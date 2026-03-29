Vive la pasión futbolera en Puerto Vallarta

A tan solo unas horas de Guadalajara, en la costa del Pacífico con sus murallones de sierras verdes y playas de aguamarina intensa, Puerto Vallarta será uno de los destinos clave para vivir el ambiente del futbol desde el Pacífico mexicano. Mientras Guadalajara se prepara para recibir partidos en el Estadio Akron, el puerto jalisciense se proyecta como la playa de la Copa Mundial de la FIFA 2026: un punto de encuentro para aficionados que buscan combinar la emoción deportiva con la experiencia de viajar.

Como ocurrió con la reciente visita del exfutbolista brasileño Roberto Carlos, quien fue visto paseando por Vallarta mientras deleitaba a los presentes con su destreza con el balón, confirmando así que este puerto es un destino ideal para los aficionados al balompié.

Sin duda, la ciudad, enclavada entre las montañas de la Sierra Madre y las aguas abiertas de la Bahía de Banderas, se presenta ante los visitantes como un destino que reúne varios atributos a la vez: seguridad, conectividad internacional, hospitalidad y una oferta turística diversa capaz de adaptarse a distintos tipos de viajeros.

Una de las razones por las que Puerto Vallarta se ha legitimado como uno de los destinos más visitados del Pacífico mexicano es su conectividad. El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta mantiene rutas directas con numerosas ciudades de Estados Unidos y Canadá, además de conexiones nacionales que facilitan el acceso desde diferentes regiones de México.

El aeropuerto se encuentra a unos 25 minutos de las principales zonas hoteleras y del centro histórico, lo que permite que el visitante pase rápidamente del avión al paisaje tropical de la Bahía de Banderas. De cara al Mundial, el puerto se prepara para recibir un incremento en la llegada de viajeros que buscarán combinar la experiencia deportiva con algunos días frente al mar.

Esa accesibilidad ha sido clave para el desarrollo del destino, que hoy ofrece desde hoteles boutique y hostales económicos hasta complejos turísticos de gran escala frente al mar. En la franja hotelera que se extiende hacia el norte del puerto conviven resorts de lujo con opciones más accesibles, lo que permite que viajeros con diferentes presupuestos encuentren una forma de disfrutar la ciudad.

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos fue captado demostrando sus habilidades con el balón, en Puerto Vallarta; un destino ideal para los amantes del futbol. ESPECIAL

El Malecón: corazón de la ciudad

Quien llega por primera vez a Puerto Vallarta suele comenzar su recorrido en el Malecón, el paseo marítimo que recorre el centro histórico frente al Pacífico. A lo largo de esta avenida peatonal, el visitante encuentra esculturas públicas, galerías, restaurantes y cafés que miran hacia el mar.

Caminar por el Malecón al atardecer se ha convertido en uno de los rituales más característicos del puerto. El aire salino, las montañas que se recortan en el horizonte y la actividad constante de músicos, artistas callejeros y vendedores ambulantes construyen una escena diaria, bohemia y descomplicada, que resume el espíritu del lugar.

En este corredor también se encuentra el anfiteatro de Los Arcos del Malecón, donde se realizan conciertos, espectáculos y actividades culturales al aire libre. Por la noche, el paseo adquiere un ambiente distinto: bares, terrazas y restaurantes comienzan a llenarse mientras la ciudad se prepara para su vida nocturna. La cercanía entre el Malecón, el centro histórico y la playa convierte a esta zona en uno de los espacios más transitados por visitantes y habitantes locales. Allí se puede observar la mezcla entre tradición mexicana y vida cosmopolita que ha definido a Puerto Vallarta durante las últimas décadas.

Con la mirada puesta en junio del 2026, Puerto Vallarta se prepara para recibir a visitantes que llegarán atraídos por el futbol, pero que encontrarán mucho más que un destino de playa. Hallarán una urbe que durante décadas ha aprendido a recibir al mundo con hospitalidad. Cuando comience el Mundial, el eco de los partidos se escuchará desde Guadalajara hasta la costa del Pacífico.

Esta imagen captura la escultura “Tritón y la Nereida” en el Malecón de Vallarta. ESPECIAL

La Zona Romántica y el espíritu incluyente

Al sur del centro histórico se encuentra la Zona Romántica, uno de los barrios más emblemáticos del puerto. Sus calles empedradas, llenas de galerías, restaurantes y pequeños hoteles, conservan un ambiente bohemio que ha atraído durante años a artistas, viajeros internacionales y residentes extranjeros. Este barrio también es conocido por su carácter incluyente.

La playa de Los Muertos, situada en esta zona, es uno de los espacios más concurridos del puerto. Su muelle contemporáneo, iluminado por las noches, se ha convertido en una postal característica de la ciudad y en punto de partida para taxis acuáticos que conectan con playas cercanas. Durante el Mundial de 2026, se espera que esta zona sea uno de los epicentros de las celebraciones, con transmisiones en vivo de los partidos, eventos culturales y una intensa vida nocturna que combinará el ambiente deportivo con el espíritu festivo del puerto.

La foto muestra el famoso Muelle de la Playa Los Muertos. ESPECIAL

Entre la ciudad y la selva

Puerto Vallarta se encuentra en un punto donde la geografía mexicana muestra uno de sus contrastes más atractivos. Las montañas de la Sierra Madre Occidental descienden abruptamente hacia el mar, creando un paisaje donde la selva tropical se encuentra con la costa.

Ese entorno permite al visitante alternar actividades acuáticas con recorridos por ríos, cascadas y senderos en la montaña. Excursiones de senderismo, paseos en kayak, pesca deportiva y avistamiento de ballenas durante el invierno forman parte de la oferta de experiencias que atraen a viajeros de todo el mundo.

La Bahía de Banderas, donde se ubica el puerto, es una de las bahías más extensas de México, y en sus aguas confluyen ríos, manglares y ecosistemas marinos que convierten la región en un punto privilegiado para el turismo de naturaleza.

Vista panorámica de la costa de Puerto Vallarta, la cual está rodeada de las montañas de la Sierra Madre Occidental. ESPECIAL

Naturaleza frente al Pacífico

Más allá de la vida urbana, Puerto Vallarta es también una puerta de entrada a algunos de los paisajes más espectaculares del Pacífico mexicano. Uno de los sitios más conocidos es Los Arcos de Mismaloya, un conjunto de formaciones rocosas que emergen del mar y forman parte de un parque marino protegido. El lugar es famoso por sus túneles, arrecifes y aguas transparentes que lo convierten en un punto ideal para practicar snorkel y buceo.

La zona sur del puerto conserva aún pequeñas comunidades costeras a las que solo se puede llegar por mar o por senderos en la selva. Entre ellas se encuentra Boca de Tomatlán, un pequeño poblado pesquero que funciona como punto de partida para excursiones hacia varias playas escondidas de la costa. Desde ahí parten embarcaciones que recorren la bahía hacia destinos como Las Ánimas, Quimixto o Yelapa, lugares donde el mar relame acompasado la arena fría.

Las Ánimas es conocida por su arena dorada y sus restaurantes frente al mar. Quimixto combina playa y selva, con senderos que conducen a cascadas en la montaña. Yelapa, uno de los pueblos costeros más pintorescos de la región, ofrece una mezcla de tranquilidad, naturaleza y vida comunitaria donde el visitante puede caminar entre palmeras, nadar en el mar o recorrer pequeñas cascadas en la selva. Estas playas representan una de las experiencias más buscadas por quienes llegan a Puerto Vallarta: la posibilidad de pasar en pocos minutos de la vida urbana a escenarios naturales prácticamente intactos.

