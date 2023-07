López Obrador felicita a España por "no caer en la trampa de la derecha" en las elecciones

Andrés Manuel López Obrador, felicitó a España por "no caer en la trampa de la derecha" en las elecciones del domingo, cuando el Partido Popular (PP) y Vox no alcanzaron la mayoría absoluta para formar un gobierno conjunto.



"Me dio mucho gusto lo que sucedió ayer en España, felicito al pueblo español porque no cayó en la trampa de la derecha, del conservadurismo. Me dio mucho gusto porque se pensaba que la derecha iba a arrasar y no pasó eso, afortunadamente, estoy contento".