad y la corrupción en las esferas gubernamentales son un problema que se tiene que atacar. “Nos está demostrando que sí está tratando de ‘limpiar’. Con eso estamos conformes”.

“Conocemos a Alfaro desde que fue presidente en Tlajomulco. Ahora que ganó de gobernador, le damos todo nuestro apoyo”, subrayó Carlos Beltrán, quien dijo que asistía al evento con su familia y formaban parte de un contingente de personas oriundas de dicho municipio.

Desde el Congreso de Jalisco

“Que quien asume el Gobierno no nos confronte ni pretenda engañarnos, que no intente, siquiera, fomentar el miedo hacia el Presidente más legítimo de la historia de México. Esperamos que no sea el gobernador de la discordia. En Morena pondremos todo nuestro esfuerzo por contribuir a que a Jalisco le vaya bien”.

Bruno Blancas Mercado, coordinador de Morena.

“Este Congreso le va acompañar ante los embates del neocentralismo populista en materia de presupuesto federal. Para que el Estado salga adelante de las décadas perdidas, como usted y nosotros estamos comprometidos, es necesario evitar que el neocentralismo castigue el gasto en salud y en educación, particularmente en la universitaria”.

Salvador Caro, coordinador de Movimiento Ciudadano.

“A partir de hoy usted gobierna para todos (los jaliscienses), tanto como nosotros legislamos sin distinción de colores. Es momento de construir desde la cordialidad y el respeto, desde el interés colectivo”.

Mariana Fernández, coordinadora del PRI.

“En este recinto estamos aliados, siempre pondremos en primer lugar a Jalisco por encima de intereses personales o de partido. Estamos conscientes de que no hay fórmulas mágicas, que llegando no se acaban los problemas, sino que comienzan las responsabilidades. Nunca prometió resultados inmediatos o inalcanzables”.

Gerardo Quirino Velázquez, coordinador del PRD.

“El PAN será una oposición responsable y crítica, pero sobre todo constructiva. Al nuevo titular del Ejecutivo le otorgamos un voto de confianza para juntos mejorar Jalisco… y esperamos que la próxima administración estatal esté a la altura de la confianza otorgada”.

Gustavo Macías Zambrano, coordinador del PAN.

Agentes viales reforzarán seguridad pública: Alfaro

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez confirmó que los agentes viales pasarán a tener jurisdicción policial, más allá de cuestiones de movilidad. Por eso la Secretaría de Movilidad pasará a ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco.

“La idea es que tras un proceso de capacitación que va a llevar algún tiempo, la Policía vial ayude en funciones de seguridad. Es absurdo que los policías viales no puedan también cumplir como policías en general”.

La iniciativa es parte de la propuesta de seguridad de la nueva administración, tema que el gobernador acentuó como la prioridad número uno.

Las declaraciones de Alfaro se dieron tras la primera mesa del Consejo Estatal de Seguridad, en la cual no participó el súper delegado federal, Carlos Lomelí. Sobre el tema, el gobernador afirmó que se llegó a un acuerdo con las instancias federales para que se respete la autonomía de las mesas estatales. No obstante, aclaró que la ausencia de un representante federal no fue por “descortesía” y que, a inicios de la próxima semana se tiene contemplada una reunión con el secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, con el fin de afinar detalles respecto a la coordinación entre los municipios, el Estado y el Gobierno de la República.

“Si el Gobierno federal plantea que debe estar alguien más como funcionario en la mesa, se votará y no tendremos problema en aprobarlo”.

También se nombró una comisión ejecutiva que se reunirá diariamente a las 7:00 horas en Casa Jalisco, mientras el actual Gobierno se instala. Además, se trabaja para establecer con qué frecuencia deben verse los alcaldes para temas regionales. Estos asuntos se acordarán tras la reunión con Durazo.

“Hay que entender que la Fiscalía está hecha pedazos y que la reconstrucción va a llevar tiempo. No podemos de golpe reformar todo, pero lo que acordamos es llevar una agenda de trabajo a la que le daremos seguimiento”.

