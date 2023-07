Las llamadas falsas a la línea 911 aumentaron en Jalisco en los últimos años.

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que fueron presentadas esta semana, 80% de los enlaces en el Estado fueron improcedentes en el primer semestre de 2023.

En comparación, en 2021 el indicador fue de 74 por ciento.

Estos números ponen a la Entidad en el tercer lugar nacional en esa materia. Sólo la superan el Estado de México y la capital.

Ante esta situación, el Escudo Urbano C5 subrayó que esta práctica afecta a los habitantes que, ante una emergencia, requieren el apoyo de policías, elementos de Protección Civil o de Servicios Médicos.

“Es importante que la ciudadanía vigile y concientice a menores de edad para que durante este periodo vacacional no se hagan llamadas falsas o de broma al 911, pues ponen en riesgo la vida y/o patrimonio de otras personas”.

Por otra parte, hace cinco años se aprobó en el Congreso del Estado una reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública y al Código Penal para establecer como un delito la realización de llamadas falsas a los números de emergencia, como el 911, y con ello endurecer las multas.

Sin embargo, las modificaciones que fueron hechas al Artículo 168 de dicha legislación sólo quedaron en el papel, pues hasta la fecha nada se sabe del protocolo para identificar a los responsables.

Las sanciones por hacer esto van de los 10 mil 374 a los 31 mil 122 pesos.

César Ávalos pide a la ciudadanía ser responsable con el uso del número de emergencia 911. ESPECIAL

“Para nosotros el tiempo es oro”

César Ávalos es segundo oficial de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Dentro de sus 25 años al servicio de la ciudadanía se ha encontrado con todo tipo de reportes a atender, de los cuales ha aprendido que el tiempo invertido en los traslados hasta llegar al punto de la emergencia es crucial para salvar la vida y el patrimonio de las personas.

Por ello, para él es una lástima que existan personas que se dedican a jugar con los números de emergencia, pues cada unidad que sale representa la movilización de recursos esenciales que, de no estar disponibles en caso de una verdadera emergencia, pueden poner en juego la vida de una persona.

“Para nosotros el tiempo es oro. Aunque afortunadamente en la mayoría de las ocasiones podemos llegar a tiempo a donde podemos rescatar personas aún con vida, lo cual es satisfactorio y te hace darte cuenta de que vale la pena todo lo que realizamos en esta bonita profesión”.

“También me han tocado experiencias muy desagradables por esto, porque la gente no entiende que son llamadas de emergencia. Nosotros no estamos jugando a los bomberos, es un trabajo real donde siempre vamos a tratar de ayudar a la gente que está en peligro”, lamentó el bombero paramédico.

Por ello, el oficial hizo un atento llamado a la sociedad tapatía a abstenerse de jugar con este tipo de reportes que, de acuerdo con la Estadística Nacional de Llamadas de Emergencia al 911 del SESNSP, cada día van en aumento en nuestra Entidad.

“Nosotros trabajamos las 24 horas los 365 días del año para la ciudadanía, siempre vamos a estar a la disposición de cualquier llamado, pero sí les pedimos comprensión y ayuda para que utilicen los llamados sólo para cuando realmente tienen una emergencia. Que no se les olvide que a todos nos esperan en casa y tenemos que llegar con bien”, expresó.

Por último, el oficial hizo un llamado a la ciudadanía a permanecer alerta en su camino, sobre todo los automovilistas, pues ceder el paso a las unidades de emergencia es clave para que puedan llegar a tiempo.

El no estar atentos e intentar ganarles el paso, además de poner en riesgo a los elementos de Protección Civil, equipos paramédicos y de seguridad, también pone en riesgo la vida de las personas, no solamente del lugar a donde acuden a atender la emergencia, sino también a quienes circulan por las calles y avenidas de la ciudad.

También lidian con reportes falsos en redes sociales

No sólo se trata de reportes improcedentes a través de llamadas telefónicas, pues debido a la facilidad para acceder a las redes sociales, también por estas vías las autoridades suelen recibir reportes falsos, ante lo cual las distintas corporaciones han tenido que implementar diferentes estrategias para verificar la información y evitar así movilizar recursos esenciales.

Un ejemplo de ello es el caso de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, que a través del Centro de Operaciones de Emergencias han establecido una estrategia para confirmar los reportes desde que sale la unidad de emergencias, confirmando los cruces y haciendo contacto con las personas que reportan los hechos.

Desde este Centro, su coordinador, Hugo Torres, ha hecho un llamado a la ciudadanía para que no sólo en el caso de este organismo, sino de las distintas autoridades que atienden emergencias, se abstengan de jugar con los reportes falsos, o de compartir reportes de los cuales desconocen su veracidad.

“Tenemos un fenómeno en las redes que está implicando movilizar unidades y se trata de reportes falsos. Las personas, por ejemplo, nos están reportando que se está quemando su casa y resulta ser broma, o nos encontramos que se trata de un reporte diferente, como un incendio en un pastizal”, lamentó el oficial.

Por ello, Hugo Torres hizo un llamado a la ciudadanía a que, en primer lugar, reporte solamente aquello que está presenciando, es decir, que ignore la información que se comparte en grupos o redes sociales, pues desde que el reporte llega a la coordinación se están movilizando recursos hasta llegar al punto a confirmar o descartar que es real.

También pidió confiar en la corporación reportando situaciones reales, pues según el tipo de evento es el vehículo y el personal que acudirá a atenderlo, ya que no es lo mismo apagar un incendio en una casa habitación o en un pastizal, y de no llegar el personal adecuado existe el riesgo de que el servicio no se atienda de la manera más adecuada, o de que se pierda tiempo fundamental para poder minimizar los riesgos.

