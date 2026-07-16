Roblox: LG debuta con una experiencia interactiva inspirada en el futbol

Las grandes compañías tecnológicas ya no solo compiten por desarrollar nuevos dispositivos, sino también por conquistar a las audiencias dentro de los videojuegos. Ese es el caso de LG Electronics, que anunció el lanzamiento de LG GOAT Lounge Tycoon, una experiencia interactiva disponible en Roblox con la que busca acercarse a millones de jugadores, especialmente a la Generación Z y Alpha.

La propuesta combina elementos de los populares juegos de administración o tycoon con un espacio dedicado al futbol, donde los usuarios deben construir y mejorar un salón para recibir visitantes mientras incorporan productos de la marca, como televisores OLED, refrigeradores, estufas y sistemas de aire acondicionado.

Con esta iniciativa, LG se suma a una tendencia cada vez más frecuente: utilizar plataformas como Roblox no solo para anunciar productos, sino para crear experiencias jugables capaces de generar interacción directa con las comunidades digitales.

¿En qué consiste LG GOAT Lounge Tycoon?

Dentro del juego, cada participante administra un lounge temático donde el objetivo es convertirse en el mejor anfitrión para disfrutar de partidos de futbol. Conforme avanza la partida es posible desbloquear nuevas mejoras, ampliar el espacio y equiparlo con distintos dispositivos inteligentes de LG.

La mecánica sigue el modelo clásico de los juegos tycoon, es decir, recibir visitantes, generar recursos, invertir en mejoras y expandir el negocio para atraer cada vez a más jugadores virtuales.

Según LG, el objetivo no es únicamente mostrar sus productos, sino demostrar cómo la tecnología puede formar parte de experiencias sociales y de entretenimiento en espacios virtuales.

¿Cómo ha reaccionado la comunidad de Roblox?

Las primeras impresiones de los jugadores han sido, en general, positivas, especialmente entre quienes disfrutan los títulos de simulación y administración. En la página oficial de la experiencia dentro de Roblox, varios usuarios destacan que el progreso es sencillo de entender, el diseño resulta atractivo y las mecánicas son accesibles incluso para quienes tienen poca experiencia con este tipo de juegos.

Otro aspecto que ha sido bien recibido es que la integración de los productos de LG no interfiere con la jugabilidad. En lugar de limitarse a colocar anuncios dentro del mapa, los electrodomésticos y televisores forman parte del progreso del jugador y contribuyen al crecimiento del lounge.

Sin embargo, algunos jugadores también han señalado que la experiencia podría beneficiarse de un mayor número de actividades, misiones o minijuegos que amplíen la duración de las partidas. Otros comentarios frecuentes solicitan más opciones de personalización para los espacios y recompensas exclusivas que incentiven regresar al juego con mayor frecuencia.

Hasta ahora, la recepción general ha sido favorable, aunque la comunidad coincide en que el verdadero reto será mantener el contenido actualizado mediante eventos temporales y nuevas funciones que eviten que la experiencia se vuelva repetitiva.

Las marcas apuestan cada vez más por Roblox

El lanzamiento de LG GOAT Lounge Tycoon forma parte de una estrategia que numerosas compañías han adoptado durante los últimos años para conectar con públicos jóvenes.

Marcas como Nike, Walmart, Samsung, Lamborghini, Gucci, Spotify y Alo Yoga, entre muchas otras, ya cuentan con experiencias propias dentro de Roblox, donde los usuarios pueden participar en eventos, conseguir artículos digitales para sus avatares o interactuar con productos mediante dinámicas de juego.

Esta tendencia responde al crecimiento de Roblox como una de las plataformas sociales y de entretenimiento más importantes del mundo. Más que un videojuego tradicional, el servicio funciona como un enorme universo virtual donde millones de personas crean, comparten y exploran experiencias desarrolladas tanto por estudios independientes como por grandes empresas.

Gaming, publicidad y experiencias inmersivas

Para LG, esta incursión representa una forma distinta de presentar su ecosistema de productos. En lugar de recurrir a campañas publicitarias convencionales, la compañía apuesta por una experiencia donde los usuarios interactúan con la marca mientras juegan y desarrollan su propio espacio virtual.

Aunque todavía es pronto para medir el impacto comercial de esta estrategia, especialistas en marketing digital consideran que este tipo de iniciativas pueden fortalecer el reconocimiento de marca entre los consumidores más jóvenes, quienes suelen pasar varias horas a la semana en plataformas inmersivas como Roblox.

Si LG mantiene el proyecto con actualizaciones constantes, nuevos eventos y recompensas para la comunidad, GOAT Lounge Tycoon podría convertirse en algo más que una acción promocional y consolidarse como un ejemplo de cómo las marcas buscan integrarse de manera natural en los videojuegos, un espacio que cada vez tiene mayor peso dentro del entretenimiento digital.

TG