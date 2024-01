AMLO batea indulto a Aburto y pide ir contra García Luna

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó conceder un indulto al homicida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, que está preso desde hace casi 30 años, tal como solicitó el hijo del político asesinado en 1994.

López Obrador dijo en su conferencia matutina que no quiere que se deje de investigar el caso, que consideró un “asunto de Estado”.

“Yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así”, afirmó el Mandatario.

Por otra parte, López Obrador pidió investigar a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, y quien está preso en Estados Unidos por sus nexos con el crimen organizado, pues aseguró que encubrió a Jorge Antonio “S”, agente federal acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser el segundo tirador en el caso Colosio.

“Se trata de un exagente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial de 1994 y quien fue liberado en aquellos momentos en un evidente encubrimiento directamente por García Luna, quien era subdirector operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató en Tijuana”.

El Presidente dejó claro que el caso no terminará en indulto y que “un crimen así” no puede quedar impune. SUN/F. Rojas

“Fuertísimo que juez desestime la investigación de la FGR”: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como “fuertísimo” que el juez Jesús Alberto Chávez haya desestimado la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Jorge Antonio “S”, agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y acusado de ser el segundo tirador en el caso Colosio y que en su momento fue rescatado por Genaro García Luna.

“Sobre el caso del segundo tirador en el caso del asesinato de licenciado Luis Donaldo Colosio, hace 20 días el juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, o sea, para qué ocultar esto, si está ‘fuertísimo’”, dijo AMLO.

El Mandatario expresó que esa acusación de la Fiscalía al juez, “que según la FGR actúa con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentados por la Fiscalía General de la República, que implican a este señor Jorge Antonio ‘S’”.

Destacó que “no es un pasquín o un volante informativo”, en los que se demuestra que el acusado estuvo en el lugar de los hechos, el análisis de sangre muestra que en la ropa del acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima y las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer.

Respecto a que hubo protección de Genaro García Luna, López Obrador mencionó: “no hay que dejarlo pasar”, pues, reiteró, “ningún crimen debe quedar impune, y cuando se trata de uno así, mucho menos”.

“Siempre se sostuvo de que no se trataba de un asesino solitario (...) Sí se llegó a demostrar de que había un segundo tirador y se le identificó o cuando menos se constató de que una segunda persona había estado vinculada y tenía sangre que pertenecía al finado Colosio”, detalló el Presidente.

Respecto al indulto a Mario Aburto que mencionó Luis Donaldo Colosio Riojas para evitar seguir politizando el tema, el Mandatario dijo: “No puedo hacerlo”.

“Sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar”, dijo respecto a Aburto Martínez.

“No aceptamos teoría de un segundo tirador”: abogado de Mario Aburto

Jesús González Schmal, abogado del asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, aseguró que está garantizada la libertad de Mario Aburto Martínez el 23 de marzo del 2024.

Durante una entrevista, el defensor aseguró que Aburto está enterado de la situación.

González Schmal negó que se trate de una “cortina de humo” por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como se ha acusado, debido a que hace 30 años se asesinó a un candidato presidencial, y este año se celebran las elecciones más importantes de México.

“Hay un profundo problema nacional, hace casi 30 años se asesinó a un candidato, un candidato que no se apegaba a su partido”, dijo González Schmal.

Con respecto a la identificación de un segundo tirador, el abogado de Aburto descartó el hecho.

No obstante lo anterior, la libertad de Aburto Martínez está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que aún no se pronuncia sobre la impugnación de la Fiscalía General de la República contra el amparo otorgado al michoacano en octubre de 2023.

Y es que, en diciembre de 2023, el máximo tribunal del país admitió a trámite el recurso de revisión que la FGR promovió para echar abajo la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación que dejó sin efecto la sentencia de 45 años dictada en 1994 contra Aburto Martínez por el delito de homicidio calificado.

Luis Donaldo Colosio Riojas ha sido diputado de Nuevo Léon y presidente de Monterret. Ahora busca llegar al Senado. ESPECIAL

PERFIL

Luis Donaldo Colosio Riojas, “el niño promesa” de la política

Luis Donaldo Colosio Riojas tenía nueve años de edad cuando asesinaron a su padre en Lomas Taurinas y ahora, a los 38, busca el indulto para Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994.

Nacido el 31 de julio de 1985 y originario de Magdalena de Kino, Sonora, el pequeño Colosio enfrentó junto a su hermana Mariana la muerte de su padre. Ocho meses después vendría el fallecimiento de su madre, Diana Laura Riojas.

Rodeado del nombre de Carlos Salinas de Gortari y del priismo, al pequeño Colosio lo vieron por tres décadas como “la promesa” de la política mexicana.

