Alcaldía indemniza con $65 mil a motociclista tras caer en bache

Ana y Juan tuvieron un accidente tras caer en un bache hace un año. Ambos circulaban en motocicleta por avenida Vallarta, frente a una gasolinera. Los afectados metieron el procedimiento de responsabilidad patrimonial RPA 49/2017 contra el Ayuntamiento de Zapopan, quien los indemnizó con 65 mil 156 pesos: 43 mil 340 pesos por daños al vehículo y 21 mil 816 pesos de gastos de hospitalización.

El monto que recibieron Ana y Juan es el más alto de los pagos que los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco emitieron para resarcir daños por baches en el trienio pasado, de acuerdo con datos brindados por Transparencia. En Tonalá no cuentan con cifras al respecto.

La segunda indemnización más costosa fue la de Irma, quien promovió el procedimiento RPA 27/2015. La mujer manejaba por avenida Guadalupe cuando cayó en un hoyo, lo que provocó que las llantas del lado derecho se averiaran de forma “irreparable”. El Ayuntamiento de Zapopan le pagó 16 mil 436 pesos.

En ambos casos, los ciudadanos tuvieron que presentar imágenes del accidente, acreditar la propiedad de sus vehículos y exhibir comprobantes de gastos, mientras que el municipio supervisó que los costos estuvieran acordes al mercado y los elementos proporcionados fueran fidedignos.

Jesús también recibió 13 mil 92 pesos, la tercera indemnización más onerosa, y la más alta que el municipio de Guadalajara reporta por ese concepto hasta el momento. Pese a que la fecha del expediente es de 2016, el cheque se emitió hasta octubre del año posterior.

Bárbara Lizette Trigueros, directora jurídica del Ayuntamiento tapatío, reconoció que hay retraso en las resoluciones de los trámites, que se apegan a la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Aunque recalcó que en 2018 la cifra de solicitudes bajó considerablemente.

“Según los elementos que están en la propia reglamentación tendríamos que tardar 60 días, pero no sucede. Pero estamos trabajando para hacer procedimientos mucho más ágiles”.

El director de Pavimentos de Zapopan, Alejandro Vázquez Ortiz, consideró que los ciudadanos están en su derecho de reclamar. También adelantó que buscará bajar el porcentaje de calles en mal estado, sobre todo en las vías alternas a la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero.

La Ley de Responsabilidad Patrimonial establece que el Gobierno estatal y los Ayuntamientos deben indemnizar a quienes sufran daños en cualquiera de sus bienes o derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los Poderes del Estado, sus dependencias, Ayuntamientos y fideicomisos públicos, entre otros.

CLAVES

Resarcen daño a 82 afectados

Durante el pasado trienio 2015-2018, los Ayuntamientos metropolitanos pagaron 413 mil 256 pesos a 82 personas que reclamaron indemnizaciones por afectaciones debido al mal estado de las calles. En total, 212 habitantes realizaron el trámite, aunque menos de la mitad obtuvo resoluciones favorables de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco.

El municipio que más ha erogado en compensaciones es Zapopan, con 343 mil 353 pesos para 63 personas.

Le sigue el Ayuntamiento de Guadalajara, que reporta indemnizaciones a 13 ciudadanos por 56 mil 92 pesos. La directora jurídica del municipio, Bárbara Lizette Trigueros, precisó que todavía tienen en trámite cinco procedimientos de 2017. Explicó que las peticiones se presentan ante LA Sindicatura y deben contener datos de modo, tiempo y lugar.

Los escritos deben estar firmados por los solicitantes, tener la explicación de los daños y adjuntar imágenes que prueben los hechos.

Los casos que se rechazan son porque los ciudadanos no presentan elementos suficientes, porque el bache no está localizado en el municipio o porque los socavones son competencia del SIAPA.

Reciben 32 reportes al día

Los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara recibieron 32 reportes diarios, en promedio, del 1 de octubre de 2015 al 1 de octubre de 2018.

De los reportes, 20 fueron para Zapopan, siete de Guadalajara y el resto entre Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá.

Juan José García, titular de la Dirección de Pavimentos de Guadalajara, aceptó que no todos los reportes se atienden porque algunos no alcanzan a repararlos y otros deben ser arreglados por personal del SIAPA.

Recordó que el pasado trienio invirtieron más de dos mil 600 millones de pesos en renovación de calles de la ciudad, principalmente en las zonas Centro, Oriente y Sur. Dijo que la nueva meta es la rehabilitación de las rutas alternas a la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, como Liceo, Pino Suárez, Belén y Mariano de la Bárcena.

“La intención como municipio es trabajar esas vialidades que van a seguir funcionando como rutas alternas, porque ya no habrá paso por Paseo Alcalde”.

Reportes de baches Municipio Recibidos Atendidos Guadalajara 8 mil 186 7 mil 720 Zapopan 22 mil 113 17 mil 362 Tlaquepaque Mil 942 sin datos Tlajomulco Mil 344 Mil 88 Tonalá Mil 507 Sin datos Total 35 mil 092 26 mil 162

Quejas e indemnizaciones por daños en vehículos tras caer en un bache Municipio Reclamaciones Personas indemnizadas Monto entregado Guadalajara 47 13 56 mil 92 Zapopan 153 63 343 mil 353 Tlaquepaque 12 2 5 mil 240 Tlajomulco Sin datos 4 8 mil 571 Tonalá Sin datos Sin datos Sin datos Total 212 82 413 mil 256

Periodo del 1 de octubre de 2015 al 1 de octubre de 2018

Tardan un año en tapar hoyo

Daniel Flores, habitante de Zapopan, afirmó que tuvo que esperar más de un año para que repararan un bache ubicado en la calle Efrén Torres, entre las vialidades Antonio Palafox y Javier Peregrina, de la colonia Paseos del Sol de Zapopan.

“Era un hoyo enorme al centro del carril. Les escribí por medio de Twitter y me dieron un número de reporte, pero no fueron a taparlo, y cada vez se fue haciendo más grande”.

El ciudadano indicó que tras un año, en marzo de 2018, les volvió a decir que el bache seguía en el mismo sitio. Contó que hasta después de tres semanas del segundo aviso acudieron trabajadores a hacer las reparaciones.

“Tuve que estarles recordando. Caías en el bache con el carro y se sentía fuerte el golpe, estaba justo en la entrada de mi estacionamiento, así que tenía que estar pasando encima. Además, muchos carros se ponen en batería y no había para dónde hacerse”.

Daniel Flores acentuó que apenas han pasado seis meses y el bache está volviendo a salir en el mismo sitio.

Criticó que aunque el Ayuntamiento zapopano realiza labores de pavimentación en vialidades cercanas a su vivienda, se olvida de las calles secundarias.

También ha reportado hoyos en Lázaro Cárdenas, en la parte que le corresponde a San Pedro Tlaquepaque.

Recalcó que recientemente cayó en un bache en este último municipio, lo que provocó que se reventara la llanta de su camioneta. Aunque gastó cinco mil pesos, consideró que es muy engorroso reclamar indemnizaciones a los municipios.

Cuando se reporta un bache y se sufre una afectación, los Ayuntamientos deben resarcir los daños al conductor. En la foto, un hoyo en la avenida Natividad Macías, en el cruce con Venustiano Carranza, en la colonia Constitución. EL INFORMADOR/G. Gallo

Le “truenan” dos llantas en menos de un mes

Pocos días después de que José Manuel Piñuelas renovara las llantas delanteras de su automóvil, una de éstas tronó al caer en un bache en la colonia Constitución, en el municipio de Zapopan. Aseveró que el hoyo tenía, al menos, 90 centímetros de diámetro.

“Estaba grande y profundo el bache, y eso que lo agarré por la orilla. El 29 de septiembre compré las llantas, y el 8 de octubre me pasó eso. En el barrio me dijeron que era el tercero al que se le ponchaba la llanta en el día, y apenas eran las 11:30 de la mañana”.

Piñuelas llevó a arreglar su vehículo, pero a las semanas se topó con otra calle en malas condiciones, ahora en Valle de los Molinos. Y se repitió la historia. Recalcó que tuvo que volver a pagar la reparación.

“Se me ‘tronaron’ las dos llantas delanteras en menos de un mes. Las obras grandes sí se notan, pero en colonias marginadas o alrededores, las calles están fatales”.

Dijo que vive por avenida Laureles, que está siendo intervenida tras años en mal estado por causa de la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara. Sin embargo, resaltó que todavía hay partes a las que les falta reparación, sobre todo las calles que han usado de vías alternas.

“La lateral de Laureles está de la patada, aunque ya abrieron un tramo en los que pusieron concreto. En ese bache que tiene como 40 días, a la altura del DIF, caen camiones y vehículos que no lo ven”.

