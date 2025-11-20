Modo Stranger Things en WhatsApp: así puedes activarlo fácilmente

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más personalizables del entorno móvil gracias a la integración de fondos, temas y funciones externas que permiten modificar su apariencia. Una de las tendencias recientes entre los usuarios es adaptar la interfaz al estilo de Stranger Things, la exitosa serie de ciencia ficción ambientada en los años ochenta.Aunque no se trata de una función oficial de Meta o WhatsApp, este “modo Stranger Things” se puede activar mediante aplicaciones y ajustes externos que transforman el fondo, el ícono y, en algunos casos, hasta el teclado del teléfono.A diferencia de los temas oficiales, esta modificación no altera el funcionamiento de la plataforma ni pone en riesgo los mensajes, ya que únicamente se personaliza el aspecto visual del dispositivo. Es una alternativa sencilla y segura para quienes desean llevar el ambiente misterioso, retro y oscuro de la serie a su día a día digital.El llamado “modo Stranger Things” consiste en cambiar la estética de WhatsApp para que se parezca más al universo visual de la serie. Los usuarios pueden modificar el ícono de la aplicación, colocar fondos alusivos en los chats y personalizar el teclado para completar la ambientación.Para activarlo, se necesita un lanzador o launcher, una herramienta que permite personalizar la apariencia del teléfono sin modificar el sistema ni la app original. Uno de los más utilizados es Nova Launcher, disponible para Android.El siguiente paso es modificar el fondo de las conversaciones siguiendo estas indicaciones:Este ajuste solo funciona en dispositivos con Android:Al tratarse de una modificación visual y no técnica, el procedimiento es seguro siempre que se descarguen imágenes y aplicaciones desde tiendas oficiales. El uso de un lanzador no afecta los mensajes, los archivos compartidos ni el funcionamiento de WhatsApp. Además, si en algún momento el usuario desea revertir la personalización, solo debe desinstalar el lanzador y el dispositivo volverá a su apariencia normal. YC