'Rennsport' aterriza en las consolas de nueva generación después de haber generado mucha expectación en la comunidad gamer. Se presenta como un ambicioso simulador de conducción realista que, pese a su fuerte apuesta por el multijugador, queda lastrado por problemas técnicos y una Inteligencia Artificial (IA) poco pulida que desluce la experiencia.

El juego en línea como su principal apuesta

El juego, que ya contaba con una opción limitada y gratuita en ordenadores, da un gran salto dentro de un mercado dominado por títulos como Gran Turismo, Forza Horizon o incluso el Need for Speed. Ahora busca destacar con un enfoque centrado en el juego en línea como su principal apuesta.

"Rennsport" fue desarrollado por Competition Company con tecnología gráfica Unreal Engine 5 y cuenta con salas online de un máximo de 24 jugadores. Una de sus ventajas es que están optimizadas a través de servidores por región, lo que agiliza la creación de partidas, ya sea en carrera rápida, campeonato comunitario o eventos oficiales de 'esports'.

En las partidas se puede competir con 19 coches diferentes —entre turismos e hypercars— en 14 circuitos, diez de ellos reales y cuatro de la comunidad. Cabe destacar que, en diciembre estará disponible una ampliación (DLC) que incluirá el mítico circuito de la Sarthe, donde se disputan las 24 Horas de LeMans.

Una experiencia realista en cuanto a la conducción

'Rennsport' ofrece una experiencia realista en cuanto a la conducción. Los detalles, muy buenos en el cambio de peso del coche, las irregularidades del asfalto y las vibraciones de los pianos. Sin embargo, no incluye clima variable, por lo que solo se puede competir sobre asfalto seco, aunque sí permite programar cualquier hora del día.

Sin embargo, su contenido 'offline', todavía presenta aspectos por mejorar . El formato de contrarreloj y el modo 'Campeonato' no representan un verdadero reto, ya que no es posible ajustar las dificultades de una IA poco competitiva, que comete errores evidentes, muestra comportamientos extraños y penaliza incluso el más mínimo contacto entre los coches.

Es un juego que puede dar la sensación de estar inacabado: tiene buenas ideas y una simulación prometedora, pero los fallos gráficos —como texturas u objetos que aparecen de forma repentina en los circuitos o la visibilidad borrosa en los espejos retrovisores— dejan una sensación agridulce.

