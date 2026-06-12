Viernes, 12 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

Se cayó Facebook HOY 12 de junio; esto es lo que se sabe

La mañana de este viernes 12 de junio, usuarios en redes reportaron la caída de Facebook

Por: El Informador

Los reportes de usuarios de la caída de Facebook iniciaron desde las 7:33 de la mañana. UNSPLASH / E. STUDIO

Los reportes de usuarios de la caída de Facebook iniciaron desde las 7:33 de la mañana. UNSPLASH / E. STUDIO

La mañana de este viernes 12 de junio llega con malas noticias en redes. Usuarios que despiertan con el celular en mano amanecieron con una sorpresa: Facebook se cayó hoy, por lo que no pudieron actualizarse sobre las últimas tendencias, noticias y los recientes memes mundialistas. 

Lee también: ¡No te quedes sin WhatsApp!; así puedes usar la app si NO registras tu línea teléfonica

De acuerdo a los reportes de Downdetector, sitio oficial en el que se reporta la caída de plataformas como Facebook, los reportes de usuarios iniciaron desde las 7:33 de la mañana.

Al momento informaremos más detalles al respecto. 

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones