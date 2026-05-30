¿Diabetes? Este microbio intestinal podría ser la clave, reportan expertos

Un estudio del Instituto de Investigación Biomédica de Gerona Josep Trueta (IDIBGI), España, identificó una relación entre la presencia de un microorganismo habitual en el intestino, llamado Blastocystis, y un mejor estado de salud del metabolismo de la glucosa.

El informe aporta nuevas evidencias sobre el papel de la microbiota intestinal en la regulación del metabolismo y abre nuevas vías para la investigación en prevención de enfermedades como la diabetes tipo 2.

El Blastocystis es un microorganismo muy común en el intestino cuya presencia durante años se había asociado a posibles problemas digestivos.

El estudio analizó más de mil 900 muestras de microbiota intestinal y los resultados revelan que la presencia de Blastocystis se asocia de forma consistente con niveles más bajos de glucosa y de insulina en sangre.

La investigación, realizada en colaboración con la Fundación FISABIO de Valencia, España, incluye también datos de un ensayo clínico con personas recientemente diagnosticadas de diabetes tipo 2.

En este caso, los participantes que recibieron tratamiento con metformina, un medicamento habitual para reducir los niveles de azúcar en sangre, mostraron un aumento de la presencia de Blastocystis en el intestino.

Además, el equipo ha observado una relación entre este microorganismo y la longitud de los telómeros, unas estructuras celulares que se utilizan como indicador del envejecimiento biológico.

Blastocystis se había asociado a problemas digestivos

La presencia de Blastocystis también podría estar vinculada a condiciones que favorecen un envejecimiento celular más saludable, abriendo una posible línea de investigación sobre el vínculo entre microbiota, regulación de la glucosa y envejecimiento biológico.

"Es interesante ver cómo se replantea el papel del Blastocystis, lo que se consideraba potencialmente perjudicial podría asociarse a indicadores de un envejecimiento más saludable y una mayor longevidad, abriendo nuevas vías a entender mejor este proceso", afirmó el doctor José Manuel Fernández-Real, integrante del IDIBGI y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Gerona.

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AO