Con respecto a los cuestionamientos hechos a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, los cuales restan autonomía presupuestaria a la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, el gobernador reiteró que se corregirán esas omisiones cuanto antes y que su “suficiencia presupuestal está garantizada”.

Inicia plan de saneamiento del Santiago

Un proyecto de saneamiento de agua será la primera apuesta, adelantó Hugo Luna, jefe de Gabinete del Gobierno. “Es un gran reto”. En la agenda de este viernes, Alfaro encabeza a las 9:00 horas el plan integral de saneamiento y rescate del Río Santiago.

Luna reconoció que reciben muchas “papas calientes” en diferentes temas, como transporte público, seguridad o la contaminación del Río Santiago. Argumentó que todos esos puntos serán abordados en los primeros días y no se soltarán, pues serán parte de una dinámica de seguimiento y revisión de la batería de compromisos.

Respecto a sus funciones al frente de la Jefatura de Gabinete, explicó que se centrará en coordinar los trabajos y apoyar a que se concreten.

Tras los señalamientos de que ayer se impidió el ingreso a empleados de diferentes dependencias estatales, respondió que se restringió al personal con base irregular o con contratos vencidos. Detalló que en las primeras semanas de gestión tendrán un primer panorama de la reingeniería a la nómina, pero sostuvo que habrá recorte y se suprimirán los nombramientos irregulares que se hayan entregado.

Difieren gobernadores sobre Guardia Nacional

Durante su asistencia a la toma de protesta de Alfaro, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, indicó que está en contra de la jurisdicción en la que se llevaría a cabo la Guardia Nacional propuesta por López Obrador.

Para que esta propuesta pueda llevarse a cabo es necesario que la Guardia Nacional sea conducida por un civil y no por el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), pues “será difícil que el secretario concilie las dos funciones, ser secretario de la Sedena y el coordinador de seguridad pública”.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, indicó que Enrique Alfaro debería reconsiderar su postura sobre la no militarización (o la Guardia Nacional) expresada durante su discurso en la toma de protesta, pues “los militares son los mejores para el tema de seguridad, las Policías han dado muestras de que no han podido y creo que ahí Enrique tiene que hacer una rectificación porque militarizar no quiere decir reprimir, militarizar quiere decir disciplina”.

Refirió que no puede permitirse que la violencia continúe creciendo.

Sobre el tema de seguridad, Manuel Velasco, del Estado de Chiapas, celebró el hecho de que los delegados nombrados por Andrés Manuel López Obrador no sean quienes funjan como secretarios técnicos de las mesas en materia de seguridad.

Otros de los gobernadores que acudieron a la ceremonia fueron Rafael Alejandro Moreno, de Campeche; José Rosas, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, y Silvano Aureoles, de Michoacán.

Estoy aquí porque queremos construir: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien estuvo presente durante la toma de protesta de Alfaro, aseguró que acudió a la ceremonia en representación de López Obrador, con la finalidad de crear y mantener una coordinación entre Jalisco y la Federación. “Si estoy aquí es porque queremos construir, y queremos construir para bien, obviamente de los jaliscienses”.

Señaló que Andrés Manuel envió al gobernador un mensaje en el que manifestó su apoyo para mantener una buena relación, con la finalidad de contar con un avance significativo en el desarrollo de “un Jalisco apoyado por el Gobierno federal”.

Para la secretaria, la plática sostenida hace unos días entre Alfaro y el Presidente, durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, fue de suma importancia para la implementación de las mesas de seguridad que se establecerán con la finalidad de abordar el tema desde los tres niveles de Gobierno, pues es la única vía para combatir al crimen organizado y la inseguridad. “Debemos tener una coordinación, así lo establece la Constitución, y por supuesto, la política del Presidente y el gobernador. Jurídicamente están sentadas las bases, se platicó mucho el día que estuvimos con los gobernadores y hubo una espléndida relación entre el Presidente y Alfaro… va a ser una relación muy cordial”.

Sobre la Guardia Nacional aseguró que existe una gran posibilidad de llevarla a cabo, pues ya ha sido presentada ante el Congreso y sólo esperan la aprobación.

