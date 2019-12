+ Informador: Las noticias del 05 de diciembre de 2019

1 Comparece ante juez

Tras faltar a tres audiencias por motivos de salud, el ex secretario de Salud Antonio Cruces Mada acudió a comparecer ante un juez este jueves y fue imputado por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.

El ex funcionario fue acusado de contratar un servicio de asesoría para la SSJ, en la que se prestaban servicios personales, cuando aún no tenía las facultades para firmar dicho convenio. Se realizó el 7 de enero de 2014, cuando éste fungía como director general del régimen estatal de protección social, por lo que no tenía ningún poder notarial para firmar contratos.