Añadió que otra avenida deteriorada es Santa Margarita. “Allí se me descompuso un amortiguador. Me dijeron que ya se podía reclamar al Ayuntamiento y levantar una denuncia ciudadana, pero no tomé fotos. De haber sabido antes lo hubiera hecho”.

Mejorar calles en estado crítico, la prioridad

El titular de la Dirección de Pavimentos de Guadalajara, Juan José García, puntualizó que actualmente la superficie del municipio tiene alrededor de 24.5 millones de metros cuadrados de pavimentos. De éstos, 15 millones son de concreto hidráulico y casi ocho millones de concreto asfáltico.

Expresó que en la pasada administración elaboraron un diagnóstico de las vialidades, que arrojó que 44% estaba en buen estado, 28% en estado regular, 12% en mal estado y 16% en situación crítica.

“A raíz de las rehabilitaciones se hizo otro censo y se vio que el buen estado aumentó a 61%, en regular quedó el 26% de los pavimentos, en mal estado el 6% y en crítico, 7% de la superficie total”.

Informó que el reto para la nueva gestión es reparar todas las calles en estado crítico, con una inversión de 680 millones de pesos.

Por su parte, el Director de Pavimentos de Zapopan, Alejandro Vázquez Ortiz, expresó que el municipio cuenta con nueve millones de metros cuadrados de vialidades de concreto hidráulico, nueve millones de metros cuadrados de asfalto y dos millones de metros cuadrados de empedrado y adoquín.

El municipio tiene más metros cuadrados, que son de cosechas o veredas en las diferentes delegaciones, que no corresponden al área de mantenimiento. El funcionario dijo que al iniciar la administración detectaron que el 30% de las vialidades presentaba daños, desde una pequeña grieta hasta deterioros mayores.

“Se eliminaron en su mayoría aquellas vialidades que estaban colapsadas”.

Resaltó que la apuesta para el presente trienio es rehabilitar las vialidades en estado crítico, como las rutas de desvío de la Línea 3 en la colonia Seattle, Tepeyac, Constitución y Centro de Zapopan. Así como vías secundarias.

Añadió que el presidente municipal, Pablo Lemus, anunció que habrá una inversión para la reparación de esas rutas.

Por su parte, el titular de la Dirección de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos de Tlaquepaque, Javier Reynoso, comentó que la meta para el siguiente año es intervenir alrededor de 20 calles principales de la cabecera municipal, Santa Anita, Santa María Tequepexpan, San Martín, San Pedrito, Miravalle y Las Juntas. Además contemplan la reparación de la avenida Lázaro Cárdenas.

La proyección de 2019 es aumentar el presupuesto a 15.5 millones de pesos. Sin embargo, la Dirección de Obras Públicas plantea una intervención integral de vialidades.

La ley de responsabilidad patrimonial cubre todas las omisiones dle Gobierno, como dañños por alcantarillas en mal estado. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Las obras deben ser permanentes y con planeación

Luis Antonio Rocha Santos (profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades)

Luis Antonio Rocha Santos acentuó que los Ayuntamientos metropolitanos deben atender la problemática de baches desde la prevención y no solamente aplicar medidas correctivas cuando las calles ya son intransitables.

“Se sigue trabajando con el criterio de siempre, de aplicar medidas correctivas en lugar de hacer un programa de mantenimiento permanente. Hay vialidades que tradicionalmente, por su topografía o la calidad del material que le aplicó, año con año se les tiene que aplicar mantenimiento”.

Recomendó elaborar diagnósticos detallados y evitar la colocación de pavimentos de asfalto de baja calidad. Por otro lado, mencionó que las calles alternas a la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero se han visto dañadas porque no estaban diseñadas para la carga que reciben ahora.

“Las empresas constructoras de la obra son responsables del mantenimiento, deben asumir los costos, sobre todo cerca de las zonas donde están construyendo las estaciones. Hay muchos vehículos pesados que transportan tierras, piedras, lodos y están dañando las calles”.

Resaltó que no es un acto de generosidad las indemnizaciones que los Ayuntamientos dan a los ciudadanos, ya que la Ley de responsabilidad patrimonial establece la obligación de indemnizar a las personas que resulten afectadas con motivo de la existencia de baches.

Puntualizó que también se puede reclamar por otras cuestiones, como por bocas de tormenta dañadas. Añadió que los ciudadanos deben tomar fotografías que acrediten los hechos.

