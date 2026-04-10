Xiaomi 17 Ultra llega a México; precio y características

El esperado Xiaomi 17 Ultra ha aterrizado oficialmente en territorio mexicano, marcando un antes y un después en la fotografía móvil de este año. Este lanzamiento confirma la apuesta de la marca asiática por dominar el segmento más exclusivo del mercado, ofreciendo tecnología de punta para los usuarios más exigentes.

Este dispositivo premium no llega solo; lo acompaña su hermano menor, el Xiaomi 17, pero es la versión Ultra la que acapara todas las miradas. Ambos equipos están listos para competir directamente contra los gigantes de la industria, elevando la vara en términos de rendimiento, diseño y, sobre todo, captura de imágenes.

¿Dónde comprarlo y cuál es su precio oficial?

El precio oficial del Xiaomi 17 Ultra en México se ha fijado en $35,999 pesos para su versión más potente, que incluye 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Es una inversión considerable, pero plenamente justificada por sus componentes de última generación y su enfoque en la durabilidad a largo plazo.

Para quienes se preguntan dónde adquirirlo, el equipo ya está disponible en tiendas físicas Xiaomi Stores, así como en los principales operadores del país como Telcel, AT&T y Movistar. También puedes encontrarlo a un solo clic de distancia en plataformas de comercio electrónico reconocidas como Amazon, Mercado Libre y Liverpool.

Como un atractivo gancho para los primeros compradores, la compañía ha lanzado una promoción irresistible: el equipo incluye de regalo el codiciado Kit Fotográfico Pro (valuado en $3,999 pesos) y una bocina inteligente. Esta oferta de lanzamiento es por tiempo limitado, lo que añade un sentido de urgencia para los verdaderos fanáticos de la tecnología.

Características técnicas que lo hacen único en su clase

La pantalla de este coloso es un verdadero espectáculo visual. Hablamos de un panel OLED CrystalRes de 6.9 pulgadas con resolución 1.5K, que ofrece una tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz. Además, su brillo pico cegador de 3,500 nits garantiza una visibilidad perfecta incluso bajo la intensa luz directa del sol tapatío.

En sus entrañas late el poderoso procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado con tecnología de 3 nanómetros. Este chip no solo garantiza un rendimiento ultra fluido en los videojuegos más pesados, sino que también optimiza las tareas de inteligencia artificial integradas en el nuevo sistema operativo HyperOS 3, basado en Android 16.

Para soportar todo este inmenso poder, el dispositivo integra una masiva batería de 6,000 mAh. Lo mejor es su sistema de carga rápida por cable de 90W, que asegura que no te quedarás desconectado a mitad de tu jornada laboral o creativa, recuperando el 100% de la energía en un tiempo verdaderamente récord.

La revolución fotográfica de la mano de Leica

El verdadero protagonista de este smartphone es su imponente módulo de cámaras trasero, diseñado en estrecha colaboración con la legendaria firma alemana Leica. Esta exitosa alianza sigue rindiendo frutos, transformando el teléfono en una herramienta profesional capaz de satisfacer a los fotógrafos más puristas y creativos del momento.

El sistema fotográfico cuenta con un sensor principal Light Hunter 1050L de 1 pulgada y 50 megapixeles, capaz de capturar luz y detalles en condiciones nocturnas casi imposibles para otros teléfonos. A esto se suma un lente ultra gran angular de 50 MP con un campo de visión de 115 grados, ideal para paisajes amplios.

Sin embargo, la joya de la corona es su telefoto de 200 MP impulsado por un sensor Samsung ISOCELL HPE. Este lente ofrece un zoom óptico continuo que permite acercamientos espectaculares sin perder un ápice de calidad, convirtiéndolo en el aliado perfecto para retratos, conciertos o fotografía de naturaleza a gran distancia.

Consejos para sacarle el máximo provecho al nuevo Xiaomi 17 Ultra

Aprovecha la promoción de lanzamiento para obtener el Kit Fotográfico Pro totalmente gratis

Protege su pantalla desde el primer día, aunque ya cuenta con el resistente Xiaomi Shield Glass 3.0

Explora el modo "Pro" en la aplicación de cámara para ajustar el ISO manualmente

Utiliza los filtros exclusivos de Leica para darle un toque cinematográfico a tus redes sociales

CT