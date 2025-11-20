Modo Stranger Things en WhatsApp: así puedes activarlo fácilmente

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más personalizables del entorno móvil gracias a la integración de fondos, temas y funciones externas que permiten modificar su apariencia. Una de las tendencias recientes entre los usuarios es adaptar la interfaz al estilo de Stranger Things, la exitosa serie de ciencia ficción ambientada en los años ochenta.

Aunque no se trata de una función oficial de Meta o WhatsApp, este “modo Stranger Things” se puede activar mediante aplicaciones y ajustes externos que transforman el fondo, el ícono y, en algunos casos, hasta el teclado del teléfono.

A diferencia de los temas oficiales, esta modificación no altera el funcionamiento de la plataforma ni pone en riesgo los mensajes, ya que únicamente se personaliza el aspecto visual del dispositivo. Es una alternativa sencilla y segura para quienes desean llevar el ambiente misterioso, retro y oscuro de la serie a su día a día digital.

¿Qué es el modo Stranger Things y cómo se activa?

El llamado “modo Stranger Things” consiste en cambiar la estética de WhatsApp para que se parezca más al universo visual de la serie. Los usuarios pueden modificar el ícono de la aplicación, colocar fondos alusivos en los chats y personalizar el teclado para completar la ambientación.

Para activarlo, se necesita un lanzador o launcher, una herramienta que permite personalizar la apariencia del teléfono sin modificar el sistema ni la app original. Uno de los más utilizados es Nova Launcher, disponible para Android.

Personaliza el ícono de WhatsApp

Abre Nova Launcher.

Localiza el ícono de WhatsApp y mantén pulsado sobre él.

En el menú que aparecerá, elige la opción “Editar”.

Selecciona “Galería”.

Añade la imagen cuadrada con tema de Stranger Things.

Ajusta el tamaño y confirma los cambios.

Cambia el fondo de los chats

El siguiente paso es modificar el fondo de las conversaciones siguiendo estas indicaciones:

Entra a WhatsApp y pulsa los tres puntos del menú en la parte superior derecha.

Accede a Ajustes.

Dirígete a la sección Chats.

Selecciona la opción para modificar el fondo y elige la imagen vertical descargada.

Guarda los cambios para aplicar el nuevo diseño.

Configura el fondo del teclado

Este ajuste solo funciona en dispositivos con Android:

Ingresa a Configuración del teléfono.

Dirígete a Sistema > Idiomas y entradas.

Abre Teclado virtual y selecciona Gboard.

Entra en la opción Tema.

Agrega la imagen horizontal inspirada en Stranger Things.

Toca Aplicar para activar el nuevo aspecto.

¿Es seguro hacer este cambio?

Al tratarse de una modificación visual y no técnica, el procedimiento es seguro siempre que se descarguen imágenes y aplicaciones desde tiendas oficiales. El uso de un lanzador no afecta los mensajes, los archivos compartidos ni el funcionamiento de WhatsApp. Además, si en algún momento el usuario desea revertir la personalización, solo debe desinstalar el lanzador y el dispositivo volverá a su apariencia normal.

