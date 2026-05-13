WhatsApp lanza chat incógnito para tener conversaciones totalmente privadas con Meta AI

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en México y en el mundo; por ello, constantemente se esfuerza por ofrecer funciones innovadoras para satisfacer las necesidades cada vez más demandantes de los usuarios. Este año, la app estrena el chat incógnito con Meta AI, una nueva ventana que te permitirá mantener conversaciones completamente privadas con la inteligencia artificial.

Con esta modalidad, WhatsApp busca impulsar el desarrollo de la IA, a la par que permite a los usuarios explorar la herramienta de forma privada, para que nadie tenga la posibilidad de leer las conversaciones, incluyendo a la propia plataforma , como parte de las mejoras en su tecnología de tratamiento privado y cifrado avanzado.

La empresa explicó que esto pretende responder al creciente uso de asistentes de IA para consultas delicadas, incluidas preguntas relacionadas con información financiera, médica, personal o laboral.

¿Cómo funcionará el chat incógnito con Meta AI?

De acuerdo con Meta, el chat incógnito permitirá crear conversaciones temporales que sólo podrán ser vistas por el usuario. La compañía afirmó que los mensajes se procesarán en un entorno seguro al que "ni siquiera Meta puede acceder".

Además, las conversaciones no se almacenarán y los mensajes desaparecerán de forma predeterminada, con el objetivo de ofrecer mayor privacidad y libertad al momento de interactuar con la IA . "Nadie puede leer tu conversación, ni siquiera nosotros", aseguró la empresa en el anuncio.

Meta recordó que hace una década incorporó el cifrado de extremo a extremo en sus plataformas y señaló que ahora busca extender esa protección a las interacciones con inteligencia artificial con el fin de que los usuarios sientan mayor seguridad al hacer preguntas a la IA.

Meta busca reforzar la privacidad en WhatsApp

La compañía indicó que desde el inicio de sus pruebas para integrar IA en WhatsApp se enfocó en desarrollar herramientas privadas "a escala global". En este sentido, Meta adelantó que en los próximos meses también presentará "chat paralelo protegido por el tratamiento privado", una función que permitirá obtener ayuda de Meta AI dentro de conversaciones existentes sin interrumpir el chat principal.

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Según la empresa, esta herramienta ofrecerá contexto de lo que se está discutiendo en la conversación, pero mantendrá protegida la privacidad de los usuarios.

El chat incógnito con Meta AI comenzará a implementarse "en los próximos meses" tanto en WhatsApp como en la aplicación independiente de Meta AI, por lo que si por el momento no te aparece debes mantener un poco de paciencia.

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