Astronautas de Artemis II pierden el contacto con la Tierra al pasar por detrás de la Luna

La nave tripulada Orión de Artemis II, de la NASA, comenzó su paso por detrás de la Luna y perdió las comunicaciones de radio con la Tierra , en un periodo de silencio absoluto que se prevé dure unos 40 minutos y que estaba previamente programado.

Los cuatro astronautas de la misión perdieron comunicación con la NASA a las 18:44 horas del este de Estados Unidos , debido a que la Luna —una masa sólida de roca y regolito de casi 3,500 kilómetros de diámetro— impide que las ondas de radio procedentes del centro de control o de la cápsula se transmitan correctamente. Por ello, será necesario esperar a que Orión asome al otro lado del satélite.

“Mientras nos preparamos para quedarnos sin comunicación de radio, aún vamos a sentir su amor desde la Tierra. Y a todos ustedes ahí abajo, en la Tierra y alrededor de ella, los amamos, desde la Luna. Los veremos en el otro lado”, declaró el piloto de la misión, Victor Glover, justo antes de perder el contacto.

Este tipo de interrupciones ha sido característico de todas las misiones que han pasado por detrás de la Luna; la última de ellas fue el Apolo 17, en 1972, según la NASA.

Un silencio necesario en la exploración lunar

El restablecimiento de las comunicaciones con los astronautas de Artemis II —Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense— está previsto para las 19:21 horas del este de EE. UU. (23:21 GMT).

La interacción entre la NASA y la tripulación es posible mediante la Red del Espacio Cercano (NSN, por sus siglas en inglés) y la Red del Espacio Profundo (DSN, por sus siglas en inglés) . Esta última, el sistema principal cuando los astronautas se encuentran lejos de la Tierra, funciona gracias a tres complejos de antenas gigantes ubicados en California, Madrid y Canberra, lo que permite una conexión prácticamente continua sin verse afectada por la rotación terrestre.

Además, la nave emplea el Sistema de Comunicaciones Ópticas Orión Artemis II, que transmite datos científicos y de la tripulación mediante láser, permitiendo enviar volúmenes de información hasta cien veces mayores que a través de radiofrecuencia.

Una misión clave rumbo al regreso humano a la Luna

Orión comenzó este lunes el sobrevuelo de la Luna, durante el cual estudiará la cara oculta del satélite natural con la ayuda de 32 cámaras y de las observaciones de su tripulación .

La misión Artemis II saldrá de la influencia lunar el martes a las 13:25 horas del este, como parte de su trayectoria de regreso a la Tierra.

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida, EE. UU.) para una misión de diez días que marca el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo.

Esta es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las próximas misiones, en las que los astronautas esperan pisar la Luna en 2028 y comenzar a establecer una presencia permanente en el satélite natural mediante una base, además de sentar las condiciones para la futura exploración de Marte.

SV