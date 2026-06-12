Se cayó Facebook HOY 12 de junio; esto es lo que se sabe

La mañana de este viernes 12 de junio llega con malas noticias en redes. Usuarios que despiertan con el celular en mano amanecieron con una sorpresa: Facebook se cayó hoy, por lo que no pudieron actualizarse sobre las últimas tendencias, noticias y los recientes memes mundialistas.

De acuerdo a los reportes de Downdetector, sitio oficial en el que se reporta la caída de plataformas como Facebook, los reportes de usuarios iniciaron desde las 7:33 de la mañana.

Al momento informaremos más detalles al respecto.

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AS