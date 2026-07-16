SpaceX pospone el lanzamiento de Starship: el cohete clave para regresar a la Luna deberá esperar

El esperado decimotercer vuelo de prueba de Starship, el cohete más grande y potente construido hasta ahora por SpaceX, fue cancelado cuando todo estaba listo para el despegue. La misión, que debía marcar un nuevo paso en el desarrollo del vehículo espacial utilizado por la NASA para el programa Artemis, fue abortada de forma automática apenas la cuenta regresiva llegó a cero.

La empresa de Elon Musk informó que el sistema detectó una anomalía durante el encendido de los motores, lo que activó los protocolos de seguridad e impidió que el vehículo abandonara la plataforma de lanzamiento ubicada en Starbase, Texas.

Aunque la cancelación representa un nuevo retraso para el programa Starship, especialistas consideran que este tipo de decisiones forman parte del enfoque de desarrollo de SpaceX, que prioriza detener una misión antes que arriesgar un fallo durante el vuelo.

¿Qué provocó la cancelación del lanzamiento?

Hasta el momento, SpaceX no ha explicado cuál fue la causa exacta del problema, el Dueño de la empresa, Elon Musk, únicamente señaló que algunos motores no iniciaron correctamente la secuencia de encendido, situación que provocó la cancelación automática del despegue.

Cuando un lanzamiento se interrumpe en una etapa tan avanzada de la cuenta regresiva, el procedimiento obliga a vaciar por completo los tanques de metano líquido y oxígeno líquido antes de inspeccionar el vehículo, por lo que resulta imposible realizar un nuevo intento ese mismo día.

Musk adelantó que la compañía espera volver a intentarlo en los próximos días, una vez concluyan las revisiones técnicas correspondientes.

Una misión clave para el futuro de Starship

Este vuelo no solo pretendía probar mejoras en el sistema de propulsión del nuevo Starship Block 3, sino también validar el desempeño del enorme propulsor Super Heavy, responsable de impulsar el vehículo durante los primeros minutos del lanzamiento.

Uno de los objetivos principales consistía en comprobar la capacidad del propulsor para encender nuevamente sus motores durante el descenso, una maniobra indispensable para lograr aterrizajes controlados y reutilizar el cohete en futuras misiones.

La reutilización completa de Starship es una de las metas más ambiciosas de SpaceX, ya que permitiría reducir significativamente el costo de los lanzamientos espaciales y aumentar la frecuencia de las misiones.

El debut de los satélites Starlink V3

Otro de los aspectos más llamativos del lanzamiento era el estreno de los nuevos Starlink V3, la siguiente generación de satélites destinados a ampliar la red de internet satelital de SpaceX.

La misión contemplaba desplegar 20 satélites en una trayectoria suborbital. Durante aproximadamente veinte minutos, estos equipos pondrían a prueba sus sistemas de comunicación mediante enlaces láser de alta velocidad con la constelación Starlink antes de reingresar a la atmósfera y desintegrarse.

Aunque el experimento no estaba diseñado para incorporar permanentemente estos satélites a la red, sí permitiría recopilar información valiosa para futuros despliegues comerciales.

¿Por qué Starship es tan importante para la NASA?

Más allá de los planes comerciales de SpaceX, Starship representa una pieza fundamental del programa Artemis, con el que la NASA busca llevar nuevamente astronautas a la superficie de la Luna por primera vez desde 1972.

La agencia espacial estadounidense eligió una versión modificada del vehículo como módulo de alunizaje para Artemis III, misión que actualmente tiene como fecha estimada mediados de 2027 tras sufrir diversos aplazamientos relacionados con el desarrollo del sistema.

Antes de transportar astronautas, Starship deberá demostrar que puede despegar, alcanzar la órbita, reabastecerse de combustible en el espacio, regresar de forma segura y realizar aterrizajes completamente controlados, una serie de capacidades que todavía continúan en fase de pruebas.

Una estrategia basada en aprender de cada prueba

A diferencia de otros programas espaciales tradicionales, SpaceX adopta una filosofía de desarrollo conocida como "pruebas rápidas y mejoras continuas". En lugar de esperar años antes de realizar un lanzamiento, la empresa lleva los prototipos al límite para detectar fallos reales y corregirlos en versiones posteriores.

Gracias a este enfoque, Starship ha mostrado avances importantes desde su primer vuelo de prueba en 2023. Las misiones más recientes han conseguido superar etapas que anteriormente terminaban en explosiones poco después del despegue, incluyendo la separación entre el propulsor Super Heavy y la etapa superior, así como maniobras controladas durante el descenso.

No obstante, el programa aún enfrenta desafíos importantes, cada lanzamiento aporta información sobre el comportamiento del vehículo y acerca a SpaceX a su objetivo final: desarrollar un sistema completamente reutilizable capaz de transportar carga, astronautas e incluso futuras misiones con destino a la Luna y Marte.

Además de la carrera por conquistar el espacio profundo, Starship también forma parte de la competencia tecnológica entre SpaceX y Blue Origin, la compañía fundada por Jeff Bezos, que desarrolla su propio sistema de alunizaje, Blue Moon. El éxito de ambas empresas será determinante para el futuro de la exploración espacial comercial y de las próximas misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre.

TG