A casi 30 años del magnicidio, Colosio Riojas recuerda cada año a su padre “hasta las estrellas”: “Te quiero, cada vez que te vas pienso en ti, mis pensamientos no dejan de pensar en ti. Te quiero, Tu hijo”.

Con una infancia “relativamente normal” con sus tíos -como él ha contado-, Luis Donaldo Colosio Riojas estuvo alejado de la política hasta acaparar reflectores políticos en 2018, cuando en las elecciones lo veían como aspirante a ocupar algún cargo.

Con la “fórmula” de “los pies en la tierra, la mirada en lo alto y el corazón en amor”, el hijo de Luis Donaldo y Diana Laura se convirtió en diputado local de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, en su debut político.

En 2021 arrasó con la alcaldía de Monterrey y ahora el partido naranja lo apuntala para un escaño al Senado.

El abogado ha participado en diversos ámbitos dentro de la sociedad civil, a través de distintos proyectos y agrupaciones. “Es promotor de la participación ciudadana activa, la cultura y las artes y la integración, solidaridad y desarrollo social”, define su biografía.

Actores políticos responden al tema

“Es un hombre (Colosio Riojas) con la entraña sana, no obstante que tendría todos los motivos para tener una entraña enferma, sin embargo, no es el caso, y eso me da muchísimo gusto por la actitud sana y positiva con la que asume los acontecimientos después de 30 años de lo sucedido (...). Mi posición sería que purgara la pena debidamente por los riesgos que puede representar para la sociedad la liberación anticipada de un criminal probado”.

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora.

“Hay que dejar clara la posición del PRI; habremos de sacar un comunicado muy puntual después de lo que se ha venido señalando. Lo señalamos desde hace más de dos años, lo dejé muy puntualmente que era un tema que quería utilizar para lastimar al PRI. Esta es la ley. Hay un asesino confeso y es Mario Aburto Martínez y lo dijo una autoridad jurisdiccional, y tiene que estar en la cárcel. Esa es la posición del PRI (…). Esto no es un juego”

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI.

REABRIR EL EXPEDIENTE DEL EXCANDIDATO

“Caja china” para distraer: Xóchitl Gálvez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pretende generar una “caja china” con la reapertura del caso Colosio, para distraer nuevamente al pueblo de México de sus fracasos como Gobierno, aseguró la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz.

En conferencia de prensa, remarcó que después de 30 años y de un caso juzgado, el Presidente de la República sólo quiere generar distractores ante la ola de violencia en varios Estados y la falta de medicamentos, entre otros problemas que enfrentan los mexicanos.

“Sí me parece que es la ‘caja china’, ya la conocemos. El Presidente es un maestro para salirse de los temas que le incomodan. Tuvimos un fin de semana muy violento. Tanto en Baja California como en Chihuahua, en la parte de Ciudad Juárez. Entonces, él no quiere que se hable de los problemas del país. Lo que quiere es que se hable de los problemas que él pone en la agenda, e insisto, 30 años después, cosas que ya fueron juzgadas, hoy me parece que responde a la famosa ‘caja china’”, puntualizó.

SUN

Guerrilleros zapatistas en un enfrentamiento con el Ejército el 7 de enero de 1994. EFE/Archivo

ANTECEDENTES

¿Qué pasó en México durante 1994, año del asesinato?

En la madrugada del primero de enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, grupo de indígenas armados de Chiapas, intentaron ocupar siete cabeceras municipales, el mismo día que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor, el cual estaba firmado por Canadá, Estados Unidos y México durante el Gobierno de Salinas de Gortari.

El 23 de marzo, fue asesinado de dos balazos, el candidato del PRI aspirante a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, en Baja California, tras salir de un mitin.

Mientras que el 5 de julio la Selección Mexicana de Futbol fue eliminada del campeonato Mundial de Estados Unidos, tras perder en penales contra Bulgaria.

Por otra parte, el 21 de agosto, Ernesto Zedillo Ponce de León, candidato del Partido Revolucionario Institucional, ganó las elecciones federales y poco más de un mes después, el 28 de septiembre, fue asesinado el secretario General del partido, Francisco Ruiz Massieu en el hotel Casa Blanca, en la CDMX.

El 18 de noviembre, falleció Diana Laura Riojas, esposa de Luis Donaldo Colosio, por complicaciones de cáncer de páncreas.

El primero de diciembre Ernesto Zedillo asumió la Presidencia de México, no obstante, el día 20, las reservas del Banco de México sufrieron una caída ante la falta de reservas internacionales. Durante ese mes surgió la crisis llamada “Efecto Tequila”.