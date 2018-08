A 45 años del Síndrome de Estocolmo

El 23 de agosto de 1973 se produjo el hecho a partir del cual se acuñó el llamado "Síndrome de Estocolmo", usado principalmente para referirse a los sentimientos de simpatía y complicidad de los rehenes o secuestrados por sus captores.

También los captores pueden experimentar un cambio en los sentimientos hacia sus víctimas.

Jan-Erik Olsson entró ese día a un banco en la capital sueca y tomó como rehenes a cuatro clientes. Además de dinero para liberarlos, exigió -y le fue concedido- la presencia de un amigo suyo que estaba entonces en prisión, Clark Olofsson.

Tras su liberación seis días más tarde, los rehenes se expresaron positivamente sobre sus captores al referir que los habían tratado bien.

Una de ellos, Kristin Ehnmark, llegó a declarar que confiaba plenamente en Olofsson y que "viajaría por todo el mundo con él".

El término del "Síndrome de Estocolmo" se le atribuye al criminólogo y psiquiatra Nils Bejerot.

La liberación de un secuestrado en México. NTX/ARCHIVO

Otras víctimas

El síndrome no solo se limita a situaciones de secuestro, también se le asocia con víctimas de abuso psicológico, físico y sexual, ya sea por parte de la pareja o familiares.

Sin embargo, no hay consenso entre los especialistas sobre el padecimiento. Además, no está reconocido por los manuales más importantes de psiquiatría, como el estadounidense Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, o la Clasificación internacional de enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud.

El secuestro de Patty Hearst

El caso más emblemático del síndrome es el de Patty Hearst, estadounidense de una familia de gran fortuna, secuestrada en 1974 por una guerrilla urbana conocida como Ejército Simbiótico de Liberación.

Tras un par de meses de negociaciones para su liberación, la entonces joven de 19 años sorprendió al anunciar que se unía a la guerrilla. Posteriormente participó en el robo a un banco y estuvo implicada en el tiroteo a una tienda.

Patty Hearst fue captada portando un arma durante el atraco a un banco. ARCHIVO

Hearst fue detenida en septiembre de 1975. Aunque sus abogados argumentaron que era víctima del "Síndrome de Estocolmo", fue condenada a siete años de prisión, de los que finalmente solo cumplió dos.

En el cine

La relación entre secuestrado y captor ha sido abordado en variadas películas, y en algunas puede observarse este síndrome, como "V de Venganza", donde Natalie Portman interpreta a la cautiva.

Complicadas relaciones en las que surge el enamoramiento se presentan en cintas como "Buffalo '66", protagonizada por Vincent Gallo, Christina Ricci; "Three Days of the Condor", con Robert Redford y Faye Dunaway; o "Aires de esperanza", con Kate Winslet y Josh Brolin.

Entre los cuentos clásicos, destaca este tipo de relación en "La Bella y la Bestia".

En la película "Juego de lágrimas" se observa un caso de simpatía del captor por el secuestrado.

IM