Hugo Torres, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencias, supervisa la atención a los reportes. ESPECIAL

Reportes sobre seguridad, los más recurrentes

Corriendo por las azoteas es como elementos de la Policía de Guadalajara, en coordinación con Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, lograron la detención de nueve personas el pasado 29 de junio, quienes presuntamente habían ingresado a robar a un domicilio de la colonia Santa Teresita, en Guadalajara, .

La detención se logró gracias a los reportes ciudadanos hechos al número de emergencia 911, así como al teléfono de la Comisaría tapatía. A las personas se les encontró, además del botín robado, un arma larga tipo escopeta de plástico, un cuchillo tipo cocina, un machete, un reloj de pared, una televisión, una licuadora y sustancias con características de droga (45 bolsas de cristal y otras dos bolsas con polvo blanco), además de 19 celulares y un marro con sangre.

De hecho, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, al menos uno de los detenidos contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado, además de presumir la probable participación de las nueve personas en otros delitos ocurridos en la zona.

De acuerdo con la Estadística Nacional de Llamadas de Emergencia al 911 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentado esta semana, en el primer semestre de este 2023 el número de emergencias 911 en Jalisco recibió 2.2 millones de llamadas de emergencia, de las cuales sólo el 20% fueron procedentes o “reales”.

De las poco más de 632 mil llamadas de emergencia que sí procedieron, el 55% correspondieron a llamadas relacionadas con incidentes de seguridad, que según el catálogo nacional, contempla situaciones como actos relacionados con armas o explosivos, violencia familiar, privación ilegal de la libertad, disturbios o alteración del orden público, robos, amenazas y acoso sexual, entre otros.

Otro 21% estuvo relacionado con incidentes de tipo médico, como accidentes en general con personas lesionadas o fallecidas, accidentes múltiples de vehículos con lesionados o fallecidos, atropellamientos, percances relacionados con materiales peligrosos, ahogamientos, asfixia, caídas, personas electrocutadas, amputaciones, quemaduras y mordeduras de animales, entre otros.

Y otro 11% de los reportes hechos durante el primer semestre de este año estuvo relacionado con reportes de asistencia como hallazgos de restos humanos, fraudes, ruido excesivo, abusos de autoridad, maltrato de animales, solicitudes de rondines o patrullajes, entre otras situaciones.

El resto se divide entre reportes en materia de Protección Civil, Servicios Públicos o de otro tipo.

Nadie sabe nada sobre las multas

En 2018 se modificó la Ley del Sistema de Seguridad Pública y al Código Penal para establecer como un delito la realización de llamadas falsas a los números de emergencia, como el 911. Pero luego de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, no quedó claramente definido cómo proceder, tanto para la multa económica como para el cobro.

El entonces diputado impulsor de la Reforma, Augusto Valencia, señaló que para establecer y cobrar las multas, estas debían quedar instauradas en la Ley de Ingresos del Estado; sin embargo, desde 2018 estas no han aparecido.

Se consultó al respecto sobre la aplicación y cobro de multas por este concepto a la Secretaría de Hacienda del Estado y al Escudo Urbano C5 a cargo del 911, así como a la Fiscalía Estatal sobre las investigaciones jurídicas pertinentes por este delito, pero al cierre de esta edición ningún organismo emitió alguna respuesta.

En la temporada de lluvias las líneas deben estar disponibles para recibir cualquier reporte que pudiera derivar de las mismas. EL INFORMADOR/Archivo

Piden conciencia a la ciudadanía: no hacer llamadas de broma

Seis personas murieron la noche del pasado 12 de julio, entre ellas cuatro policías, luego de un ataque con explosivos perpetrado en su contra.

De acuerdo con las autoridades estatales, se trató de una trampa para los elementos policiales, pues todo comenzó con un falso reporte hecho al teléfono de emergencia 911.

Si bien este hecho fue premeditado, existen otras ocasiones donde las personas, por mera diversión, utilizan el número de emergencia para movilizar a las autoridades hacia la atención de reportes inexistentes; pero la línea 911 no es un juego.

Ante esta situación, tanto la Secretaría de Seguridad del Estado, como del Escudo Urbano C5 a cargo del 911, convocan a la ciudadanía a evitar la realización de este tipo de llamados, pues movilizan al personal de emergencias, impidiendo que pueda atender incidentes reales, donde alguna persona pueda estar en riesgo.

La llegada a tiempo de las autoridades policiacas, de Protección Civil, Bomberos, y de Servicios Médicos, puede salvar la vida de una persona.

“Es importante que la ciudadanía vigile y concientice a menores de edad para que durante este periodo vacacional no se hagan llamadas falsas o de broma al 911”, solicitó el Escudo Urbano C5 a padres y madres de familia, así como tutores de menores.

Considerando también que en la temporada de lluvias las líneas deben estar disponibles para recibir cualquier reporte que pudiera derivar de las mismas.

GUÍA

Recomendaciones a tomar en cuenta durante el temporal

El Escudo Urbano C5, a cargo de la operación del número de emergencias, ha hecho una serie de recomendaciones a tomar en cuenta en caso de que ocurra alguna emergencia durante la temporada de lluvias, cuando comúnmente se registran incidentes en las calles que pueden poner en riesgo la vida de las personas. Ante dicha situación es importante seguir los siguientes consejos al momento de hacer un reporte a la Línea de Emergencia 911: